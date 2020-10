Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.20 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Sony hebt Jahresprognose deutlich an

TOKIO: Der japanische Elektronikriese Sony hat den Gewinn in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres verdoppelt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie der Hersteller der Playstation am Mittwoch bekanntgab, stieg der Nettoertrag zwischen April und September dank kräftiger Zuwächse im Spiele- und Musikgeschäft um 104 Prozent auf 692,89 Milliarden Yen (rund 5,6 Mrd Euro). Der Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr um 0,9 Prozent auf 4,08 Billionen Yen.

Sony erwartet jetzt für das noch bis zum 31. März 2021 laufende Gesamtgeschäftsjahr einen Nettogewinn von 800 Milliarden Yen, ein Anstieg zum Vorjahr von 37,4 Prozent. Der Umsatz dürfte demnach um 2,9 Prozent auf 8,5 Billionen Yen steigen.

Deutsche-Bank-Chef: Auf gutem Weg zu Vorsteuergewinn im Gesamtjahr

FRANKFURT/MAIN: Nach einem überraschend guten dritten Quartal wächst bei der Deutschen Bank die Zuversicht. Trotz des beispiellosen Konjunktureinbruchs infolge der Corona-Pandemie sei Deutschlands größtes Geldhaus 2020 durchgehend profitabel gewesen, bilanzierte Konzernchef Christian Sewing am Mittwoch: «Nach neun Monaten beläuft sich unser Gewinn auf 846 Millionen Euro vor Steuern, sodass wir weiterhin zuversichtlich sind, auch für das Gesamtjahr ein positives Vorsteuerergebnis zu erreichen.»

Nach einer Serie von Verlustjahren läuft bei der Deutschen Bank seit Mitte 2019 ein tiefgreifender Konzernumbau. Das Institut hat sich aus einigen Geschäftsfeldern zurückgezogen, das Investmentbanking wurde verkleinert. Zudem soll bis Ende 2022 die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern um etwa 18.000 auf weltweit 74.000 verringert werden. Auch das Filialnetz in Deutschland wird um gut 100 Standorte auf 400 geschrumpft.

VW-Tochter Traton will mit japanischer Hino Elektro-Lkw entwickeln

MÜNCHEN/TOKIO: Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton und ihr japanischer Partner Hino wollen zusammen künftig Elektro-Lkw entwickeln. Dazu vereinbarten die Firmen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, wie Volkswagen am Mittwoch in München mitteilte. «Dieses neue Joint Venture mit unserem starken Partner Hino ist der nächste wichtige Schritt in der Elektrifizierung», sagte Traton-Vorstandschef Matthias Gründler. So soll die gemeinsame Entwicklung batterieelektrischer Fahrzeuge, von Brennstoffzellen-Lkw und Komponenten vorangetrieben werden. Darüber hinaus wollen Traton und Hino gemeinsame Elektroplattformen inklusive Software und Schnittstellen entwickeln.

Traton und Hino haben bereits 2018 eine grundsätzliche Kooperation beschlossen und hatten im vergangenen Jahr auch ein Gemeinschaftsunternehmen für den Einkauf von Teilen gegründet. Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen prüfen. Das Elektro-Joint-Venture werde zunächst im schwedischen Södertälje angesiedelt und in einem weiteren Schritt auf Tokio ausgedehnt. Traton besteht vor allem aus dem Münchener Lkw- und Busbauer MAN sowie den Schweden von Scania. Traton will bis 2025 eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung investieren.

Darts-Profi Hopp: Habe große Chance in meiner Karriere vertan

OBERHAUSEN: Unmittelbar vor der EM in Oberhausen hat sich Deutschlands bekanntester Darts-Profi Max Hopp noch einmal an sein bitteres EM-Aus 2018 erinnert. «Da hätte ich richtig gute Chancen gehabt, mein erstes Major zu gewinnen. Ich habe an diesem Abend eine große Chance in meiner Karriere vertan», sagte Hopp der Deutschen Presse-Agentur vor den diesjährigen Titelkämpfen. Der 24-Jährige hatte damals im Halbfinale gegen James Wade 9:10 verloren. Der EM-Halbfinaleinzug ist bis heute der größte Erfolg in Hopps Karriere.

Bei der diesjährigen EM trifft der Weltranglisten-34. zum Auftakt am Donnerstag (ab 16.00 Uhr/DAZN und Sport1) auf den Waliser Jonny Clayton. In der Rangliste, die immer über zwei Jahre läuft, hat der Hesse nun das Preisgeld von der EM 2018 zu verteidigen. «Da lastet schon ordentlich Druck drauf. Ich weiß, dass ich in der Rangliste ein, zwei Plätze fallen könnte», sagte Hopp. Neben ihm ist in Gabriel Clemens ein zweiter deutscher Starter in Oberhausen dabei. Er bekommt es gleich zum Auftakt mit Weltmeister Peter Wright aus Schottland zu tun.

Polizei: Beverly Hills sperrt am Wahltag Shoppingmeile Rodeo Drive

LOS ANGELES: Die Luxus-Shoppingmeile Rodeo Drive im kalifornischen Beverly Hills wird am Tag der US-Wahl und am Folgetag vorsichtshalber gesperrt. Dies teilte der Polizeichef des Nobelortes, Dominick Rivetti, am Dienstag, eine Woche vor dem Wahltag (am 3. November), in einer Videobotschaft mit.

Seine Behörde werde in «voller Alarmbereitschaft» sein, sagte Rivetti mit Blick auf mögliche Proteste und Ausschreitungen. Beverly Hills setze auf «proaktives Handeln», um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Rodeo Drive, eine palmengesäumte Shopping-Allee mit vielen Edel-Boutiquen, werde für Autos und Fußgänger zwei Tage lang gesperrt.

Am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit gegen Schwarze war es in den letzten Monaten in US-Städten, darunter auch in Beverly Hills, zu Ausschreitungen gekommen.