Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.23 | Aktualisiert um: 18:40 | Überblick

31 Tote nach Explosion in stillgelegter Goldmine in Südafrika

MASERU/VIRGINIA: Bei einer Explosion in einer stillgelegten Goldmine in Südafrika sind offiziellen Angaben zufolge mindestens 31 illegale Bergleute ums Leben gekommen. Die aus dem benachbarten Lesotho stammenden Männer seien bereits am vergangenen Donnerstag außerhalb der südafrikanischen Stadt Virgina in der östlichen Free State Provinz verschüttet worden, teilte das Außenministerium von Lesotho am Mittwoch mit. Aus Sicherheitsgründen sei es demnach noch nicht gelungen, die Leichen zu bergen; man gehe nicht länger von Überlebenden aus, hieß es. Lediglich eine Person habe der Explosion entkommen können und sei schwer verletzt in ein Krankenhaus in Lesotho eingeliefert worden, sagte das Ministerium. Erste Untersuchungen weisen auf eine Methanexplosion als Unfallursache hin.

Der illegale Bergbau ist in Südafrika sowie in zahlreichen Ländern Afrikas ein massives Problem. Immer wieder kommt es in schlecht gesicherten, stillgelegten Minen zu schweren Unfällen. Tausende Menschen aus dem kleinen Gebirgskönigreich Lesotho mit einer Bevölkerungszahl von knapp 2,3 Millionen ziehen jedes Jahr als Wanderarbeiter nach Südafrika, um legal oder illegal im Bergbau zu arbeiten.

UN sehen Menschenrechte von Migranten bedroht

GENF: Die Rechte von Migranten werden nach Ansicht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, immer stärker missachtet. Entwicklungen insbesondere in den USA, Großbritannien, Italien und Griechenland gäben Anlass zu großer Sorge, sagte Türk am Mittwoch in Genf. Es würden Gesetze mit dem Ziel geschaffen, die Schutzsuchenden in «unrechtmäßiger, unwürdiger und untragbarer Weise» zurückzuschieben. «Wir brauchen Solidarität, um sicherzustellen, dass alle ungeschützten Menschen mit Menschlichkeit und Respekt behandelt werden», sagte Türk. Der UN-Hochkommissar erinnerte daran, dass sich die Verletzung der Menschenrechte nicht auf wenige Staaten konzentriere. Jeder Staat könne in dieser Frage noch besser werden.

Besonders schlimm sei die Lage aktuell im Sudan, wo Verhältnisse herrschten, die man kaum beschreiben könne, so Türk weiter. «Es ist herzzerreißend, was sich im Sudan abspielt.» In dem Land im Nordosten Afrikas ist ein lange schwelender Machtkampf eskaliert und hat die Menschen in größte Not gebracht.

Zu den Lichtblicken zählt laut Türk die Verbesserung der Menschenrechte in Sambia und Sierra Leone: Beide Länder hätten nun die Todesstrafe abgeschafft. Insgesamt sei das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte mit Blick auf die Fülle der Probleme unterfinanziert und personell nicht hinreichend ausgestattet. Idealerweise sollte das Budget auf 800 Millionen Dollar verdoppelt werden, sagte Türk.

Keine Untersuchung gegen britische Innenministerin wegen Strafzettel

LONDON: Wegen ihres umstrittenen Umgangs mit einem Strafzettel muss die britische Innenministerin Suella Braverman keine weiteren Konsequenzen befürchten. Premierminister Rishi Sunak teilte seiner konservativen Parteifreundin in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief mit, es würden keine Untersuchungen gegen sie eingeleitet. Er folge damit einer Empfehlung seines Beraters für Regierungsethik. «Wie Sie anerkannt haben, hätte ein besseres Vorgehen den Eindruck von Unangemessenheit vermeiden können», tadelte Sunak lediglich. Braverman antwortete, sie bedauere ihr Vorgehen. Die Opposition reagierte empört.

Die Ministerin hatte im Sommer 2022 einen Strafzettel wegen Raserei erhalten. Einem Bericht der Zeitung «Times» zufolge versuchte sie anschließend, mithilfe von Regierungsbeamten einer Teilnahme an einer öffentlichen Nachschulung zu entgehen. Als dies verweigert worden sei, habe die 43-Jährige eine Geldstrafe gezahlt sowie drei Punkte akzeptiert. Die Opposition kritisierte Bravermans Verhalten als Bruch der ministeriellen Regeln. Dies verneinte der Premier nun.

Braverman ist eine der wichtigsten Vertreterinnen des rechten Flügels der Tory-Partei. Ihre Anhänger hatten in dem Fall starken Druck auf Sunak ausgeübt, nicht gegen die Ministerin vorzugehen und zudem angeblich linksliberalen Regierungsbeamten eine «Hexenjagd» auf Konservative vorgeworfen. Braverman steht allerdings auch von rechten Kreisen in der Kritik, weil die Regierung es entgegen ihrer Versprechen nicht schafft, die Migration deutlich zu senken. An diesem Donnerstag werden die jüngsten Zahlen zur Einwanderung veröffentlicht. Beobachter rechnen mit einem Rekordwert.

Rechtsaußenpartei stellt sich hinter Erdogan-Herausforderer

ISTANBUL: Der türkische Präsidentschaftskandidat Kemal Kilicdaroglu geht mit der Unterstützung der Rechtsaußenpartei Zafer Partisi in die Stichwahl. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, man habe sich auf die Rücksendung «aller Flüchtlinge und Illegalen» innerhalb eines Jahres geeinigt. Die Partei werde sich im zweiten Wahlgang hinter Kilicdaroglu stellen, sagte Parteichef Ümit Özdag am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Özdags Partei war in der ersten Runde mit dem parteilosen Ultranationalisten Sinan Ogan als Kandidat eines Zusammenschlusses mehrerer Parteien angetreten. Der hatte am Dienstag seine Unterstützung für den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erklärt. Die Allianz hinter ihm löste sich auf. Die Zafer-Partei war die stimmenstärkste Partei des Zusammenschlusses. Bei den Parlamentswahlen am 14. Mai erhielt sie vorläufigen Zahlen zufolge 2,2 Prozent der Stimmen.

Am 28. Mai treten Erdogan und Kilicdaroglu in einer Stichwahl um das Präsidentenamt gegeneinander an. Das Thema Migration hatte vor dem Hintergrund einer zunehmend feindlichen Stimmung gegen Flüchtlinge großen Stellenwert im Wahlkampf. In der Türkei leben nach offiziellen Angaben rund 3,4 Millionen syrische Flüchtlinge. Kilicdaroglu hatte bisher damit geworben, sie auf freiwilliger Basis innerhalb von zwei Jahren nach Syrien zurückzuschicken.

Mehrere Tote bei Selbstmordanschlag im Nordwesten Pakistans

ISLAMABAD: Im Nordwesten Pakistans sind bei einem Selbstmordanschlag Behördenangaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden, sagte ein lokaler Polizeibeamter der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Demnach hat sich der Attentäter bei einem Kontrollpunkt in der Region Nord-Waziristan in die Luft gesprengt. Unter den Toten seien zwei Soldaten, ein Polizist, ein Zivilist und der Attentäter selbst.

Nord-Waziristan liegt in der Unruheprovinz Khyber Pakthunkhwa, die in den vergangenen Monaten wieder verstärkt zum Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und militanten Islamisten geworden ist. Bisher hat sich noch niemand zu dem Vorfall bekannt.

In der südasiatischen Atommacht Pakistan schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen der Regierung und den pakistanischen Taliban (TTP). Ein dauerhafter Waffenstillstand zwischen Islamabad und den militanten Islamisten kam trotz Bemühungen bisher nicht zustande. Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan.

Neue Suchaktion im Fall Maddie fortgesetzt

LISSABON: Die neue Suchaktion im Fall Maddie ist am Mittwoch im Süden Portugals fortgesetzt worden. Beamte aus Deutschland, Portugal und Großbritannien seien am Vormittag wieder im Suchgebiet am Arade-Stausee unweit der Gemeinde Silves eingetroffen, berichtete vor Ort eine Reporterin des staatlichen portugiesischen Fernsehsenders RTP. Die Operation war am Dienstag - gut 16 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden des damals knapp vierjährigen britischen Mädchens Madeleine McCann in der Urlaubsregion Algarve - auf Bitten der deutschen Ermittler gestartet worden.

Am ersten Tag wurde die Suche wegen der schlechten Wetterbedingungen gegen 18 Uhr vorzeitig abgebrochen. Bisher seien in erster Linie Erdbodenproben zur späteren Analyse gesammelt worden, berichteten RTP und die staatliche portugiesische Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Teilnehmer der Aktion.

Auf Fernsehbildern war am Dienstag zu sehen, wie Polizisten zum Teil mit Unterstützung von Spürhunden den Uferbereich des Stausees durchkämmten. Taucher fuhren mit einem Schlauchboot auf den See hinaus. Dutzende Fahrzeuge und Spezialisten waren an dem Einsatz beteiligt, blaue Zelte dienten als Koordinationszentrum. Es wird erwartet, dass die Suche mindestens bis Donnerstag anhält.

Diese neue Suche findet rund 50 Kilometer nordöstlich von der Ferienanlage des Badeortes Praia da Luz statt, aus der die kleine Madeleine am 3. Mai 2007 spurlos verschwand. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im Fall gegen einen vorbestraften Deutschen. Man ist davon überzeugt, dass der heute 46 Jahre alte Christian B. das Mädchen entführt und ermordet hat. Behördensprecher Hans Christian Wolters sagte der Deutschen Presse-Agentur nur, die Aktion beruhe auf «Entwicklungen in jüngster Zeit».

Chinas neuer US-Botschafter nimmt Arbeit in Washington auf

WASHINGTON/PEKING: Vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen ist der neue chinesische Botschafter Xie Feng in den USA eingetroffen. Die Beziehungen beider Länder stünden an einem «historischen Scheideweg» und seien «zu wichtig, um sie scheitern zu lassen», sagte der neue Botschafter nach Angaben des chinesischen Staatssenders CGTN am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten in der chinesischen Botschaft in Washington.

Beide Staaten sollten den richtigen Weg suchen, «um in der neuen Ära miteinander auszukommen», machte der neue Botschafter deutlich. Xie Feng, ehemals stellvertretender chinesischer Außenminister, folgt in Washington auf Li Qiang, der im März sein Amt als neuer Premierminister angetreten hatte.

Die Spannungen zwischen China und den USA haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ein Grund dafür waren die von der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängten Zölle auf wichtige chinesische Importe. Auch sein Nachfolger Joe Biden hält an einer harten Linie fest.

Staatskrise : Neuwahlen für 20. August angesetzt

QUITO: Ecuadors Wahlkommission hat nach der Auflösung des Parlaments einen neuen Termin für die vorgezogenen Präsidenten- und Parlamentswahlen festgelegt. Am 20. August werden die Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer an die Urnen gehen, teilte der Nationale Wahlrat am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Bis dahin kann der konservative Präsident Guillermo Lasso per Dekret regieren. Er hatte inmitten eines Amtsenthebungsverfahrens wegen mutmaßlicher Unterschlagung vergangene Woche die Nationalversammlung aufgelöst. Daraufhin sollte das Wahlamt binnen sieben Tagen einen Termin für Wahlen ansetzen.

Die Möglichkeit der sogenannten «muerte cruzada» (etwa: gegenseitige Zerstörung), mit der der Präsident die Nationalversammlung unter bestimmten Voraussetzungen auflösen kann, ist seit 2008 in der Verfassung verankert. Sie wurde nun erstmals angewandt. Es sei unmöglich die Herausforderungen mit einem Parlament zu lösen, dessen Ziel die Destabilisierung des Landes sei, hatte Lasso in einer Fernsehansprache erklärt.

Das Parlament hatte zuletzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Lasso angestrengt. Ihm wird vorgeworfen, von ungünstigen Verträgen zwischen der staatlichen Öltransportfirma Flota Petrolera Ecuatoriana und der privaten Reederei Amazonas Tankers gewusst, sie aber nach seinem Amtsantritt nicht gekündigt zu haben. Das soll den Staat mehrere Millionen US-Dollar gekostet haben. Der Staatschef wies die gegen ihn erhobenen Unterschlagungsvorwürfe Mitte Mai zurück.

Ecuador steckt in einer schweren politischen Krise. Nur 17 Prozent der Bürger unterstützen Lassos Regierungsführung, gerade mal 20 Prozent bewerten die Arbeit des Parlaments als gut. Das einst friedliche südamerikanische Land leidet derzeit zudem unter einer Welle der Gewalt. Die Mordrate von 25 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohnern im vergangenen Jahr war die höchste in der Geschichte des Landes und überstieg sogar jene von Mexiko und Brasilien. Die Regierung macht vor allem Drogenhändler für die Gewalt verantwortlich.

Randale nach Unfall in Wales: Polizei widerspricht Verfolgungsvorwurf

CARDIFF: Nach schweren Ausschreitungen in Wales infolge eines tödlichen Verkehrsunfalls hat die Polizei Vorwürfen einer Verfolgung widersprochen. «Mir wurde versichert und mir wird weiterhin versichert, dass die Jugendlichen zum Zeitpunkt des Unfalls nicht von der Polizei gejagt wurden», sagte der Beauftragte für Polizei und Verbrechensbekämpfung in Südwales, Alun Michael, am Mittwoch dem Sender BBC Radio Wales. «Es gab kein Polizeifahrzeug in der Straße, wo der Unfall passierte.» Es habe sich lediglich ein Einsatzwagen in der Nähe befunden, und die Polizei sei bald nach dem Unfall erschienen und habe versucht, Erste Hilfe zu leisten, sagte Michael.

Bei dem Unfall am Montag am Rande der walisischen Hauptstadt Cardiff waren ein 16- und ein 15-Jähriger getötet worden, die mit einem E-Bike unterwegs waren. Bis tief in die Nacht kam es in der Gegend zu massiven Ausschreitungen, bei denen Autos angezündet und Polizisten mit Brandsätzen beworfen wurden. Etwa 15 Beamte wurden verletzt und mehrere Menschen festgenommen. Ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak nannte die Ausschreitungen «entsetzlich und völlig inakzeptabel».

Angehörige werfen der Polizei Lügen vor. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein Polizei-Transporter einem E-Bike mit zwei Personen darauf mit hoher Geschwindigkeit folgte. Dieses Video sei fünf Minuten vor dem Crash aufgenommen worden, sagte Michael nun.

Der Vorfall erinnert an schwere Ausschreitungen in der zweitgrößten walisischen Stadt Swansea. Im Mai 2021 war es dort nach einer Gedenkfeier für einen 19-Jährigen zu stundenlangen Randalen gekommen, bei denen Autos angezündet und Anwohner attackiert wurden. Mehr als 15 Menschen wurden deshalb bislang zu Haftstrafen verurteilt.

Johnson weist neue «Partygate»-Vorwürfe als «Intrige» zurück

LONDON: Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson hat neue Vorwürfe wegen des Bruchs von Corona-Regeln als «bizarr und inakzeptabel» zurückgewiesen. Ein Sprecher des konservativen Politikers sagte am Dienstagabend der BBC zufolge, es handele sich um «eine weitere politisch motivierte Intrige». Vertraute des Ex-Regierungschefs und konservative Abgeordnete behaupteten, Urheber der Anschuldigungen seien linksgerichtete Regierungsbeschäftigte. Die konservative Zeitung «Telegraph» zitierte einen führenden Tory mit den Worten, es handele sich um eine «Hexenjagd» gegen den rechten Parteiflügel.

Die zentrale Regierungsbehörde Cabinet Office hatte zuvor Hinweise auf mehrere Verstöße im Londoner Regierungssitz Downing Street und auf dem offiziellen Landsitz Chequers an die Polizei weitergeleitet. Nach Informationen der Zeitung «Times» hatten Johnsons Tagebücher Hinweise auf Besuche von Freunden und Angehörigen in Chequers ergeben, was zu der Zeit wegen der Corona-Regeln nicht erlaubt war.

Ein Parlamentsausschuss ermittelt derzeit, ob Johnson das Unterhaus in der «Partygate»-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street belogen hat. Johnson hatte wiederholt betont, alle Regeln seien eingehalten worden. Später räumte er Fehler ein. Er habe aber stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ein Untersuchungsbericht stellte seiner damaligen Regierung ein verheerendes Zeugnis aus, Johnson und der heutige Premier Rishi Sunak mussten wegen der Teilnahme an einer Veranstaltung eine Geldstrafe zahlen.

Mit den neuen Hinweisen gegen Johnson wächst der Druck auf Sunak weiter. Der Regierungschef steht bereits in der Kritik, weil Johnsons Anwaltskosten von bisher mehr als 220.000 Euro vom Staat bezahlt werden. Hinzu kamen jüngst Vorwürfe gegen Innenministerin Suella Braverman, die versucht haben soll, mithilfe von Beamten einen Strafzettel wegen Raserei abzuwenden.

Frau nach Unfall mit Eskorte von Herzogin Sophie gestorben

LONDON: Nach einem Unfall mit einer royalen Fahrzeugeskorte in London ist eine 81-jährige Frau gestorben. Sie habe lange um ihr Leben gekämpft, «aber eine irreversible Schädigung ihres Gehirns hat heute schließlich den Kampf beendet», teilte die Familie der Frau der BBC zufolge. Seine Mutter habe bei dem Unfall mit einem Begleitmotorrad von Herzogin Sophie am 10. Mai mehrere Knochenbrüche und schwere innere Verletzungen erlitten, sagte der Sohn des Opfers. Die Polizeiaufsichtsbehörde bestätigte den Tod der Frau.

Der Buckingham-Palast richtete am Mittwoch «das tiefste Beileid und Mitgefühl» von Herzogin Sophie aus. Die Schwägerin von König Charles III. sei «zutiefst traurig», hieß es in einer Stellungnahme.

Interne Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. Nach Auskunft des Sohns nutzte die Frau einen Fußgängerübergang. In London besuchte die 81-Jährige, die nördlich der britischen Hauptstadt in der Grafschaft Essex wohnte, ihre Schwester.

Herzogin Sophie war Medienberichten zufolge auf dem Weg zu einer Gartenparty im Buckingham-Palast, als eines ihrer Begleitmotorräder die Frau erfasste. Die 58-Jährige, die mit Charles' jüngstem Bruder Prinz Edward verheiratet ist, hatte sich nach dem Unfall schockiert gezeigt und ihre «von Herzen kommenden Gedanken und Gebete» ausrichten lassen.

Wut wegen Nationalvogel: Zoo in Miami entschuldigt sich

WELLINGTON/MIAMI: Der Zoo von Miami hat nach empörten Reaktionen in Neuseeland die hautnahen Begegnungen von Besuchern mit einem Kiwi aus dem Programm genommen. Der flugunfähige und nur in dem Pazifikstaat beheimatete Kiwi (auch Schnepfenstrauß genannt) ist der Nationalvogel Neuseelands. Bislang durften Interessenten gegen Bezahlung von rund 20 Dollar (18 Euro) in dem Tierpark in den USA ein Exemplar namens Paora bei hellem Licht streicheln und Selfies mit dem Vogel machen, wie auf einem im Internet verbreiteten Video zu sehen war. Kiwis sind aber nachtaktiv.

Am Dienstag hatten aufgebrachte Neuseeländer eine Online-Petition unter dem Titel «Rettet diesen misshandelten Kiwi» gestartet. Paora war 2019 im Rahmen einer Leihvereinbarung zwischen dem Smithsonian National Zoo und der neuseeländischen Regierung als Ei in den Zoo von Miami geschickt worden. «Er wurde gezähmt und ist vier Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, wird von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt», hieß es in der Petition. «Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug.»

Der Zoo in Florida entschuldigte sich nun «für den Stress», den das Video ausgelöst habe. Die Besucher-Begegnungen mit dem Tier seien «im Nachhinein betrachtet nicht gut durchdacht gewesen» - speziell im Hinblick auf die nationale Symbolik dieses ikonischen Tieres, hieß es in einer Erklärung. Der Zoo dankte den Neuseeländern für ihre «Sorge, Liebe und Leidenschaft für diesen bemerkenswerten Vogel». Es werde nun ein spezielles Habitat für Paora geschaffen, um ihm «weiterhin den Schutz zu bieten, den er braucht, und gleichzeitig seine natürlichen Instinkte zu respektieren und zu unterstützen».

Markant an Kiwis sind ihre fellartigen, zarten Federn, ihre starken Beine mit großen Füßen und scharfen Krallen, ihre verkümmerten Flügel und ihre langen Schnäbel. Die Neuseeländer betrachten den Sonderling voller Stolz als ihr Wahrzeichen. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) werden Kiwis als «gefährdet» eingestuft.