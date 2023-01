Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Erneut Tragödie im Pazifik: Frau ertrinkt bei Rettung ihrer Tochter

AVARUA/SYDNEY: Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage hat sich im Pazifik eine fast identische Tragödie ereignet: Auf den Cookinseln ist eine Frau bei dem Versuch gestorben, ihre in Not geratene Tochter aus dem Meer zu retten. «Sie ist in Schwierigkeiten geraten, als sie versuchte, ihrer elfjährigen Tochter zu helfen, die von der Strömung mitgerissen wurde», teilte die örtliche Polizei am Mittwoch auf Facebook mit.

Die 52-jährige Neuseeländerin sei mit ihrem Kind in dem Inselparadies in Urlaub gewesen. Während ihre Tochter von Helfern gerettet werden konnte, sei für die Frau jede Hilfe zu spät gekommen. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Dienstag.

Ebenfalls am Dienstag war in Australien ein Mann gestorben, als er seiner in eine Strömung geratenen Tochter helfen wollte. Der 42 Jahre alte Vater stürzte sich südlich von Port Macquarie ins Wasser, wurde aber selbst von der Strömung erfasst. Ein zur Hilfe geeilter Surfer konnte das Mädchen sicher an Land bringen. Der Vater starb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen.

Am Sonntag war ein Polizist südlich von Sydney bei dem Versuch ums Leben gekommen, seinen Sohn vor dem Ertrinken zu retten. Auch der 44-Jährige, der mit seiner Familie in Urlaub war, war im Ozean nahe Narooma selbst von der Strömung erfasst worden. Der 14-jährige Sohn überlebte, für seinen Vater kam jede Hilfe zu spät.

Ex-Nato-Generalsekretär: Taiwan muss Zukunft selbst bestimmen

TAIPEH: Taiwan muss nach Ansicht des früheren Nato-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen seine Zukunft selbst bestimmen können. Bei einem Empfang durch Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch in Taipeh sagte Rasmussen, sein Besuch sei ein starkes Zeichen der Solidarität in den gewachsenen Spannungen mit China.

Es ist die erste Visite eines früheren Nato-Generalsekretärs in der demokratischen Inselrepublik, die die kommunistische Führung in Peking als ihr Territorium beansprucht. «Ich bin hier in Taiwan, um meine starke Unterstützung für ihr Recht zu zeigen, über die Zukunft Taiwans selbst zu entscheiden», sagte Rasmussen. Taiwan sei ein «Leuchtturm der Freiheit» und gehöre «zur Familie der Demokratien».

Die Spannungen hatten sich jüngst verschärft. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August hatte Peking großangelegte Militärmanöver gestartet und hält den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstraße aufrecht.

Chinas Führung betrachtet Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh entschieden ab.

Erstmals Transgender-Frau in den USA hingerichtet

WASHINGTON/BONNE TERRE: Zum ersten Mal ist in den USA eine Transgender-Frau hingerichtet worden. Sie wurde am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Bundesstaat Missouri mit der Giftspritze getötet, wie der Sender CNN und andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Strafvollzugsbehörde berichteten. Sie war 2006 wegen Mordes und Vergewaltigung ihrer früheren Lebenspartnerin verurteilt worden.

Nach Angaben der Non-Profit-Organisation «Death Penalty Information Center» ist sie die erste bekannte transgender Person, die in den USA hingerichtet wurde. Amber M., die unter ihrem früheren Namen Scott M. verurteilt worden war, war bis zuletzt in einem Männergefängnis untergebracht.

Die 49-Jährige hatte alle rechtlichen Mittel gegen das Urteil ausgeschöpft. Ihr Anwalt hatte bis zur letzten Minute vergeblich versucht, den Gouverneur von Missouri, den Republikaner Mike Parsons, zu einer Begnadigung zu bewegen. Parsons lehnte eine Begnadigung am Dienstag ab.

Insgesamt sind laut «Death Penalty Information Center» in den USA seit Wiederzulassung der Todesstrafe im Jahr 1976 mehr als 1500 Menschen hingerichtet worden.

WHO warnt vor falscher Gelassenheit bei Affenpocken

GENF: Die Zahl der Affenpockennachweise ist weltweit deutlich geschrumpft, die 2022 in vielen Ländern erstmals aufgetauchten Ausbrüche sind dort unter Kontrolle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf warnt aber vor falscher Gelassenheit, weil vor allem in Afrika weder Tests noch genügend Impfstoffe zur Verfügung stehen. Das könne eine Bedrohung für die ganze Welt werden: «Wir könnten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deutlich weniger gut einzudämmen ist - das ist ein echtes Risiko», sagte die WHO-Affenpockenexpertin Rosamund Lewis der Deutschen Presse-Agentur.

Ärzte und Kliniken müssten weiterhin auch Affenpocken als Diagnose in Betracht ziehen, wenn Menschen mit Fieber oder Ausschlag kommen, forderte sie. Auf HIV und sexuell übertragbare Krankheiten spezialisierte Kliniken sollten routinemäßig auf Affenpocken testen.

Vor allem müssten Schnelltests und mehr Impfstoffe entwickelt werden, um neue Ausbrüche weltweit schnellstens zu entdecken und einzudämmen. Bis Anfang Januar registrierte die WHO weltweit knapp 84.000 bestätigte Fälle und 75 Todesfälle, wobei sie sicher ist, dass ein Vielfaches davon ungemeldet blieb. Die Zahl der wöchentlich gemeldeten Neuinfektionen ist seit Juli um gut 90 Prozent gesunken. Auch in Deutschland wurden zuletzt nur noch Einzelfälle gemeldet.

Japaner verunglücken beim Angeln auf Wellenbrecher

TOKIO: Beim illegalen Angeln auf einem Wellenbrecher sind in Japan zwei Menschen tödlich verunglückt.

Die Männer hätten trotz eines Zutrittsverbots bei drei bis vier Meter hohen Wellen auf dem Wellenbrecher eines Hafens der Präfektur Niigata geangelt, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Mittwoch. Offenbar wurden sie von den Wellen erfasst und stürzten ins Meer. Die alarmierte Küstenwache konnte die Männer zwar im Wasser treibend bergen, doch stellten Ärzte im Krankenhaus nur noch ihren Tod fest.