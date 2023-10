Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

China begrüßt geplanten Besuch mehrerer US-Senatoren

PEKING: China hat einen für nächste Woche angekündigten Besuch einer Delegation von US-Senatoren begrüßt. Die Volksrepublik hoffe, dass der Besuch das «objektive Verständnis» des US-Kongresses für China verbessere, teilte das Außenministerium in Peking am Mittwoch mit. Ferner hoffe China, dass der Dialog zwischen den gesetzgebenden Institutionen der beiden Länder vorangebracht werde und sich positiv auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China auswirke.

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer, der Republikaner Mike Crapo und weitere Senatoren wollen in der kommenden Woche nach Ostasien reisen, wie Schumers Büro am Dienstag mitteilte. Ziele seien China, Südkorea und Japan. Sie wollen demnach Vertreter der Regierung und Wirtschaft treffen. Der chinakritische Schumer will über Menschenrechte und Chinas Rolle in der internationalen Gemeinschaft reden. Zudem will er Bedenken über von China produziertes Fentanyl in US-Städten ansprechen. Das Schmerzmittel hat in den USA zu einem massiven Drogenproblem mit Zehntausenden Toten geführt.

Der Besuch fällt in eine Zeit deutlicher Spannungen zwischen den USA unter Präsident Joe Biden und der von der kommunistischen Partei regierten Volksrepublik von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die USA sanktionierten zuletzt etwa chinesische Unternehmen wegen deren Rolle in der Fentanyl-Produktion oder weil ihnen vorgeworfen wird, Menschen der uigurischen Minderheit als Zwangsarbeiter zu beschäftigen. China wies diese Vorwürfe stets zurück.

In den vergangenen Monaten reisten mit US-Außenminister Antony Blinken, Finanzministerin Janet Yellen und Handelsministerin Gina Raimondo hochrangige Regierungsmitglieder nach China. Die Hoffnung ist, die Beziehungen der größten und zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt dadurch zu verbessern und den Weg für ein Treffen zwischen Biden und Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in San Francisco im November zu ebnen.

Auch Deutscher unter Verletzten nach Busunglück in Venedig

VENEDIG: Unter den Verletzten bei dem schweren Unglück mit einem Campingplatz-Shuttlebus in Venedig sind elf Ausländer. Dabei handelt es sich um einen Deutschen, vier Menschen aus der Ukraine, einen Franzosen, einen Kroaten sowie ein Paar aus Spanien und zwei Minderjährige aus Österreich, wie die Nachrichtenagentur Adnkronos am Mittwochmorgen meldete. Nach aktuellen Angaben der lokalen Behörden wurden insgesamt 15 Menschen verletzt. Sie werden in nahe gelegenen Krankenhäusern behandelt - viele von ihnen demnach auf der Intensivstation.

Bislang konnten nur neun der 21 Todesopfer identifiziert werden, wie der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, bei Facebook schrieb. Darunter seien auch Minderjährige. Ein Opfer sei ein Deutscher oder eine Deutsche - Zaia nannte kein Geschlecht. Vonseiten des Auswärtigen Amts gab es zunächst keine Bestätigung.

Das Fahrzeug war bei der Fahrt aus der Lagunenstadt Venedig zurück auf das Festland von einer Brücke etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt und hatte kurz darauf Feuer gefangen. Wegen des Brandes könnte es lange dauern, alle Opfer zu identifizieren. An Bord waren größtenteils Tagesurlauber, die am Abend aus der venezianischen Altstadt zurück aufs Festland wollten.

Sturzflut : 23 Armeeangehörige vermisst

NEU DELHI: Nach einer Sturzflut im Indien werden 23 Armeeangehörige vermisst.

Einige Armeefahrzeuge seien zudem überspült worden, teilte die indischen Armee am Mittwoch mit, wie örtliche Medien berichteten. Rettungsarbeiten dauerten demnach an. In der Nacht auf Mittwoch habe es in dem betroffenen nordöstlichen Bundesstaat Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta geführt habe, hieß es. Behörden von Sikkim riefen Anwohner auf, nicht in die Nähe des Flusses zu gehen.

Taiwan rechnet mit stärkeren Auswirkungen durch Taifun «Koinu»

TAIPEH: Die Behörden in Taiwan rechnen mit stärkeren Auswirkungen durch Taifun «Koinu» als bisher gedacht. Der tropische Wirbelsturm ist den Meteorologen zufolge langsamer geworden und dürfte ein größeres Gebiet betreffen, wie aus der Vorhersage der Wetterbehörde Taiwans am Mittwoch hervorging. Demnach erwarten die Experten, dass das Zentrum des Sturms am Donnerstagmittag in Taiwan auf Land treffen wird. Vor allem in der Mitte, im Osten und Süden müssten die Menschen mit Starkregen und kräftigem Wind rechnen. Es ist der zweite Taifun in diesem Jahr, der Taiwan trifft.

Am Mittwoch fielen bereits Dutzende nationale und internationale Flüge aus. Züge in den Bergregionen sowie Fähren zu den vorgelagerten Inseln im Südosten Taiwans fuhren am Mittwoch nicht. Mehr als 2000 Touristen strandeten nach Angaben des Notfall-Zentrums deshalb dort und wurden von den Behörden in Unterkünften einquartiert.

Die Behörden rieten, von Küstengegenden fernzubleiben, da dort bis zu sieben Meter hohe Wellen beobachtet wurden. Außerdem warnten sie vor Erdrutschen und ordneten an, öffentliche Parks zu schließen. Seit Mittwoch fällt außerdem in einigen Regionen der Unterricht wegen des Taifuns aus.

«Koinu» - der 14. Taifun in der diesjährigen Pazifiksaison - hat den Angaben zufolge mittlerweile einen Radius von etwa 250 Kilometern mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern je Stunde und Böen bis zu Tempo 190. Für Freitag erwarten die Meteorologen, dass der Taifun schwächer wird und in Richtung Südost-China abdriftet. In den dortigen Provinzen Guangdong und Fujian wappnen sich die Behörden bereits gegen erwarteten Starkregen in den Küstenregionen. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong werden schwere Regenfälle erwartet. Die Region wurde in diesem Jahr schon mehrfach von schweren Stürmen und Taifunen getroffen, bei denen schwere Schäden entstanden sowie Menschen verletzt und getötet wurden.

US-Automarkt wächst mit großen SUVs und Pickups

DETROIT: Trotz relativ hoher Spritpreise sind am US-Automarkt große SUVs und Pickups gefragt. So steigerte der Branchenriese General Motors im dritten Quartal die Auslieferungen seines schweren Pickup-Modells GMC Sierra im Jahresvergleich um rund 46 Prozent auf gut 73.000 Fahrzeuge. Die Verkäufe von GM-Elektrofahrzeugen halten sich derweil weiter in Grenzen: Die Auslieferungen des Elektro-SUV Lyric stiegen von 36 Fahrzeugen vor einem Jahr auf gut 3000, vom Elektro-Pickup Silverado wurden nur 18 Wagen verkauft.

Die Entwicklung am US-Automarkt gilt als ein Indikator für die Stimmung der Verbraucher in Zeiten hoher Spritpreise und Zinsen sowie Konjunktursorgen. Die Lage wird zusätzlich von Streiks der Autogewerkschaft UAW verkompliziert, die für ein knapperes Angebot bei einigen Modellen sorgen könnten. Auffällig war der Erfolg von Hybrid-Ausführungen einiger Modelle, für die es Zuschüsse gab.

GM steigerte die Quartalsauslieferungen in den USA insgesamt um rund 21 Prozent auf gut 674.300 Fahrzeuge. Bei Toyota gab es ein Plus von zwölf Prozent auf rund 590.000 Wagen. Der Chrysler-Konzern Stellantis verbuchte ein einprozentiges Minus auf knapp 380.600 Fahrzeuge.

Für deutschen Autobauer gab es eine unterschiedliche Entwicklung. Die VW-Tochter Audi steigerte die Auslieferungen um 21 Prozent auf gut 59.500 Fahrzeuge. Bei BMW wuchs der Absatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 83.949 Fahrzeuge. Für die Marke VW gab es dagegen ein Minus von 1,2 Prozent auf 87.756 Fahrzeuge.