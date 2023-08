Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.23 | Aktualisiert um: 17:25 | Überblick

Tusk: Polens geplantes Referendum zum EU-Asylkompromiss ist ungültig

WARSCHAU: Polens Oppositionsführer Donald Tusk hat das von der nationalkonservativen PiS-Regierung geplante Referendum über den EU-Asylkompromiss und drei weitere Themen vorab als ungültig erklärt. «Dieses Referendum ist im tiefsten und weitesten Sinne des Wortes ungültig. Manche behaupten, es handele sich um ein politisches Spiel, aber die PiS macht mit staatlichen Geldern Wahlkampf für sich selbst», sagte der frühere polnische Regierungschef am Mittwoch bei einer Vorstandssitzung der liberalkonservativen Bürgerplattform (PO).

Die PiS-Regierung will parallel zu der Parlamentswahl am 15. Oktober ein Referendum mit vier Fragen abhalten. Eine davon bezieht sich auf den EU-Asylkompromiss und die verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen. Konkret soll die Frage lauten: «Unterstützen Sie die Aufnahme von Tausenden illegaler Einwanderer aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Mechanismus der verpflichtenden Aufnahme?» Der Ausgang des Referendums hätte keinerlei Einfluss auf den Entscheidungsprozess innerhalb der EU.

Anfang Juni hatten sich die EU-Innenminister auf eine Reform der Asylpolitik geeinigt. Diese sieht vor, dass die Aufnahme von Flüchtlingen künftig nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend sein soll. Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, würden zu Ausgleichszahlungen gezwungen. Polens Regierung widersetzt sich.

Die anderen Fragen im geplanten Referenden beziehen sich auf die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters und die Befestigung an der Grenze zu Belarus. Auch andere Vertreter der Opposition werfen der PiS vor, sie wolle mit dem Referendum ihre Wähler mobilisieren und staatliche Ressourcen für den eigenen Wahlkampf nutzen. Polens Parlament will am Donnerstag den Weg für das Referendum frei machen.

Ärger um geplantes deutsches Wachstumschancengesetz

BERLIN: Bei den geplanten Steuererleichterungen für Firmen in Deutschland knirscht es in der Bundesregierung. Das Wachstumschancengesetz werde im Kabinett akut blockiert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen.

Eine Pressekonferenz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu dem Thema wurde kurzfristig abgesagt.

Der neue Gesetzesentwurf Lindners sieht knapp 50 steuerpolitische Maßnahmen vor und soll die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten. Kernelement des Wachstumschancengesetzes ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Das Kabinett wollte sich eigentlich am Mittwoch mit dem Entwurf befassen.

Unfall mit Leichenwagen auf der A3

KLEINLANGHEIM: Ein Bestattungsfahrzeug, das eine Leiche nach Montenegro bringen sollte, hat einen Auffahrunfall mit drei weiteren Autos auf der Autobahn 3 in Unterfranken verursacht. Die Autobahn bei Kleinlangheim war stundenlang gesperrt, die Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Der Leichenwagen fuhr demnach am Montag in ein Stau-Ende und schob drei andere Autos ineinander. Dabei wurden der 46 Jahre alte Fahrer des Leichenwagens und ein 65 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn in Richtung Frankfurt war an der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt. Der Transport der Leiche wurde laut Polizei nach dem Umladen in einen anderen Leichenwagen fortgesetzt.

Industrieproduktion in der Eurozone steigt unerwartet

LUXEMBURG: Die Industrieunternehmen in der Eurozone haben ihre Produktion im Juni überraschend gesteigert. Das lag allerdings nur am Wachstum der Energieerzeugung, während die Güterproduktion unter Druck stand. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Herstellung um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

Allerdings wurden die Produktionsdaten für den Vormonat nach unten revidiert. Demnach stagnierte die Herstellung im Mai, nachdem zuvor noch ein Zuwachs um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gemeldet worden war.

Der Anstieg der Fertigung basierte auf einer Zunahme der Energieproduktion, die um 0,5 Prozent zulegte. Dagegen ist die Herstellung von Investitions- und Vorleistungsgütern sowie die von Verbrauchs- und Gebrauchsgütern im Monatsvergleich gesunken.