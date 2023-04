Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Schauspieler Patrick Kalupa schraubt 15 Jahre an VW Käfer herum

BERLIN: Schauspieler Patrick Kalupa («Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei») hat einen alten VW Käfer renoviert - dieses Projekt hat ihn durch mehr als ein Drittel seines Lebens begleitet. «Da ich immer wieder längere Pausen beim Schrauben eingelegt habe, hat es unglaublicherweise circa 15 Jahre gedauert, bis ich meinen Käfer stolz über den Asphalt rollen lassen konnte», sagte der 43-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Umso mehr genieße ich es jetzt, mit dem Oldie bei schönem Wetter meine Touren zu drehen.»

Der Berliner braucht auch in seiner neuen Fernsehrolle geschickte Hände. In dem neuen ZDF-Format «Dr. Nice» aus der «Herzkino»-Reihe - an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Zweiten - spielt Kalupa den genialen Chirurgen Moritz Neiss, der nach einem schweren Unfall aus Leichtsinn die Hand nicht mehr richtig bewegen kann. In der ersten Episode «Hand aufs Herz» bringt ihn ein unerwarteter Anruf an die deutsch-dänische Grenze, wo seine 16-jährige Tochter Lea lebt - von der er bislang nichts wusste. Der zweite ZDF-Film «Alte Wunden» wird dann am 23. April um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Kalupa tritt mit gewissem Selbstbewusstsein gegen den Sonntagskrimi der ARD an. «Der Tatort ist ein starker Konkurrent, aber ich denke, unsere Reihe «Dr. Nice» ist mit viel Witz, Herz, Spannung und einer gehörigen Portion Schnodderigkeit ein würdiger Mitstreiter um die TV-Krone am Sonntagabend - und das ganz ohne Leichen! In dem «Dr. Nice»-Kosmos werden lebensnahe Geschichte erzählt.» Es gehe um Familie, Loyalität, Freundschaft, Empathie, auch um Respekt. «Das ist doch etwas, was wir ganz besonders in der heutigen Zeit brauchen.»

Chile macht Weg für 40 Stunden-Woche frei

VALPARAÍSO: Chiles Abgeordnetenkammer hat mit großer Mehrheit eine Gesetzesvorlage zur Reduzierung der Arbeitszeit in dem südamerikanischen Land gebilligt. Das berichtete die chilenische Zeitung «La Tercera» am Dienstag (Ortszeit). Einer Mitteilung der Regierung zufolge wird Präsident Gabriel Boric den Erlass in den kommenden Tagen unterzeichnen, damit die Wochenarbeitszeit schrittweise von 45 auf 40 Stunden reduziert werden kann. Damit wird Chile nach Ecuador das zweite Land in Südamerika, das die von der Internationalen Arbeitsorganisation empfohlene Arbeitszeit einführt.

Das ursprüngliche Gesetzesprojekt war in Chile im Jahr 2017 von dem heutigen Regierungsmitglied Camila Vallejo und der Abgeordneten Karol Cariola von der Kommunistischen Partei eingebracht worden. Die Arbeitnehmerrechte sind ein wichtiger Pfeiler des Programms, mit dem Boric, wie Vallejo ein ehemaliger Anführer der Studentenbewegung, als jüngster Präsident des südamerikanischen Landes am 11. März 2022 sein Amt angetreten hatte.

Zyklon Ilsa steuert auf Westaustralien zu: Evakuierungen eingeleitet

PERTH: In Westaustralien wächst die Angst vor Zyklon Ilsa. Der tropische Wirbelsturm werde derzeit in die Kategorie 2 eingestuft und befinde sich noch über dem Meer, etwa 340 Kilometer nordwestlich von Broome in der Kimberley-Region, berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf den staatlichen Wetterdienst. Es werde aber erwartet, dass sich der Sturm in den nächsten Tagen verstärke. «Sollte Ilsa die Küste als Kategorie-4-System erreichen, wäre es der erste Zyklon dieser Stärke in Australien seit vier Jahren», hieß es.

2019 hatte der Wirbelsturm Trevor in Queensland und im Northern Territory schwere Schäden angerichtet. In Westaustralien habe zuletzt vor mehr als zehn Jahren ein Zyklon dieser Stärke gewütet, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Es wird erwartet, dass Ilsa am Donnerstag oder Freitag zwischen Port Hedland und Broome auf Land trifft.

Derweil wurde damit begonnen, Aborigine-Gemeinden, Rinderfarmen, Minenarbeiter und Wohnwagenparks in abgelegenen Gebieten zu evakuieren. «Die Leute müssen sich auf Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern vorbereiten», sagte Darren Klemm von den Notfalldiensten der Region. Todd Smith, Sprecher des Bureau of Meteorology, warnte: «Es wird eine Menge Schaden an Bäumen, Vegetation und allen Gebäuden und Infrastrukturen geben (...), und Wohnwagen und Autos werden durch die Luft geschleudert werden.»

Mindestens neun Tote bei bewaffnetem Angriff

ESMERALDAS: Bei einem bewaffneten Angriff im Norden Ecuadors sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Sieben Leichen aus dem Fischerhafen der Stadt Esmeraldas und zwei weitere aus einem nahegelegenen Gesundheitszentrum seien in die Gerichtsmedizin gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Ermittlungen zur Ergreifung der Verantwortlichen würden laufen. Mindestens 20 schwer bewaffnete Männer waren in Booten und Taxis in das Lagerhausgebiet am Hafen im Grenzgebiet zu Kolumbien gekommen und hatten auf Fischer und Händler geschossen, wie die ecuadorianische Zeitung «El Comercio» berichtete.

Angesichts einer Welle der Kriminalität hatte die ecuadorianische Regierung Anfang April das Waffenrecht gelockert und rund um die Hafenstadt Guayaquil eine Ausgangssperre verhängt. Zuletzt nahm die Gewalt in Ecuador deutlich zu. Die Zahl der Tötungsdelikte stieg im vergangenen Jahr von 2115 auf 4603. Die Mordrate von 25 Tötungsdelikten je 100.000 Einwohnern war die höchste in der Geschichte des südamerikanischen Landes.

Die Regierung macht vor allem Drogenhändler für die Welle der Gewalt verantwortlich. In Kolumbien, Bolivien und Peru wird Kokain hergestellt und dann vor allem in die USA und nach Europa geschmuggelt. Auf den Transitrouten sorgt der Drogenschmuggel für brutale Gewalt und weit verbreitete Korruption.