Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.04.23 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Bundeswehr hat mehr als 700 Menschen aus dem Sudan evakuiert

BERLIN: Die Bundeswehr hat mit ihrem Einsatz im Sudan mehr als 700 Menschen aus dem umkämpften Land evakuiert.

Darunter seien 197 Deutsche, sagte ein Sprecher am Mittwoch nach dem Ende der geplanten deutschen Evakuierungsflüge. Insgesamt wurden demnach für diese Transporte acht Maschinen eingesetzt. Sie waren auf einem Militärflughafen bei Khartum gestartet. Dort beginnt nun der Rücktransport von Soldaten und Material, so dass der Einsatz formal noch nicht abgeschlossen ist. Deutsche und Staatsbürger anderer Nationen können zudem weiter ausgeflogen werden, weil andere Nationen weiter fliegen. Insgesamt wurden bislang mehr als 200 Deutsche ausgeflogen, einige wenige auch von den Streitkräften anderer Staaten.

Puma startet mit zweistelligem Umsatzwachstum ins Jahr 2023

HERZOGENAURACH: Der Sportartikelhersteller Puma ist mit einem zweistelligen Umsatzwachstum ins Jahr 2023 gestartet. Im ersten Quartal seien die Erlöse währungsbereinigt um 14,4 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Auch im Problem-Markt China hab es erstmals nach längerer Zeit wieder Wachstum gegeben.

Unter dem Strich sank allerdings der Gewinn um 3,4 Prozent auf 117,3 Millionen Euro. Konzernchef Arne Freundt führte dies unter anderem auf erhöhte Frachtkosten und hohe Vorratsbestände vor allem in Nordamerika zurück, die mit Preisnachlässen abverkauft werden müssen.

Puma hat 2023 die Musikerin Rihanna für eine Zusammenarbeit zurückgewonnen und will mit ihr gemeinsam vor allem Produkte für Kinder und Unisex-Kollektionen auf den Markt bringen. Zudem sei der englische Fußball-Nationalspieler Jack Grealish (Manchester City) eine langfristige Partnerschaft mit Puma eingegangen.

Arbeitskosten bleiben im EU-Vergleich hoch

WIESBADEN: Deutschland zählt im europäischen Vergleich weiter zu den Hochlohnländern. In der Industrie kostete eine Arbeitsstunde in Europas größter Volkswirtschaft einschließlich Lohnnebenkosten 2022 durchschnittlich 44 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das waren 44 Prozent mehr als im Durchschnitt der 27 Staaten der Europäischen Union (30,50 Euro). Damit stand Deutschland hier an vierter Stelle.

Bei den wirtschaftlichen Dienstleistungen lagen die Arbeitskosten in Deutschland ferner mit 38 Euro je Arbeitsstunde um 26 Prozent über dem EU-Schnitt, was Rang sechs bedeutete. Insgesamt liegt Deutschland damit bei den Arbeitskosten wie in den Vorjahren an siebter Stelle in der EU. Am höchsten waren die Arbeitskosten laut der Statistiker in Luxemburg mit 50,70 Euro je Stunde, gefolgt von Dänemark, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Schweden. Am günstigsten waren die Arbeitskosten demnach in Bulgarien (8,20 Euro).

Gemessen am Vorjahr stiegen die Arbeitskosten in Deutschland um 5,6 Prozent und damit etwas stärker als im EU-Schnitt (plus 5,2 Prozent).

Binnen zehn Jahren hat sich Arbeit vor allem in Osteuropa stark verteuert. Prozentual am stärksten legten die Arbeitskosten in Bulgarien, Rumänien, Litauen und Lettland zu, wo es jeweils mehr als Verdoppelungen gab. Die geringsten Anstiege wurden der Statistik zufolge in Schweden und Italien verzeichnet. Griechenland wies im Zehnjahresvergleich als einziges EU-Land 2022 geringere durchschnittliche Arbeitskosten je Stunde aus als zehn Jahre zuvor (- 7,6 Prozent). Deutschland lag mit einem Anstieg der Arbeitskosten je Stunde um 29,5 Prozent über dem EU-Durchschnitt von 25 Prozent.

Biden reist zum G7-Gipfel nach Hiroshima - Weiter nach Australien

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden wird im Mai an dem G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im japanischen Hiroshima teilnehmen. Bei dem Treffen vom 19. bis 21. Mai werde es unter anderem um die weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine, die Klima- und Nahrungsmittelkrise sowie um Wirtschaftswachstum gehen, teilte das Weiße Haus am Dienstag (Ortszeit) mit. Anschließend will Biden nach Australien weiterreisen.

Der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien gehören neben den USA auch Deutschland, Japan, Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien an. Japan hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne. Vergangene Woche hatten sich die G7-Außenminister im japanischen Karuizawa getroffen.

Biden werde am 24. Mai zusammen mit den Ministerpräsidenten Japans, Indiens und Australiens am Treffen des sogenannten Quad-Bündnisses in Sydney teilnehmen, teilte das Weiße Haus weiter mit. Die Sicherheitsallianz führender Demokratien im Indopazifik-Raum will den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen. Mit Indopazifik ist grob gesagt eine Region vom Indischen bis zum nördlichen Pazifischen Ozean gemeint, die den Großteil Asiens umfasst und bis zur Westküste der USA reicht.

China ermittelt gegen Verleger chinakritischer Bücher aus Taiwan

PEKING: Chinas Justiz ermittelt gegen einen inhaftierten Verleger aus Taiwan, der chinakritische Bücher herausgegeben hat. Li Yanhe, der besser als Fu Cha bekannt ist, werde der Gefährdung der nationalen Sicherheit verdächtigt, sagte ein Sprecher des Taiwanamtes der chinesischen Regierung in Peking am Mittwoch auf Anfragen von Journalisten. Es war die erste offizielle Stellungnahme nach der berichteten Festnahme des Verlegers im März in Shanghai.

Fu Cha, der 1971 in der Volksrepublik geboren wurde, siedelte nach der Heirat mit einer Taiwanerin 2009 in die demokratische Inselrepublik um, wo er die Staatsbürgerschaft beantragte. Wie die Zeitung «Liberty Times» berichtet hatte, besitzt er schon einen taiwanischen Personalausweis, musste aber seine Wohnortregistrierung (Hukou) in China auflösen, um die Einbürgerung abzuschließen. Aus diesem Grund sei er nach China geflogen.

Fu Cha hatte Gusa Press 2009 in Taiwan gegründet und auch Bücher herausgegeben, die die Kommunistische Partei kritisieren oder Tabu-Themen in China berühren. Die Bücher behandelten unter anderem den Umgang mit der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989, den globalen Einfluss chinesischer Propaganda oder die Verfolgung muslimischer Uiguren im nordwestchinesischen Xinjiang.

Weltweiter Verkauf von Elektroautos zieht weiter stark an

PARIS: Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos werden in diesem Jahr nach Berechnung der Internationalen Energieagentur IEA einen weiteren Rekord erreichen. Ihr Anteil am gesamten Automarkt wird auf fast ein Fünftel steigen, teilte die IEA in ihrem Jahresbericht zur E-Mobilität am Mittwoch in Paris mit. Demnach wurden 2022 weltweit mehr als zehn Millionen Elektroautos verkauft. In diesem Jahr wird ein Absatzplus von 35 Prozent auf 14 Millionen E-Autos erwartet. Von 4 Prozent am gesamten Automarkt 2020 auf 14 Prozent 2022 steigt der Elektroanteil am gesamten Automarkt nach den jüngsten IEA-Prognosen in diesem Jahr weiter auf 18 Prozent.

«Elektrofahrzeuge sind eine der treibenden Kräfte in der neuen globalen Energiewirtschaft, die sich rasch herausbildet - und sie bewirken einen historischen Wandel in der Automobilindustrie weltweit», sagte IEA-Direktor Fatih Birol. «Die Trends, die wir beobachten, haben erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Ölnachfrage.» Bis 2030 werde die E-Mobilität einen Bedarf von mindestens fünf Millionen Barrel Öl pro Tag vermeiden. Autos seien nur die erste Welle, auf sie folgten elektrische Busse und Lastwagen.

Der Verkauf von Elektroautos konzentriere sich bisher auf China, Europa und die Vereinigten Staaten, so die IEA. Spitzenreiter sei China, wo aktuell mehr als die Hälfte aller Elektroautos weltweit im Einsatz seien. Europa und die Vereinigten Staaten, der zweit- und der drittgrößte Markt, verzeichneten beide ein starkes Wachstum mit einem Absatzanstieg von 15 beziehungsweise 55 Prozent in 2022. Einen steigenden Absatz, wenn auch von einer niedrigen Basis aus, gebe es auch in Ländern wie Indien, Indonesien und Thailand. In Schwellen- und Entwicklungsländern ziehe außerdem der Verkauf von Zwei- und Dreirädern mit Elektroantrieb an.

Die ermutigenden Trends hätten auch positive Auswirkungen auf die Batterieproduktion, heißt es in dem IEA-Bericht. Diese sei jedoch nach wie vor stark konzentriert, wobei China den Handel mit Batterien und Komponenten dominiere und seinen Anteil an den weltweiten Exporten von Elektroautos im vergangenen Jahr auf über 35 Prozent gesteigert habe.

Rekordzahl von Bergsteigern will auf den Mount Everest

KATHMANDU: In Nepal haben mindestens 454 Bergsteigerinnen und Bergsteiger eine Genehmigung für die Besteigung des welthöchsten Bergs, des Mount Everest, bekommen. Das sei die höchste Anzahl an Genehmigungen, die je in einer Saison für den 8848 Meter hohen Berg ausgestellt wurde, teilte das zuständige Tourismusministerium in der Hauptstadt Kathmandu mit. Eine solche Genehmigung kostet in Nepal 11.000 Dollar, also gut 10.000 Euro. Für die gesamte Expedition bezahlt eine Person in der Regel rund 40.000 bis 100.000 Euro. Darin enthalten sind auch Beträge für Ausrüstung, Zelte, Inlandsflüge, Essen, Sauerstoffflaschen und ein einheimisches Helferteam.

In der derzeitigen Frühlingssaison hätten bislang insgesamt 361 Bergsteiger und 93 Bergsteigerinnen aus 61 Ländern Genehmigungen erhalten. Die meisten von ihnen kämen aus China (96) und den USA (87). Aus Deutschland hätten sieben Personen eine Genehmigung bekommen. Die Frühlingssaison von April bis Juni zieht jeweils besonders viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger an, da es dann am ehesten gute «Wetterfenster» für die Besteigung gibt. Die Zahl der beantragten und ausgestellten Genehmigungen dürfte noch steigen.

Im Jahr 2019, als Stau in der sogenannten Todeszone des Mount Everest Schlagzeilen machte, hatte das nepalesische Tourismusministerium 381 Genehmigungen ausgestellt. In der Todeszone auf über 8000 Metern baut der menschliche Körper ab und kann sich nicht erholen.

Der Mount Everest liegt auf der Grenze zwischen Nepal und China. Besteigen kann man den Berg grundsätzlich von beiden Ländern aus. Doch ab 2019 war es ausländischen Bergsteigerinnen und Bergsteigern nicht mehr möglich, aus China zu kommen. Auch in dieser Frühlingssaison gebe es aus China keine entsprechenden Genehmigungen, sagte der Gründer des österreichischen Expeditionsveranstalters Furtenbach Adventures, Lukas Furtenbach, dem Bergsteigernachrichtenportal «Explorers Web».

Bundeswehr: Drei russische Militärflugzeuge über Ostsee abgefangen

BERLIN: Kampfjets der deutschen und britischen Luftwaffe haben nach Bundeswehr-Angaben drei russische Aufklärungsflieger im internationalen Luftraum über der Ostsee abgefangen. Demnach handelte es sich um zwei Militärmaschinen vom Typ SU-27 und eine IL-20. Sie seien «erneut ohne Transpondersignal» geflogen und von Eurofightern der beiden Nato-Verbündeten abgefangen worden, teilte die deutsche Luftwaffe am Mittwochmorgen über Twitter mit.

Da die Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen keine eigenen Kampfjets besitzen, sichert das Militärbündnis seit 2004 den baltischen Luftraum im Nordosten Europas. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Kampfflugzeuge samt Personal in die an Russland grenzenden Ostseestaaten. Anfang April übergab die Bundeswehr nach acht Monaten die Führung des Nato-Einsatzes zur Luftraumüberwachung an Großbritannien. Bis Ende des Monats wird ihn die deutsche Luftwaffe aber weiter unterstützen. Anfang Mai soll der Einsatz für sie beendet sein und die Rückverlegung beginnen.

Bei dem gemeinsamen Nato Air Policing patrouillieren deutsche und britische Kampfjets in gemischten Rotten den Himmel. Da beide Luftstreitkräfte den Eurofighter fliegen, sind die Abläufe am Boden und in der Luft leichter aufeinander abzustimmen.

Peru: Europäische Abgeordnete kritisieren Gewalt gegen Demonstranten

BERLIN/LIMA: Angesichts der blutigen Proteste in Peru haben 30 europäische Parlamentsabgeordnete die staatliche Gewalt gegen Demonstranten in dem südamerikanischen Land verurteilt. «Wir sind angesichts der Berichte über die gewaltsame Repression, willkürliche Tötungen und Verhaftungen, über Folter sowie das Verschwindenlassen von Protestierenden in großer Sorge um die Menschenrechte in Peru», hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief, der von der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Linke) initiiert wurde.

Seit Ende vergangenen Jahres kommt es in Peru immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Pedro Castillo. Der frühere Dorfschullehrer wurde im Dezember wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Bei den Protesten kamen bislang über 60 Menschen ums Leben.

«Wir fordern die Übergangsregierung von Dina Boluarte auf, sämtliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zu stoppen, das Recht auf friedlichen und sozialen Protest zu garantieren, die Kriminalisierung und Stigmatisierung der Demonstranten zu beenden sowie unabhängige Aufklärung und Strafverfolgung der Menschenrechtsverbrechen unter Unterstützung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte zu ermöglichen», hieß es in dem Offenen Brief, den Abgeordnete des Europaparlaments und nationaler Parlamente unterzeichneten.

Linken-Abgeordnete Dagdelen plant nach Angaben ihres Büros für die kommende Woche eine Reise nach Peru, um den inhaftierten Ex-Präsidenten Castillo im Gefängnis zu besuchen. «Die breite Unterstützung des Offenen Briefs von Abgeordneten aus zahlreichen Ländern Europas ist ein starkes Signal für einen Stopp der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen Indigene, die von der so genannten Übergangsregierung in Peru ausgeht», sagte Dagdelen. «Die 30 Abgeordneten setzen sich dringlich für eine Haftentlassung des abgesetzten peruanischen Präsidenten Pedro Castillo aus humanitären und gesundheitlichen Gründen ein.»

Migranten nähen sich aus Protest Münder zu

HUIXTLA: In einer Protestaktion gegen Mexikos restriktive Einwanderungspolitik haben sich sechs Migranten in dem lateinamerikanischen Land die Münder zugenäht. «Wir wollen, dass die Behörden uns zuhören und uns Bewegungsfreiheit geben, um unser Ziel zu erreichen», sagte der Salvadorianer Roberto Moreno am Dienstag (Ortszeit) in der Stadt Huixtla im südlichen Bundesstaat Chiapas. Die sechs Migranten gehören zu einer Gruppe von rund 3000 Menschen aus der Karibik, Mittel- und Südamerika, die am Sonntag im Süden Mexikos gen Norden aufgebrochen waren. Die meisten Migranten, die durch Mexiko ziehen, wollen die USA erreichen.

An der Protestaktion nahmen Menschen aus Kuba, Brasilien, Honduras, El Salvador, Venezuela und Kolumbien teil. Sie forderten auch, die Verantwortlichen für den Tod von 40 Migranten zur Rechenschaft zu ziehen, die vor einem Monat bei einem Brand in einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA ums Leben gekommen waren. Ein Mann trug ein rot bemaltes Kreuz mit der weißen Aufschrift: «Staatsverbrechen 40 Tote».

Die meisten Menschen, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern. Zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 registrierte die US-Grenzschutzbehörde mehr als zwei Millionen Versuche, in die USA zu gelangen.

Nessie-Rekordsucher glaubt an Lösung des Rätsels vom Loch Ness

DORES: Das Rätsel um das Seeungeheuer vom Loch Ness wird nach fester Einschätzung des Weltrekordhalters im Nessie-Suchen irgendwann aufgeklärt. «Irgendwas wird entdeckt werden, dass diese kurzen Sichtungen erklärt und warum das Sonar oft anschlägt», sagte Steve Feltham der Deutschen Presse-Agentur. «Das wird die Rechtfertigung sein für all die Jahre, die ich dabei versagt habe, es zu sehen. Es wird die Rechtfertigung sein für all die Augenzeugen, die berichtet haben, dass sie etwas Unerklärliches gesichtet haben», betonte der 60-Jährige.

Feltham machte vor 32 Jahren sein Hobby zum Beruf und zog aus Südengland nach Dores direkt an den Strand des sagenumwobenen Sees in den schottischen Highlands. Für seine Ausdauer ist er vom Guinness Buch der Rekorde ausgezeichnet worden. Vor 90 Jahren, am 2. Mai 1933, berichtete erstmals eine Zeitung über ein «Monster» im Loch Ness. Seitdem haben zahlreiche Augenzeugen Sichtungen gemeldet. Einige Experten verweisen zudem darauf, dass Sonaraufzeichnungen wiederholt unerklärliche Ergebnisse ergeben hätten. Die schlechte Sicht im tiefen, torfhaltigen See erschwert zudem die Suche.

«Viele Menschen weltweit glauben, dass es nur ein Märchen ist, eine Legende», sagte Feltham. «Endlich den Beweis zu bekommen, dass da doch etwas ist, darum geht es.» Es sei klar, wenn auch bedauerlich, dass es sich bei Nessie nicht um einen Plesiosaurier handele. «Es gibt viele mögliche Erklärungen», betonte Feltham. Dass Nessie ein großer Aal ist, schließt er aber aus. Solche Tiere gebe es in vielen schottischen Lochs. «Es könnte ein Wels sein, glaube ich», sagte er. Kleine Bestände des zweitgrößten Süßwasserfisches der Welt seien womöglich im Viktorianischen Zeitalter während der Herrschaft von Queen Victoria (1837-1901) ausgesetzt worden.

Eine baldige Lösung erwartet Feltham aber nicht. Es gebe ein paar Boote, die Sonaraufzeichnungen machten, und einige Touristen, die aber nicht geschult seien, eine Robbe oder einen Otter zu unterscheiden. «Die Welt fragt sich, warum das Rätsel nicht längst gelöst wurde, wo doch so viel geforscht wird - bei dieser Forschung handelt es sich aber meistens um mich und mein Fernglas.»