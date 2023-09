Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Tote bei Überschwemmungen in Millionenmetropole Istanbul

ISTANBUL: Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind in der türkischen Millionenmetropole Istanbul mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere seien verletzt worden, sagte Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwochmorgen. Am Vorabend war es in Istanbul zu sturzartigen Regenfällen in zwei Bezirken im Norden der Stadt gekommen. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse und Autos wurden von den Fluten weggespült, wie Bilder zeigten.

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu sagte, aus einer Stadtbücherei seien mehrere Menschen in Sicherheit gebracht worden, nachdem Wasser in das Gebäude eingedrungen war. Er betonte, dass die Türkei sich als Folge des Klimawandels auf weitere Extremwetterereignisse einstellen müsse.

Am Dienstag waren bereits nach einem Unwetter in der Westtürkei nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien zwei Menschen ums Leben gekommen. Die starken Regenfälle folgen auf einen trockenen Sommer mit Hitzerekorden in der Türkei. Die Wasserreservoirs der 16-Millionen-Metropole Istanbul befinden sich auf dem niedrigesten Stand seit dem Vergleichszeitraum in 2014.

Keine Entwarnung bei Unwettern und Starkregen

ATHEN: Die schweren Unwetter mit Starkregen in Mittelgriechenland haben auch in der Nacht zum Mittwoch angedauert. Während sich die Situation auf den Sporadeninseln Skiathos, Skopelos und Alonnisos zwischenzeitlich leicht entspannte, wütete Sturmtief «Daniel» weiterhin in der Region Thessalien. Der Zivilschutz verhängte für die dortigen Gemeinden der Städte Farsala und Karditsa Fahrverbote, damit die Rettungsfahrzeuge freie Fahrt haben und weil viele Straßen überschwemmt, blockiert und gesperrt waren, wie Bilder in griechischen Medien zeigten.

Die griechische Wetterbehörde EMY warnte am Mittwoch erneut vor starken Regenfällen, Stürmen und einer hohen Anzahl von Blitzen. Betroffen seien die Region Thessalien, die Sporaden, die Insel Euböa, der Osten und der Süden der Halbinsel Peloponnes, aber auch Regionen im Norden des Landes nahe der Hafenstadt Thessaloniki. Die Menschen seien angehalten, in den betroffenen Regionen möglichst nicht auf die Straße zu gehen, wegen der Blitzgefahr Bäume und Küstengebiete zu meiden und nicht zu versuchen, Wildbäche zu Fuß oder mit dem Auto zu überqueren.

Taifun «Haikui» : Zwei Feuerwehrleute sterben im Einsatz

PEKING: Der Taifun «Haikui» hat in China mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Bei den Opfern handelt es sich um Feuerwehrleute, die in ihrem Fahrzeug von den Fluten mitgerissen wurden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete. Demnach waren sie am Dienstag während des schweren Unwetters in der südostchinesischen Stadt Fuzhou mit sieben weiteren Kollegen im Einsatz, als das Feuerwehrauto in einen Fluss stürzte. Sechs von ihnen konnten gerettet werden, ein Feuerwehrmann wird noch vermisst.

«Haikui», der elfte Taifun des Jahres, hatte seit Dienstagmorgen vor allem in den südchinesischen Provinzen Fujian und Guangdong gewütet und dort heftigen Regen mit sich gebracht und Überschwemmungen verursacht, wie staatliche Medien berichteten. In einigen Gebieten fielen demnach innerhalb von 24 Stunden mehr als 300 Millimeter Niederschlag.

Haie greifen aufblasbaren Katamaran im Korallenmeer vor Australien an

BRISBANE: Mitten im Korallenmeer und Hunderte Kilometer vor der Küste von Australien greifen Haie einen aufblasbaren Katamaran an. Das Boot droht zu sinken. Aber die Männer an Bord haben Glück.

Im Korallenmeer vor der australischen Ostküste ist ein aufblasbar Katamaran durch mehrere Hai-Attacken in Seenot geraten. Die drei Männer an Bord, zwei Russen und ein Franzose, seien von der Südseeinsel Vanuatu unterwegs nach Cairns im tropischen Norden von Australien gewesen, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP am Mittwoch. Mitten im Korallenmeer, einem Nebenmeer des Pazifiks, wurde das neun Meter lange Boot plötzlich von den Raubfischen angegriffen, die beide Rümpfe schwer beschädigten.

Als die «Tion» etwa 835 Kilometer südöstlich von Cairns zu kentern drohte, setzen die Männer einen Notruf an die Australische Seesicherheitsbehörde (AMSA) ab. Diese informierte ein Frachtschiff, das gerade in der Nähe des Katamarans unterwegs war und entsandte ein Flugzeug. Die Besatzung des Schiffs «Dugong Ace» holte die Segler schließlich an Bord und teilte mit, es gehe allen gut. Am Donnerstag sollen die Geretteten in Brisbane eintreffen.

Aufblasbare Mini-Katamarane mit wenigen Metern Länge seien bei Seglern beliebt, zitierte der australische Sender ABC den Bootshändler Tim Rice. Meist würden sie auf Seen sowie für kürzere Törns zwischen Inseln eingesetzt. Von einem neun Meter langen aufblasbaren Katamaran, der zum Überqueren eines Ozeans benutzt wurde, habe er aber zuvor noch nie gehört, sagte der Experte. «Etwas dieser Größe hat wahrscheinlich mehrere Kammern. Wenn also ein Hai eine davon durchbohrt, ist so ein Boot noch immer schwimmfähig», betonte Rice. Das habe den Insassen wohl das Leben gerettet. Warum die Haie das Boot attackierten, war zunächst unklar.

Inka Friedrich hatte in Paris ein gruseliges Hotel-Erlebnis

BERLIN: Schauspielerin Inka Friedrich hat einmal in einem Hotelzimmer in Frankreich eine sehr unheimliche Nacht verbracht. «Mein seltsamstes, leicht gruseliges Erlebnis hatte ich in einem schönen Hotel in Paris letztes Jahr kurz vor Weihnachten», sagte die 58-jährige Berlinerin («Sommer vorm Balkon») der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kam in einer sehr stürmisch-verregneten Nacht an, hatte noch sehr lecker gegessen und schlief wunderbar, bis ich eine Person an meinem Bett in der Morgendämmerung zu sehen glaubte.»

Sie habe noch gedacht: «Bloß so tun, als ob du schläfst, und genau hören, was der Mann da macht. Ich hörte sich entfernende Schritte, machte die Augen auf und sah einen Mann in weißem Hemd leise den Flur zur Zimmertüre gehen und diese von außen leise schließen. Mein Herz raste! Bis heute weiß ich nicht, ob es ein Traum war oder nicht.»

Friedrich ist am Sonntag (20.15 Uhr) in der ZDF-Familiensaga «Hotel Barcelona» zu sehen. Sie spielt in dem Zweiteiler die Hotelbesitzerin Isabel Santos, die Streit mit ihrer Tochter Laura hat. Laura will mit ihrem Sohn in Barcelona einen Neuanfang wagen - dem Ort ihrer Kindheit. Aber das elterliche Hotel steht kurz vor dem Aus.