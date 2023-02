Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Peruanischer Ex-Präsident vor Auslieferung aus den USA

LIMA: Perus ehemaliger Präsident Alejandro Toledo steht vor der Auslieferung aus den USA in seine Heimat. Die USA hätten dies bewilligt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes in einem Tweet am Dienstag (Ortszeit) mit. Das Büro für internationale Justiz-Zusammenarbeit koordiniere mit nationalen und internationalen Behörden die bevorstehende Umsetzung der Auslieferung.

Toledo hatte sich in die USA abgesetzt, nachdem er in Peru angeklagt worden war, während seiner Amtszeit (2001-2006) Bestechungsgelder in Millionenhöhe vom brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht angenommen zu haben. Ein Richter ordnete im Jahr 2017 eine Untersuchungshaft von 18 Monaten gegen Toledo an, die peruanische Justiz begann ein Auslieferungsverfahren vor den US-Behörden. Toledo streitet die Vorwürfe ab.