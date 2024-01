Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Taiwans Militär entdeckt erneut verdächtige chinesische Ballons

TAIPEH: Seit kurzem entdeckt Taiwan immer wieder chinesische Ballons über seinem Gebiet. Der Vorfall lässt Erinnerungen an einen Spionage-Streit zwischen China und den USA wieder wach werden. Was hat China vor?

Taiwans Militär hat nach eigenen Angaben vier verdächtige Ballons aus China über seinem Gebiet entdeckt. Drei davon hätten die Inselrepublik am Dienstag südwestlich des Luftwaffenstützpunktes Ching Chuan Kang in Richtung Nordosten überflogen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in seinem täglichen Bericht über Chinas Militäraktivitäten mit. Ein vierter sei im Nordwesten an der Insel entlang geflogen. Der Vorfall erinnerte an den Überflug eines chinesischen Ballons in den USA im vergangenen Jahr. Washington warf Peking vor, diesen für Spionage eingesetzt zu haben. China sagte dagegen, der Ballon sei abgedriftet und diene Wettermessungen. Die USA schossen das Luftgefährt vom Himmel.

Ob die Ballons über Taiwan neben Messungen noch andere Zwecke erfüllt hätten, werde untersucht, hieß es. Die Behörden überwachten den Überflug nach eigenen Angaben genau. Bereits am Montag war ein chinesischer Ballon über taiwanisches Gebiet geflogen. Seit Anfang Dezember berichtet das taiwanische Militär immer wieder über solche Vorfälle. Meist verschwinden die Ballons kurze Zeit später.

In Taiwan wählen die Menschen am 13. Januar einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. China sieht die Inselrepublik, die seit Jahrzehnten eine demokratische Regierung hat, als Teil seines Gebiets an und drohte immer wieder, die Wiedervereinigung notfalls auch mit militärischen Mitteln herbeizuführen. Fast täglich fliegen chinesische Kampfjets in die Luftverteidigungszone Taiwans, auf die die Insel reagieren muss.

Zahl der Bebenopfer weiter gestiegen

TOKIO: Die Zahl der Todesopfer infolge starker Erdbeben an der Westküste Japans ist weiter gestiegen. In der schwer betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen, berichtete der Fernsehsender NHK am Mittwochmorgen (Ortszeit). In den Städten wie Wajima, Suzu und Noto auf der Halbinsel Noto wurden zahlreiche Häuser zerstört oder fielen Bränden zum Opfer. Das ganze Ausmaß der Zerstörungen sei noch nicht erfasst, meldete NHK.

Seit dem heftigen Erdbeben am Neujahrstag mit einer Stärke von 7,6 ist die Region von mehr als 150 Nachbeben erschüttert worden. Auch am Mittwoch hielten starke Beben die Menschen auf der Noto-Halbinsel in Atem. Viele Bewohner verbrachten eine weitere Nacht in Notlagern.

Schmiergeld aus Katar? Weitere Vorwürfe gegen US-Senator

NEW YORK: Dem US-Senator Bob Menendez wird schwere Korruption vorgeworfen. Er soll seinen Einfluss im Sinne der ägyptischen Regierung geltend gemacht und dafür viel Geld kassiert haben. Nun kommen weitere Vorwürfe hinzu: Auch ein anderer Staat soll Profiteur gewesen sein.

In der Korruptionsanklage gegen US-Senator Bob Menendez haben die Ermittler weitere Vorwürfe vorgebracht. In einer erweiterten Anklageschrift, die am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlicht wurde, beschuldigen die Ankläger den Demokraten, er habe Schmiergelder und Luxusartikel angenommen, um seinen politischen Einfluss nicht nur für die Regierung von Ägypten, sondern auch von Katar einzusetzen. Unter anderem ging es dabei demnach um die Unterstützung für Millionen-Investments eines Fonds mit Verbindungen zur katarischen Regierung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Senator aus dem Bundesstaat New Jersey zuvor bereits vorgeworfen, politische Entscheidungsprozesse im Sinne der ägyptischen Regierung beeinflusst und im Gegenzug persönliche Vorteile erlangt zu haben. Ermittler hatten bei ihm etwa 500.000 US-Dollar (rund 469.000 Euro) in bar gefunden - versteckt in Umschlägen und in seinen Jacken, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Auch von einer «Menge Gold» war die Rede. In der Anklageschrift hieß es unter anderem, Menendez und seine Frau hätten sich von Geschäftsleuten bestechen lassen und im Auftrag der ägyptischen Regierung gearbeitet. Die Vorwürfe waren bereits zuvor schon ein Mal erweitert und ergänzt worden.

Menendez hatte mit Blick auf die erste Fassung der Anklageschrift auf nicht schuldig plädiert, wie auch seine Ehefrau und zwei Geschäftspartner. Diverse demokratische Senatoren riefen ihn angesichts der Vorwürfe dennoch zum Rücktritt auf.

WHO verurteilt israelische Angriffe auf Krankenhaus in Gaza

GENF: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Israel «skrupellose» Angriffe auf ein Krankenhaus in der umkämpften Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens vorgeworfen. Nach Angaben des palästinensischen Rettungsdienstes Roter Halbmond seien bei den Angriffen mindestens fünf Zivilisten getötet worden, darunter ein fünf Tage alter Säugling, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Online-Plattform X, früher Twitter, in der Nacht zu Mittwoch. 14.000 Menschen seien im Al-Amal-Krankenhaus untergebracht gewesen. Viele von ihnen hätten es inzwischen verlassen. «Die heutigen Bombardierungen sind skrupellos», schrieb Tedros.

Das Gesundheitssystem des von Israel abgeriegelten Küstengebiets sei bereits am Boden. Das Gesundheits- und Hilfspersonal werde durch die Feindseligkeiten ständig in seinen Bemühungen behindert, Leben zu retten. «Ich schließe mich den internationalen Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand an», schrieb Tedros. Die Menschen im Gazastreifen erhielten nach wie vor nur einen Bruchteil der Hilfslieferungen, zu denen sie vor dem Krieg Zugang hatten. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um Gesundheitseinrichtungen, medizinisches Personal und Patienten zu schützen.