Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf 950

TEL AVIV/GAZA: Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 950 gestiegen.

Rund 5000 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Terroristen im Auftrag der dort herrschenden Islamistenorganisation Hamas hatten am Samstag ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Die Zahl der Toten in Israel durch die Hamas-Großangriffe ist nach Armeeangaben auf mehr als 1200 gestiegen. Mindestens 3000 weitere seien verletzt worden. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen in dem dicht besiedelten Küstenstreifen.

Hurrikan «Lidia» auf Festland - ein Toter

PUERTO VALLARTA: Nachdem Hurrikan «Lidia» an der Pazifikküste Mexikos auf Land getroffen ist, hat es einen ersten Toten gegeben. In Punta de Mita im Bundesstaat Nayarit habe ein umstürzender Baum einen Mann in seinem Auto erschlagen, berichtete die Zeitung «El Occidental» am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Zivilschutzbehörde. Zuvor hatte «Lidia» mit der Stärke vier von fünf auf der Hurrikanskala das Festland auf Höhe des Ortes Las Peñitas, 55 Kilometer südwestlich des Urlaubsortes Puerto Vallarta (Bundesstaat Jalisco), erreicht.

Der Hurrikan sei nunmehr auf Kategorie zwei heruntergestuft und bewege sich im Laufe der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde Richtung Osten, teilte Mexikos Wetterbehörde am späten Abend mit. Sie warnte in den Bundesstaaten Colima, Jalisco und Nayarit vor extremem Regen, Wellen von bis zu neun Metern Höhe an der Küste und heftigen Böen.

Militärsprecher: Zahl der Toten steigt auf 1200

TEL AVIV/GAZA: Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist auf mindestens 1200 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am Mittwochmorgen bekannt. Die «überwältigende Mehrheit» der Todesopfer seien Zivilisten. Mehr als 2700 Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Die Terroristen drangen am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) in Orte ein und suchten in den Häusern nach Opfern. Dabei erschossen sie Männer, Frauen und Kinder und verschleppten andere in den Gazastreifen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schwor am Sonntag «Rache». Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe auf den Gazastreifen starben laut dortigem Gesundheitsministerium 900 Menschen, 4500 Menschen wurden verletzt. Die israelische Armee hat inzwischen rund 300.000 Reservisten einberufen und plant offensichtlich eine großangelegte Militäroperation.

China hält Seidenstraßen-Gipfel kommende Woche ab - Putin erwartet

PEKING: China hält am 17. und 18. Oktober in Peking das dritte Forum zu seiner «Neuen Seidenstraße» ab. Das teilte das chinesische Außenministerium am Mittwoch mit. Zum Belt and Road Forum (BRI), das zuletzt 2019 stattfand, werden zahlreiche Staatsgäste erwartet. Darunter soll auch der russische Präsident Wladimir Putin sein.

Der Kremlchef hatte seine Teilnahme im September bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi in Moskau zugesagt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Es wäre Putins erste Auslandsreise, nachdem der Internationale Strafgerichtshof im März einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. China ist dem sogenannten Römischen Statut des Gerichtshofs im niederländischen Den Haag nie beigetreten und könnte den Haftbefehl daher ignorieren.

Die vor zehn Jahren ins Leben gerufene «Neue Seidenstraße» ist ein weltweites Investitions- und Infrastrukturprojekt Chinas. Deutschland ist offiziell kein Teil davon. Die Initiative umfasst Projekte auf dem Landweg und auf dem Seeweg, die zur «Maritimen Seidenstraße» gehören. Die «Neue Seidenstraße» leitet sich von der weltberühmten Seidenstraße ab, einer Handelsroute, die bis in die Antike zurückreicht und sich bis nach Europa erstreckte.

Heute investiert China mit der Initiative in Afrika, Zentralasien und anderen Teilen der Welt in Transportwege, baut etwa Schienen, Straßen, Brücken und Häfen oder kauft sie auf, wie den Hafen von Piräus in Griechenland. Peking schickt meist chinesische Firmen, die die Bauvorhaben vor Ort umsetzen, und tritt auch als Kreditgeber auf. Deshalb wird kritisiert, dass sich vor allem finanzschwache Länder durch die «Neue Seidenstraße» in eine große Abhängigkeit von China begeben.

Israels Luftwaffe bombardiert mehr als 200 Ziele im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Die israelische Luftwaffe hat nach dem Großangriff der islamistischen Hamas ihre Gegenschläge im Gazastreifen fortgesetzt. Dutzende Kampfjets hätten mehr als 200 Ziele im Gebiet Al-Furqan angegriffen, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Mittwochmorgen mit. Zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden seien umfangreiche Angriffe im Gazastreifen durchgeführt worden. Dabei seien mehr als 450 Ziele getroffen worden. Al-Furqan, ein Viertel im nördlichen Gazastreifen, werde von der Hamas als Terrorzentrum genutzt. Von dort aus würden zahlreiche Terroranschläge gegen Israel verübt, erklärten die IDF.

Die Zahl der Toten in Israel durch die Großangriffe der islamistischen Hamas ist Medienberichten zufolge inzwischen auf mindestens 1200 gestiegen. Das berichtete der israelische Sender Kan am frühen Mittwochmorgen. Mindestens 3000 weitere seien verletzt worden. Auch die «Jerusalem Post» und andere Medien meldeten diese Zahlen unter Berufung auf den Sender. Die IDF selbst bezifferten die Zahl der Todesopfer auf israelischer Seite auf mehr als 1000.

Durch die Gegenschläge der israelischen Luftwaffe starben im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 900 Menschen, 4500 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet.

SPD-Expertin fordert Erleichterungen für Schulreisen nach England

LIVERPOOL: Die SPD-Familienpolitikerin Jasmina Hostert hat eine Lockerung der Regeln für Schüleraustausch und Schulreisen mit Großbritannien gefordert. «Unsere Kinder lernen schon früh in der Schule Englisch, aber die Bürokratie nach dem Brexit erschwert die Reisen ins Land», sagte Hostert, Mitglied der deutsch-britischen Parlamentariergruppe, am Rande der Jahreskonferenz der Labour-Partei in Liverpool der Deutschen Presse-Agentur.

Die SPD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Böblingen kritisierte, die konservative britische Regierung habe augenscheinlich wenig Interesse an Erleichterungen. «Wir haben im Verhältnis zu London immer die großen Themen wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Blick. Aber das Kulturelle, das Zwischenmenschliche geht dabei unter.»

Seit dem Brexit sind Schülerreisen aus der EU nach Großbritannien enorm eingebrochen. Das hat vor allem einen praktischen Grund: Betreuer können mit den Schülern nicht mehr wie bisher als Gruppe einreisen, indem sie eine Liste mit Daten der Mitreisenden vorlegen. Nach dem Brexit ist dieses «List of Travellers»-Prinzip abgeschafft worden. Stattdessen müssen nun alle einzeln einen Reisepass vorlegen, den aber nicht alle Schülerinnen und Schüler haben. Außerdem ist für Schüler, die nicht Bürger eines EU-Landes sind, ein Visum nötig.