Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Schutz der Nato-Ostflanke: Deutschland kooperiert enger mit Partnern

BRÜSSEL: Deutschland, Großbritannien und Kanada streben eine engere Zusammenarbeit zum Schutz der drei baltischen Nato-Partner Litauen, Lettland und Estland an. Nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sollen zum Beispiel Übungen besser miteinander abgestimmt werden. Eine bessere Koordinierung habe auch einen größeren Abschreckungseffekt, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel.

Nach Angaben von Pistorius verständigten sich alles sechs Länder am Dienstagabend auf ein Papier zu dem Thema. Es gehe darum, wie man das Baltikum als besonders exponierten Teil der Allianz besonders effektiv schützen könne, sagte er.

Deutschland ist neben Großbritannien und Kanada eine der Nato-Führungsnationen an der Ostflanke. Die Bundeswehr ist dabei vor allem in Litauen präsent, wo sie auch einen multinationalen Gefechtsverband anführt.

Biden ernennt Vizechefin der Fed zur neuen Wirtschaftsberaterin

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die bisherige Vizechefin der Notenbank Federal Reserve (Fed), Lael Brainard, zur neuen Chefberaterin für Wirtschaftspolitik ernannt. Die 61-Jährige sei eine der führenden Expertinnen des Landes, sagte Biden laut einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington vom Dienstag (Ortszeit). «Sie ist eine zuverlässige Veteranin unserer wirtschaftlichen Institutionen und versteht die Auswirkungen der Wirtschaft auf normale Menschen», so der Präsident weiter.

Als neue Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) folgt Brainard auf Brian Deese (44), der den Posten seit Januar 2021 innehatte. Sie ist damit die zweite Frau auf dem Spitzenposten nach Laura D. Tyson (75), die unter US-Präsident Bill Clinton den NEC führte.

Brainard wurde als Tochter eines US-Diplomaten in Hamburg geboren. Sie hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der US-Elite-Universität Harvard und lehrte zunächst am Massachusetts-Institut für Technologie (MIT), bevor sie verschiedene öffentliche Rollen annahm. Unter anderem war sie unter US-Präsident Barack Obama von 2009 bis 2013 Staatssekretärin im Finanzministerium.

Nach Angaben der Fed hat Brainard den Rücktritt von ihrem derzeitigen Posten als Vizechefin um den 20. Februar herum angekündigt.