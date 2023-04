Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 05.04.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

TEL AVIV: Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Darunter seien ein Militärgelände im Norden des Küstengebiets sowie ein Militärposten entlang der Grenze zu Israel, teilte die israelische Armee am Mittwochmorgen mit. Aus Sicherheitskreisen im Gazastreifen hieß es, die Einrichtungen gehörten dem bewaffneten Flügel der dort herrschenden Hamas. Sie seien bei dem Angriff schwer beschädigt worden. Verletzt wurde Berichten zufolge niemand.

Zuvor hatten militante Palästinenser im Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Militärangaben wurden fünf davon auf israelischem Gebiet abgefangen, vier weitere landeten demnach auf offenem Gelände. Offiziell bekannte sich zunächst keine palästinensische Gruppierung zu dem Beschuss. Ein Sprecher der Hamas teilte jedoch nach dem israelischen Gegenangriff mit: «Die Bombardierung wird uns nicht einschüchtern, sondern unser Festhalten an der Ausübung unseres Rechts auf Unterstützung der gesegneten Al-Aksa-Moschee verstärken». Gaza werde weiter die Menschen in Jerusalem und dem Westjordanland «mit allen Mitteln» unterstützen.

Wenige Stunden zuvor war es in Jerusalem zu schweren Konfrontationen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem gekommen. Vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan war eine Verschärfung der ohnehin angespannten Sicherheitslage im Land befürchtet worden.

Entführer von Cleo Smith zu langer Haftstrafe verurteilt

PERTH: Im Fall der in Australien entführten Cleo Smith ist der Angeklagte zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt worden. Der 37-Jährige leide «an einer schweren und komplexen Persönlichkeitsstörung» und habe in der Nacht der Tat unter Drogen gestanden, sagte die zuständige Richterin Julie Wager am Mittwoch nach australischen Medienberichten. Für das damals vierjährige Kind sei die Entführung extrem traumatisch gewesen, erklärte sie bei der Urteilsverkündung in Perth.

Die kleine Cleo war Mitte Oktober 2021 nachts von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich ihres Heimatortes Carnarvon aus dem Familienzelt verschwunden. Als die Eltern morgens aufwachten, waren sowohl ihre Tochter als auch deren Schlafsack nicht mehr da. 18 Tage lang fehlte von dem Mädchen jede Spur, bis sie schließlich aus einem verschlossenen Haus in ihrem Heimatort befreit wurde. Der Besitzer des Hauses wurde in der Nähe auf der Straße festgenommen.

Im vergangenen Jahr hatte der Mann sich vor Gericht schuldig bekannt. Freilassung auf Kaution beantragte er nicht. Nachbarn beschrieben den nun Verurteilten später als Einzelgänger. Der Fall hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Ina Paule Klink, Christian Kohlund und Pummel

BERLIN: Christian Kohlund (72) und Ina Paule Klink (43), die zusammen im «Zürich-Krimi» der ARD spielen, sind beide Pferdefans. Sie seien nicht abgeneigt, in der Zürich-Krimi-Reihe auch mal aufs Pferd zu steigen, sagte Klink der Deutschen Presse-Agentur. Klink führt neben der Schauspielerei und dem Singen einen Reiterhof bei Berlin. «Christian fragt immer zuerst: Wie geht es Pummel? Das ist mein Pferd», sagte Klink. Er schicke ihr auch ab und zu Ausschnitte aus früheren Filmen zu, in denen er hoch zu Pferd zu sehen ist.

Auch spielte der Schweizer Schauspieler 2014 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Bösewicht in «Unter Geiern - Der Geist des Llano Estacado». Kohlund hat nach eigenen Worten heimlich «Karl May»-Bücher unter der Kirchenbank gelesen, als er Anfang der 1960er Jahre in einer Schweizer Klosterschule vor 6.00 Uhr morgens zur Heiligen Messe musste.

Die neue Episode des Zürich-Krimis, «Borchert und die Sünden der Vergangenheit», läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten.