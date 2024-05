Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Busreifen platzt bei großer Hitze in Pakistan - 27 Tote

ISLAMABAD: Ein Reifenplatzer bei großer Hitze hat in Pakistan zu einem Busunfall mit mindestens 27 Toten geführt. 27 Menschen seien bei dem Unglück am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der pakistanischen Provinz Baluchistan verletzt worden, teilte ein Sprecher der lokalen Rettungsbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bus war demnach auf dem Weg in die Provinzhauptstadt Quetta, als ein Reifen platzte. Das Fahrzeug sei anschließend ins Schleudern geraten und in eine Schlucht gestürzt.

Verkehrsunfälle kommen in Pakistan aufgrund fehlender Infrastruktur, schlecht gewarteter Fahrzeuge und unvorsichtiger Fahrweise häufiger vor. Aktuell haben große Teile des südasiatischen Landes mit Hitze zu kämpfen. Wegen extrem hoher Temperaturen um die 50 Grad Celsius haben die Behörden Pakistans am Montag eine Hitzewarnung für Schwangere und ältere Menschen ausgesprochen.