Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Wütende Proteste gegen Strompreise

ISLAMABAD: In Pakistan sind erneut wütende Proteste gegen hohe Strompreise entfacht. Bereits seit Tagen demonstrieren Tausende Menschen gegen die steigenden Preise in dem südasiatischen Land, wie lokale Medien am Mittwoch berichteten. In der bevölkerungsreichsten Provinz Punjab blockierten Demonstranten in den vergangenen Tagen Schnellstraßen und zündeten aus Protest ihre Stromrechnungen an, wie die Zeitung «Dawn» berichtete. Die islamistische Partei Jamaat-e-Islami kündigte für Samstag neue Proteste an.

Die Atommacht steckt seit mehreren Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Innerhalb eines Jahres haben sich die Preise für Strom, Gas und Benzin mehr als verdoppelt. Politische Instabilität und die Flutkatastrophe im Sommer 2022 haben der Wirtschaft weitere Rückschläge verpasst.

Finanzexperten fordern seit langem politische Veränderungen. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) knüpfte ein jüngst gebilligtes und milliardenschweres Hilfspaket an Bedingungen. Die Hilfsgelder sollten das südasiatische Land unter anderem bei Reformen im hoch verschuldeten Energiesektor unterstützen. Die Regierung zögerte angesichts der Auflagen, schnelle Entlastungen für die Bürger zu billigen. Gleichzeitig warnten Verbände, dass die hohen Energiekosten Unternehmen an den Rande des Ruins treiben würden.

Putsch in Gabun: Präsident Bongo unter Hausarrest gestellt

LIBREVILLE: Wenige Stunden nach einem Militärputsch in Gabun ist Präsident Ali Bongo Ondimba nach Angaben der Putschisten unter Hausarrest gestellt worden. Bongo werde Hochverrat vorgeworfen, teilte die Gruppe hochrangiger Offiziere am Mittwoch im Staatsfernsehen mit. Weitere Regierungsmitglieder sowie Bongos Sohn, Nouredine Bongo, seien festgenommen worden, hieß es.

Am frühen Mittwochmorgen hatte das Militär die Macht in dem zentralafrikanischen Küstenstaat an sich gerissen. Die Ergebnisse der Präsidentenwahl, die wenige Stunden zuvor verkündet worden waren und Bongo im Amt bestätigten, seien gefälscht, sagte eine Gruppe von Offizieren im Staatsfernsehen. Staatliche Institutionen seien ab sofort aufgelöst, die Wahlergebnisse annulliert und die Grenzen des Landes geschlossen, erklärte die Gruppe, die sich als Ausschuss für Übergang und Wiederherstellung von Institutionen (CTRI) bezeichnete.

In der Nacht zum Mittwoch hatte die Wahlbehörde Bongo zum Sieger der Wahl vom 26. August erklärt. Bongo stünde damit vor seiner dritten Amtszeit. Seine Familie regiert Gabun seit mehr als 50 Jahren. Ali Bongo hatte das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo übernommen, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte. Die Bevölkerung, etwa 2,3 Millionen Menschen, lebt trotz Öl-Reichtums großteils in Armut.

Scholz hebt Handlungsfähigkeit der deutschen Regierung hervor

MESEBERG: Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat nach vielen Streitigkeiten in der Koalition die Handlungsfähigkeit der Regierung hervorgehoben.

Es seien zahlreiche Beschlüsse auf den Weg gebracht worden, sagte der Sozialdemokrat zum Abschluss einer Kabinettsklausur am Mittwoch in Meseberg nördlich von Berlin. Die Sommerpause sei für die Bundesregierung produktiv gewesen, so dass das Parlament nun viel zu tun habe. Das sei auch gut so.

Scholz verwies unter anderem auf Gesetzespläne, mit denen Unternehmen durch umfassende Entlastungen jetzt zu Investitionen ermutigt werden sollen. Denn das Wachstum sei derzeit nicht so stark wie man es sich wünsche. Auf den Weg gebracht worden seien daneben auch Pläne zum Bürokratieabbau und zur Digitalisierung, beispielsweise im Gesundheitswesen.

Deutsche stirbt bei Badeunfall

KOPENHAGEN: Eine deutsche Frau ist an der dänischen Nordseeküste beim Baden ums Leben gekommen.

Die 72-Jährige wurde am Mittwoch im Wasser gefunden und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, später wurde sie für tot erklärt. Das teilte die südjütländische Polizei in dem sozialen Netzwerk X, früher Twitter, mit. Die Frau sei am Morgen im Badeort Henne Strand zum Schwimmen ins Meer gegangen. Als sie nicht zurückkehrte, leiteten die dänischen Behörden eine Suche nach ihr ein. Die Polizei sprach von einem Badeunfall. Der Ort liegt nordwestlich von Esbjerg und etwa 100 Kilometer nördlich der deutsch-dänischen Grenze.

Neue Asylregel : Keine Unterkunft für alleinstehende Männer

BRÜSSEL: Alleinstehende männliche Asylbewerber sollen in Belgien vorerst nicht mehr staatlich untergebracht werden. Die Plätze müssten ausschließlich für Familien mit Kindern reserviert werden, sagte die Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, am Dienstagabend der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge. Sie wolle «den zunehmenden Strom von Familien und Kindern antizipieren, um absolut zu vermeiden, dass Kinder im Winter auf der Straße landen». Die Asylanträge seien zuletzt stark gestiegen.

Das Flüchtlingswerk Flandern kritisierte dem Sender VRT News zufolge, dass dieser Schritt gegen geltendes Recht verstoße.

Asylunterkünfte sind in dem Land mit rund 11,5 Millionen Einwohnern chronisch überlastet. Schätzungen der zuständigen Behörde zufolge waren Anfang des Jahres rund 3000 Schutzsuchende in Belgien obdachlos.

McKinsey: Europas Autobauer brauchen neue China-Strategie

MÜNCHEN: Die europäische Autoindustrie braucht nach Einschätzung der Unternehmensberatung McKinsey eine neue China-Strategie. Auf dem wichtigsten Automarkt der Welt hätten europäische Hersteller seit 2019 rund 5 Prozentpunkte Marktanteil verloren, bei E-Autos hätten neue Wettbewerber weltweit 51 Prozent Marktanteil. «Eine stärkere Anpassung an den chinesischen Kundengeschmack mit einem starken Fokus auf die neueste Technologie, Konnektivität, Fahrassistenzsysteme und Unterhaltungselektronik» könne die Erosion in China stoppen, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Notwendig sei auch mehr Forschung und Entwicklung in China. Während europäische Hersteller vier Jahre vom Konzept zur Pilotphase eines Autos brauchen, schaffen es die besten chinesischen Hersteller in zwei Jahren. Höchstens 20 Prozent der Belegschaft in der europäischen Autoindustrie hätten Software-Kenntnisse, «bei den Herausforderern aus USA und China liegt der Anteil bei 45 Prozent», heißt es in der Studie. Chinesische Hersteller hätten bei E-Autos einen Kostenvorteil von 20 bis 30 Prozent. Die Energiekosten für die europäische Autoindustrie seien zwei- bis dreimal höher als in China und den USA.

Die europäische Autoindustrie «kann jedoch immer noch aus einer Position der Stärke heraus agieren», sagte McKinsey-Branchenexperte Andreas Cornet. Sie erwirtschafte dreimal so viel Umsatz wie die chinesischen Autobauer, punkte mit Kundenverständnis, Design und Marken, beschäftige 14 Millionen Menschen und sei mit 30 Prozent sämtlicher Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der EU ein Innovationstreiber. Bis 2030 haben europäische Hersteller mehr als 150 neue E-Modelle angekündigt.

Bei Batterien sei die Abhängigkeit von China jedoch groß: «90 Prozent der Kapazitäten zum Raffinieren von Lithium liegen in China, mehr als 70 Prozent der Zellen werden in China gefertigt.» Bis 2030 drohe eine riesige Lücke bei Batterien, «Europa könnten 500 GWh an lokaler Kapazität fehlen», schreiben die Berater. Europa brauche 20 zusätzliche Batteriefabriken für 35 Milliarden Euro. Auch bei Halbleitern sei die Versorgung nicht gesichert. «37 neue Werke mit einem Investitionsvolumen von 190 Milliarden Euro könnten das Risiko mindern.» Um bei Fahrassistenzsystemen und autonomem Fahren vorne mit dabei zu sein, sollten europäische Konzerne bei der Datennutzung und der Definition technischer Standards mehr zusammenarbeiten.

Anti-Terror-Gericht verlängert Haft von Pakistans Ex-Premier

ISLAMABAD: Pakistans ehemaliger Premierminister Imran Khan muss länger in Haft bleiben. Das entschied ein Anti-Terror-Gericht in der Hauptstadt Islamabad am Mittwoch, wie ein Anwalt im Fernsehen mitteilte. Demnach muss der beliebte Oppositionsführer zunächst für zwei weitere Wochen in dem Hochsicherheitsgefängnis nahe Islamabad bleiben.

Khan wurde Anfang August inhaftiert, nachdem ihn ein Gericht in einem Korruptionsprozess schuldig gesprochen und zu drei Jahren Haft verurteilt hatte. Am Dienstag entschieden Richter einer höheren Instanz zugunsten Khans, erklärten das Urteil für ungültig und ordneten dessen Freilassung an. Nur wenige Stunden später entschied am Dienstag jedoch ein weiteres Gericht, dass Khan wegen Ermittlungen im Zusammenhang mit der angeblichen Weitergabe vertraulicher diplomatischer Nachrichten im Gefängnis bleiben muss.

In der Atommacht Pakistan tobt seit mehr als einem Jahr ein Machtkampf zwischen den Familiendynastien, die an der Regierung sind, sowie dem geschassten Ex-Premier. Khan wurde im April 2022 durch ein Misstrauensvotum gestürzt und musste sich seitdem gegen zahlreiche Anklagen wehren. Beobachterinnen und Beobachter sehen politische Gründe dafür. Khan hoffte bis zuletzt auf ein politisches Comeback.

Altkleidercontainer wird zur tödlichen Falle

PRELOUC: Im tschechischen Prelouc ist ein Altkleidercontainer zu einer tödlichen Falle geworden.

Ein Passant bemerkte am Mittwochmorgen, dass ein Mann in der Öffnungsklappe des Containers feststeckte, und alarmierte den Rettungsdienst. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des eingeklemmten Mannes feststellen. Die Feuerwehr musste die Leiche des 42-Jährigen bergen. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Hergang auf und ordnete eine Obduktion an. In Tschechien kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen, weil Menschen versuchen, Recycling-Container zum Beispiel für Elektroschrott nach Verwertbarem zu durchsuchen. Prelouc mit etwa 10.000 Einwohnern liegt rund 80 Kilometer östlich von Prag.

Harry beklagt mangelnde Unterstützung nach Afghanistan-Einsatz

LONDON/MONTECITO: Prinz Harry hat sich über mangelnde Unterstützung seiner Familie nach der Rückkehr von seinem Militäreinsatz in Afghanistan beklagt. Sein «größter Kampf» sei gewesen, dass «niemand um mich herum wirklich helfen konnte», sagte der jüngere Sohn von König Charles III. britischen Medien zufolge in einer am Mittwoch veröffentlichten Netflix-Dokumentation. Er habe kein Netzwerk gehabt, «um herauszufinden, was tatsächlich mit mir los war», sagte der 38-Jährige in der Sendung über die von ihm selbst ins Leben gerufenen «Invictus Games», Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten.

«Wie die meisten von uns denkt man leider zum ersten Mal wirklich über eine Therapie nach, wenn man in Fötusstellung auf dem Boden liegt und sich wahrscheinlich wünscht, man hätte sich schon früher mit einigen dieser Dinge beschäftigt», sagte Harry. Er war zwischen 2007 und 2013 zwei Mal als Soldat in Afghanistan im Einsatz und hat dort nach eigenen Angaben 25 Menschen im Kampf getötet. Am 9. September will der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, in Düsseldorf die «Invictus Games» eröffnen. Gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Meghan hat er zwei Kinder: Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2).

Die Serie, die von Harry produziert wurde, ist Teil eines millionenschweren Deals des Paares mit Netflix. In einer ersten Netflix-Doku über Meghan und Harry hatten sie schwere Vorwürfe gegen die Royal Family erhoben. Beobachter erwarten, dass Harry sich wegen der familiären Streitigkeiten nicht mit Charles oder seinem Bruder Prinz William treffen wird, wenn er auf dem Weg nach Düsseldorf einen Stopp in London einlegt. Dort soll er am 7. September, dem Vorabend des ersten Todestags seiner Großmutter Queen Elizabeth II., an der Preisverleihung einer Wohltätigkeitsorganisation teilnehmen.

Freilaufender Löwe sorgt für Panik in Millionenstadt

ISLAMABAD: Ein freilaufender Löwe hat die Menschen in der pakistanischen Millionenstadt Karachi am Dienstagabend (Ortszeit) stundenlang in Panik versetzt. Wie ein Mitarbeiter der Wildtier-Behörde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte, streunte das Tier mindestens zwei Stunden lang durch die Straßen, bevor es von Behörden auf einem Parkplatz eingefangen wurde. Menschen hätten beim Anblick des Raubtieres geschrien oder seien weggerannt. Ein Video auf der Plattform X, ehemals Twitter, soll zeigen, wie das Raubtier zwischen Fahrzeugen umherstreift und einen Mann zu Fall bringt. Verletzt wurde laut der Wildtierbehörde jedoch niemand.

Der Löwe sei einem privaten Halter entlaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut der Wildtierbehörde war dieser zuvor mit dem Löwen durch die Straßen gelaufen, hatte jedoch die Kontrolle über das Tier verloren. Dem Halter drohen knapp 1000 Euro Strafe und bis zu drei Jahre Haft.

Erst im Februar dieses Jahres hatte ein freilaufender Leopard für Angst in der Hauptstadt Islamabad gesorgt. Auch dieses Tier stammte aus privater Haltung. Die Haltung von Wildtieren wie Löwen oder Tigern in Wohngegenden ist in Pakistan verboten.

Zwei Unfälle mit sieben Toten sorgen für Trauer

CASHEL/CLONMEL: Zwei schwere Unfälle mit insgesamt sieben Toten innerhalb weniger Tage und nur 25 Kilometer voneinander entfernt haben in Irland große Trauer ausgelöst. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch bestätigte, kamen drei Menschen - ein Mann und eine Frau zwischen 40 und 50 Jahren sowie ein dreijähriger Junge - ums Leben, als ihr Auto am Dienstagabend nahe der südirischen Stadt Cashel aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Mauer krachte.

Fahrer und Beifahrerin, jeweils im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, wurden schwer verletzt. Bei den Toten handele es sich um Großeltern und ihren Enkel, bei den Verletzten um die Eltern des Jungen, berichtete die Zeitung «Irish Times».

Bereits am Freitagabend waren nahe der Stadt Clonmel vier junge Menschen getötet worden. Dabei handelte es sich um den 24 Jahre alten Fahrer sowie seine 18-jährige Schwester und deren ebenfalls 18 Jahre alten Freundinnen. Die jungen Frauen hatten kurz zuvor ihre Abschlusszeugnisse erhalten und waren auf dem Weg zu einer Feier, als der Wagen von der Straße abkam, sich überschlug und gegen eine Steinmauer krachte. Etwa 2000 Menschen nahmen am Sonntag an einer Gedenkfeier teil.

Der Bürgermeister von Cashel, Declan Burgess, sprach von «verheerenden Neuigkeiten für die Gemeinde». «Es ist einfach schrecklich, vor allem wenn man bedenkt, dass wir nur wenige Tage nach der schrecklichen Tragödie in unserer Nachbarstadt Clonmel am Freitagabend, bei der vier junge Menschen starben, von einem weiteren Schlag getroffen wurden», sagte Burgess.

Erneut tote Fische in der Oder gefunden

WARSCHAU: Im Oberlauf der Oder an Polens Grenze zu Tschechien ist nach Angaben polnischer Behörden eine größere Zahl toter Fische entdeckt worden. Auf der Höhe des Ortes Chalupki habe man etwa 30 Kilogramm verendeter Fische geborgen, teilte die polnische Umweltbehörde am Dienstagabend mit. Gewebe- sowie Wasserproben müssten nun analysiert werden. Die toten Fische würden seit mehreren Tagen im Wasser auftauchen, es sei wahrscheinlich, dass sie von dem auf tschechischer Seite verlaufenden Teil der Oder flussabwärts trieben.

Im Sommer 2022 kam es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben. Experten in Deutschland und Polen kamen zu dem Schluss, dass höchstwahrscheinlich die toxische Wirkung einer Blüte der giftigen Goldalge Prymnesium parvum den Tod der Fische verursachte.

Deutsche Urlauberin seit zwölf Tagen vermisst

ISTANBUL: In der Türkei suchen Einsatzkräfte auch zwölf Tage nach dem Verschwinden einer deutschen Touristin weiter nach Spuren der Seniorin. Die Rettungskräfte seien weiter im Einsatz, sagte ein Gendarm der Wache im Urlaubsort Alanya der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Woher in Deutschland die 72-Jährige genau kommt, war zunächst nicht zu erfahren.

Die Frau war laut türkischen Medienberichten mit ihrer Tochter, deren Ehemann und ihrer Enkelin zum Urlaub in die Türkei gereist. An einem Morgen habe sie auf Socken ihr Zimmer verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Die Zeitung «Sabah» berichtete unter Berufung auf den Schwiegersohn, die Frau sei an Alzheimer erkrankt. Die Familie sei bereits nach Deutschland zurückgekehrt, berichtete die Agentur DHA.

Einsatzkräfte durchsuchten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Wälder, Plantagen und Gewächshäuser. Taucher seien in Brunnen nach der Vermissten getaucht, doch es fehlte weiterhin jede Spur.

Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in der Slowakei

BRATISLAVA: Beim Absturz eines Sportflugzeugs in der Slowakei sind am Dienstagabend beide Insassen ums Leben gekommen. Wie der TV-Nachrichtensender TA3 am Mittwoch berichtete, waren die Opfer ein Mann und eine Frau. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin war zunächst unklar, warum das Flugzeug nahe der Stadt Nitra abstürzte.

Ein Augenzeuge schilderte dem Fernsehsender TV Joj, er habe aus seinem Wohnungsfenster gesehen, wie das Flugzeug um etwa 20 Uhr mehrere «akrobatisch aussehende» Flugbewegungen gemacht habe. Dann sei plötzlich der Motorenlärm verstummt und das Kleinflugzeug steil nach unten gestürzt. Die von mehreren Augenzeugen alarmierte Feuerwehr machte sich auf die Suche und fand das Flugzeug mit den beiden Toten in einem dicht mit Gebüsch verwachsenen Gelände zwischen zwei Nachbardörfern Nitras. Nach inoffiziellen Informationen des Senders TV Joj waren die Toten ein Fluglehrer und seine Schülerin.

Britisches Parlament bezeichnet Taiwan erstmals als unabhängig

LONDON: Taiwan ist nach Ansicht des Auswärtigen Ausschusses im britischen Parlament ein unabhängiges Land. Die am Mittwoch veröffentlichte Feststellung könnte nach Ansicht von Beobachtern den ersten Besuch eines britischen Außenministers in China seit fünf Jahren am selben Tag überschatten. Die Ausschussvorsitzende Alicia Kearns bestätigte dem Portal «Politico», es sei das erste Mal, dass das Gremium diese Aussage treffe.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das unabhängig regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. China versucht, Taiwan international zu isolieren und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder mit der Führung in Taipei strikt ab. Wie die meisten Länder der Welt unterhält auch Großbritannien keine Botschaft in Taiwan. Allerdings gibt es eine Vielzahl informeller Kontakte, die Peking ebenfalls verärgern.

«Taiwan ist bereits ein unabhängiges Land unter dem Namen Republik China», heißt es in dem Bericht über die britische Außenpolitik in Ostasien. «Taiwan besitzt alle Voraussetzungen der Staatlichkeit, einschließlich einer dauerhaften Bevölkerung, eines definierten Territoriums, einer Regierung und der Fähigkeit, Beziehungen mit anderen Staaten aufzunehmen - es fehlt ihm lediglich an größerer internationaler Anerkennung.»

Die Ausschussvorsitzende Kearns sagte: «Wir erkennen Chinas Position an, aber wir (...) akzeptieren sie nicht.» Außenminister James Cleverly müsse angesichts seines Besuchs in China deutlich machen, dass Großbritannien das Recht Taiwans auf Selbstbestimmung unterstütze», sagte die Politikerin von der regierenden Konservativen Partei. Cleverly traf sich am Mittwoch in Peking mit Vizepräsident Han Zheng und wollte auch Außenminister Wang Yi sprechen. Es ist der erste Besuch eines britischen Außenministers seit 2018.

Zahlreiche kleinere Brandherde im Nordosten Griechenlands

ATHEN: In der von den verheerenden Waldbränden heimgesuchten Region der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis haben am Mittwochmorgen am zwölften Tag in Folge zahlreiche kleinere Brände getobt. Wie der griechische Rundfunk ERTNews weiter berichtete, musste am Vorabend das Dorf Kotronia wegen der starken Rauchbildung evakuiert werden.

Zahlreiche Löschflugzeuge aus Staaten der EU sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer sind im Einsatz. Das größte Problem sei, dass die Brände nun in unwegsamem Gelände wüteten und die Flammen fast ausschließlich aus der Luft bekämpft werden könnten, sagte ein Offizier der Feuerwehr am Mittwoch im griechischen Rundfunk.

Am Dienstag hatte die Regierung in Athen beschlossen, die verbrannten Wälder im Nordosten Griechenlands sowie im Nordwesten der griechischen Hauptstadt wieder aufzuforsten. Allein in der Region der Hafenstadt Alexandroupolis sind nach Angaben des EU-Erdbeobachtungssystems Copernicus bislang rund 81.000 Hektar Fläche verbrannt - das entspricht fast der Fläche des Stadtstaates Berlin (89.000 Hektar).

Neben dem dichten Wald wurden im Norden von Alexandroupolis auch zahlreiche landwirtschaftlich genutzte Flächen zerstört. Mindestens 4000 Ziegen und Schafe verendeten nach Angaben landwirtschaftlicher Genossenschaften.

EU-Autozulassungen steigen - Weniger Zuwachs als im ersten Halbjahr

BRÜSSEL: Der Autoabsatz in der Europäischen Union ist im Juli weiter gewachsen. Insgesamt wurden 851.156 Pkw neu zugelassen und damit 15,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Vergleich zum ersten Halbjahr schwächte sich die Markterholung jedoch ab. So steht für die ersten sieben Monate des Jahres ein Plus von 17,6 Prozent auf knapp 6,3 Millionen Autos zu Buche. Im Jahr 2022 hatte die Knappheit an Elektronikchips und anderen Bauteilen die Autoproduktion gebremst.

Nachdem im Juni erstmals mehr rein batterieelektrische Pkw zugelassen worden waren als Dieselautos, lagen die Selbstzünder im Juli mit einem Anteil von 14,1 Prozent wieder um einen halben Prozentpunkt vorn. Die Nachfrage nach E-Autos stieg jedoch kräftig: Im Vergleich zu Juli 2022 legten ihre Neuzulassungen um 60,6 Prozent auf 115.971 Fahrzeuge zu.

Gabuns Militär erklärt Machtübernahme nach umstrittener Wahl

LIBREVILLE: Wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Gabun, die Präsident Ali Bongo Ondimba im Amt bestätigte, hat das Militär eigenen Angaben zufolge die Macht in dem zentralafrikanischen Küstenstaat an sich gerissen. Die Wahlergebnisse seien gefälscht, sagte eine Gruppe von Offizieren am Mittwochmorgen im Staatsfernsehen. Staatliche Institutionen seien ab sofort aufgelöst, die Wahlergebnisse annulliert und die Grenzen des Landes geschlossen, hieß es von Seiten der Gruppe, die sich als Ausschuss für Übergang und Wiederherstellung von Institutionen (CTRI) bezeichnete. Die CTRI habe beschlossen, dem «derzeitigen Regime ein Ende zu setzen», sagte einer der Offiziere.

Wenige Stunden zuvor hatte die Wahlbehörde Bongo mit 64,27 Prozent der Stimmen zum Sieger der Wahl erklärt. Bongos größter Herausforderer, Albert Ondo Ossa, erhielt demnach 30,77 Prozent der Stimmen. Es würde sich um die dritte Amtszeit Bongos handeln, dessen Familie seit mehr als 50 Jahren regiert. Ali Bongo hatte das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo übernommen, der von 1967 bis zu seinem Tod regiert hatte. Die Bevölkerung Gabuns, etwa 2,3 Millionen Menschen, lebt trotz Öl-Reichtums großteils in Armut.

Die Abstimmung vom 26. August hatte für Kritik gesorgt. Während der Auszählung der Stimmen hatte die Regierung am Wochenende den Internetzugang gesperrt, eine Ausgangssperre von 19.00 bis 6.00 Uhr verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten. Die Wahl war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt. Anfragen ausländischer Journalisten auf Akkreditierung wurden systematisch abgelehnt.

Erst vor knapp einem Monat hatte die Präsidentengarde im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Zuvor hatte in der Sahelzone auch in Mali und Burkina Faso das Militär die Macht übernommen.

Hurrikan «Idalia» erreicht Kategorie drei von fünf

TALLAHASSEE: Der Hurrikan «Idalia» im Golf von Mexiko hat sich auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaates Florida erneut verstärkt und die Hurrikan-Stufe drei von fünf erreicht. Am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) wurden anhaltende Windgeschwindigkeiten von etwa 193 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. «Idalia» befand sich demnach noch etwa 160 Kilometer von der Küste Floridas entfernt. Der Sturm werde am Mittwochmorgen (Ortszeit) voraussichtlich als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie vier im Norden des Bundesstaates auf Land treffen, hieß es.

In Florida wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen. In mehreren Bezirken waren die Einwohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. In der Region Big Bend südlich der Hauptstadt Tallahassee seien «katastrophale Sturmfluten und zerstörerische Winde» zu erwarten, warnte das Hurrikanzentrum. Nach seinem ersten Auftreffen auf Land werde der Sturm weiter in Richtung der Bundesstaaten Georgia, South Carolina und North Carolina ziehen, hieß es. Auch dort wurde vor heftigen Regenfällen und Überschwemmungen gewarnt.

Im vergangenen Herbst hatte Hurrikan «Ian» in Florida gewaltige Schäden angerichtet, mehr als hundert Menschen kamen ums Leben. Damals befand sich das Zentrum des Sturms etwas weiter südlich und in einem dichter besiedelten Gebiet als nun erwartet. Die Saison tropischer Wirbelstürme dauert im Atlantik von Juni bis November. Der Klimawandel erhöht Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.

Sarah Jessica Parker hat Kater aus «And Just Like That...» adoptiert

NEW YORK: «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker hat das Kätzchen der von ihr gespielten Rolle Carrie aus der Nachfolgeserie «And Just Like That...» adoptiert. Die 58-Jährige postete auf Instagram Fotos von dem Tier und schrieb: «Sein Name hinter der Kamera ist Lotus.» Der Kater, der in «And Just Like That...» als Shoe bekannt wurde, sei im April dieses Jahres offizieller Teil ihrer Familie geworden, teilte Parker weiter mit.

Lotus sei als Neugeborener von der Tierschutzorganisation Connecticut Humane Society gerettet worden und sei ihre dritte Katze, schrieb Parker, die mit dem Schauspieler Matthew Broderick (61, «Ferris macht blau») verheiratet ist und mit ihm drei Kinder hat. «Wenn er euch bekannt vorkommt, liegt das daran, dass er es ist», sagte sie zum tierischen Zugang der Familie.

Deutschland und Frankreich wollen EU-Sanktionen gegen Junta im Niger

TOLEDO: Deutschland und Frankreich werben bei EU-Partnern für Sanktionen gegen die Putschisten im westafrikanischen Niger. Wie die Deutsche Presse-Agentur vor einem EU-Außenministertreffen im spanischen Toledo von mehreren Diplomaten erfuhr, sollen die Strafmaßnahmen insbesondere führende Vertreter der seit einem Staatsstreich regierenden Militärjunta treffen. Zudem könnten zum Beispiel auch Organisationen ins Visier genommen werden, die die Putschisten unterstützen. Es müsse deutlich gemacht werden, dass die EU die gewaltsame Absetzung eines demokratisch gewählten Präsidenten nicht tatenlos hinnehme, hieß es.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich bereits in der vergangenen Woche ähnlich geäußert. Was im Niger passiere, betreffe alle demokratischen Länder auf der Welt, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Gesprächs mit der Außenministerin von Senegal, Aissata Tall Sall, in Berlin. Schaue man einfach weg, wenn in einem Nachbarland oder auf einem anderen Kontinent eine demokratisch gewählte Regierung weggeputscht werde, dann drohe ein solcher Regelbruch auch in anderen Regionen der Welt.

Im Niger hatten im Juli Offiziere der Präsidialgarde Staatschef Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Der Kommandeur der Präsidialgarde, General Abdourahamane Tiani, ernannte sich daraufhin selbst zum neuen Machthaber. Kurz nach Tianis Machtübernahme als De-Facto-Präsident setzten die Putschisten die Verfassung außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.