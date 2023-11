Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Gamescom findet 2024 erstmals auch in Brasilien statt

KÖLN/SÃO PAULO: Die weltgrößte Computerspiel- und Videospiel-Messe Gamescom findet nächstes Jahr erstmalig auch in Brasilien statt. Das südamerikanische Land werde damit neben dem Heimatstandort in Köln und einem Ableger in Singapur der dritte Austragungsort dieser Messe, teilte die Koelnmesse als Veranstalterin am Dienstag (Ortszeit) mit. Diese soll vom 26. bis 30. Juni 2024 in der Millionenmetropole São Paulo stattfinden.

Die Gamescom ist der weltgrößte Branchentreff für Computerspiele und Videospiele. Im August dieses Jahres präsentierten sich in Köln 1227 Aussteller aus 63 Staaten den Fans und potenziellen Geschäftspartnern. Rund 320.000 Besucher kamen zu der fünftägigen Veranstaltung - der bisherige Höchstwert war 2019 mit 373.000 erreicht worden. Zu den Ausstellern gehörten unter anderem Anbieter wie Nintendo, Xbox, Tencent und Ubisoft sowie die Streamingdienste Netflix, Amazon Prime und Crunchyroll.

Die Games-Branche ist schon seit Jahren auf Wachstumskurs, deutsche Entwickler spielen hierbei aber nur eine Nebenrolle. Der Branche wird in Digitalisierungszeiten großes Potenzial bescheinigt, zumal ihre Entwicklungen auch Impulse in anderen Wirtschaftsbereichen setzen könnten, etwa mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Virtuellen Realitäten (VR).

G7 verlangen Freilassung der «Galaxy Leader» von Huthi-Rebellen

WASHINGTON: Die G7-Staatengruppe hat die im Jemen aktiven Huthi-Rebellen aufgerufen, Angriffe auf die Schifffahrt einzustellen. Die Außenminister der sieben wirtschaftsstarken Demokratien um Deutschland, Frankreich, Japan, Großbritannien, Italien, Kanada und die USA verlangten von den Rebellen, den internationalen Schiffsverkehr nicht zu gefährden, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß, die am Dienstagabend (Ortszeit) vom US-Außenministerium in Washington veröffentlicht wurde. Sie forderten die von Israels Feind Iran unterstützen Rebellen außerdem auf, das Frachtschiff «Galaxy Leader» und seine Crew freizulassen.

Die jemenitischen Rebellen hatten den Autotransporter am 19. November im Roten Meer gekapert. Nach Berichten in israelischen Medien steht ein Unternehmen hinter dem Schiff, das zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Ungar gehört. Es sei eine «moralischen Verpflichtung gegenüber dem unterdrückten palästinensischen Volk», begründete Huthi-Militärsprecher Jahja Sari auf der Plattform X (früher Twitter) damals die Kaperung. Auf dem Schiff befanden sich 25 Seeleute verschiedener Nationalitäten. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Zuge des blutigen Angriffs der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober hatten die Huthi-Rebellen immer wieder auch versucht, Israel mit Drohnen anzugreifen.

Israel erhält weitere Geisel-Liste für Freilassung

TEL AVIV: Israel hat laut Medienberichten von der Terrororganisation Hamas eine weitere Liste mit Namen von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln erhalten, die an diesem Mittwoch freigelassen werden sollen. Das berichteten die Zeitungen «Times of Israel» und «Haaretz» am frühen Mittwochmorgen unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Wie viele Geiseln freigelassen werden könnten, blieb unklar. Den Berichten zufolge wurden die betroffenen Familien der Geiseln informiert.

Es wäre die sechste Geisel-Gruppe, die während der seit Freitag geltenden Kampfpause aus der Gewalt der Islamisten freikäme. Bislang hat die Hamas 81 Israelis und Ausländer im Austausch für 180 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Unter den mehrheitlich israelischen Geiseln waren bislang elf mit deutsch-israelischer Doppelstaatsbürgerschaft.

Die Hamas hatte die Menschen am 7. Oktober während ihrer Terrorattacke im Grenzgebiet zum Gazastreifen entführt. Insgesamt brachten die Terroristen rund 240 Leute in ihre Gewalt und töteten bei dem Angriff etwa 1200 Menschen. Israel ging militärisch mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen gegen die Hamas vor. Die am Freitag in Kraft getretene Feuerpause wurde nach vier Tagen verlängert und könnte am Donnerstagmorgen auslaufen. Die Konfliktparteien verhandeln unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens über eine weitere Verlängerung.