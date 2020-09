Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Neue Kämpfe im Konflikt um Südkaukasusregion Berg-Karabach

BAKU/ERIWAN: Zwischen den beiden verfeindeten Ländern Armenien und Aserbaidschan ist es am vierten Tag in Folge zu schwerem Beschuss im Konflikt um die Südkaukasusregion Berg-Karabach gekommen. Am Mittwochmorgen habe es Artilleriefeuer an der gesamten Demarkationslinie in Berg-Karabach gegeben, teilte eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministerium in Eriwan mit. Das Militär in Aserbaidschan behauptete hingegen, dass die Stadt Terter auf eigenem Staatsgebiet von den Armeniern angegriffen worden sei. Viele Menschen seien verletzt und Gebäude zerstört worden.

Es sind die schwersten Kämpfe seit Jahrzehnten zwischen den beiden früheren Sowjetrepubliken im Südkaukasus. Offiziell wurden auf armenischer Seite deutlich mehr als Hundert Menschen getötet. Auch in Aserbaidschan sprach das Militär von vielen Toten. Beide Seiten behaupten, Hunderte Soldaten des jeweiligen Gegners getötet zu haben. Baku sprach am Mittwoch von insgesamt 2300 armenischen Toten und Verletzten seit Sonntag. Zudem soll ein Raketenabwehrsystem vom Typ S-300 zerstört worden sein. Das dementierte Eriwan umgehend. Eine unabhängige Einschätzung zu den Todeszahlen gab es zunächst nicht.

Die Kämpfe in der Region dauern seit Sonntag an. Die verfeindeten Nachbarländer haben den Kriegszustand verhängt. Die internationale Gemeinschaft fordert ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zum Verhandlungstisch für eine friedliche Lösung. Russland, Armeniens Schutzmacht, will zwischen den Konfliktparteien vermitteln. Die Türkei hat sich hingegen mit deutlichen Worten hinter ihren Verbündeten Aserbaidschan gestellt.

Transatlantiker Beyer: TV-Duell war «schlechte Unterhaltung»

BERLIN: Der Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), sieht nach der ersten TV-Debatte im US-Präsidentschaftswahlkampf leichte Vorteile bei Amtsinhaber Donald Trump. Der Republikaner habe sich «aggressiver» und «angriffslustiger» gezeigt als sein Konkurrent Joe Biden, sagte Beyer am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Der Demokrat Biden habe sich nach Ansicht Beyers streckenweise zu sehr zurückgehalten und nur schwer mit Trumps «ständigen Unterbrechungen und verbalen Attacken» umgehen können.

Das Duell sei keine Debatte gewesen, sondern «schlechte Unterhaltung», sagte Beyer. Trump habe aber aus seiner Sicht «klar dominiert», eben «weil er sich so unpräsidentiell verhalten hat, vielleicht auch schon fast unwürdig». Von der ersten Minute an habe der Amtsinhaber «raufgeschlagen». Er glaube nicht, dass die Debatte Wechselwähler angesprochen habe, sagte Beyer. «Vielleicht hat dieses chaotische Sich-gegenseitig-Behaken auch potenzielle Wähler eher verschreckt, überhaupt zur Wahl zu gehen.»

In den jüngsten Enthüllungen um Trumps Steuerakte sieht Beyer durchaus eine Gefahr für den Republikaner. Beim typischen Wählermilieu Trumps «der Menschen im Industriegürtel» könnten die möglichen Betrügereien und Tricks negativ ankommen. «Das kann eine Auswirkung haben.»

Trump sorgt mit Aussagen für Begeisterung bei rechter Gruppierung

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat mit Aussagen über eine rechte Gruppierung namens Proud Boys einem Medienbericht zufolge Begeisterung unter deren Anhängern ausgelöst. Die «New York Times» berichtete am Mittwoch, in privaten Kanälen auf sozialen Medien hätten Proud-Boys-Anhänger Trumps Kommentar als «historisch» gefeiert. In einem Kanal hätten Mitglieder der Gruppe die Aussage des Präsidenten als stillschweigende Billigung ihrer gewalttätigen Taktiken gewertet. In einer weiteren Nachricht heiße es, die Gruppe sehe bereits eine Zunahme der Zahl «neuer Rekruten».

Trump hatte sich am Dienstagabend in der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden vor der Präsidentschaftswahl geweigert, rechtsradikale Gruppen zu verurteilen. «Wen soll ich verurteilen?», fragte er Moderator Chris Wallace. «Proud Boys - haltet euch zurück und haltet euch bereit», sagte Trump danach («stand down and stand by»). Trumps Sohn Donald Trump Jr. sagte im Sender CBS, dass sein Vater sich wohl versprochen habe. Die «New York Times» zitierte Präsidentenberater Jason Miller, der sagte, Trump habe deutlich gemacht, dass die Proud Boys Gewalt beenden sollten.

Die Bürgerrechtsorganisation ADL stuft die Proud Boys als unkonventionelle Strömung im rechten amerikanischen Extremismus ein. Die Gruppe könne unter anderem als gewalttätig, nationalistisch und islamophob beschrieben werden, heißt es auf der Seite der ADL. Ihre Anführer wiesen Rassismusvorwürfe aber zurück. Es sei bekannt, dass Mitglieder gewalttätige Taktiken anwenden. Mehrere Mitglieder seien wegen Gewaltverbrechen verurteilt worden.

Regierungskoalition vereinbart

BRÜSSEL: Sechzehn Monate nach der Parlamentswahl in Belgien haben sich sieben Parteien auf eine neue Regierungskoalition geeinigt. Dies meldeten belgische Medien übereinstimmend am Mittwochmorgen. Die Vereinbarung für die sogenannte Vivaldi-Koalition stehe. Nun werde noch über den neuen Ministerpräsidenten debattiert. Im Gespräch dafür sind die beiden vom König bestimmten Unterhändler: der flämische Liberale Alexander De Croo und der wallonische Sozialist Paul Magnette.

An der Vivaldi-Koalition beteiligt sind die Grünen, die Liberalen und die Sozialdemokraten aus beiden Landesteilen sowie die flämischen Christdemokraten. Nicht dabei sind die flämischen Nationalisten der N-VA, die bei der Wahl im Mai 2019 mit 16 Prozent stärkste Kraft wurde. Auch der rechtsextreme Vlaams Belang (12 Prozent) ist nicht beteiligt. Die künftigen Regierungsparteien aus Flandern würden weniger als die Hälfte der dortigen Wählerstimmen vertreten. Dagegen hatten Demonstranten am Sonntag protestiert.

Ex-Farc-Kommandeure fordern Kolumbiens Präsidenten zum Rücktritt auf

BOGOTÁ: Die kolumbianische Regierung hat scharf auf den Aufruf einer Dissidenten-Gruppe mit ehemaligen Farc-Kommandeuren zum Rücktritt von Präsident Iván Duque reagiert. Die Mörder und Auftragskiller würden früher oder später, tot oder lebendig gefangen genommen, schrieb Duques Nationaler Sicherheitsberater Rafael Guarín auf Twitter am Dienstag. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung der «Segunda Marquetalia» hatte es geheißen, Duque müsse gehen. Das höchste Amt im Land sei zu groß für ihn.

Zu der Guerilla-Organisation gehören frühere Farc-Anführer wie Luciano Marín alias «Iván Márquez» und Seuxis Hernández alias «Jesás Santrich». Sie hatten beide das Friedensabkommen mitausgehandelt, das 2016 mehr als 50 Jahre bewaffneten Konflikts zwischen der linken Farc und der kolumbianischen Regierung beendete. In einem Video im August 2019 beschuldigten sie Präsident Duque, das Friedensabkommen verraten zu haben, und kündigten an, wieder zu den Waffen zu greifen. Während des jahrzehntelangen bewaffneten Konflikts in Kolumbien kamen rund 220.000 Menschen ums Leben, Millionen wurden im Land vertrieben.

Biden: Trump ist «Putins Welpe»

CLEVELAND: Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Amtsinhaber Donald Trump beschuldigt, Kremlchef Wladimir Putin nicht die Stirn zu bieten. «Er ist Putins Welpe», sagte Biden am Dienstag in Cleveland bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Trump weigere sich immer noch dazu, sich zu den angeblichen Kopfgeldern Russlands auf US-Soldaten in Afghanistan zu äußern. US-Medien hatten von entsprechenden Kopfgeldern berichtet. Bestätigt wurden die Berichte nicht.

Bei dem Segment der Debatte ging es um die politische Bilanz Trumps und Bidens. Trump sagte: «Es gab noch nie eine Regierung, die das getan hat, was ich getan habe.» Trump betonte, er habe bis zur Corona-Pandemie die größte Wirtschaft der Welt aufgebaut. Trump und Biden lieferten sich über weite Strecken der Debatte einen heftigen Schlagabtausch.

Insgesamt sind drei TV-Debatten zwischen Trump (74) und Biden (77) geplant. Das zweite Streitgespräch ist für den 15. Oktober (16. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Miami im Bundesstaat Florida geplant. Die letzte Debatte vor der Wahl soll am 22. Oktober (23. Oktober, 3.00 Uhr MESZ) in Nashville (Tennessee) stattfinden.

Biden: Trump ist der schlechteste Präsident der USA

CLEVELAND: Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat Amtsinhaber Donald Trump eine verheerende Regierungsbilanz bescheinigt. «Sie sind der schlechteste Präsident, den Amerika je hatte», sagte Biden am Dienstag in Cleveland bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl am 3. November.

Trump und Biden lieferten sich über weite Strecken der Debatte einen heftigen Schlagabtausch. Vor allem der Präsident fiel seinem Herausforderer immer wieder ins Wort. «Es ist schwer, bei diesem Clown überhaupt zu Wort zu kommen», sagte Biden.

