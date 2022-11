Neues aus dem Ausland am Mittwoch

WWF warnt: Illegaler Tigerhandel gefährdet Tigerbestand

NEU DELHI: Die Umweltorganisation WWF warnt, dass die illegale Jagd und der Handel mit Tigern und Tigerteilen den Bestand der stark gefährdeten und durch internationale Übereinkünfte geschützten Raubkatze bedroht. Von 2000 bis Mitte 2022 stellten Behörden weltweit nach konservativen Schätzungen rund 3377 ganze Tiger oder ganzen Tigern entsprechende Bestandteile wie Schädel, Klauen oder Zähne sicher, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des internationalen Artenschutznetzwerks Traffic. Das «ungelöste Dauerproblem» würde den weltweiten Tigerbestand gefährden und jüngste Erfolge beim Schutz der Tigerbestände aufs Spiel setzen, sagt der Fachbereichsleiter Artenschutz beim WWF Deutschland, Arnulf Köhncke. Angesichts der bald anstehenden Weltartenschutzkonferenz CITES forderte er eine stärkere Strafverfolgung von Wilderei und Schmuggel von Tigern.

Es gibt in der Natur in Asien nach WWF-Angaben rund 4500 Tiger. Die Tierart steht auf der Roten Liste. Grundsätzlich haben sich Tigerländer - das sind Indien, wo mit Abstand am meisten Tiger leben, Russland, China sowie mehrere Länder in Süd- und Südostasien - darauf verständigt, die Tiere zu schützen. Vor 12 Jahren setzten sie sich das Ziel, die Zahl freilebender Tiger bis ins chinesische «Jahr des Tigers» 2022 zu verdoppeln. Bislang haben Indien, Nepal und Russland entsprechende Erfolge bekanntgegeben. Neben der illegalen Jagd und dem Handel mit den Tieren sind für Tiger auch Lebensraumverlust und Tiger-Mensch-Konflikte gefährlich.

Tigerfelle würden etwa als Bettvorleger und Luxusobjekte benutzt, ihre Knochen, Klauen und Zähne zu Medizin oder Amuletten verarbeitet, hieß es vom WWF. Lebende Tiger landeten in privaten Sammlungen oder Zuchtfarmen. Zwischen 2000 und Mitte 2022 sind laut dem Bericht mehr als 2300 Menschen wegen bestätigtem oder mutmaßlichem Tigerschmuggel festgenommen worden - vorwiegend in den Ländern, in denen Tiger in der Wildnis leben. Am meisten Tiger seien in Indien, China und Indonesien beschlagnahmt worden. In der ersten Jahreshälfte vom chinesischen «Jahr des Tigers» 2022 sei es in Indonesien, Thailand und Russland zu deutlich mehr Beschlagnahmungen gekommen als in den ersten Jahreshälften der vorherigen zwei Jahrzehnte.

Für den internationalen Schwarzmarkt würden Tiger nicht nur in der Natur gewildert. Es gebe in Asien auch Farmen, die die Tiere unter oft schlechten Haltebedingungen für den Handel züchten, so die Umweltorganisation.

Fünf Löwen brechen kurzzeitig aus Gehege in australischem Zoo aus

SYDNEY: Fünf kurzzeitig aus ihrem Gehege ausgebrochene Löwen haben in einem Zoo der australischen Metropole Sydney für Aufruhr gesorgt. Zu der «Notsituation» sei es am Mittwochmorgen gekommen, dabei sei niemand verletzt worden, teilte der Zoo Taronga mit. Ein erwachsener Löwe und vier Jungtiere seien kurze Zeit später in einem kleinen Bereich neben ihrem Gehege gefunden worden, der durch einen Zaun vom Rest des Zoos getrennt sei. Eine Untersuchung soll nun klären, wie es dazu kommen konnte.

Vier der Löwen kehrten demnach ruhig in die Anlage zurück. Ein Jungtier sei nach einer Betäubung nun «wach und wohlauf». Der Zoo verfügt nach eigenen Angaben über strenge Sicherheitsprotokolle für derartige Vorfälle. Sämtliche Personen vor Ort seien in sichere Bereiche gebracht worden. Die Zoomitarbeiter hätten rasch gehandelt, daher sei die Situation innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gewesen. Der Zoo blieb weiter geöffnet, das Löwengehege soll für die Dauer der Untersuchung jedoch nicht für Besucher zugänglich sein.

Baerbock beendet Zentralasienbesuch in uralter Stadt Samarkand

SAMARKAND: Mit dem Besuch eines von Deutschland unterstützten Projekts zur Verbesserung der Bewässerungsinfrastruktur setzt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an diesem Mittwoch ihren Besuch in Usbekistan fort. Mit dem Projekt im Rahmen der Initiative «Green Central Asia» will das Auswärtige Amt die regionale Annäherung der Staaten Zentralasiens unterstützen und den Dialog über die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Risiken fördern.

Der in den 1960er Jahren angelegte und über 70 Kilometer lange Bad-Bad-Kanal versorgt circa 10.000 Hektar Land und etwa 16.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Distrikts Bulungur rund 45 Kilometer nordöstlich der Stadt Samarkand mit Wasser. Wegen mangelnder Wartungsarbeiten lag der Wirkungsgrad auf Ebene der Felder nur noch bei knapp über 60 Prozent. Dies sollte das Projekt verbessern.

In einem Frauenhaus war zudem ein Austausch Baerbocks mit der Direktorin und mit von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen geplant. Beim Besuch einer Jeansfabrik geht es um das Thema nachhaltige Lieferketten.

Baerbock wollte sich auch über das Kulturerbe der jahrtausendealten Stadt informieren. Das als Oasenstadt gegründete Samarkand war früher Knotenpunkt von Karawanen. Die antike Seidenstraße zwischen China und dem Mittelmeer verlief durch den Ort. Zentraler Platz und berühmteste Sehenswürdigkeit ist der Registan mit alten Koranschulen, prächtigen Portalen, einer Moschee und bläulich schimmernden Majolika-Fliesen an Fassaden und Kuppeln. Die Unesco erklärte die Innenstadt 2001 zum Weltkulturerbe und lobte die «Meisterwerke islamischer Architektur».

Erst ein Drittel der Stimmen bei Wahl ausgezählt

TEL AVIV: Nach der Parlamentswahl in Israel sind bis Mittwochmorgen erst rund ein Drittel der abgegebenen Stimmen ausgezählt worden. Nach israelischen Medienberichten könnten nach gegenwärtigem Stand kleinere Parteien aus dem Lager des liberalen Regierungschefs Jair Lapid an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern. Dies betrifft die linksliberale Meretz-Partei und die konservativ-islamische Raam-Partei. Auch die arabische Balad-Partei könnte den Einzug ins Parlament knapp verpassen.

Laut Prognosen hat der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanjahu gute Chancen auf eine Rückkehr als Regierungschef. Das rechts-religiöse Lager um den 73-Jährigen erzielte eine knappe Mehrheit von bis zu 62 der 120 Sitze. Seine Likud-Partei wurde demnach stärkste Kraft mit etwa einem Viertel der Parlamentssitze. Die Zukunftspartei von Lapid kam an zweiter Stelle.

Auf den dritten Platz schaffte es zum ersten Mal in der Geschichte Israels ein rechtsextremes Bündnis. Die Religiös-Zionistische Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gilt als möglicher Königsmacher für Netanjahu.

Frühere Wahlen haben aber gezeigt, dass sich das Bild bis zur Auszählung aller Stimmen noch verschieben kann. Das vorläufige Endergebnis wird nicht vor Donnerstag erwartet.

Dissidenten fordern Scholz zur Absage von China-Reise auf

BERLIN: In einem offenen Brief haben 186 Dissidenten und andere kritische Intellektuelle aus China Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, seine für Donnerstag geplante Reise nach Peking abzusagen. Man appelliere an das Gewissen der Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt, ihre Stimme zu erheben: «Herr Scholz, bitte reisen Sie nicht nach China», hieß es in dem Brief, den das digitale Medienhaus Table.Media veröffentlichte.

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem ehemalige Studentenführer der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratiebewegung wie Wang Dan und Wu'er Kaixi oder der in Berlin lebende Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2012, Liao Yiwu.

Das heutige China sei «nicht nur ein zentralisierter Staat», sondern rutsche langsam in eine «Diktatur nach nationalsozialistischem Vorbild» ab, hieß es. Die Unterzeichner des Briefes warfen der chinesischen Führung zahlreiche Menschenrechtsverletzungen unter anderem in den Autonomen Regionen Xinjiang, Tibet und in der Inneren Mongolei vor und beklagten auch «Völkermord».

Nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen sind Hunderttausende Uiguren und andere Angehörige von Minderheiten in den vergangenen Jahren in Xinjiang in Umerziehungslager gesteckt worden. Es gibt Vorwürfe der Folter, Misshandlung und Indoktrinierung. Der Weltkongress der Uiguren hat Scholz ebenfalls dazu aufgefordert, seine China-Reise abzusagen.

Südkorea antwortet auf Raketentests Nordkoreas mit eigenen Raketen

SEOUL: Als Reaktion auf neue nordkoreanische Raketentest hat Südkoreas Militär nach eigenen Angaben eigene Raketen aus Kampfjets abgefeuert. Drei Luft-Boden-Raketen seien ins offene Meer nördlich der Seegrenzline zwischen den beiden Ländern abgeschossen worden, teilte der Generalstab am Mittwoch mit.

Nordkorea hatte zuvor den Angaben zufolge mehr als zehn Raketen unterschiedlichen Typs von der West- und Ostküste abgefeuert. Dabei sei eine nordkoreanische Rakete erstmals seit dem Ende des Korea-Kriegs (1950-53) in die Nähe der Hoheitsgewässer Südkoreas ins Meer gestürzt. Nach einer Serie von Raketentests durch Nordkorea in diesem Jahr und gemeinsamen Militärmanövern Südkoreas und der USA haben sich die Spannungen in der Region deutlich erhöht.