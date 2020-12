Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Erneut Schwarzer bei umstrittenem Polizeieinsatz getötet

WASHINGTON: In den USA ist erneut ein Afroamerikaner bei einem umstrittenen Polizeieinsatz getötet worden. Das US-Justizministerium teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, die Bundespolizei FBI werde die örtliche Polizei in Columbus im Bundesstaat Ohio bei den Ermittlungen unterstützen. Die Polizei in Columbus hatte zuvor mitgeteilt, ein Polizist habe am vergangenen Freitag bei der Fahndung nach Verdächtigen einen 23-jährigen Afroamerikaner namens Casey Goodson erschossen. Goodson sei aber nicht die gesuchte Person gewesen.

Die Anwälte der Familie des Verstorbenen erhoben schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte. Die Anwälte teilten mit, Casey Goodson sei von dem Polizisten erschossen worden, als er gerade seine eigene Haustür aufgeschlossen habe. Goodson sei von einem Zahnarzttermin zurückgekehrt und habe Sandwiches für sich und seine Familie bei sich gehabt. Er habe zwar eine Waffe getragen, dafür aber eine Lizenz gehabt. Goodson sei weder vorbestraft gewesen, noch sei gegen ihn ermittelt worden. Seine 72-jährige Großmutter und zwei Kleinkinder seien Zeugen des Vorfalls geworden.

In den USA ist es in diesem Jahr immer wieder zu heftigen Protesten wegen Polizeigewalt gegen Schwarze gekommen. Prominentestes Opfer war der Afroamerikaner George Floyd, der Ende Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota getötet worden war. Unter dem Motto «Black Lives Matter» kam es danach in den USA monatelang zu Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus, die teils von Ausschreitungen überschattet wurden.

Japan plant Aegis-Raketenabwehrsystem auf Zerstörer statt an Land

TOKIO: Japan will sich zur Raketenabwehr zwei neue Zerstörer mit dem Aegis-System zulegen anstelle eines zunächst angedachten landgestützten Aegis-Systems. Das gab Verteidigungsminister Nobuo Kishi am Mittwoch bei einer Sitzung der Regierungspartei LDP bekannt. Japan, das unter dem atomaren Schutzschild der USA steht, hatte lange Pläne verfolgt, die eigene Raketenabwehr wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen mit einem landgestützten, von der Schutzmacht USA entwickelten Aegis-System zu ergänzen. Wegen technischer Probleme, steigender Kosten und Widerstand in der Bevölkerung wurden die Pläne jedoch fallengelassen.

Bisher verfügt die Nummer Drei der Weltwirtschaft über zwei Raketenabwehrsysteme: das Patriot Advanced Capability (PAC-3) auf Land, das in Tokio und anderen Orten stationiert ist, unter anderem in der Nähe japanischer und amerikanischer Stützpunkte. Ein weiteres System ist das Standard Missile-3 (SM-3) auf Japans Aegis-Zerstörern.

Uganda: Präsidentschaftskandidat Bobi Wine befürchtet unfaire Wahl

KAMPALA: Der ugandische Oppositionspolitiker Bobi Wine geht davon aus, dass die für Mitte Januar geplante Wahl undemokratisch sein wird. «Ich weiß, dass schon die Wahl nicht frei und fair ist», sagte der beliebte Popstar in einem am Dienstag veröffentlichten CNN-Interview. Trotzdem gehe er davon aus, dass Langzeit-Präsident Yoweri Museveni verlieren werde. «Ja, ich bin sicher, dass sie Präsident Museveni abwählen werden, weil 35 Jahre einfach genug sind.» Für ihn sei die Wahl eine Protestwahl, weil er wisse, dass die Menschen in Uganda selbst angesichts von Einschüchterungen und Schikanen herauskommen und massiv wählen würden. Dem Militär warf er vor, den Wahlprozess zu übernehmen.

Wine - mit bürgerlichen Namen Robert Kyagulanyi - will bei der Wahl im Januar Museveni herausfordern. Der Musiker und Parlamentsabgeordnete gilt als prominenter Kritiker Musevenis und spricht die Frustrationen vieler junger Ugander an. Er bezeichnete Museveni als Diktator und warf ihm Menschenrechtsverletzungen vor. Der seit 1986 amtierende Museveni galt zwar lange als Hoffnungsträger in dem ostafrikanischen Land, die junge Generation kritisiert heute aber die Korruption und ineffektive Regierungsführung und fordert Veränderungen.

Wine wies darauf hin, er und sein Team hätten in den letzten zwei Wochen zwei Attentatsversuche nur knapp überlebt, bei denen Kugeln in sein Auto, auf die Reifen und in die Windschutzscheiben geschossen worden seien. Wine war erst Ende November nach einer Festnahme auf Kaution freigekommen. Ihm war vorgeworfen worden, bei einer Wahlveranstaltung Corona-Regelungen gebrochen zu haben. Die Festnahme von Wine sei ein Zeichen für die «wachsende Repression gegen Oppositionspolitiker» vor der Wahl im Januar 2021, hatte Human Rights Watch kritisiert.

Nach Mord an Lehrer fünf weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen

PARIS: Knapp zwei Monate nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty nahe Paris sind in Frankreich fünf weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen worden. Sie sollen mit dem Angreifer in telefonischem Kontakt gestanden haben und wie er tschetschenischer Herkunft sein, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend unter Berufung auf mit dem Fall nahestehende Quellen berichtete. Die Verdächtigen seien zwischen 18 und 21 Jahren alt. In diesem Fall ermittelt die Justiz bereits gegen 14 Menschen - darunter auch Minderjährige.

Der Lehrer Paty war Mitte Oktober von einem 18 Jahre alten Angreifer nahe Paris ermordet worden. Das von Ermittlern als islamistisch motivierter Terrorakt eingestufte Verbrechen löste im ganzen Land Entsetzen aus. Paty hatte das Thema Meinungsfreiheit gelehrt und dabei Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt. Der 18-Jährige, der von der Polizei getötet wurde, hatte dies etwa in sozialen Netzwerken als Motiv für seine Tat angegeben.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die Mitte-Regierung wollen an diesem Mittwoch in Paris über den Kampf gegen den radikalen Islamismus beraten. Auf dem Tisch liegt ein geplantes Gesetz zur «Stärkung der republikanischen Prinzipien». Der radikale Islamismus soll dort bekämpft werden, wo junge Menschen in seine Fänge geraten: In bestimmten Moscheen, außerhalb der Schule oder im Internet.

Macron hatte das neue Gesetz schon im Oktober angekündigt. Das Land wird seit Jahren immer wieder von islamistischen Terroranschlägen erschüttert, es starben über 250 Menschen.