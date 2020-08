Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Rettungsaktion in der Ägäis dauert an - Dutzende Migranten gerettet

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat in der Nacht zum Mittwoch 96 Migranten aus den Fluten nordwestlich der Touristeninsel Rhodos geborgen. Das Boot der Migranten war am Dienstagabend rund 21 Seemeilen westlich der Kleininsel Chalki aus ungeklärten Gründen gekentert. Die Rettungsaktion dauere an, teilte ein Sprecher der Küstenwache in Piräus am Mittwochmorgen mit. Die Küstenwache versuche zu erfahren, wie viele Menschen an Bord waren. Aus welchen Staaten sie stammen, wurde zunächst nicht bekannt.

Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste an Bord von morschen Kähnen nach Griechenland oder Italien zu bringen. An der Rettungsaktion nehmen Boote der griechischen Küstenwache und Marine sowie Hubschrauber und Handelsschiffe teil, die sich in der Region befinden, teilte die Küstenwache mit.

Deutlich mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anerkannt

WIESBADEN: In medizinischen Gesundheitsberufen sind im vergangenen Jahr besonders viele ausländische Fachkräfte anerkannt worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der akzeptierten Abschlüsse um 24 Prozent auf 27.700. Das entsprach 65 Prozent aller anerkannten Berufsqualifikationen. Allein 15.500 Abschlüsse von Pflegekräften (plus 49 Prozent) wurden akzeptiert. Seit 2016 habe sich die Zahl damit annähernd verdreifacht, erklärte die Wiesbadener Behörde am Mittwoch.

Neben den EU-Mitgliedstaaten (2600) wurden am häufigsten Berufsqualifikationen von Pflegekräften aus den Philippinen (2900), Bosnien und Herzegowina (2300) sowie Albanien (1300) anerkannt. Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege gehören zu den von der Bundesagentur für Arbeit (BA) definierten Mangelberufen.

Insgesamt wurden 42.500 innerhalb und außerhalb der EU erworbene Berufsqualifikationen akzeptiert. Am häufigsten wurden in Syrien erworbene Abschlüsse (4100) anerkannt, gefolgt von Fachkräften aus Bosnien und Herzegowina (3500), den Philippinen (3000), Serbien (2900), Polen (2100) und Rumänien (2100).

Iran begrüßt Entscheidung des UN-Sicherheitsratschefs gegen USA

TEHERAN: Der Iran hat die Entscheidung des Präsidenten des UN-Sicherheitsrates begrüßt, dem Drängen der USA nach neuen Sanktionen gegen den Iran vorerst nicht nachzugeben. «Die rechtswidrige Forderung der USA und das gesetzlose Mobbing von US-Außenminister (Mike) Pompeo haben zu einer erneuten Isolierung der USA geführt», twittere Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Mittwoch. Es sei Zeit für US-Präsident Donald Trump, nicht mehr auf «schikanierende Anfänger» zu hören.

Der Präsident des UN-Sicherheitsrats hatte angekündigt, im Hinblick auf die von den USA eingeforderte Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen vorerst nichts zu unternehmen. «Es gibt keinen Konsens darüber im Rat. Deswegen ist der Präsident nicht in der Position, weitere Handlungen vorzunehmen», hatte der indonesische UN-Botschafter Dian Triansyah Djani am Dienstag in New York gesagt. Indonesien führt derzeit den Vorsitz im Rat.

Zuvor hatten Deutschland und Frankreich ihre Position bekräftigt, wonach die USA nach ihrem Austritt aus dem Abkommen nicht mehr berechtigt sind, den sogenannten Snapback-Mechanismus zur Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen aus früheren Zeiten auszulösen. US-Botschafterin Kelly Craft zeigte sich empört. Die US-Regierung habe keine Angst, isoliert dazustehen. «Ich bedaure nur, dass die anderen Mitglieder des Rats vom Weg abgekommen sind und sich jetzt in der Gesellschaft von Terroristen befinden.»

Mindestens 38 Tote nach Sturzfluten

KABUL: In Afghanistan sind bei Sturzfluten mindestens 38 Menschen gestorben. Bewohner in der Provinz Parwan nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden mitten in der Nacht von plötzlichen Überschwemmungen überrascht, wie Provinzsprecherin Wahida Schahkar am Mittwoch sagte. In der Provinzhauptstadt Tscharikar wurden durch die Fluten zudem rund 300 Häuser zerstört. Fast 80 weitere Menschen seien verletzt worden.

Die Katastrophe übersteige die Hilfsmöglichkeiten vor Ort, hieß es aus der Provinzverwaltung. Die Behörden hätten die betroffenen Gebiete besichtigt und hoffen auf Unterstützung aus Kabul.

Besonders schwere Sturzfluten gab es in Afghanistan im Frühjahr 2019. Mehr als 10.000 Häuser wurden damals laut dem UN-Nothilfebüro Ocha zerstört, rund 180.000 Menschen waren von den Fluten betroffen.

Israel beschießt Ziele im Gazastreifen nach erneuten Ballonangriffen

TEL AVIV: Als Reaktion auf erneute Brand-Ballon-Angriffe aus dem Gazastreifen hat Israel unterirdische Ziele der islamistischen Hamas beschossen. In den vergangenen Wochen seien «Hunderte Ballons» aus dem Gazastreifen aufgestiegen, twitterte das Militär am Mittwoch. Man werde gegen «jegliche Terroraktivitäten» vorgehen, die auf israelische Zivilisten abzielen.

Seit Wochen lassen militante Palästinenser täglich Brand-Ballons aus dem Gazastreifen nach Israel aufsteigen. Beobachter gehen davon aus, dass so Druck auf Israel ausgeübt werden soll, Geldzahlungen aus Katar für das Küstengebiet wieder zu ermöglichen. Mit den Angriffen soll demnach aber auch Druck auf Katar ausgeübt werden, damit der Golfstaat seine finanzielle Unterstützung für den Gazastreifen fortsetzt. Die israelische Armee beschoss nach diesen Angriffen jeweils Ziele in dem Gebiet.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstenstreifen am Mittelmeer leben zwei Millionen Einwohner unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Zitat: US-Außenminister Pompeo zu den Folgen von Amerika zuerst

«Präsident Trump hat seine Vision von «Amerika zuerst» in die Tat umgesetzt. Das hat ihn vielleicht nicht in jeder ausländischen Hauptstadt populär gemacht. Aber es hat funktioniert.»

(US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag (Ortszeit) auf dem Parteitag der US-Republikaner)

Zwei prodemokratische Abgeordnete in Hongkong festgenommen

HONGKONG: Zwei oppositionelle Abgeordnete sind in Hongkong im Zusammenhang mit den prodemokratischen Protesten im vergangenen Jahr in der chinesischen Sonderverwaltungsregion festgenommen worden. Wie die Demokratische Partei berichtete, holte die Polizei die Parlamentarier Lam Cheuk-ting und Ted Hui am frühen Mittwochmorgen jeweils zuhause ab. Nach zunächst unbestätigten Berichten soll es noch rund zehn weitere Festnahmen gegeben haben.

Laut seiner Facebook-Seite wird die Festnahme von Lam mit dem Verdacht auf Verschwörung zur Zerstörung von Eigentum außerhalb der Polizeiwache Tuen Mun bei Protesten am 6. Juli vergangenen Jahres, Behinderung der Justiz sowie Teilnahme am «Aufruhr» am folgenden 21. Juli 2019 an der U-Bahnstation Yuen Long begründet. Der Vorwurf gegen den Abgeordneten Hui geht laut Medienberichten ebenfalls auf die Zwischenfälle an der U-Bahnstation zurück.

Dabei waren allerdings prodemokratische Kräfte und selbst unbeteiligte Passanten von rund 100 weiß gekleideten Schlägern mit Eisenstangen attackiert worden. Der Abgeordnete Hui machte an der U-Bahnstation gerade eine Live-Übertragung und erlitt Verletzungen, die mit 18 Stichen genäht werden mussten. Aktivisten werfen der Polizei vor, nicht ausreichend gegen die Schläger vorgegangen zu sein, von denen einige Verbindungen zur Unterwelt hatten.

Minister: Biden ist «Gefangener der radikalen Linken»

WASHINGTON: Der Justizminister des US-Bundesstaats Kentucky, Daniel Cameron, hat dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden als «Gefangenen der radikalen Linken» bezeichnet. «Sie glauben, dass Ihre Hautfarbe Ihre Politik diktieren muss», sagte der afroamerikanische Minister am Dienstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. «Wenn Sie sich nicht anpassen, während Sie Ihr von Gott gegebenes Recht ausüben, frei zu sprechen und zu denken, werden sie Sie niedermachen.»

Republikaner vertrauten dagegen darauf, dass die Menschen selber dächten und den amerikanischen Traum so verfolgten, wie sie es für richtig hielten, sagte Cameron. Er kritisierte: «Joe Biden ist ein Rückwärtsdenker in einer Welt, die sich nach einer zukunftsorientierten Führung sehnt.» Biden tritt bei der Wahl am 3. November gegen US-Präsident Donald Trump an. Schwarze sind eine wichtige Wählergruppe Bidens.

Kampagne gegen Abtreibung wirbt für Wiederwahl Trumps

WASHINGTON: Eine führende Abtreibungsgegnerin in den USA hat auf dem Parteitag der Republikaner zur Wiederwahl von Präsident Donald Trump aufgerufen. «Er hat mehr für die Ungeborenen getan als jeder andere Präsident», sagte eine ehemalige Klinikleiterin, Abby Johnson, am Dienstag. Bereits im ersten Jahr im Amt habe Trump eine Bestimmung seines Vorgängers Barack Obama und des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden aufgehoben, mit der eine staatliche Mitfinanzierung von Abtreibungen möglich gewesen sei.

«Diese Wahl ist die Wahl zwischen zwei radikalen Anti-Life-Aktivisten und dem entschiedensten Pro-Life-Präsidenten, den wir je hatten», sagte Johnson. Sie forderte die Anhänger der sich als Pro-Life-Bewegung bezeichnenden Anti-Abtreibungskampagne auf, von Haustür zu Haustür zu gehen und Nachbarn zur Wahl Trumps zu bewegen.

Vetternwirtschaft-Vorwürfe gegen Biden bei Republikaner-Parteitag

WASHINGTON: Beim Parteitag der US-Republikaner sind Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, erhoben worden. Die frühere Justizministerin Floridas, Pam Bondi, kritisierte am Dienstagabend (Ortszeit), dass Bidens Sohn Hunter Biden im Aufsichtsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma saß. «Obwohl er keine Erfahrung mit der Ukraine oder dem Energiesektor besaß, bekam er Millionen, um nichts zu tun», sagte Bondi. «Er hatte eine Qualifikation, die wichtig war: Er war der Sohn des Mannes, der dafür zuständig war, US-Hilfe für die Ukraine zu verteilen.»

US-Präsident Trump wirft Biden vor, als Vizepräsident in der Regierung von Barack Obama versucht zu haben, seinen Sohn vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Dazu wollte Trump Ermittlungen in der Ukraine erreichen. Der Konflikt brachte schließlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ins Rollen, das im Februar mit einem Freispruch im Senat endete. Trumps Verteidiger argumentierten damals, Hunter Bidens Rolle im Aufsichtsrat von Burisma sei ein klarer Interessenskonflikt gewesen. Biden war damals federführend für die US-Politik gegenüber der Ukraine verantwortlich.

Joe Biden weist jedes Fehlverhalten zurück. Es ist nicht bekannt, wieviel Geld Hunter Biden für seinen Posten bekam. Bondi warf Joe Biden am Dienstag ein «vorsätzliches Verhaltensmuster» vor. «Es gab zahlreiche Presseberichte, die gezeigt haben, dass andere enge Familienmitglieder von Joes 47-jähriger politischen Karriere profitiert haben.» Belege dafür führte Bondi nicht an. Sie sagte auch nicht, um welche Familienmitglieder es sich gehandelt haben soll. Trump tritt bei der Wahl am 3. November gegen Biden an.

US-Senator: Biden wird «unser Blut und Reichtümer» vergießen

WASHINGTON: Die Republikaner haben bei ihrem Parteitag Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden als Kriegstreiber dargestellt. Biden habe «durchweg mehr Kriege gefordert», sagte Senator Rand Paul bei seinem Auftritt. Biden habe für den Krieg im Irak gestimmt und «Kriege in Serbien, Syrien, Libyen» unterstützt. «Ich befürchte, Biden wird sich wieder für Krieg entscheiden», sagte Paul. «Biden wird weiterhin unser Blut und unsere Reichtümer vergeuden. Präsident Trump wird unsere Helden nach Hause bringen.»

Biden hatte 2002 tatsächlich mit der Mehrheit des US-Senats für den Miliäreinsatz im Irak durch den damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush gestimmt, bezeichnete dies aber erstmals 2005 als Fehler. Trump antwortete CNN zufolge 2002 in einem Interview auf die Frage, ob er für die Irak-Invasion war: Ich vermute, ja. 2004 sprach Trump dann von einem «fürchterlichen Fehler».

Paul war vor vier Jahren auch ein republikanischer Anwärter auf die US-Präsidentschaft. In einer Debatte hatte er damals unter anderem davor gewarnt, Trump die Kontrolle über die Atomwaffen anzuvertrauen.

Oben ohne verboten? - Frankreich diskutiert über Vorfall am Strand

PARIS: Dürfen Frauen in Frankreich sich am Strand oben ohne sonnen? Diese Frage erregt die Gemüter - und hat nun sogar den Innenminister des Landes auf den Plan gerufen. Hintergrund ist ein Vorfall Ende vergangener Woche in Südfrankreich. Gendarmen hatten offiziellen Angaben zufolge mehrere Frauen am Strand des Badeorts Sainte-Marie-la-Mer am Mittelmeer gebeten, ihre Oberteile wieder anzuziehen. Der Vorfall wurde in sozialen Medien publik und sorgte für Aufregung - der Polizei wurde Prüderie vorgeworfen.

Demnach seien diese von einer Familie mit Kindern auf die Frauen am Strand angesprochen worden. Die Gendarmen hätten daraufhin gefragt, ob die Frauen ihre Oberteile wieder anzuziehen könnten - «geleitet von der Sorge um Beschwichtigung», so die Gendarmerie. Die Sprecherin der Gendarmerie erklärte, es handle sich um ein Fehlverhalten der Polizisten - allerdings hätten diese gedacht, sie täten das Richtige. «Sie werden mich immer in Uniform sehen, aber am Strand von Sainte Marie la Mer ist die Praxis des Oben-Ohne-Sonnebadens erlaubt», scherzte sie bei Twitter.

Oben ohne am Strand - das ist in Frankreich generell nicht verboten. Einige Strände haben allerdings Sonderregelungen. Es ist nicht das erste Mal, dass Frauenbekleidung am Strand heftige Debatten in Frankreich auslöst. Vor einigen Jahren löste das Verbot der muslimischen Badebekleidung Burkini an einigen französischen Stränden eine heftige Debatte aus.

Iranische Abgeordnete wollen Twitter-Verbot - twittern aber selbst

TEHERAN: Im Iran wollen nach einem Zeitungsbericht 40 erzkonservative Abgeordnete den Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter per Gesetz verbieten lassen. Auch die Nutzung von Datentunneln, mit denen man sich Zugang zu verbotenen Seiten verschaffen kann, solle nach ihrem Willen künftig bestraft werden, berichtete die Zeitung «Etemad» am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe. Im Iran sind Tausende Internetseiten von staatlicher Seite gesperrt.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Mehr als zwei Drittel der Antragsteller twittert selber. Den Recherchen der Zeitung zufolge haben 28 der 40 Abgeordneten bereits eigene Tweets abgesetzt: insgesamt 5920 Nachrichten. Auf Twitter sind auch fast alle führenden Politiker des Landes aktiv: Präsident Hassan Ruhani ebenso wie Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und sogar Offizielle aus dem Lager der Konservativen und Hardliner.

Die Internet-Verbote werden von den Iranern meist einfach ignoriert. Zugang zu den gefilterten Seiten verschaffen sie sich über Datentunnel. Nach einer aktuellen Studie ist mehr als die Hälfte der 82 Millionen Iraner Mitglied in mindestens einem der verbotenen sozialen Netzwerke.

Feuerwehr in Kalifornien befürchtet noch mehr Zerstörung

SAN FRANCISCO: Trotz der Fortschritte gegen zwei Dutzend größere Waldbrände in Kalifornien befürchten die Brandbekämpfer eine noch größere Zerstörung. Seit dem Ausbruch der Brände Mitte August, vor allem in Nordkalifornien, seien rund 1400 Gebäude zerstört worden, sagte Feuersprecher Daniel Berlant am Dienstag in einem Videobeitrag. Diese Zahl könnte sich aber auch noch mehr als verdoppeln, wenn das ganze Ausmaß der Verwüstung bekannt sei. Auch die Zahl der Todesopfer, bisher sieben Menschen, könnte noch weiter steigen.

Etwas kühlere Temperaturen nach einer Hitzewelle und feuchtere Luft begünstigen weiter den Löscheinsatz der über 14.000 Helfer. Drei Großfeuer in der Umgebung von San Francisco konnten bis zum Dienstagabend schrittweise weiter eingedämmt werden. Das sogenannte LNU-Lightning-Complex-Feuer in der Weinregion Napa Valley war demnach zu 27 Prozent unter Kontrolle. Allein in diesem Gebiet brannten fast 1430 Quadratkilometern Land ab. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sprach am Montag von «historischen Waldbränden» in diesem Jahr.

Der oft unter Trockenheit leidende Westküstenstaat wird regelmäßig von Waldbränden heimgesucht, doch den Behörden zufolge hat die Schwere und die Häufigkeit der Katastrophen in den letzten Jahr zugenommen. Besonders schlimm traf es im November 2018 den Ort Paradise in Nordkalifornien, wo heftige Winde das sogenannte «Camp»-Fire schnell ausbreiteten. 85 Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos.

Kudlow warnt vor wirtschaftlichem Abschwung bei Trump-Niederlage

WASHINGTON: Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hat beim Parteitag der Republikaner vor einem Abschwung der Wirtschaft im Fall eines Wahlsiegs der Demokraten gewarnt. «Unsere wirtschaftliche Wahl ist klar», sagte Kudlow am Dienstagabend (Ortszeit) mit Blick auf die Wahl im November. «Wollen Sie eine gesunde Wirtschaft, Wohlstand, Möglichkeiten und Optimismus? Oder wollen sie zu den dunklen Tagen von Stagnation, Rezession und Pessimismus zurückkehren?» Trump tritt bei der Wahl im November gegen den Herausforderer der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, an.

Kudlow sagte, bis zur Corona-Pandemie sei die wirtschaftliche Entwicklung in den USA unter Trump ein «fulminanter Erfolg» gewesen. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie seien tragisch gewesen. Kudlow pries Trumps Führung bei den Bemühungen, «um das Covid-Virus erfolgreich zu bekämpfen». Inzwischen erhole sich die Wirtschaft wieder. Die Pandemie hat in den USA mehr als 178.000 Menschen das Leben gekostet und dauert weiter an. Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit. Die Wirtschaft wurde in eine schwere Krise gestürzt, die noch nicht beendet ist.