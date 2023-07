Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Zehn Tote bei Brand - sechs Kinder unter Opfern

ISLAMABAD: Bei einem Feuer in Pakistan sind zehn Mitglieder einer Familie ums Leben gekommen. Unter den Opfern bei dem Brand in der Millionenmetropole Lahore seien auch sechs Kinder gewesen, berichteten Mitarbeiter der Rettungsdienste am Mittwoch. Ein Opfer sei nur sieben Monate alt gewesen. Die Familienmitglieder seien in ihrer Wohnung erstickt, nachdem Rettungswege blockiert gewesen seien.

Mehrere Stunden lang hatten sich Feuerwehrleute demnach durch die engen Straßen des Stadtviertels gekämpft, ehe sie am Unglücksort eintreffen konnten. Immer wieder kommt es in dem südasiatischen Land zu schweren Unglücken in dicht besiedelten Stadtteilen.

Baltenstaaten: Nato-Beschlüsse verstärken Sicherheit des Baltikums

VILNIUS: Die Regierungschefs von Lettland und Estland haben die Beschlüsse des Nato-Gipfels als wichtige Weichenstellungen für ihre Sicherheit gewürdigt. Die absehbare Aufnahme Schwedens in die Nato und die Verabschiedung neuer Verteidigungspläne seien sehr wichtig für den Schutz und die Verteidigung der zu EU und Nato gehörenden Ostseestaaten im Nordosten Europas, sagten Krisjanis Karins und Kaja Kallas am Mittwoch in Vilnius. Die Baltenstaaten grenzen an Russland und teils an Belarus.

«Die Ostsee wird jetzt effektiv zum Nato-Meer werden. Und das hat unglaublich positive Auswirkungen auf die Sicherheit der baltischen Staaten», sagte Karins mit Blick auf den geplanten Nato-Beitritt Schwedens. Wie auch Kallas verwies er darauf, dass die Verteidigung von Estland, Lettland und Litauen geografisch oder militärisch damit nicht mehr nur von der «Suwalki-Lücke» abhängig sei. Hilfe und Nachschub könnte nun auch über die Ostsee bereitgestellt werden.

Bei der sogenannten «Suwalki-Lücke» handelt es sich um einen Korridor auf polnischem und litauischem Gebiet zwischen Belarus und der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad. Im Ernstfall könnte Russland die Baltenstaaten durch dessen Einnahme vom restlichen Nato-Gebiet abschneiden.

Die Verabschiedung von Plänen zur Abwehr von möglichen russischen Angriffen auf das Bündnisgebiet bezeichnete Kallas als «sehr wichtige Entscheidung». «Das bedeutet, dass wir wirklich bereit sind, unser Land vom ersten Zentimeter an, vom ersten Moment an zu verteidigen», sagte die estnische Regierungschefin. Karin betonte: «Die Pläne passen sich der neuen Realität an.»

Bekannter Politologe im Iran zu einem Jahr Haft verurteilt

TEHERAN: Im Iran ist ein renommierter Politologe zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Teheran verurteilte den Akademiker Sadegh Sibakalam zu der Haftstrafe, wie das Justizportal Misan am Mittwoch berichtete. Die Justiz wirft dem regierungskritischen Intellektuellen vor, «unbewiesene Behauptungen und Inhalte» verbreitet zu haben. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Der 75 Jahre alte Forscher ist über Irans Landesgrenzen hinaus bekannt und gab auch ausländischen Medien regelmäßig Interviews. Er wird dem Lager der Reformpolitiker zugeordnet. Sibalakam kritisierte in der Vergangenheit immer wieder die Politik der konservativen Hardliner im Iran. Gleichzeitig warfen ihm Aktivistinnen und Aktivisten im Ausland zu große Nähe zur iranischen Regierung vor.

Selenskyj will Sicherheitsgarantien auf dem Weg in die Nato

VILNIUS: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will für sein Land Sicherheitsgarantien auf dem Weg in die Nato.

Dafür wolle er «kämpfen», sagte Selenskyj am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einem kurzen Auftritt vor Journalisten. Vor anstehenden Gesprächen mit Staats- und Regierungschefs des Bündnisses nannte er insgesamt drei eigene Prioritäten. «Die erste sind neue Waffenlieferungen für die Unterstützung unserer Streitkräfte auf dem Schlachtfeld», sagte er. Auch wolle er über die Einladung zu einem Nato-Beitritt sprechen und Klarheit über die Bedingungen dafür schaffen. Er verstehe es so, dass eine Einladung erfolgen könne, wenn die Sicherheitslage es erlaube. Als weitere Priorität nannte er die Sicherheitsgarantien.

Paraguays designierter Präsident sichert Taiwan Unterstützung zu

TAIPEH: Paraguays designierter Präsident Santiago Peña will an der Partnerschaft seines Landes mit Taiwan festhalten. Paraguay werde weiterhin an der Seite Taiwans stehen, sagte Peña am Mittwoch bei einem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh. «Wir werden keine Kompromisse bei den Werten und Idealen eingehen», so Peña weiter.

Weltweit unterhalten nur noch 13 meist kleinere Staaten diplomatische Beziehungen zu Taiwan. China betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und versucht, Taiwan mit seiner Ein-China-Doktrin international zu isolieren. Danach dürfen Länder, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten wollen, keine offiziellen Kontakte zu Taipeh pflegen.

Peking hat seine gegen Taiwan gerichteten Isolationsbemühungen in den vergangenen Jahren verstärkt. Zuletzt gelang es der chinesischen Führung, den mittelamerikanischen Staat Honduras zur Abkehr von Taiwan zu bewegen.

Berliner Freibad nach Randale weiter geschlossen

BERLIN: Nach einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen am Wochenende ist das Columbiabad in Berlin weiterhin geschlossen. Das Freibad bleibe vermutlich die gesamte Woche zu, es werde von Tag zu Tag neu entschieden, hieß es am Mittwochmorgen bei der Einrichtung.

«Das Bad ist derzeit aus betrieblichen Gründen geschlossen», war auf der Internetseite zu lesen. Das Freibad war wegen des hohen Krankenstands der Mitarbeiter geschlossen worden. Die Berliner Bäder-Betriebe bemühten sich, das Bad so schnell wie möglich wieder zu öffnen, so die Bäder-Betriebe am Dienstag.

Das Columbiabad in Berlin-Neukölln war am frühen Sonntagabend zum wiederholten Mal frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Grund sei eine Auseinandersetzung von Jugendlichen mit Beschäftigten des Bades und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes gewesen, hieß es dazu vom Bäderbetreiber.

Der Chef der Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, hatte sich besorgt gezeigt: «Die Menge der Vorfälle und das Verhalten einiger Badegäste stellen für unsere sehr engagierten Mitarbeitenden in den Bädern in der Summe eine extreme Belastung dar. Das ist auf Dauer so nicht tragbar.» Nach solchen Vorfällen steige die Krankenquote stark an. Das Columbiabad war bereits am Montag aufgrund eines hohen Krankenstandes geschlossen geblieben. Der stark migrantisch geprägte Stadtbezirk Neukölln hatte schon zu Jahresbeginn mit den Silvesterkrawallen weit über Berlin hinaus Schlagzeilen gemacht.