Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.20 | Aktualisiert um: 18:20 | Überblick

Greenpeace-Aktivisten besetzen Tagebau-Bagger

MOST: Umweltaktivisten haben in einem Braunkohle-Tagebau in Tschechien einen riesigen Schaufelradbagger besetzt. Sie forderten ein Ende des Braunkohleabbaus in Nordböhmen spätestens bis zum Jahr 2035 und die Abschaltung veralteter Kraftwerke, wie die Organisation Greenpeace am Mittwoch mitteilte. Die Gruppe aus acht Leuten entrollte ein Spruchband mit der Aufschrift «Der Klimawandel beginnt hier».

Der Tagebau Vrsany befindet sich unweit von Most (Brüx), knapp 60 Kilometer südlich von Dresden. Der Bagger vom Typ KU 800 ist 52 Meter hoch und 170 Meter lang. Er war zum Zeitpunkt der Besetzung für Wartungsarbeiten abgestellt. Die Polizei sei eingeschaltet worden, teilte eine Sprecherin des Förderunternehmens Seven Energy mit. «Die Aktivisten bringen mit ihren illegalen Aktionen nicht nur ihre eigene Gesundheit und ihr Leben in Gefahr, sondern auch unsere Mitarbeiter», hieß es.

Nach Angaben von Greenpeace haben mehr als 50.000 Menschen eine Petition an die Regierung in Prag unterzeichnet. Darin sprechen sie sich gegen eine Ausweitung des Braunkohle-Tagebaus und für die Förderung erneuerbarer Energiequellen aus. Eine Kohlekommission unter Leitung des Industrieministeriums berät derzeit über die künftige Nutzung des fossilen Energieträgers.

Papst-Appell zur Hilfe für Wiederaufbau im Libanon

ROM: Papst Franziskus hat am Mittwoch zur internationalen Unterstützung des Wiederaufbaus im Libanon aufgerufen. Bei seiner ersten Generalaudienz mit Pilgern im Vatikan nach einer langen Corona-Pause bat er die Bewohner des Küstenstaats, die Hoffnung nicht zu verlieren. Auswandern sei der falsche Weg. Bei einer Explosionskatastrophe in Beirut waren vor rund vier Wochen mehr als 180 Menschen gestorben und Tausende verletzt worden, Teile der Hauptstadt wurden zerstört.

Bei seiner Ansprache im Vatikan hielt das katholische Kirchenoberhaupt eine libanesische Flagge in Händen. «Ich rufe die Politiker und Religionsführer auf, sich ehrlich und transparent für den Wiederaufbau einzusetzen und keine persönlichen Interessen zu verfolgen», mahnte Franziskus die nationalen Eliten.

Er lud zu einem weltweiten Gebets- und Fastentag für den Libanon am Freitag ein. An dem Tag werde er seinen Kardinalstaatssekretär in den Libanon schicken. Franziskus hatte schon kurz nach der Explosion zu weltweiter Hilfe für das Krisenland im Nahen Osten aufgerufen.

U-Haft für russischen Ex-Journalisten Safronow verlängert

MOSKAU: Der angesehene russische Ex-Journalist Iwan Safronow muss für rund drei weitere Monate wegen Ermittlungen zu angeblichem Landesverrat in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied ein Moskauer Bezirksgericht am Mittwoch russischen Agenturen zufolge. Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB soll Safronow vor Jahren vertrauliche Informationen an Tschechien weitergeleitet haben. Dem ehemaligen Reporter drohen bei einem Schuldspruch bis zu 20 Jahre Haft. Er wies die Vorwürfe stets zurück und betonte, dass er unschuldig sei.

Der 30-jährige Safronow, der früher für die angesehenen Zeitungen «Kommersant» und «Wedomosti» arbeitete, war Anfang Juli festgenommen worden. Er soll den Ermittlern zufolge für das Nato-Land Informationen über Einsätze der russischen Streitkräfte und über militärische Zusammenarbeit im Nahen Osten gesammelt haben.

Safronow ist als kritischer Journalist in Russland bekannt, arbeitete zuletzt aber bei der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos als Berater. Seine Verteidigung geht davon aus, dass die Ermittlungen auf seine Tätigkeit als Reporter zurückzuführen seien. Dies sei ein weiterer Versuch zur Einschüchterung der Presse, hatte Safronows Anwalt Iwan Pawlow gesagt. Nach Safronows Festnahme gab es Proteste von Journalistenkollegen und auch Petitionen für seine Freilassung.

Microsoft-Deutschland-Chefin Bendiek vor Wechsel zu SAP

WALLDORF: Europas größter Softwarekonzern SAP ist einem Medienbericht zufolge bei seiner Suche nach einem neuen Personalvorstand fündig geworden. Die bisherige Chefin von Microsoft Deutschland, Sabine Bendiek (54), stehe kurz vor einem Wechsel zum Walldorfer Konzern, berichtete die «Wirtschaftswoche» am Mittwoch und berief sich auf hochrangige Unternehmens- und Industriekreise.

Bendiek werde bei SAP als neues Vorstandsmitglied Nachfolger von Stefan Ries, der bis Ende Mai als Personalvorstand gearbeitet und das Unternehmen dann überraschend verlassen hatte. SAP und Microsoft Deutschland wollten den Bericht jeweils nicht kommentieren.

Nach Ries' Abschied war SAP-Vorstandschef Christian Klein vorübergehend zusätzlich als kommissarischer Arbeitsdirektor und Leiter der Personalabteilung eingesprungen. Bendiek ist seit Januar 2016 Chefin von Microsoft Deutschland, zuvor war sie beim Speicherhersteller EMC und beim Computerkonzern Dell tätig. Bendiek sitzt unter anderem im Präsidium des Digitalverbands Bitkom.

Kabul setzt umstrittene Freilassung von Talibankämpfern fort

KABUL: In Afghanistan hat die Regierung die umstrittene Freilassung von Talibankämpfern fortgesetzt. Dies teilte Regierungssprecher Sedik Sedikki am Mittwoch auf Twitter mit, ohne Details zu nennen. Die Freilassung von 400 als besonders gefährlich eingestuften Taliban galt als wichtigste Forderung der militanten Gruppe vor Beginn der geplanten Friedensverhandlungen, die bald in der katarischen Hauptstadt Doha beginnen sollen.

Der Gefangenenaustausch war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in ein Abkommen aufgenommen worden, das die USA mit den militant-islamistischen Taliban am 29. Februar in Doha unterzeichnet hatten. Die afghanische Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban damals direkte Gespräche abgelehnt hatten. Bis zu 5000 inhaftierte Taliban sollten im Tausch gegen 1000 von den Rebellen festgehaltene Gefangene freikommen.

Nach Razzien wegen Missbrauch: Keine Haftbefehle gegen Tatverdächtige

KÖLN: Nach den Razzien gegen 48 Männer und 2 Frauen sind alle Verdächtigen auf freiem Fuß.

Es seien keine Haftbefehle vollstreckt worden, sagte Ermittlungsleiter Michael Esser am Mittwoch in Köln.

Bafin-Chef: Banken müssen sich auf Kreditausfälle einstellen

FRANKFURT/MAIN: Bafin-Präsident Felix Hufeld mahnt die Banken zur Vorbereitung auf erhebliche Einbußen infolge der Corona-Krise. «Wir haben das Schlimmste ganz sicher noch nicht gesehen», sagte Hufeld am Mittwoch bei einer Bankentagung in Frankfurt. Die Branche müsse sich darauf einstellen, dass es zu einer Reihe von Kreditausfällen kommen werde: «Das dicke Ende steht noch aus.»

Szenarienrechnungen kämen zu dem Ergebnis, dass zwei bis sieben Prozent des Kernkapitals der Institute aufgezehrt werden könnten, führte Hufeld aus. Das sei für die Branche in Deutschland insgesamt verkraftbar - allerdings sei dies keine Aussage über die 20 bis 30 schwächsten Institute. Im Moment gebe es mit Blick auf die Finanzstabilität «keinen Grund zur Panik». Aber der Ausleseprozess unter den Banken werde sich verschärfen, sagte der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

«Charlie-Hebdo»-Prozess in Paris begonnen

PARIS: Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat der Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» in Paris begonnen. Im neuen Justizpalast im Nordwesten der Hauptstadt erschienen am Mittwoch elf der insgesamt 14 Angeklagten. Die übrigen drei - darunter eine Frau - sind flüchtig. Der Prozess gilt als historisch und soll bis Mitte November dauern.

Vor einem besonders zusammengesetzten Gericht für Terrorfälle wird eine mehrtägige Anschlagsserie aufgerollt, bei der im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet wurden. Von den Anschlägen war nicht nur die Redaktion von «Charlie Hebdo» betroffen, sondern auch ein koscherer Supermarkt in Paris. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung der Anschläge geholfen zu haben. Zehn von ihnen saßen im Gerichtssaal in Glasboxen, die von Polizisten bewacht wurden. In dem Saal herrschte wegen der Corona-Epidemie Maskenpflicht. Der Vorsitzende Richter Régis de Jorna kündigte an, dass der Prozess wegen der historischen Bedeutung gefilmt wird.

1000 Polizisten bei Razzien im Einsatz, 2000 Beweismittel gefunden

KÖLN: Die Polizei hat bei den Razzien rund um den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach 1000 Polizisten im Einsatz gehabt und mehr als 2000 Beweismittel sichergestellt.

Dabei handele es sich unter anderem um Datenträger, sagte Ermittlungsleiter Michael Esser am Mittwoch in Köln. Die Auswertung werde sehr viel Zeit einnehmen. Man habe unter anderem auch Tresore sichergestellt.

Missbrauch: Razzien gegen 48 Männer und 2 Frauen in 12 Ländern

KÖLN: Die Razzia im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach richtete sich gegen 48 Männer und 2 Frauen in 12 Bundesländern.

Das sagte der Leiter der Ermittlungskommission «Berg», Michael Esser, am Mittwoch in Köln. Die Aktion vom Dienstag sei die größte der Ermittlungskommission bisher gewesen. Die Tatverdächtigen stünden nicht im Verdacht, selbst Kinder missbraucht zu haben.

Lego legt trotz Corona zu - Online-Geschäft ausgebaut

BILLUND: Der dänische Spielwarenhersteller Lego hat in der Corona-Krise trotz zeitweiser Ladenschließungen zugelegt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz im vergangenen Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um sieben Prozent auf 15,7 Milliarden dänische Kronen (2,1 Mrd Euro). Der operative Gewinn kletterte um 11 Prozent auf 3,9 Milliarden dänische Kronen. Der Nettogewinn hingegen sank um ein Prozent auf 2,6 Milliarden Kronen (349 Mio Euro). Grund dafür seien auch Wechselkurseffekte.

«Im ersten Halbjahr haben wir die Vorteile unserer Investitionen in langfristige Wachstumsinitiativen wie E-Commerce und Produktinnovation gesehen», sagte Lego-Chef Niels Christiansen laut einer Mitteilung.

Die aktualisierte E-Commerce-Plattform und eine agile globale Lieferkette hätten es Lego ermöglicht, auf die Online-Nachfrage zu reagieren. Die Anzahl der Besucher auf der Verkaufswebseite im Internet habe sich im ersten Halbjahr auf über 100 Millionen verdoppelt. Außerdem habe Lego intensiv mit dem Einzelhandel zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass Kunden weiterhin online beliefert werden konnten.

Deutsche-Bank-Chef: Krise als Chance zur Erneuerung nutzen

FRANKFURT/MAIN: Die Wirtschaft sollte nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing die in der Corona-Krise mit Hilfsmilliarden erkaufte Zeit zu einem drastischen Umbau nutzen. «Wir Unternehmen, wir alle müssen uns an das neue Umfeld anpassen - doch genau das geschieht noch nicht überall», sagte Sewing am Mittwoch zum Auftakt der «Handelsblatt»-Bankentagung in Frankfurt. «Europa droht erneut unter seiner größten Schwäche zu leiden: Wir sind relativ gut darin, Krisenerscheinungen zu kontern. Aber wir sind langsamer darin, uns dauerhaft auf einen neuen Normalzustand einzustellen.»

Sewing mahnte: «Eine Rückkehr zu alter Wirtschaftsstärke wird deutlich länger dauern als allgemein angenommen wird. Viele Unternehmen müssen sich darauf einstellen und es schaffen, mit langfristig geringeren Umsätzen profitabel zu sein.» Banken müssten sich «in dieser Phase ganz besonders fokussieren: auf das, was unsere Kunden und die Wirtschaft jetzt von uns brauchen». Die Rolle von Banken als Berater und Risikomanager werde wieder viel bedeutender.

Bei der Deutschen Bank läuft seit dem vergangenen Sommer ein tiefgreifender Umbau. Deutschlands größtes Geldhaus hat sich zum Beispiel aus dem institutionellen Aktienhandel verabschiedet und eine Unternehmensbank gegründet, die sich um Mittelständler, Familienunternehmen und multinationale Konzerne kümmert. Zudem soll bis Ende 2022 die Zahl der Vollzeitstellen im Konzern um etwa 18.000 auf weltweit 74.000 verringert werden. «Wir sind bei unserer Transformation sehr gut vorangekommen in den letzten zwölf Monaten und werden sie weiter absolut diszipliniert umsetzen», bekräftigte Sewing.

Erster Kennedy verliert Senats-Vorwahl in Massachusetts

BOSTON: Mit dem 39-jährigen Joe Kennedy III. hat erstmals ein Mitglied der US-amerikanischen Polit-Dynastie eine Wahlniederlage im Heimat-Bundesstaat Massachusetts erlitten. In der Vorwahl der Demokraten für den US-Senat verteidigte Amtsinhaber Ed Markey seinen Sitz. Kennedy räumte in der Nacht zum Mittwoch seine Niederlage ein. Der 74-jährige Markey sagte in seiner Siegesrede: «Priorität Nummer eins ist jetzt, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen.»

Kennedy wurde für die Demokraten 2013 ins Repräsentantenhaus gewählt, wollte nun aber in den Senat wechseln. Markey wurde in dem Rennen auch vom sogenannten progressiven Flügel der Demokratischen Partei unterstützt, der auf soziale Reformen dringt. Zu den Progressiven gehört unter anderem die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.

Nach einer Datenauswertung der «New York Times» lag Markey bei rund 55 Prozent der Stimmen. Seit der spätere Präsident John F. Kennedy 1946 in den Kongress gewählt wurde, hatten alle Generationen der Familie Wahlen in Massachusetts gewonnen.

New Yorker Aussichtsplattform «The Edge» öffnet wieder

NEW YORK: Nur wenige Tage nach ihrer Eröffnung musste die neue New Yorker Aussichtsplattform «The Edge» im März wegen der Coronavirus-Pandemie schließen - jetzt macht sie wieder auf. Von diesem Mittwoch (2. September) an könnten wieder Besucher auf die spitz zulaufende, gläserne Terrasse im 100. Stockwerk des Wolkenkratzers «30 Hudson Yards» im Westen Manhattans, wie die Betreiber mitteilten.

Es gelten eingeschränkte Öffnungszeiten und Besucherkapazitäten sowie Abstands- und Hygieneregeln. Mitarbeiter medizinischer Einrichtungen dürfen die Plattform bis Ende des Jahres umsonst besuchen. Auch das begehbare Kunstwerk «The Vessel», das aus 154 verschiedenen Treppen mit fast 2500 Stufen besteht und ebenfalls im Viertel Hudson Yards liegt, soll ab Mittwoch wieder für Besucher zugänglich sein.

«The Edge» ist nach Angaben der Betreiber mit 335 Metern die höchstgelegene öffentlich zugängliche Outdoor-Aussichtsterrasse der westlichen Welt. Sie bietet einen Panorama-Blick über ganz New York und in den Nachbarbundesstaat New Jersey hinein. Die drei anderen großen öffentlichen Aussichtsplattformen der Millionenmetropole - «One World Observatory» auf dem One World Trade Center, «Top of the Rock» auf dem Rockefeller Center und die Plattformen des Empire State Buildings - haben bereits seit einiger Zeit wieder geöffnet.

Versorgungsprobleme wegen Streik der Fernfahrer

SANTIAGO DE CHILE: Wegen eines seit Tagen andauernden Streiks der Fernfahrer kommt es in Teilen von Chile zu ersten Versorgungsproblemen. In einigen Regionen würden Gemüse, Obst und Milchprodukte knapp, teilte am Dienstag der Verband der Supermärkte mit. Über 180 Lkw mit Lieferungen für Supermärkte stünden derzeit still. «Wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird, könnte sich das Problem auf das ganze Land ausbreiten», teilte der Verband mit.

Die Fernfahrer in Chile streiken seit einer knappen Woche und blockieren viele Landstraßen. Sie fordern eine Verbesserung der Sicherheitslage im Süden des Landes.

Zuvor war in der Region Araucanía ein neunjähriges Mädchen bei einem Angriff auf den Lastwagen ihres Vaters angeschossen worden. Im Süden des Landes werden immer wieder Fernfahrer überfallen und Lkw in Brand gesteckt. Hinter den Angriffen sollen teilweise radikale Gruppen vom indigenen Volk der Mapuche stecken, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer angestammten Ländereien kämpfen.

Rassismus: Schwarze Ex-Konzessionsinhaber klagen gegen McDonald's

WASHINGTON: Mehr als 50 schwarze ehemalige Konzessionsinhaber von McDonald's-Schnellrestaurants in den USA haben den Fast-Food-Konzern wegen Diskriminierung verklagt. Die Kläger werfen der Schnellrestaurantkette vor, ihnen schlechtere Bedingungen gegeben zu haben als weißen Franchise-Nehmern, wie US-Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Unter anderem seien sie gedrängt worden, ihre Filialen in Gegenden mit niedrigem Umsatz aber höheren Betriebskosten zu öffnen. Sollte das zuständige Gericht im Bundesstaat Illinois den Klägern Recht geben, müsste McDonald's im schlimmsten Fall mit einer Schadenersatzzahlung in Milliardenhöhe rechnen.

Aus den Gerichtsunterlagen geht zudem hervor, dass die Zahl der schwarzen Konzessionsinhaber seit 1998 von 377 auf 186 gefallen ist. Die Kläger betonen, dass McDonald's sich öffentlich zu einer Gleichbehandlung Schwarzer bekennt, und argumentieren, dass die Ideale des Unternehmens seinem Handeln widersprächen.

In einer Stellungnahme an US-Medien weist McDonald's die Vorwürfe zurück. «Wir sind uns sicher, dass die Tatsachen zeigen werden, wie sehr wir bei McDonald's der Diversität und der Gleichbehandlung verpflichtet sind», heißt es darin.

Wachs-Trump begrüßt Madame-Tussauds-Gäste in New York mit Maske

NEW YORK: Die Wachsfigur von US-Präsident Donald Trump im nach einer Corona-Pause wiedereröffneten New Yorker Touristenmagnet Madame Tussauds begrüßt die Besucher nun mit Maske. Das Wachsfigurenkabinett am Times Square in Manhattan hatte im März wegen der Pandemie geschlossen und vor wenigen Tagen die Türen wieder aufgemacht - mit eingeschränkten Öffnungszeiten, Besucherkapazitäten sowie Abstands- und Hygieneregeln.

Am Eingang steht nun die Trump-Figur - mit schwarzem Anzug, roter Krawatte und schwarzem Mund-Nasen-Schutz. «Mit einer Größe von mehr als 1,80 Meter ist der Präsident eine sehr beeindruckende Gestalt, also hatten wir das Gefühl, dass er die perfekte Figur ist, um unsere Gäste daran zu erinnern, ihre Selfies sicher mit Maske zu machen», sagte Sprecher Matthew Clarkson dem Nachrichtensender CNN. Der echte US-Präsident Trump hat sich in der Öffentlichkeit bislang allerdings nur hin und wieder mit Maske gezeigt.