Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Acea: Zulassungen von Nutzfahrzeugen weiter schwach

BRÜSSEL: Die Zahl der neu zugelassenen Nutzfahrzeuge in der Europäischen Union ist im vergangenen Jahr unter das Niveau des Corona-Krisenjahres 2020 gerutscht. Es seien rund 1,6 Millionen Exemplare und damit 14,6 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor ausgeliefert worden, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. Grund seien die andauernden Lieferkettenengpässe gewesen, die Fahrzeuge über das Jahr hinweg knapp gemacht hätten.

Unter den vier großen Fahrzeugmärkten sank die Zahl der zugelassenen Nutzfahrzeuge vor allem in Frankreich (minus 17,7 Prozent) und Spanien (minus 16,7 Prozent). In Deutschland und Italien rutschte der Wert um etwas mehr als ein Zehntel ab. Auch im Schlussquartal zeigte sich dabei EU-weit keine Besserung.

Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten

LIMA: Bei Protesten in Peru nach der Amtsenthebung und Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo ist es erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. «Wir bedauern, dass die Zahl der Verletzten weiter steigt und dass die Proteste mit Gewalt ausgetragen werden», hieß es in einem Tweet des Ombudsmanns für Menschenrechte in der Hauptstadt Lima, Alberto Huerta, am Dienstagabend (Ortszeit).

Demnach wurden mehr als 13 Verletzte in verschiedene Krankenhäuser gebracht, mehrere Personen festgenommen. Mehr als 6800 Sicherheitskräfte waren dem peruanischen Sender «RPP Noticias» zufolge im Zentrum Limas im Einsatz. Die Polizei setzte Tränengas ein, Regierungsgegner schleuderten Steine. Seit Beginn der Proteste im Dezember kamen in dem südamerikanischen Land bereits mehrere Dutzend Menschen ums Leben.

Die Demonstranten, viele aus dem armen Süden des Landes, fordern den Rücktritt von Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Castillo. Der frühere Dorfschullehrer wollte im Dezember einem Misstrauensvotum zuvorkommen und löste den Kongress auf. Das Parlament enthob ihn daraufhin des Amtes. Er wurde wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Erneut Anklage nach Dammbruch in Brasilien erhoben

BRASÍLIA: Kurz vor dem vierten Jahrestag des Dammbruchs von Brumadinho hat die Staatsanwaltschaft in Brasilien Medien zufolge erneut Anklage gegen 16 Beschuldigte erhoben. Bei den nun auf Bundesebene Angeklagten handelt es sich um dieselben Personen, die vor drei Jahren bereits auf Landesebene angeklagt worden waren, wie die brasilianische Nachrichtenagentur «Agência Brasil» am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Demnach gehören zu ihnen der ehemalige Präsident des Bergbaukonzerns Vale und zehn weitere Mitarbeiter des Minenbetreibers sowie fünf Mitarbeiter des TÜV Süd.

Der Damm an der Mine Córrego do Feijão in Brumadinho war am 25. Januar 2019 gebrochen. Eine Schlammlawine ergoss sich damals über die hügelige Landschaft des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais. Sie wälzte sich über Teile der Mine und benachbarte Siedlungen und riss Menschen und Tiere, Häuser und Gerätschaften mit. Mindestens 260 Menschen starben. Eine Tochtergesellschaft des TÜV Süd hatte den Damm erst ein halbes Jahr zuvor geprüft und für sicher befunden. Der TÜV Süd hat in der Vergangenheit eine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch zurückgewiesen, weil der Bergbaukonzern Vale als Minenbetreiber Vorgaben nicht eingehalten habe.

Der Oberste Gerichtshof in Brasília hatte das Verfahren auf Landesebene vor kurzem für ungültig erklärt. Auf Bundesebene beginnt es mit der Vorladung der Angeklagten praktisch wieder von vorne. Der Verband der Familien von Opfern und Betroffenen (Avabrum) organisierte Proteste gegen die Verzögerung. Die Angehörigen befürchten, dass am Ende niemand für den Dammbruch verantwortlich gemacht wird. Angehörige der Opfer haben angesichts der verschlungenen Wege der brasilianischen Justiz in den vergangenen Jahren auch vor Gericht in München Gerechtigkeit gesucht.

Mehr als 410.000 Anfragen an grenzüberschreitende Polizeistelle

LUXEMBURG: Sie werden alarmiert, wenn Kriminelle etwa vom Saarland nach Frankreich fliehen: Das Zentrum für grenzüberschreitende Polizeiarbeit in Luxemburg hat seit seiner Gründung vor 20 Jahren gut 410.000 Anfragen bearbeitet. Insgesamt 40 Mitarbeiter aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien sind an der Aufklärung von Straftaten in der Grenzregion beteiligt. «Das Zentrum hat sich bewährt», sagte Bundespolizist Ralf Boesen. Vieles gehe heute «deutlich einfacher und schneller».

Das Zentrum nahe dem Luxemburger Flughafen Findel war am 25. Februar 2003 von den Regierungen Deutschlands, Belgiens und Luxemburgs gegründet worden. Zuvor (2001) hatte es bereits ein Abkommen zwischen Luxemburg und Frankreich gegeben. Aus Deutschland kommen acht Beamte von der Bundespolizei, dem Zoll, dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und dem Landespolizeipräsidium des Saarlandes.

A und O sind die jeweiligen Datenbanken. «Bei uns laufen Abfragen unbürokratisch und so schnell, als ob ein Kollege in Deutschland oder Frankreich sitzen würde», sagte der luxemburgische Koordinator Roland Weber. Durch den direkten Zugang zu Daten könnten Informationen schnell ausgetauscht und an Ermittler in den jeweiligen Ländern weitergegeben werden. Die Beamten ermitteln aber nicht selbst.

Das Zentrum wird auch gefragt, wenn es um Verkehrsdelikte geht. Dazu gehöre auch die Überprüfung von Dokumenten, sagt Weber. «Seit 2004 haben wir über 330.000 Personen nachgefragt und ungefähr rund 450.000 Fahrzeuge.» Beim Zentrum sind zwölf Behörden angedockt.