Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Auswahl für «Jugendwort des Jahres» steht fest

STUTTGART: Der Langenscheidt-Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das «Jugendwort 2023» bekanntgegeben. Bis zum 20. September kann jeder und jede auf der Internetseite «www.jugendwort.de» zunächst aus den Top Ten wählen, wie der Stuttgarter Verlag am Mittwoch mitteilte. Für die Auswertung relevant seien jedoch nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren. Aus den drei Favoriten könne dann erneut gewählt werden. Der Gewinner werde am 22. Oktober bekanntgegeben.

Zehn Begriffe haben es in die engere Auswahl geschafft. «Auf Lock» bedeutet die Dinge entspannt anzugehen. «Darf er so» (ein Ausdruck der Verwunderung), «Digga(h)» (oft eine Anrede für einen Kumpel) oder «goofy» (komisch, tollpatschig) stehen ebenso zur Wahl wie «Kerl*in» (Anrede für einen Freund, die meist nur in der maskulinen Form verwendet wird), «NPC» (abwertend gemeint, Abkürzung für «Non-Playable-Character») oder «Rizz» (Fähigkeit einer Person zu flirten). «Side eye» wird laut dem Verlag dazu genutzt, um Verachtung auszudrücken. «Slay» ist ein Ausdruck der Zustimmung oder Bewunderung. Und mit «Yolo» steht auch das «Jugendwort 2012» wieder zur Wahl - es steht dafür, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen.

Prognose: Erfolg für Befürworter des Rechts auf Abtreibung in Ohio

WASHINGTON/COLUMBUS: Abstimmung mit Auswirkung auf Abtreibungsrecht: Republikaner in Ohio sind bei einer Wahl am Dienstag (Ortszeit) Prognosen zufolge mit dem Versuch gescheitert, Verfassungsänderungen in dem US-Bundesstaat zu erschweren. Die Wählerinnen und Wähler lehnten diese Maßnahme mehrheitlich ab, wie US-Medien unter Berufung auf erste Stimmauszählungen meldeten. Statt der von den Republikanern vorgeschlagenen Mehrheit von 60 Prozent reicht nun für Verfassungsänderungen in dem Bundesstaat weiter die einfache Mehrheit.

Die Abstimmung ist von besonderer Bedeutung, weil die Menschen in Ohio im November darüber abstimmen werden, ob das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert werden soll. Hätten sich die Republikaner bei der aktuellen Wahl mit ihrem Vorhaben durchgesetzt, würde eine solche Verfassungsänderung viel schwieriger werden. Das Oberste Gericht der USA hat vor gut einem Jahr das bis dahin verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten gekippt. Nun liegt die Hoheit über die Gesetzgebung wieder bei den einzelnen Bundesstaaten - ein rechtlicher Flickenteppich ist entstanden.

Präsident Joe Biden begrüßte das Ergebnis in Ohio. Der Vorstoß, Verfassungsänderungen in dem Bundesstaat zu erschweren, sei ein offensichtlicher Versuch gewesen, die Stimmen der Wähler zu schwächen und die Freiheit der Frauen weiter auszuhöhlen, selbst über ihre Gesundheitsversorgung zu entscheiden, schrieb er auf Twitter. «Die Bürger Ohios haben laut und deutlich gesprochen, und heute Abend hat die Demokratie gesiegt», ergänzte der Präsident.

Seit der Entscheidung des Supreme Court haben etliche Bundesstaaten das Recht auf Abtreibung in ihrer Verfassung verankert. Allerdings kamen für diese Verfassungsänderungen in den Abstimmungen der jeweiligen Bundesstaaten meist keine Mehrheiten von mehr als 60 Prozent zustande. Kritiker werfen den Republikanern vor, deshalb darauf gesetzt zu haben, Verfassungsänderungen zu erschweren. Auf die aktuelle Wahl in Ohio wurde in den USA mit Spannung geschaut. Sie gilt als Probelauf dafür, wie sehr das Thema Abtreibung die Wählerinnen und Wähler noch mobilisiert. Umfragen zufolge unterstützt eine Mehrheit der Menschen in den USA dieses Recht.

Zahl der Toten nach Rekord-Regen in Peking auf 33 gestiegen

PEKING: Nach den heftigen Regenfällen in Peking ist die Zahl der Todesopfer auf 33 gestiegen.

Nachdem vergangene Woche unmittelbar nach dem Unwetter in der chinesischen Hauptstadt zunächst von elf Toten die Rede war, meldete das chinesische Staatsfernsehen am Mittwoch 22 weitere Opfer. Unter den Toten seien auch mindestens fünf Helfer. Zudem würden noch 18 Menschen vermisst. Der Tropensturm «Doksuri» hatte die stärksten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen vor 140 Jahren ausgelöst. Neben Peking war vor allem die angrenzende Provinz Hebei schwer betroffen. Auch hier wurden Dutzende Tote gemeldet.

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren

NAGASAKI: Mit einem Appell an die Nuklearwaffenstaaten hat die japanische Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren gedacht. Sie sollten «Mut zeigen» und sich von der Idee der nuklearen Abschreckung lösen, sagte Bürgermeister Shiro Suzuki am Mittwoch bei einer wegen eines Taifuns deutlich verkleinerten Gedenkzeremonie. Wegen des Wirbelsturms konnten Gäste aus dem In- und Ausland, darunter auch Japans Regierungschef Fumio Kishida, diesmal nicht vor Ort teilnehmen. Erstmals seit 1963 fand das Gedenken zudem nicht im Friedenspark statt, sondern in einer Messehalle der Stadt.

Um 11.02 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe «Fat Man» über Nagasaki explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein. Allein in Nagasaki wurden damals etwa 70.000 Menschen durch direkte Einwirkung getötet, rund 75.000 weitere verletzt.

Drei Tage zuvor hatten die USA bereits Hiroshima durch eine Atombombe mit geringerer Sprengkraft verwüstet. Unter dem Eindruck der Zerstörungen kapitulierte das Kaiserreich Japan am 15. August 1945. Hiroshima und Nagasaki wurden als die ersten und bislang einzigen von einer Atombombe verwüsteten Städte weltweit als Symbol für die Schrecken von Krieg und für Frieden bekannt. Heute nimmt die atomare Bedrohung angesichts Russlands Invasion in der Ukraine wieder zu.