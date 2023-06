Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Wegen Spannungen um Serben sagt Albanien Gipfel mit Kosovo ab

TIRANA/PRISTINA: Wegen anhaltender Spannungen im serbisch bevölkerten Norden des Kosovos hat der albanische Ministerpräsident Edi Rama eine für Mittwoch geplante gemeinsame Regierungssitzung mit der kosovarischen Regierung abgesagt. Angesichts der Umstände habe er für das Treffen in der kosovarischen Stadt Djakovica (albanisch: Gjakova) ein kleineres Format vorgeschlagen, sagte Rama am Dienstagabend in Tirana. Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti habe dies aber abgelehnt.

Die kosovarische Regierung reagierte mit Bedauern auf die Absage. Bei dem Treffen hätten 13 bilaterale Abkommen in den Bereichen Wirtschaft, Justiz, Bildung und Kultur unterzeichnet werden sollen, hieß es in einer Erklärung des Kabinetts, die am späten Dienstagabend in Pristina veröffentlicht wurde. Leidtragende der Absage seien die Bürger.

Im fast ausschließlich von Serben bewohnten Nord-Kosovo hatten gewalttätige Serben Ende Mai Nato-Truppen angegriffen. Bei den Zusammenstößen gab es Dutzende Verletzte. Das heute fast ausschließlich von Serben bewohnte Kosovo war früher Teil Serbiens. 2008 hatte es sich für unabhängig erklärt. Serbien erkennt diesen Schritt bis heute nicht an. Die ethnischen Serben im Nord-Kosovo benutzt Belgrad immer wieder, um Spannungen anzuheizen.

Für den jüngsten Konflikt machte Serbien die Regierung von Kurti verantwortlich, weil diese bislang keine territorialen Autonomierechte für die Serben im Kosovo verankert hat. Rama, der ein gutes Verhältnis zum serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic pflegt, hatte zuletzt ungefragt ein Konzept für ein derartiges Autonomiestatut vorgelegt. Pristina betrachtet dies als eine unzulässige Einmischung.

EU-Umweltagentur warnt vor sommerlichem Extremwetter in Europa

KOPENHAGEN: Europa muss sich aus Sicht der EU-Umweltagentur EEA auf klimabedingte Wetterkapriolen im Sommer vorbereiten. Der Klimawandel sorge dafür, dass das Wetter in Europa extremer werde, betonte die in Kopenhagen ansässige Behörde am Mittwoch bei der Vorstellung eines Webportals, das unter anderem vergangene Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände näher unter die Lupe nimmt. Der Ausblick sei insgesamt pessimistisch. Die Anpassung an den Klimawandel sei von entscheidender Bedeutung, unterstrichen die EEA-Experten.

In der Online-Übersicht mit dem Titel «Extremes Sommerwetter in einem sich verändernden Klima: Ist Europa vorbereitet?» will die EEA von nun an näher erläutern, wie sich Wetterextreme zunehmend auf die Bevölkerungen, Volkswirtschaften und Natur in Europa auswirken. Dabei beschreibt sie Extremwetterereignisse der vergangenen Sommer, womit nach wissenschaftlichen Prognosen in Zukunft zu rechnen ist und außerdem, wie gut die Region darauf vorbereitet ist. Ziel des Ganzen ist es, Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit mit aktuellen Informationen und Daten auf die Dringlichkeit des Kampfes gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen.

«Komm wieder»: Japans vorbildlicher Fundsachen-Service

TOKIO: Unaufmerksame Touristen in Japan können ein Lied davon singen: Die Wahrscheinlichkeit, dass verloren gegangene Wertgegenstände wieder auftauchen, ist dort erstaunlich groß. Nicht nur ist es für die meisten Japaner eine Selbstverständlichkeit, Fundsachen bei einer der unzähligen Polizeiwachen abzugeben. Man kann bei den Fundbüros sogar anrufen und sich seine Wertgegenstände nach Hause schicken lassen. Der Bahnhof Toyama im Westen ging nun sogar noch einen Schritt weiter und sandte eine Fundsache samt liebevollem «Expressticket» und den Worten «Komm wieder» an den Eigentümer zurück, wie die Tageszeitung «Asahi Shimbun» am Mittwoch berichtete.

Auf dem «Fahrschein» stand demnach als Abfahrts- und Ankunftsbahnhof «Toyama Bahnhof Richtung Kunde», dazu ein roter Stempelaufdruck mit der im Toyama-Dialekt formulierten Bitte «Komm wieder». Auf der Rückseite schrieb dem Bericht zufolge der Betreiber JR West dazu: «Wir hoffen, dass sich Ihre wertvollen Gegenstände fortan nicht einsam fühlen und Sie unbesorgt reisen können. Bitte kommen Sie wieder nach Toyama, in eine Stadt voller Charme.» Medienberichten zufolge zeigen Statistiken, dass selbst ausländische Touristen in den meisten Fällen ihre Wertgegenstände am Ende wiederfinden.

Zwei Tote auf Militärschießplatz - 18-Jähriger verhaftet

TOKIO: Auf einem Schießplatz in Japan hat ein junger Soldat laut Medienberichten auf Kameraden geschossen und zwei von ihnen getötet.

Ein weiterer Soldat sei verletzt worden. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und lokale Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei weiter berichteten, wurde der mutmaßliche Schütze noch am Tatort in der Stadt Gifu festgenommen. Er stehe unter Mordverdacht. Zunächst war der Tod eines Soldaten gemeldet worden, später erlag der zweite ebenfalls seinen Verletzungen. Der 18-jährige Kadett hatte den Berichten zufolge ein automatisches Gewehr abgefeuert, das Motiv blieb zunächst unklar. Zivilisten seien bei dem Vorfall nicht zu Schaden gekommen.

Getötete Backpackerin Simone Strobel: Mordanklage fallen gelassen

SYDNEY: Im Fall der 2005 in Australien getöteten deutschen Rucksacktouristin Simone Strobel sind alle Anklagepunkte gegen ihren wegen Mordverdachts angeklagten Ex-Freund fallen gelassen worden. Das bestätigte das zuständige Amtsgericht Lismore am Mittwoch (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur.

Im Juli vergangenen Jahres war Strobels früherer Partner, der mittlerweile im westaustralischen Perth lebt, verhaftet und des Mordes an seiner damaligen Freundin beschuldigt worden, mit der er als Backpacker durchs Land gereist war. Außerdem wurde er wegen Justizbehinderung angeklagt. Wenige Tage später wurde er auf Kaution freigelassen, weil die Anklage nach Meinung der zuständigen Richterin nicht genügend Beweise vorgelegt hatte.

Die Umstände von Strobels Tod sind trotz intensiver Ermittlungen bis heute nicht geklärt. Im Jahr 2005 kam die 25 Jahre alte Erzieherin aus Unterfranken mit ihrem Freund nach Australien. Beide reisten mit dem Wohnmobil durch das Land und wurden später von der Schwester des Mannes und deren Freund begleitet. Die vier waren gemeinsam auf einem Campingplatz in Lismore etwa 700 Kilometer nördlich von Sydney, als Strobel plötzlich verschwand. Tage später fand man ihre Leiche unweit des Campingplatzes unter Palmwedeln.

UNHCR: Zahl der Flüchtlinge weltweit erreicht Rekord

GENF: Weltweit sind aktuell so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor. Rund 110 Millionen Menschen mussten ihre Heimat wegen Kriegen, Konflikten, Verfolgung und Gewalt verlassen, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Mittwoch in Genf. Zwölf Monate zuvor waren es noch rund 100 Millionen gewesen.

Zweidrittel der Menschen waren innerhalb der Grenzen ihrer Heimatländer vertrieben, rund ein Drittel war ins Ausland geflohen, vor allem in Nachbarländer. Es sei ein Mythos, das Menschen vor allem in die reichen Länder etwa in Europa und Nordamerika flüchteten, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Er warb dafür, dass reiche Länder mehr legale Wege der Migration für Arbeitssuchende bieten sollten. Dann würden auch die Asylsysteme nicht so überlastet, argumentierte er.