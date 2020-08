Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Bundeswehr verschärft Sicherheitsmaßnahmen in Mali

BERLIN: Die Bundeswehr hat nach dem Putsch im westafrikanischen Krisenstaat Mali die Sicherheitsmaßnahmen für die in dem Land eingesetzten Soldaten verschärft. «Sie verlassen nicht mehr das Feldlager», sagte eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos in Geltow bei Potsdam am Mittwoch.

In dem Land sind deutsche Soldaten als Teil der UN-Stabilisierungsmission Minusma sowie der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali an mehreren Standorten im Einsatz. Ihre Lager sind nach Angaben des Einsatzführungskommandos zunächst nicht unmittelbar von der Meuterei der einheimischen Streitkräfte betroffen gewesen.

Minusma soll den Friedensprozess in Mali unterstützen, nachdem der Norden des Landes im Jahr 2012 vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten war, bevor Frankreich militärisch eingriff. Die UN-Mission gilt als der gefährlichste derzeit laufende Auftrag der Bundeswehr.

Colin Powell: Biden wird nicht Schmeichelei von Diktatoren vertrauen

WASHINGTON: Der frühere US-Außenminister Colin Powell hat beim Parteitag der Demokraten zur Wahl des designierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden im November aufgerufen. «Heute sind wir ein gespaltenes Land, und wir haben einen Präsidenten, der alles in seiner Macht Stehende tut, damit es so bleibt», sagte Powell in seinem Videobeitrag beim Parteitag am Dienstagabend (Ortszeit) mit Blick auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. «Was für einen Unterschied wird es machen, einen Präsidenten zu haben, der uns eint, der uns unsere Kraft und unsere Seele wiedergibt.»

Ex-General Powell war von 2001 bis 2005 unter dem republikanischen US-Präsidenten George W. Bush Außenminister. Powell sagte am Dienstag: «Joe Biden wird ein Präsident sein, dem wir alle mit Stolz salutieren können. Mit Joe Biden im Weißen Haus werden Sie nie daran zweifeln, dass er zu unseren Freunden stehen und unseren Gegnern die Stirn bieten wird - niemals umgekehrt. Er wird unseren Diplomaten und unseren Geheimdiensten vertrauen, nicht der Schmeichelei von Diktatoren und Despoten.»

John Kerry: US-Wahl entscheidet Sicherheit Amerikas und der Welt

WASHINGTON: Bei der US-Wahl im November geht es nach Ansicht des ehemaligen US-Außenministers John Kerry um die «Sicherheit Amerikas und der Welt». Bei dem Parteitag der US-Demokraten sagte Kerry in seinem am Dienstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Redebeitrag mit Blick auf US-Präsident Donald Trump: «Er trennt sich von unseren Verbündeten und schreibt Liebesbriefe an Diktatoren.»

Amerika verdiene einen Präsidenten, zu dem aufgeschaut, der nicht ausgelacht werde. Über Joe Biden, der für die Demokraten gegen Trump antritt, sagte Kerry: «Er weiß, dass man die Demokratie nicht in der Welt verbreiten kann, wenn man sie nicht zu Hause praktiziert. Und er weiß, dass selbst die Vereinigten Staaten von Amerika Freunde auf diesem Planeten brauchen.» Kerry war unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama Außenminister, Biden Vizepräsident.

Biden: Nominierung «bedeutet die Welt für mich»

WASHINGTON: Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten bei der Wahl im November, Joe Biden, hat sich für seine Nominierung beim Parteitag in Milwaukee (Wisconsin) bedankt. «Es bedeutet die Welt für mich und meine Familie», sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit), nachdem er bei dem weitgehend virtuell veranstalteten Parteitag die notwendige Zahl an Delegiertenstimmen auf sich vereint hatte. «Danke, danke, danke.» Der Ex-Vizepräsident wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill Biden aus einer Schule in Wilmington (Delaware) zugeschaltet.

Zuvor hatte der Parteitags-Vorsitzende Bennie Thompson gesagt: «Ich freue mich, bekannt zu geben, dass Vizepräsident Joe Biden offiziell von der Demokratischen Partei als unser Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten nominiert wurde.» Thompson lud Biden (77) ein, die Nominierung mit seiner Antrittsrede anzunehmen. Diese ist zum Abschluss des Parteitags am Donnerstag geplant. Biden tritt am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump an.

Zitat: Bill Clinton über Trumps Jobverständnis

«Wenn Sie einen Präsidenten wollen, der seinen Job so definiert, dass er täglich Stunden vor dem Fernseher verbringt und Leute in sozialen Medien beharkt, dann ist er Ihr Mann.»

(Ex-US-Präsident Bill Clinton am Dienstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee über das Jobverständnis, das US-Präsident Donald Trump seiner Ansicht nach hat.)

Ex-US-Präsident Carter ruft zur Wahl von Joe Biden auf

WASHINGTON: Ex-US-Präsident Jimmy Carter hat beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) zur Wahl von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl im November aufgerufen. «Joe Biden muss unser nächster Präsident werden», sagte Carter in einer am Dienstagabend auf dem Parteitag ausgestrahlten Audiobotschaft. «Wir verdienen eine Person mit Integrität und Urteilsvermögen, jemanden, der ehrlich und fair ist, jemanden, der sich für das einsetzt, was am besten für das amerikanische Volk ist.»

Der Demokrat Carter (95) ist der älteste noch lebende Ex-Präsident. Ex-Vizepräsident Biden soll am Dienstag beim Parteitag als Kandidat nominiert werden und im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Der Parteitag der Demokraten hatte am Montag mit Attacken gegen Trump begonnen.