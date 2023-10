Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.10.23 | Überblick

Scheinwerferspezialist Hella steigert Umsatz deutlich

LIPPSTADT: Der Autozulieferer Hella hat seine Geschäfte in den ersten neun Monaten deutlich ausgeweitet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterte der Umsatz um 13 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, wie der zum französischen Autozulieferer Faurecia gehörende Konzern am Mittwoch in Lippstadt mitteilte. Werden Wechselkurse ausgeklammert, seien die Erlöse um knapp 17 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro gestiegen.

2023 sei Hella sehr erfolgreich unterwegs, sagte Unternehmenschef Michel Favre. Hella wachse in allen Bereichen und in allen Regionen. Das Unternehmen besetze vor allem mit seinen Technologien die großen Markttrends der Mobilität. Bei automatisiertem Fahren, Elektromobilität und anspruchsvollsten Lichtlösungen sei der Autozulieferer führend.

Die vollständige Bilanz zu den neun Monaten will Hella am 7. November 2023 veröffentlichen.

Etwa 3200 Palästinenser seit Beginn von Gaza-Krieg getötet

TEL AVIV/GAZA: Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober sind nach palästinensischen Angaben rund 3200 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Rund 11.000 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das der dort herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas untersteht, am Mittwoch mit.

Dies ist mit Abstand die größte Zahl von Toten bei allen bisherigen Konflikten Israels mit der Hamas, die 2007 gewaltsam die Kontrolle im Gazastreifen an sich gerissen hatte. Sie wird auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft. Die israelische Armee bekräftigt, sie greife nur Hamas-Ziele an und tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden.

Israel hatte die Angriffe nach einem verheerenden Terroranschlag der Hamas im Grenzgebiet aufgenommen. Bei Massakern im Auftrag der Hamas im Grenzgebiet und in den Tagen danach hat Israel mehr als 1400 Tote zu beklagen. Rund 4400 Menschen wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt.

«Fast völlig eingekesselt»: Buschbrand wütet an Australiens Ostküste

SYDNEY: Bei einem schweren Buschbrand sind im Osten von Australien bereits Tausende Hektar Land verbrannt. Ein 56-jähriger Mann sei bei dem Versuch ums Leben gekommen, seine Farm vor den Flammen zu schützen, berichtete der australische Sender ABC am Mittwoch. Das Feuer wütete in der Nähe der Stadt Kempsey nordöstlich von Sydney. Es werde noch mindestens eine Woche dauern, bis die Brandherde unter Kontrolle gebracht seien, hieß es unter Berufung auf die Feuerwehr von New Youth Wales. Noch seien mehrere Grundstücke und Gebäude bedroht, sagte Feuerwehr-Sprecher Ben Shepherd.

«Wir waren gestern fast vollständig eingekesselt», erzählte ein Bewohner der besonders schlimm betroffenen Ortschaft Temagog. Unermüdlich habe er versucht, sein Grundstück vor den Flammen zu schützen. Der Grasbrand habe sich rasend schnell ausgebreitet. Hohe Temperaturen und starke Winde hatten die Flammen in den vergangenen Tagen angefacht.

Die Behörden hatten bereits vor Wochen für den australischen Frühling und Sommer vor der womöglich heftigsten Buschfeuersaison seit dem verheerenden «Schwarzen Sommer» 2019-2020 gewarnt. Damals hatten wochenlange Buschbrände mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet, unzählige Tiere wurden getötet oder vertrieben.

ASML setzt weniger um - Aufträge brechen ein

VELDHOVEN: Der Chipausrüster ASML hat im dritten Quartal bei den Bestellungen die Schwäche der Branche voll zu spüren bekommen. Der Wert der Neuaufträge sei im Vergleich zum Vorquartal um 42 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro eingebrochen, teilte das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Mittwoch in Veldhoven mit. Der Umsatz sank um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Euro.

Die Branche befinde sich nach wie vor in einer Talsohle. «Unsere Kunden gehen davon aus, dass der Wendepunkt bis Ende des Jahres erreicht sein wird», hieß es. Die Chiphersteller seien aber weiter unsicher, wie die Nachfrageerholung aussehen werde. «Wir erwarten daher, dass 2024 ein Übergangsjahr sein wird.» Der Umsatz werde auf der Höhe des laufenden Jahres erwartet. Für 2025 prognostiziert der Konzern wieder ein signifikantes Wachstum. Im vierten Quartal rechnet ASML mit einem Umsatz von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro.

Israels Armee: Zwei weitere ranghohe Hamas-Mitglieder getötet

TEL AVIV: Bei Luftangriffen im Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben zwei weitere ranghohe Hamas-Mitglieder getötet worden.

Dabei handele es sich um Muhammad Awdallah, den Kommandeur der Panzerabwehr-Einheit von Gaza, sowie um Akram Hidschasi, einen «Terroristen von den Hamas-Marinetruppen» und Waffendealer, teilte die israelische Armee am Mittwoch mit. Hidschasi sei Drahtzieher von Terroranschlägen auf Israel. Die Armee habe in den letzten Tagen «weiter Dutzende von Terrorzielen im Gazastreifen angegriffen», hieß es weiter. Darunter seien Einsatzzentren, Abschussrampen sowie terroristische Infrastruktur.

Israels Militär veröffentlicht Luftaufnahmen von Krankenhaus

TEL AVIV/GAZA: Israels Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Dabei sollen Hunderte von Menschen getötet worden sein. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Nach Angaben der Armee schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein. Diese wies die Schuldzuweisung zurück.

Israels Armee: Gaza-Einwohner sollen «humanitäres» Gebiet aufsuchen

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Armee hat die Einwohner der Stadt Gaza sowie des nördlichen Gazastreifens dazu aufgerufen, ein «humanitäres Gebiet» südlich von Wadi Gaza (Flussbett) aufzusuchen.

Dort solle humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt werden, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Aufruf. Das Gebiet befinde sich in Al-Mawasi. Die Armee empfehle auch, sich in offene Gebiete im Westen von Chan Junis, ebenfalls im Gebiet von Al-Mawasi, im Süden des Gazastreifens zu begeben.

Chinas Staatschef Xi kritisiert Wirtschaftssanktionen

PEKING: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich gegen Entkopplung und Wirtschaftssanktionen ausgesprochen. «Wir sind gegen einseitige Sanktionen, wirtschaftliche Zwänge, Entkopplung und Unterbrechungen von Lieferketten», sagte er am Mittwoch in seiner Eröffnungsrede zum dritten Seidenstraßengipfel in Peking. «Wir werden uns nicht an ideologischer Konfrontation, geopolitischen Spielen oder Konfrontation durch Block-Politik beteiligen». Auf den Nahost-Konflikt ging er in diesem Zusammenhang nicht ein. Die Entwicklung anderer Staaten als eine Gefahr zu sehen, führe nicht zu einem besseren Leben oder einer schnelleren eigenen Entwicklung, sagte Xi.

Xis Worte dürften nicht nur an die internationalen Gäste aus Afrika, Asien und Südamerika gerichtet gewesen sein, sondern auch an Europa und die USA. Washington und Pekings Wirtschaftsbeziehungen sind wegen bestehender Sanktionen im Technologiebereich gegen China angeschlagen. Die EU untersucht derzeit chinesische Subventionen für E-Auto-Hersteller wegen des Vorwurfs der Marktverzerrung.

Xi hatte am Vorabend ein Bankett gegeben und dort seine weltweite Investitions- und Infrastrukturinitiative «Neue Seidenstraße» als Erfolg für das Wachstum der Weltwirtschaft gelobt. In Zeiten, in denen die Welt nicht friedlich sei und die Wirtschaft einen Abwärtstrend verzeichne, glaube China weiter an Zusammenarbeit und an das Prinzip, dass beide Seiten davon profitieren, sagte Xi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Die «Neue Seidenstraße» ist ein milliardenteures Projekt Chinas, mit dem die Volksrepublik vor allem in Afrika, Südamerika und Asien in Verkehrsnetze oder Häfen investiert und diese dort baut.

UN-Generalsekretär fordert Feuerpause im Nahost-Konflikt

PEKING: UN-Generalsekretär António Guterres hat eine humanitäre Feuerpause im laufenden Nahostkonflikt gefordert. «Ich rufe zu einer sofortigen Feuerpause auf, um genug Zeit und Platz bereitzustellen, damit meine beiden Aufrufe realisiert und das epische menschliche Leid gelindert werden kann», sagte er am Mittwoch in Peking bei einer Rede zum Seidenstraßengipfel. Mit den beiden Aufrufen meinte er seine Forderung an die Hamas, Geiseln freizulassen, und an Israel, humanitäre Hilfe im Gaza-Streifen zuzulassen.

China lud am Dienstag und Mittwoch anlässlich seiner globalen Investitions- und Infrastrukturinitiative «Neue Seidenstraße» zum dritten Forum darüber ein. Im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie ihre Verbündeten wächst die Sorge um eine weitere Eskalation der Lage. In Vorbereitung einer möglichen Bodenoffensive gegen die Hamas nach dem verheerenden Terrorangriff auf Israel hatte das Militär die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen. Nach UN-Angaben sind bisher rund eine Million Menschen in den Süden geflohen, die israelische Armee spricht von rund 600.000 Menschen.

Putin lobt Chinas Infrastrukturprojekt «Neue Seidenstraße»

PEKING: Russlands Präsident Wladimir Putin hat Chinas «Neue Seidenstraße» als Erfolg gelobt. Das chinesische Investitionsprojekt und die russische Beteiligung daran würden dafür sorgen, gemeinsame Lösungen für die wichtigen regionalen Probleme zu finden, sagte der Kremlchef am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie zum dritten Forum anlässlich der Initiative in Peking. Die «Neue Seidenstraße» ist ein milliardenteures Projekt Chinas, mit dem die Volksrepublik vor allem in Afrika, Südamerika und Asien in Verkehrsnetze oder Häfen investiert und diese dort baut.

Für Russland ist China ein wichtiger Partner, weil Peking Moskau in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine durch seine neutrale Haltung Rückendeckung gibt. Chinas Export nach Russland in diesem Jahr stieg zudem deutlich um mehr als 50 Prozent. Außerdem ist China ein wichtiger Importeur russischer fossiler Energieträger.

Putin sprach direkt nach Chinas Staatschef Xi Jinping - ein Zeichen für die Wichtigkeit von Putins Besuch. Den ausstehenden Haftbefehl des Weltstrafgerichts gegen den Kremlchef konnte China ignorieren, weil es das sogenannte Römische Statut des Gerichtshofes nie annahm.