Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.22 | Überblick

Mangelnde Unterstützung armer Länder beklagt - Kritik an Deutschland

NUSA DUA: Entwicklungsorganisationen haben unzureichende Unterstützung der Gruppe der reichen Wirtschaftsmächte (G20) für arme Länder beklagt. Bei der Möglichkeit, sogenannte Sonderziehungsrechte für Gelder vom Internationalen Währungsfonds (IWF) zum Kampf gegen Armut und Hunger an einkommensschwache Länder abzutreten, habe es keine neuen Zusagen oder Zeitpläne gegeben, wurde am Mittwoch in Nusa Dua auf dem G20-Gipfel im indonesischen Bali bemängelt.

Auch Deutschland geriet in die Kritik. «Obwohl die G20 alle Mitglieder ermutigt, über Sonderziehungsrechte Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen finanziell zu entlasten, wird Deutschland diesem Aufruf als einziges G7-Land nicht nachkommen», sagte Marwin Meier von World Vision. Dabei sitze Deutschland auf mehr als 30 Milliarden US-Dollar aus Reserveguthaben gerade für diesen Zweck. Wegen «erbsenzählerischer Unstimmigkeiten» zwischen Bundesregierung und Bundesbank passiere aber nichts, sagte Meier.

Das Sonderziehungsrecht ist ein vom Währungsfonds eingeführtes Reserveguthaben, das allen Mitgliedsstaaten zusätzlichen finanziellen Spielraum verschafft. Große IWF-Mitglieder können ihr Ziehungsrecht an ärmere Staaten abtreten. Erklärtes Ziel ist eigentlich, 100 Milliarden US-Dollar an freiwilligen Beiträgen für notleidende Länder zusammenzubringen. Bisher wurden nur 82 Milliarden erreicht.

«Der Prozess scheint ins Stocken geraten zu sein», sagte Friederike Röder von Global Citizen. Die G20 sei weit davon entfernt, das 100-Milliarden-Ziel zu erreichen. «Schlimmer noch: Seit Oktober hat sich überhaupt nichts bewegt, obwohl Frankreich seinen Anteil bereits auf 30 Prozent erhöht hat», sagte Röder.

WHO: Frühchen brauchen Hautkontakt - noch vor dem Brutkasten

GENF: Zu früh oder mit geringem Gewicht geborene Babys sollten direkt nach der Geburt und noch vor einer Versorgung im Brutkasten Hautkontakt haben, mit der Mutter oder einer anderen Betreuungsperson. Das geht aus neuen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf hervor. Sie bezieht sich auf Neugeborene, die vor der 37. Schwangerschaftswoche oder mit weniger als 2,5 Kilogramm Gewicht geboren werden.

Die neuen Richtlinien könnten die Betreuung von Frühchen revolutionieren, sagte die Kinderärztin Karen Edmond, die das Thema bei der WHO in Genf betreut. In vielen Kliniken werde der Umgang bisher noch anders gehandhabt. Es werde davon ausgegangen, dass zu früh geborene Babys, die oft Probleme haben, ihre Körpertemperatur zu regulieren, vor dem Kontakt mit der Mutter in einem Brutkasten und mit Atemhilfen stabilisiert werden müssten. Das hält die WHO nun für falsch. «Die erste Umarmung mit einem Elternteil ist nicht nur emotional wichtig, sondern auch absolut entscheidend für die Verbesserung der Überlebenschancen und des Gesundheitszustands von kleinen und frühgeborenen Babys», sagte Edmond.

Von sofortigem engem Hautkontakt könnten alle Babys profitieren, selbst solche, die noch Schwierigkeiten beim Atmen hätten. Intensivstationen für Babys sollten dahingehend angepasst werden, dass Mütter dort rund um die Uhr bei ihren Kindern bleiben und so viel Hautkontakt wie möglich haben können. Bei den Kindern sinke so das Risiko von Infektionen und viele legten schneller an Gewicht zu.

Die WHO hat für ihre neuen Empfehlungen mehr als 200 Studien ausgewertet, die den Umgang mit Frühchen und zu leichten Babys direkt nach der Geburt beleuchten. Jedes Jahr werden nach Angaben der WHO 15 Millionen Babys zu früh geboren. Das entspricht mehr als zehn Prozent aller Geburten. Untergewichtig seien jedes Jahr sogar mehr als 20 Millionen Babys.

Erstmals natürlich gezeugtes Elefantenbaby im Melbourne Zoo geboren

MELBOURNE: Der Zoo von Melbourne hat süßen Nachwuchs bekommen: In der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) brachte Elefantenkuh Dokkoon nach 22-monatiger Schwangerschaft ein gesundes Kalb zu Welt. Das Besondere: Es ist der erste Mini-Dickhäuter, der innerhalb der Herde asiatischer Elefanten natürlich gezeugt wurde, wie die australische Zeitung «The Age» unter Berufung auf den Zoo berichtete. Vater Luk Chai stammt eigentlich aus dem Taronga Western Plains Zoo in der Stadt Dubbo und war 2020 nach Melbourne gebracht worden.

«Es ist eine große Freude, dieses wunderschöne Elefantenkalb in unserer Herde willkommen zu heißen und Zeuge seiner ersten Interaktionen mit seiner Mutter und anderen Mitgliedern der Herde zu werden», sagte eine Sprecherin des Tierparks. «Wir geben Mutter und Kalb die Zeit und den Raum, die sie brauchen, um ihre Beziehung zueinander und zur Herde zu entwickeln.»

Der kleine Elefant wird erst in den nächsten Wochen einen Namen bekommen. Der Öffentlichkeit soll das niedliche Rüsseltier dann vorgestellt werden, «wenn die Mama und das Baby dazu bereit sind». Der Zoo erwartet weiteren Nachwuchs in den nächsten Monaten: Auch die Elefantenkühe Num Oi und Mali sind schwanger. 2024 soll die ganze Herde in den Werribee Open Range Zoo südwestlich von Melbourne umgesiedelt werden, wo ein 21 Hektar großes Gelände auf sie wartet.

Migrationswelle aus Kuba: US-Delegation zu Gesprächen in Havanna

HAVANNA: Vor dem Hintergrund einer großen Auswanderungswelle aus Kuba in die USA haben sich zum zweiten Mal binnen einer Woche Vertreter beider Länder in Havanna zu Migrationsgesprächen getroffen. Kuba habe sich bereit erklärt, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Flüge mit abgeschobenen Kubanern aus den USA zuzulassen, sagte Kubas Vizeaußenminister Carlos de Cossío nach dem Treffen am Dienstag.

Kuba habe aber auch Sorge darüber geäußert, dass die USA mit ihrer Kuba-Politik die irreguläre Migration förderten, sagte De Cossío. Er wies auf das seit Jahrzehnten bestehende US-Embargo sowie neuere Sanktionen hin, deren wirtschaftlichen Auswirkungen zur Auswanderung beitrügen. Kubaner würden außerdem durch die Aussicht angetrieben, auch bei unerlaubter Einreise in die USA - anders als Menschen aus vielen anderen Ländern - wahrscheinlich bleiben zu dürfen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte eine vorsichtige Annäherung an den sozialistischen Karibikstaat unter seinem Vorgänger Barack Obama gestoppt. Im April gab es erstmals seit vier Jahren wieder Gespräche über Migration zwischen den lange verfeindeten Staaten. Im Mai nahm die US-Botschaft in Havanna dann die Konsulardienste in begrenztem Umfang wieder auf, nachdem das Personal wegen des «Havanna-Syndroms» - Diplomaten aus den USA und Kanada klagten über rätselhafte Symptome - ab 2017 auf ein Minimum reduziert worden war. Ab Januar wollen die USA in Havanna wieder in vollem Umfang Migrationsvisa bearbeiten.

Allein zwischen Oktober 2021 und September wurden nach Zahlen des US-Grenzschutzes gut 220.000 Kubaner nach unerlaubter Einreise an der US-Südgrenze aufgegriffen. Schwere wirtschaftliche Probleme und die Unterdrückung von Protesten trugen zur Auswanderung bei.

Greenpeace: EU tut zu wenig für die Artenvielfalt

SCHARM EL SCHEICH: Greenpeace beklagt einen dramatischen Verlust an Artenvielfalt in Europa und weltweit. Die EU sei zwar exzellent im Setzen von Zielmarken und der Diskussion von Problemen, zeige aber große Lücken bei der Umsetzung, schreibt die Umweltorganisation in dem am Mittwoch zur Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich veröffentlichten Papier mit dem Titel «Wie Europa seine Natur im Stich lässt».

In dem Bericht listet die Organisation Fallbeispiele aus Deutschland und zwölf anderen EU-Staaten auf. So sei die einzige in deutschen Gewässern heimische Walart, der Schweinswal, in einigen Gebieten vom Aussterben bedroht. Dabei sei dieser wichtig für das Ökosystem Meer, weil er vor allem alte und schwache Tiere fresse und dadurch die Population seiner Beutetiere gesund halte und eine übermäßige Vermehrung verhindere. Schweinswale ernähren sich vor allem von Fischen. In der deutschen Nordsee gebe es aber nur noch 20.000 Schweinswale, in der zentralen Ostsee nur noch 500, so Greenpeace. Gründe seien menschliche Aktivitäten, so sei in bestimmten Schutzgebieten die Fischerei erlaubt. Nun solle auch noch in einem für das Tier wichtigen Gebiet vor Borkum ein neues Gasfeld erschlossen werden.

Greenpeace kritisiert auch die Abholzung von Bäumen in gefährdeten Buchenwäldern in Deutschland. «Aktuelle Maßnahmen zum Schutz der verbliebenen Buchenwälder in Deutschland sind völlig unzureichend.» In den meisten Natura-2000-Waldschutzgebieten gebe es kommerziellen Holzeinschlag. «Während das Verlassen von Wegen oder das Pflücken von Blumen in Schutzgebieten oft verboten ist, sind Holzeinschlag und der Einsatz schwerer Maschinen zu Holzgewinnung oder -transport erlaubt.»