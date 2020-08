Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Firefox-Entwickler Mozilla streicht rund ein Viertel der Jobs

SAN FRANCISCO: Der Firefox-Entwickler Mozilla streicht als Folge der Corona-Krise etwa jeden vierten Arbeitsplatz und will sein Geschäft mit der beschleunigten Entwicklung neuer Dienste ausbauen. Rund 250 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, der Standort in Taiwan wird geschlossen, wie Mozilla-Chefin Mitchell Baker am Dienstag (Ortszeit) ankündigte.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hätten den Umsatz erheblich gedrückt, räumte Baker ein. Eine zentrale Einnahmequelle von Mozilla ist ein Deal mit Google: Der Internet-Konzern bezahlt dafür, dass seine Suchmaschine im Firefox-Webbrowser voreingestellt wird. Google meldete für das vergangene Quartal einen Rückgang der Online-Werbeerlöse.

Bei den neuen Diensten will sich Mozilla unter anderem auf Datenschutz-Angebote für Internet-Nutzer fokussieren, wie Baker ankündigte. Investitionen in Angebote für Software-Entwickler sollen dagegen zurückgefahren werden.

Einbruch in der Autoindustrie belastet Stahlkonzern Salzgitter

SALZGITTER: Der Stahlhersteller Salzgitter hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise einen Millionenverlust verbucht. Nach den ersten sechs Monaten steht ein Minus von 144,7 Millionen Euro nach Steuern, nachdem das Unternehmen im Vergleichszeitraum 2019 noch 96,4 Millionen Euro verdient hatte. Während die Baubranche sich trotz der Krise stabil zeigte, belastete vor allem der Nachfrageeinbruch aus der Automobilindustrie das Ergebnis, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Bereits Ende Juli hatte Salzgitter mit vorläufigen Zahlen über einen Fehlbetrag von 127,8 Millionen Euro informiert. Die Folgen der Pandemie hätten den Konzern im zweiten Quartal 2020 deutlich stärker beeinträchtigt als in den ersten drei Monaten des Jahres, hieß es. Derzeit liege der Fokus auf dem Management der wirtschaftlichen Auswirkungen. «Oberste Priorität besitzt die Sicherung der Liquidität des Konzerns», sagte Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann.

Ecuador ruft Notstand in Gefängnissen aus

QUITO: Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat den Notstand in den Haftanstalten des südamerikanischen Landes erklärt. Ziel sei, dass die Streitkräfte die Kontrolle über die «Mafia, die in den Gefängnissen Chaos verursacht» übernehmen, schrieb Moreno auf Twitter am Dienstagabend (Ortszeit).

Kurz zuvor war nach einem Bericht der ecuadorianischen Zeitung «El Comercio» bekanntgeworden, dass bei einer Auseinandersetzung im Gefängnis von Cotopaxi rund 75 Kilometer von der Hauptstadt Quito entfernt zwei Insassen ums Leben gekommen waren. Am Dienstag vergangener Woche wurden bei bewaffneten Zusammenstößen rivalisierender Gruppen im Gefängnis von Guayaquil an der Küste elf Häftlinge getötet. Der Zeitung «El Universo» zufolge wurden in den Gefängnissen von Guayaquil und Latacunga zuletzt in weniger als einer Woche mindestens 15 Häftlinge ermordet.

Die Regierung von Präsident Moreno hatte im Mai vergangenen Jahres ebenfalls den Notstand in den überfüllten Gefängnissen ausgerufen. In Ecuador befanden sich damals nach offiziellen Angaben über 38.500 Menschen in Haft. Die Gefängnisse sind aber nur für knapp 28.000 Insassen ausgelegt.