Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Kommunikationsnetze im Gazastreifen erneut zusammengebrochen

GAZA: Im Gazastreifen sind nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft erneut alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Das teilte das im Westjordanland ansässige palästinensische Unternehmen Paltel am frühen Mittwochmorgen mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X, früher Twitter, einen Zusammenbruch der Internetverbindungen im Gazastreifen. Dieser habe große Auswirkungen auf Paltel. Die Firma sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. «Der Vorfall wird für die meisten Bewohner als Totalausfall der Telekommunikation empfunden», hieß es.

Bereits am Wochenende hatte es einen nahezu vollständigen Blackout bei Internet- und Kommunikationsverbindungen innerhalb des abgeriegelten Gazastreifens gegeben. Verbindungen nach außen waren am Samstag nur mit Satellitenhandys oder von hohen Gebäuden im Süden mit israelischen Sim-Karten möglich. Schuld für den Blackout sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, hieß es nach Angaben von Paltel. Am Sonntag meldeten palästinensische Telefongesellschaften, der Ausfall der Netze sei teilweise behoben worden. Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen.

Israels Armee: Mehr als 11.000 Ziele seit Kriegsbeginn angegriffen

TEL AVIV/GAZA: Das israelische Militär hat seit Beginn des Gaza-Kriegs nach eigener Darstellung mehr als 11.000 Stellungen von Terroristen wie von der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Auch in der Nacht zum Mittwoch hätten die Bodentruppen im Verbund mit der Luftwaffe und der Marine mehrere «Terrorziele» im gesamten Gazastreifen angegriffen, darunter Kommandozentralen und Terrorzellen der Hamas, teilte die israelische Armee am Mittwochmorgen mit.

Bei Kämpfen am Vortag hätten die Bodentruppen in der Gegend von Dschabalia im Norden Gazas mehrere Hamas-Terroristen aufgespürt, die sich in einem mehrstöckigen Gebäude nahe einer Schule, eines medizinischen Zentrums und in Regierungsbüros verschanzt hatten.

Die Bodentruppen hätten daraufhin die Luftwaffe angeordnet, die Terroristen anzugreifen, hieß es. Bei dem Großangriff kamen Dutzende von Menschen ums Leben. Wie das Militär weiter erklärte, bombardierte die Luftwaffe auch ein mit Panzerabwehrraketen bewaffnetes Fahrzeug, das auf die israelischen Streitkräfte zugefahren sei, hieß es weiter.

Taliban üben weiter Druck auf Hilfsorganisationen aus

KABUL/WASHINGTON: Die in Afghanistan regierenden Taliban üben einem Bericht zufolge weiter Druck auf Hilfsorganisationen aus. Alleine im August seien 26 Entwicklungshelfer festgenommen worden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (Sigar). Darüber hinaus hätten Vertreter der autokratischen Taliban sensible Daten eingefordert und versucht, Einfluss auf die Programme auszuüben.

Als direkte Folge der anhaltenden Einflussnahme wurden laut Sigar im August 49 Programme der humanitären UN-Partner vorübergehend ausgesetzt. Mit Stand September seien davon nur 13 Maßnahmen wieder aktiv. Den Druck der Behörden hatte Sigar in einem früheren Bericht als «Aspekt einer intensiven Strategie zur Festigung der Macht» beschrieben. Die Taliban selbst werfen Hilfsorganisationen in der Regel vor, Gelder nicht effektiv genug einzusetzen.

Die Taliban hatten im August 2021 in Afghanistan nach rund zwei Jahrzehnten wieder die Macht an sich gerissen. Trotz der Ankündigung moderater zu regieren, wurde die Taliban-Herrschaft zuletzt autoritärer und dogmatischer. Frauen und Mädchen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgegrenzt. Das Land leidet weiter unter einer humanitären Katastrophe.

Zehntausende Menschen feiern 50. Halloween-Parade in New York

NEW YORK: Mit Grusel-Kostümen, Musik und Tanz haben Zehntausende Menschen in New York zum 50. Mal die traditionelle Halloween-Parade gefeiert. Mit Wagen und Tanz-Choreografien zogen Tausende Menschen durch das Viertel Greenwich Village in Manhattan, darunter auch die Künstlerin Laurie Anderson. Sie und posthum ihr 2013 gestorbener Mann, der Musiker Lou Reed, wurden von den Veranstaltern des Spektakels geehrt.

Zehntausende bewunderten das Treiben bei kalten Temperaturen vom Straßenrand aus. Neben den zahlreichen Spuk-Verkleidungen waren in diesem Jahr unter anderem auch an den Erfolgsfilm «Barbie» angelehnte Kostüme beliebt.

Wegen Aufruf zum Mord an Juden: Student verhaftet

NEW YORK: Weil er zum Mord an Juden aufgerufen haben soll, ist in den USA ein Student verhaftet worden. Wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) bekanntgab, soll der 21-jährige Student der New Yorker Cornell University in einem universitären Online-Diskussionsforum unter anderem gedroht haben, alle jüdischen Männer, die er auf dem Campus sehe, zu «erstechen» und ihnen «die Kehle durchzuschneiden», alle jüdischen Frauen zu vergewaltigen und von einer Klippe zu stürzen und alle jüdischen Babys zu enthaupten. In demselben Online-Beitrag habe er damit gedroht, «ein Sturmgewehr auf den Campus zu bringen» und alle Juden zu erschießen, hieß es weiter.

Gegen den Studenten ermittelt die Bundespolizei FBI. Der 21-Jährige sei auf der Grundlage einer Strafanzeige wegen der Androhung von Tötung oder Verletzung anderer Personen verhaftet worden, hieß es. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine Haftstrafe von fünf Jahren und eine hohe Geldstrafe, wie das Ministerium mitteilte. Der antisemitische Vorfall erfolgte vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Seit den Terrorangriffen der Hamas vom 7. Oktober geht das israelische Militär im Gazastreifen massiv gegen die Palästinenserorganisation vor.

An der Cornell University studieren viele Menschen jüdischen Glaubens. In einer Mensa der Hochschule werden dem Ministerium zufolge überwiegend koschere Gerichte serviert. Sie befinde sich neben dem Cornell Jewish Center, wo Studenten wohnen.

Brasiliens Ex-Präsident erneut für öffentliche Ämter gesperrt

BRASÍLIA: Dem brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro ist in einem zweiten Verfahren erneut das passive Wahlrecht entzogen worden. Der frühere Staatschef (2019-2022) darf demnach bis 2030 in kein öffentliches Amt gewählt werden, wie das Oberste Wahlgericht am Dienstag (Ortszeit) entschied. Es war bereits das zweite Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten des größten Landes Südamerikas. Im Juni war er bereits für acht Jahre gesperrt worden, weil er während seiner Zeit als Staatschef Zweifel am brasilianischen Wahlsystem gestreut hatte. Später erkannte er seine Wahlniederlage gegen den amtierenden Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht ausdrücklich an.

In dem neuen Verfahren ging es um den Nationalfeiertag im September vergangenen Jahres. Kurz vor der Wahl habe der damalige Präsident Bolsonaro die Feierlichkeiten zu Wahlkampfzwecken missbraucht, urteilte nun das Oberste Wahlgericht. Bei Militärparaden in der Hauptstadt Brasília und Rio de Janeiro wetterte Bolsonaro damals gegen seinen Herausforderer Lula.

Die neue Verurteilung verlängert Bolsonaros Sperre für öffentliche Ämter nicht über 2030 hinaus. Allerdings müssen seine Anwälte diese Entscheidung nun neben dem Urteil vom Juni neu anfechten, wenn sie Bolsonaro den Weg zu einer Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2026 freiräumen wollen.