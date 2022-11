Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 30.11.22 | Aktualisiert um: 16:25 | Überblick

Erdbeben in griechischer Hauptstadt Athen stark zu spüren

ATHEN: Die starken Beben im Südosten der Insel Euböa beunruhigen Anwohner. Seismologen zeigten sich überrascht, dass die Erdplatten in dieser Region des Landes so stark in Bewegung gerieten. Die Gegend galt bislang als eine der sichersten in Griechenland. «Es handelt sich um eine horizontale Verwerfung Richtung Athen», sagte der Chef des Geodynamischen Instituts Athen am Mittwoch dem Sender Skai. «Deshalb war das Beben (am Dienstagabend) in der Hauptstadt so stark zu spüren.» Unklar sei, ob das Hauptbeben noch ausstehe.

Seit Dienstagmorgen bebt die Erde in der Region immer wieder, mehrfach mit einer Stärke zwischen 4,4 und 5. Allein in der Nacht zum Mittwoch wurden rund 80 kleinere und größere Beben gezählt. Viele Menschen schliefen aus Angst vor neuen starken Beben in ihren Autos.

Am Morgen wurde begonnen, die Schäden zu begutachten - Bilder zeigten Risse an Wänden von Häusern, es gab jedoch bisher keine Verletzten oder größere Schäden. Die Menschen in der Gegend sind angehalten, alte Bauernhäuser aus Stein zu meiden. Schulen blieben geschlossen.

Zahl der Arbeitslosen sinkt im November leicht

NÜRNBERG: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November dank einer leichten Herbstbelebung gesunken - allerdings weniger stark als in früheren Jahren.

Die Bundesagentur für Arbeit gab am Mittwoch die Zahl der Arbeitslosen im November mit 2,434 Millionen an, das sind 8000 weniger als im Oktober, aber 117.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 5,3 Prozent. Sie liegt aber um 0,2 Punkte höher als im November 2021.

«Insgesamt ist der Arbeitsmarkt stabil. Zwar sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung saisonbereinigt erneut gestiegen und Kurzarbeit nimmt wieder zu, die Beschäftigung wächst aber deutlich», sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.

Spaniens Innenminister nach Tod von Migranten unter Druck

MADRID: Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska gerät wegen des Todes von mindestens 23 Migranten am Grenzzaun der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla im Juni unter Druck. Am 24. Juni hatten mehrere Hundert Migranten vor allem aus dem Sudan versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und Melilla zu überwinden, um so in die EU zu gelangen. Marokkanische Sicherheitskräfte gingen brutal gegen die jungen Männer vor, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist.

Die Rechtfertigung Grande-Marlaskas, spanische Polizisten hätten sich an Recht und Gesetz gehalten und auf spanischem Boden habe es keine Toten gegeben, wird nun von einem Bericht eines Rechercheverbundes in Frage gestellt, zu dem unter anderen die spanische Zeitung «El País», der «Spiegel» und der Reporter-Pool Lighthouse Reports gehören. Der Sozialist Grande-Marlaska, dessen Rücktritt die konservative Opposition fordert und der auch von linken Verbündeten der Regierung kritisiert wird, wollte am Mittwoch im Parlament zu den neuen Vorwürfen Stellung nehmen.

Der Bericht basiere auf der Auswertung von 145 Videos von den Ereignissen am Grenzzaun, 40 Interviews mit einigen der überlebenden Migranten sowie spanischen Polizisten und einem dreidimensionalen Modell des Grenzübergangs Barrio Chino, wo sich die Tragödie ereignete, schrieb «El País». Demnach sei mindestens einer der Migranten auf spanischem Boden gestorben.

Gesundheitsexperten: Mehr nicht-diagnostizierte HIV-Fälle in Europa

KOPENHAGEN: Führende Gesundheitsexperten warnen davor, dass die Zahl der Menschen mit einer nicht-diagnostizierten HIV-Infektion in Europa wächst. Fehlende Diagnosen bedeuteten, dass Hunderttausende Menschen nicht die Versorgung erhielten, die sie benötigten, teilten die WHO Europa und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Mittwoch in einem gemeinsamen Bericht mit. Es habe einen starken Rückgang bei den gemeldeten Fällen im ersten Corona-Jahr 2020 gegeben, und auch 2021 sei die Zahl der gemeldeten Neudiagnosen in der WHO-Region Europa fast 25 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau geblieben. Es bestehe dringender Bedarf, das Testen auf HIV schnellstmöglich auszuweiten.

«Ohne regelmäßige HIV-Tests für die am stärksten Gefährdeten kann ein langer Zeitraum zwischen der HIV-Infektion und -Diagnose vergehen», warnte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Späte Diagnosen erhöhten das Risiko schwerer Erkrankungen und sogar von Todesfällen. Der WHO-Regionaldirektor Hans Kluge betonte, weiterhin weit verbreitete Stigmatisierungen hielten Menschen davon ab, sich testen zu lassen. Dies gefährde das Ziel, Aids bis 2030 ein Ende zu bereiten.

Das Bild, das die Experten von der HIV-Situation in Europa zeichnen, ist zweigeteilt. So blieb die vermutete Zahl der neuen HIV-Infektionen in der 50 Länder umfassenden WHO-Region Europa im Zeitraum 2018 bis 2021 Schätzungen zufolge unverändert, immer mehr Fälle blieben aber unter dem Radar. Für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), zu dem die EU, Norwegen, Liechtenstein und Island zählen, gebe es im Gegensatz dazu Hinweise, dass die Zahl der Menschen mit unentdeckter Infektion wahrscheinlich zurückgeht.

Nach ECDC/WHO-Angaben wurden im Laufe der vergangenen vier Jahrzehnte HIV-Infektionen bei über 2,3 Millionen Menschen in der WHO-Region Europa nachgewiesen und gemeldet, darunter vor allem im Osten der Region. Fast 590.000 davon lebten im EWR.

Tote bei Anschlag auf Sicherheitskräfte für Impfkampagne

ISLAMABAD: Bei einem Anschlag auf Sicherheitskräfte für eine Polio-Impfkampagne in Pakistan sind am Mittwoch mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, darunter nach Polizeiangaben auch der Attentäter. Mindestens 23 weitere Personen wurden bei dem Anschlag in der westlichen Stadt Quetta in der Provinz Baluchistan verletzt, darunter 20 Polizisten, wie die Polizei am Mittwoch erklärte. Bei den Toten soll es sich um einen Polizisten, ein Kind sowie um den Attentäter handeln. Die Bombe traf demnach ein Auto, welches Polizisten beförderte, die eine Polio-Impfkampagne bewachen sollten.

Zu dem Anschlag bekannten sich die pakistanischen Taliban (TTP) in einer Mitteilung. Die militanten Islamisten hatten erst am Montag eine im Mai vereinbarte Waffenruhe mit der Regierung für beendet erklärt und ihre Kämpfer zu Anschlägen im ganzen Land aufgerufen. Die TTP ist eine Dachorganisation militanter islamistischer Gruppen, die mehrere Tausend Kämpfer umfassen sollen.

In der Vergangenheit verübten Extremisten in Pakistan mehrfach Anschläge auf Impfkampagnen. Militante Islamisten betrachten die Impfungen gegen Polio teils als westliche Verschwörung zur Sterilisierung von Kindern. Pakistan gehört zu den wenigen Ländern der Welt, wo es noch neue Übertragungen von Kinderlähmungen gibt. Nachdem es 2021 nur einen nachgewiesenen Polio-Fall in Pakistan gegeben hatte, stiegen die Zahlen in diesem Jahr wieder an. Erst im November hatten die Behörden daher eine neue Impfkampagne gegen Kinderlähmung gestartet.

Nach Australien senkt auch Neuseeland die Terrorwarnstufe

WELLINGTON: Nach Australien hat auch Neuseeland seine Terrorwarnstufe gesenkt. Die Bedrohungslage werde nicht mehr als «mittel», sondern als «niedrig» eingestuft, teilte der nationale Geheimdienst NZSIS am Mittwoch mit. Der Schritt sei zwar ein positives Zeichen, «jedoch bedeutet die Senkung der Bedrohungsstufe nicht, dass keine Bedrohung besteht», sagte NZSIS-Direktorin Rebecca Kitteridge. «Ein Angriff bleibt eine realistische Möglichkeit.» Am Montag hatte Australien zum ersten Mal seit acht Jahren seine Bedrohungsstufe von «wahrscheinlich» auf «möglich» herabgesetzt.

Neuseeland hatte im März 2019 nach einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit mehr als 50 Toten die Warnstufe zunächst auf «hoch» angehoben. Verantwortlich für die Bluttat war ein rechtsextremer Australier. Etwa einen Monat später wurde die Bedrohung auf «mittel» heruntergesetzt. Eine Untersuchung einer behördenübergreifenden Gruppe habe derzeit aber keine Hinweise darauf gefunden, dass Neuseeland «Ziel glaubwürdiger und spezifischer Angriffspläne gewalttätiger extremistischer Gruppen oder Einzelpersonen ist», hieß es.

Chinas Parteiführung droht hartes Vorgehen gegen neue Proteste an

PEKING: Angesichts der größten Protestwelle in China seit Jahrzehnten hat die politische Führung des Landes ein energisches Vorgehen gegen Unruhen angekündigt. Die Politik- und Rechtskommission der Kommunistischen Partei machte auf einer Sitzung am Dienstag auch «feindliche» Elemente für eine Störung der öffentlichen Ordnung verantwortlich, wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten. Hintergrund ist der weit verbreitete Unmut im Volk über die harten Null-Covid-Maßnahmen der Regierung.

«Es ist notwendig, Konflikte und Streitigkeiten zeitgemäß zu lösen und zu helfen, die praktischen Schwierigkeiten der Menschen zu bewältigen», hieß es laut Nachrichtenagentur Xinhua in einer Mitteilung. «Wir müssen nach dem Gesetz hart gegen Infiltration und Sabotage feindlicher Kräfte durchgreifen.» Auch müssten «kriminelle Aktionen, die die soziale Ordnung stören», verfolgt und die allgemeine gesellschaftliche Stabilität wirksam gewahrt werden.

Die Stellungnahme ging nicht direkt auf die Proteste am Wochenende gegen rigorose Null-Covid-Maßnahmen wie Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests ein. Doch sah der ehemalige Chefredakteur des Parteiblatts «Global Times», Hu Xijin, in der indirekten Botschaft eine «klare Warnung»: «Die Demonstranten müssen es verstanden haben», schrieb der systemtreue Kommentator auf Twitter. «Wenn sie diese Proteste wiederholen, werden die Risiken stark ansteigen.»

Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter leicht zurück

PEKING: Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen in China ist erneut leicht zurückgegangen. Wie die Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking berichtete, wurden am Vortag rund 37.600 neue Fälle gemeldet. Am Montag waren es rund 38.400 Ansteckungen gewesen. Zuvor war mit mehr als 40.000 Neuinfektionen ein Höchststand für China seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren gemeldet worden.

Die rigorosen Maßnahmen der Behörden als Reaktion auf die neue Corona-Welle führten am Wochenende zu Protesten in mehreren Millionenmetropolen. Es war die größte öffentliche Demonstration von Unmut in China seit Jahrzehnten. Sicherheitskräfte lösten die Proteste auf und nahmen mehrere Demonstranten fest. Als Reaktion auf die Versammlungen wurde eine massive Polizeipräsenz auf den Straßen von Peking, Shanghai und anderen Städten mobilisiert, um ein Wiederaufflammen der Demonstrationen zu verhindern.

Guatemalas Justiz stellt Verfahren gegen frühere First Lady ein

GUATEMALA-STADT: Mehr als drei Jahre nach ihrer Verhaftung ist das Gerichtsverfahren gegen die ehemalige First Lady von Guatemala und frühere Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres eingestellt worden. Eine Richterin kam zu dem Schluss, es gebe nicht genug Beweise, um die 67-Jährige wegen illegaler Wahlkampffinanzierung und Bildung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht zu stellen, wie örtliche Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Damit kann die Generalsekretärin der sozialdemokratischen Partei UNE bei den nächsten Wahlen in einem guten halben Jahr wieder kandidieren.

Torres war 2019 wenige Wochen nach ihrer Niederlage bei der Stichwahl gegen den heutigen Präsidenten Alejandro Giammattei verhaftet worden. Sie wurde später auf freien Fuß gesetzt, das Verfahren gegen Torres lief aber weiter. Der ehemaligen Gattin des Ex-Präsidenten Álvaro Colom (2008-2012) war vorgeworfen worden, den Wahlkampf ihrer Partei vor der Präsidentenwahl 2015 illegal finanziert zu haben.