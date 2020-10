Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Tote beim Absturz zweier Hubschrauber der afghanischen Armee

KABUL: Zwei afghanische Militärhubschrauber sind in der afghanischen Südprovinz Helmand nach Angaben lokaler Behörden kollidiert und abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Bezirk südwestlich der Provinzhauptstadt Laschkarga, wie ein Provinzsprecher am Mittwoch sagte. Die Hubschrauber transportierten demnach verwundete Soldaten.

Laut dem Verteidigungministerium starben bei dem Absturz neun Menschen. Als Ursache nannte das Ministerium technische Probleme. Der Fernsehsender Tolonews sprach von 15 Todesopfern. Nach einer massiven Taliban-Offensive sind afghanische Streitkräfte in Laschkargas Außenbezirken seit Tagen in Gefechte verwickelt. Etwa 35.000 Menschen flüchteten vor den Kämpfen, Krankenhäuser arbeiten am Limit.

Trotz der Aufnahme von afghanischen Friedensgesprächen vor rund einem Monat geht der Konflikt im Land weiter. Die Taliban lehnen eine Waffenruhe ab. Experten erwarten zähe Friedensverhandlungen, bevor ein Waffenstillstand vereinbart werden könnte.

Kampf gegen Bandenkriminalität : 1352 Konten gesperrt

MEXIKO-STADT: Mexikanische Behörden haben 1352 Bankkonten gesperrt, die ihnen zufolge 14 Banden in der Hauptstadt gehören. Dabei wurden knapp 2,7 Milliarden Peso (rund 108 Millionen Euro) eingefroren, wie der Chef des Nachrichtendienstes des mexikanischen Finanzministeriums, Santiago Nieto, am Dienstag mitteilte. Das Geld stehe im Zusammenhang mit kriminellen Tätigkeiten wie Drogenverkauf, Entführung und Erpressung durch Gruppen wie Unión Tepito, Anti Unión und Cártel Tláhuac, die in Mexiko-Stadt aktiv sind.

Der Großraum der mexikanischen Hauptstadt ist mit 22 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Nordamerikas. In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden in Mexiko, das knapp 130 Millionen Einwohner hat, laut offizieller Statistik fast 99 Mordopfer pro Tag gezählt - noch etwas mehr als im Vorjahr. Zudem gelten mehr als 73.000 Menschen als verschwunden. Die Gewalt in dem lateinamerikanischen Land geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Banden, die teilweise Verbindungen zu Sicherheitskräften haben. Die meisten Verbrechen werden in Mexiko nie aufgeklärt.

Polizei : 14 Menschen nach Angriff auf Patrouille getötet

VÍCTOR ROSALES: Mexikanische Polizisten haben nach eigenen Angaben 14 mutmaßliche Kriminelle getötet. Bewaffnete hätten am Montag eine Patrouille in einem kleinen Ort im zentralmexikanischen Zacatecas angegriffen, sagte der Polizeichef des Bundesstaates, Arturo López, am Dienstag dem Fernsehsender Milenio. Die Identität und Größe der bewaffneten Gruppe sei unbekannt. Drei Beamte und ein Angreifer wurden nach Polizeiangaben verletzt. Waffen und Drogen seien sichergestellt worden.

In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden in Mexiko, das knapp 130 Millionen Einwohner hat, laut offizieller Statistik 98,8 Mordopfer pro Tag gezählt - noch etwas mehr als im Vorjahr. Zudem gelten mehr als 73.000 Menschen als verschwunden. Die Gewalt in dem nordamerikanischen Land geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Banden, die teilweise Verbindungen zu Sicherheitskräften haben. Die meisten Verbrechen werden in Mexiko nie aufgeklärt.

EU-Ratschef Michel wirbt für ambitionierteres Klimaziel bis 2030

BRÜSSEL: Die Europäische Union sollte sich nach Ansicht von EU-Ratschef Charles Michel ein ehrgeizigeres Klimaziel für 2030 setzen. Vergangenes Jahr habe man sich darauf geeinigt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, schrieb der Belgier am Dienstagabend in seiner Einladung für den EU-Gipfel Ende dieser Woche. «Um sicherzugehen, dass wir diese Ambition erreichen, müssen wir nun unser Emissionsreduktionsziel für 2030 erhöhen.»

Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent zu drücken - statt der bisher anvisierten 40 Prozent. Michel schrieb nun, dass der EU-Gipfel den Weg für eine Einigung bis Ende des Jahres ebnen solle.

Darüber hinaus steht am Donnerstag der Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über einen Handelspakt auf dem Plan, wie aus der Einladung an Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs hervorgeht. Am Freitag will Michel unter anderem über die Beziehungen zu Afrika sowie weitere außenpolitische Themen reden, «die unsere Aufmerksamkeit erfordern».

Chile gedenkt der Rettung von 33 Bergleuten vor zehn Jahren

SANTIAGO DE CHILE: Zehn Jahre nach der Rettung von 33 Bergleuten aus einer Mine in der Atacama-Wüste hat Chile der spektakulären Aktion gedacht. «An diesem Tag wurden wir neu geboren», sagte der damalige Schichtführer Luis Urzúa bei einer virtuellen Feierstunde am Dienstag. Chiles Staatschef Sebastián Piñera sagte: «Wille, Einigkeit und Hoffnung haben zu dieser Rettung geführt, die fast unmöglich schien.» Piñera war bei der Rettung in seiner ersten Amtszeit Präsident und nahm die Männer damals persönlich in Empfang.

Am 13. Oktober 2010 waren die 33 Kumpel mit der eigens angefertigten Rettungskapsel «Phönix 2» an die Oberfläche geholt worden. Die Männer mussten zuvor 69 Tage in 700 Meter Tiefe ausharren, nachdem in dem Kupfer- und Goldbergwerk San José im Norden von Chile ein Stollen eingestürzt war und sie von der Außenwelt abgeschnitten hatte.

Wegen der Corona-Pandemie verzichtete die chilenische Regierung in diesem Jahr auf eine große Feierstunde. An der Videokonferenz nahmen lediglich einige Regierungsvertreter und mehrere der damals geretteten Bergleute in dem Museum in Copiapó nahe der Mine teil. Viele ehemalige Kumpel leiden heute unter gesundheitlichen Problemen und erhalten lediglich eine kleine Rente.

Erneut etliche Zelte im Flüchtlingslager auf Lesbos überflutet

LESBOS: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist das provisorische Zeltlager für Migranten und Flüchtlinge auf Lesbos bei starken Regenfällen zum Teil überflutet worden. Bilder in griechischen Medien zeigten am Dienstagabend von Schlamm und Wasser geflutete Zelte sowie Container, die knöchelhoch im Wasser stehen.

Bereits vergangene Woche waren rund 80 der 1100 Zelte im Schlamm untergegangen. Die griechischen Behörden und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) wollten daraufhin Maßnahmen ergreifen, um dem zunehmend herbstlichen Wetter mit starken Regenfällen und Kälte entgegenzutreten.

Das provisorische Zeltlager «Kara Tepe» war in Windeseile errichtet worden, nachdem das ursprüngliche Lager Moria vor gut einem Monat bei einem Großbrand fast völlig zerstört worden war. Derzeit wohnen dort nach Angaben des UNHCR rund 7800 Flüchtlinge und Migranten. Das Lager sei eine vorläufige Einrichtung, hieß es vergangene Woche bei der EU. Die Bedingungen seien nicht annähernd perfekt. Eine Arbeitsgruppe aus EU-Kommission und griechischen Behörden arbeite an besseren Unterkünften.