Neues aus dem Ausland am Mittwoch

BGH verbietet Fern-Abschaltmöglichkeit für gemietete Autobatterien

KARLSRUHE: Vermieter von Batterien für Elektroautos dürfen diese laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) nach einer Vertragskündigung nicht per digitalem Fernzugriff abschalten. Die Karlsruher Richter erklärten eine entsprechende Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) am Mittwoch für unwirksam. Mit dem Abschalten der Batterie sei das gesamte Auto nicht mehr nutzbar, sagte der Vorsitzende Richter des zwölften Zivilsenats, Hans-Joachim Dose. Die Klagelast werde auf den Mieter abgewälzt. Das sei eine unangemessene Benachteiligung der Verbraucher. (Az. XII ZR 89/21)

Die AGB der Bank des französischen Autoherstellers Renault (RCI Banque) sahen vor, dass bei einem außerordentlichen Vertragsende die Wiederauflademöglichkeit für die teuren Batterien gesperrt werden kann. Darüber wurden Kunden mit 14 Tagen Vorlauf informiert. Die Verbraucherzentrale Sachsen monierte, Mieter würden unangemessen benachteiligt. Die bisher mit dem Fall befassten Gerichte in Düsseldorf hatten das ähnlich gesehen und die Nutzung jener AGB-Klausel untersagt. Dagegen ging die Bank am BGH vor.

Audi erwartet sinkende Verkäufe in Europa: «Da kommt was auf uns zu»

INGOLSTADT: Der zum Volkswagen-Konzern gehörende Autobauer Audi sieht «erste Zeichen» für einen Rückgang der Bestellungen in Europa. Vorstandschef Markus Duesmann sagte der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch), noch müsse Audi seine Prognosen nicht senken. «Aber da kommt was auf uns zu, wir können nichts ausschließen», sagte Duesmann. Auch im Führungskreis werde das so diskutiert. «Ich neige nicht zur Sorge. Aber die aktuelle Situation beschäftigt mich schon.»

Weil die Corona-Pandemie, fehlende Halbleiter und Verzögerungen in den Lieferketten die Autoproduktion lange gebremst hatten, haben sich die Auftragsbücher gefüllt. Der Audi-Chef sagte: «Im Moment kommen wir ja nicht mit der Produktion hinterher, aber wie sieht es in einem Jahr aus?» Ein langer Krieg beunruhige die Menschen, sie halten sich Kaufentscheidungen zurück. Zur hohen Inflation könnte eine Rezession kommen.

«Andere Marken im Konzern können gegebenenfalls einige Jahre länger als geplant Verbrennerautos produzieren, wenn die Energielage in den kommenden Jahren so bleibt», sagte Duesmann, der auch dem Volkswagen-Konzernvorstand angehört. Audi aber wolle wie angekündigt ab 2033 nur noch in China Verbrenner bauen, sonst nur noch Elektroautos. «Der Strompreis in Deutschland und in Europa mag jetzt gestiegen sein, aber wir werden unsere Strategie deshalb nicht anpassen», sagte der Audi-Chef.

Pakistans Ex-Premier ruft zu Protestmärschen auf

ISLAMABAD: Pakistans Ex-Premier Imran Khan hat zu einem Protestmarsch durch das ganze Land aufgerufen. Ziel sei die Wahl einer neuen Regierung. «Wir wollen eine sanfte Revolution», sagte der Politiker am Dienstag. Der Protest soll am Freitag in der östlichen Stadt Lahore starten und über die Fernhandelsstraße «GT Road» die Hauptstadt Islamabad erreichen. Dort wird bereits geplant, den Marsch mit Hilfe von paramilitärischen Gruppen und Straßenblockaden aufzuhalten.

Erst kürzlich hat Imran Khan aufgrund eines Korruptionsskandals von der Wahlkommission eine Sperre für sein von ihm ausgeübtes Amt erhalten. Zuvor hatte er nach einem Misstrauensvotum im Frühjahr dieses Jahres bereits sein Amt als Premierminister abgeben müssen. Imran Khan macht jedoch eine ausländische Verschwörung für seinen Sturz als Premier verantwortlich und ruft seine Anhänger regelmäßig dazu auf, für Neuwahlen zu demonstrieren.

Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in EU geht weiter zurück

BRÜSSEL: Die schwache Nachfrage nach Nutzfahrzeugen hält weiter an. Mit Ausnahme von Spanien verzeichneten auch im September alle wichtigen Märkte in der EU Rückgänge, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Der Gesamtabsatz schrumpfte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent auf knapp 134.000 Fahrzeuge. Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen ist bereits seit eineinviertel Jahren rückläufig.

Für die ersten neun Monate 2022 summiert sich der Rückgang auf 17,6 Prozent. Vor allem das geringe Interesse an Vans und Transportern zieht dabei die Zahlen runter. Schwerere Fahrzeuge wie Lkw sind hingegen stärker gefragt als vergangenes Jahr. Bei den Bussen ist die Entwicklung uneinheitlich.

Türkische Drohne verletzt griechischen Luftraum und überfliegt Insel

ATHEN: Erneut ist eine türkische Drohne in den griechischen Luftraum eingedrungen und hat dabei die griechische Insel Kinaros überflogen. Über den Vorfall in der Nacht auf Mittwoch berichtete der griechische Staatssender ERT unter Berufung auf den griechischen Generalstab. Bereits vergangenen Freitag hatte eine türkische Drohne diese Insel überflogen. Türkische Jets und Drohnen haben nach Angaben des griechischen Generalstabs seit Beginn des Jahres bis zum 25. Oktober 197 Mal griechisches Territorium überflogen.

Die kleine Insel Kinaros liegt rund 85 Kilometer westlich der nächstgelegenen türkischen Küste und ist ein beliebter Ankerplatz für Segler. Auf der Insel lebt nur eine einzige griechische Hirtenfamilie, die im Sommer eine Taverne betreibt.

Der Überflug des Territoriums oder das Eindringen in den Luftraum eines Landes gilt als schwere Verletzung der Souveränität. Die EU hat solche Aktionen der Türkei wiederholt verurteilt. Ankara stellt den Status zahlreicher bewohnter und unbewohnter griechischer Inseln in der Ägäis infrage. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte in den vergangenen Wochen Griechenland immer wieder mit dem Satz «Wir könnten plötzlich eines Nachts kommen».

BASF-Chef verteidigt angekündigtes Sparprogramm

LUDWIGSHAFEN: BASF-Chef Martin Brudermüller hat das Sparprogramm für den Chemiekonzern wegen einer sich verschlechternden Ergebnisentwicklung in Europa und Deutschland verteidigt. «Zum einen wächst der europäische Chemiemarkt seit rund einem Jahrzehnt nur noch schwach», zum anderen setzten der deutliche Anstieg der Erdgas- und Strompreise die chemischen Wertschöpfungsketten unter Druck, sagte Brudermüller am Mittwoch. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hätten sich die Mehrkosten für Erdgas an den europäischen BASF-Standorten auf rund 2,2 Milliarden Euro im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 belaufen.

Zudem belasteten große Unsicherheiten die chemische Industrie durch eine Vielzahl geplanter EU-Regulierungen. «Diese herausfordernden Rahmenbedingungen in Europa gefährden die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produzenten», mahnte der Manager. Deshalb müssten die Kostenstrukturen so schnell wie möglich und auch dauerhaft angepasst werden.

Wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa legte die BASF-Führung jüngst ein drastisches Sparprogramm auf, das in den Jahren 2023 bis 2024 umgesetzt werden soll. Die Kürzungen sollen die jährlichen Kosten außerhalb der Produktion um 500 Millionen Euro senken. Mehr als die Hälfte der Einsparungen will der Vorstand am Standort Ludwigshafen realisieren, wo BASF rund 39.000 seiner weltweit etwa 111.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sowohl Unternehmens-, Service- und Forschungsbereiche als auch die Konzernzentrale sollen gestrafft werden, hieß es. Dabei schließt das Unternehmen Stellenstreichungen nicht aus.

Das Unternehmen hatte bereits Mitte Oktober Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt. BASF konnte zwar in den drei Monaten den Umsatz dank höherer Preise und günstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 12 Prozent auf knapp 22 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis - der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderposten - brach jedoch um 28 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro ein. Der Konzern konnte die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie nur noch teilweise über höhere Verkaufspreise an seine Kunden weitergeben.

Berufungsgericht setzt Anhörung in Trump-Verleumdungsstreit an

WASHINGTON: Im Rechtsstreit nach einem Vergewaltigungsvorwurf gegen Ex-Präsident Donald Trump will sich ein Berufungsgericht im Januar mit einer zentralen Frage für das Verfahren beschäftigen. Es geht darum, ob er die Anschuldigung im Rahmen seines Jobs als US-Präsident zurückwies. Das Gericht in der Hauptstadt Washington setzte am Dienstag eine mündliche Verhandlung zu dem Thema für den 10. Januar an.

Trump war von der Autorin E. Jean Carroll 2019 beschuldigt worden, sie in den 90er Jahren in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Er wies den Vorwurf zurück: «Erstens: Sie ist nicht mein Typ. Zweitens: Es ist nie passiert.» Carroll klagte daraufhin gegen Trump, weil er sie als Lügnerin dargestellt und damit verleumdet habe.

Trumps Anwälte verwiesen darauf, dass er als Präsident und damit ein Teil der Regierung nicht persönlich wegen Verleumdung verklagt werden könne. Denn seine Äußerung fiel im Weißen Haus nach Fragen von Journalisten. Vor einem Berufungsgericht des District of Columbia in Washington liegt nun die Frage, ob Trump dabei im Rahmen seines Präsidentenjobs agierte. Kommt es zu diesem Schluss, würde in dem Verfahren das US-Justizministerium für Trump einspringen.

Das Gericht betonte in seiner Entscheidung, dass es zur Antwort auf die Frage den Umfang des Arbeitsverhältnisses eines US-Präsidenten klären solle. Trump könnte allerdings die Verteidigungslinie seiner Anwälte ausgehebelt haben, als er jüngst den Vorwurf als Lüge bezeichnete - nun definitiv als Privatperson. Das könnte Carroll die Möglichkeit geben, ihre Klage zu aktualisieren. Außerdem könnte sie nach einem neuen New Yorker Gesetz bald auch mit dem Vergewaltigungsvorwurf selbst klagen. Es öffnet Betroffenen sexueller Gewalt den Weg zum Gericht in länger zurückliegenden Fällen, in denen die Frist für Strafanzeigen ursprünglich abgelaufen war.