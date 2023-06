Neues aus dem Ausland am Mittwoch

«Washington Post»: Auch Bidens Sohn steht nicht über Gesetz

WASHINGTON: Die US-Zeitung «Washington Post» schreibt am Mittwoch zu den Problemen des Sohns von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, mit der Justiz:

«Dass der Sohn eines amtierenden Präsidenten für Steuerdelikte zur Verantwortung gezogen wird, zeigt, dass im US-System niemand über dem Gesetz steht. (...) Der Deal unterstreicht, dass Hunter Biden tatsächlich etwas Falsches getan hat. Aber der Präsident scheint seinem Versprechen treu geblieben zu sein, sich nicht in die Ermittlungen einzumischen. Ein von (Bidens Vorgänger Donald) Trump ernannter US-Anwalt hatte jahrelang Zeit, Verschwörungstheorien über Joe Bidens Rolle in den Geschäftsangelegenheiten seines Sohnes zu untermauern. Das ist ihm nicht gelungen.

Zwar beharren die Republikaner darauf, dass Strafverfolgung als Waffe eingesetzt werde und führen die Anklage gegen Trump als wichtigsten Beleg an. Nüchternere Einschätzungen haben jedoch eine wachsende Zahl an Beweisen erbracht, dass das Justizministerium bei der Verfolgung von politisch sensiblen Fällen Sorgfalt und Zurückhaltung walten lässt - unabhängig davon, ob das Ziel ein Demokrat oder ein Republikaner ist.»

Neun mutmaßliche Schleuser nach Katastrophe im Mittelmeer in U-Haft

KALAMATA: Nach dem schweren Bootsunglück mit Hunderten toten Migranten im Mittelmeer sind neun mutmaßliche Schleuser in Untersuchungshaft genommen worden. Dies entschied ein Gericht in der griechischen Hafenstadt Kalamata am Dienstagabend, wie der Staatssender ERT am Mittwoch berichtete. Den Ägyptern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren werden Bildung einer kriminellen Vereinigung und Gefährdung auf hoher See vorgeworfen. Vermutet wird, dass sie einer international agierenden Bande angehören.

Die Anklage basiert auf Aussagen Überlebender, die die neun Männer als Besatzung des untergegangenen Fischkutters identifiziert hatten. Die Ägypter waren am Mittwoch vergangener Woche zusammen mit 95 anderen Menschen von Bord gerettet worden. Inzwischen wurde rund 50 Seemeilen westlich der griechischen Halbinsel Peloponnes eine weitere Leiche aus dem Mittelmeer gezogen. Damit stieg die Zahl der gefundenen Todesopfer auf 82, wie die Küstenwache mitteilte.

Der rund 30 Meter lange Fischkutter war vergangene Woche mit bis zu 700 Menschen an Bord in internationalen Gewässern gesunken. Es war zuletzt von Libyen aus in See gestochen und hatte Italien zum Ziel. Die große Mehrheit der Migranten riss das Boot mit sich auf den Grund des Mittelmeers, das an dieser Stelle etwa 5000 Meter tief ist. Wahrscheinlich werden ihre Leichen nie geborgen. Gegen die Küstenwache gibt es Vorwürfe, den Menschen in Seenot nicht geholfen zu haben. Die griechischen Behörden weisen dies zurück.

Acea: Fast eine Million Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt im Mai

BRÜSSEL: Das Wachstum des EU-Automarkts hat sich auch im Mai fortgesetzt. Mit einem Plus von 18,5 Prozent wurden im vergangenen Monat 938.950 Autos neu zugelassen, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Es sei der zehnte Monat infolge gewesen, in dem mehr Fahrzeuge verkauft wurden als im Vorjahresmonat. Vor allem die Automärkte in Italien, Deutschland und Frankreich belebten sich merklich.

Die Zahl der Neuanmeldungen von Elektroautos zog überproportional deutlich um rund 71 Prozent auf 129.847 Stück an, ihr Anteil an allen Neuzulassungen wuchs um fast vier Prozentpunkte auf 13,8 Prozent.

In den ersten fünf Monaten lagen die Neuzulassungen mit gut 4,39 Millionen Fahrzeuge 18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Zuvor waren die Produktion und die Verkäufe der Autobauer lange vor allem durch das Fehlen von Elektronikchips und anderer Teile gebremst worden.

DHL-Konkurrent Fedex spürt Nachfrageschwäche

MEMPHIS: Der DHL-Konkurrent Fedex hat im vergangenen Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verzeichnet.

Die Ergebnisse seien durch eine schwächere Nachfrage und steigende Kosten belastet worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend (MESZ) mit. Dies habe durch Einsparungen nur teilweise ausgeglichen werden können. Der Umsatz sank in den drei Monaten bis Ende Mai von 24,4 Milliarden auf 21,9 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro) und fiel damit schwächer aus als von Experten erwartet. Das operative Ergebnis sank ebenfalls. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis je Aktie fiel von 6,87 Dollar auf 4,94 Dollar.

Deutscher mit Waffe vor US-Botschaft festgenommen

ASUNCIÓN: Ein deutscher Staatsbürger ist nach Polizeiangaben am Eingang der US-Botschaft in Paraguay festgenommen worden. In dem Geländewagen, in dem der Mann am Dienstagnachmittag (Ortszeit) vorgefahren sei, wurden unter anderem eine Pistole und Drogen gefunden, wie der Polizeichef des südamerikanischen Landes, Gilberto Fleitas, vor Journalisten mitteilte. Der Mann trug eine kugelsichere Weste.

Er habe zunächst in der Botschaft der Vereinigten Staaten in Paraguays Hauptstadt Asunción angerufen und angegeben, er werde bedroht und wolle mit jemandem sprechen. Ihm sei geraten worden, sich an die Botschaft seines Heimatlandes zu wenden. Daraufhin sei er zur US-Vertretung gefahren und habe am Eingang verlangt, mit einem Repräsentanten der Botschaft zu sprechen. Der Mann habe Asyl beantragen, sich aber nicht ausweisen wollen, sagte Fleitas.

Nach ersten Informationen, zu denen demnach auch das deutsche Konsulat in Asunción beitrug, handelte es sich laut Fleitas bei dem Festgenommenen vermutlich um einen Mechaniker für Traktoren und Lastwagen aus Independencia - einem von deutschen Einwanderern geprägten Ort im Süden des Landes. Der Mann habe einen Ausweis des dortigen Departments, Guairá.

In dem Wagen wurde nach Angaben von Fleitas auch ein Gerät gefunden, mit dem die Pistole umgewandelt werden könne, so dass sie wie eine Automatikwaffe schieße. Der Besitz der Pistole sei für Zivilisten nicht zwingend verboten. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei Patronen, eine Drohne und mehrere elektronische Geräte beschlagnahmt.