Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.22 | Überblick

Niederlage für Trumps Sonderermittler in Prozess um Steele-Dossier

WASHINGTON: Im Zusammenhang mit der Erstellung eines umstrittenen Dossiers zur Russland-Affäre des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Jahr 2016 ist eine der Schlüsselfiguren, der russische Analyst Igor Dantschenko, vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen worden. Dantschenko, der in den USA lebt, gilt als Hauptquelle für das während des Präsidentenwahlkampfs 2016 von den Demokraten in Auftrag gegebene und vom britischen Ex-Spion Christopher Steele zusammengestellte Dossier. Das sogenannte Steele-Dossier enthielt eine Menge unbestätigter Behauptungen und geriet vor seiner Fertigstellung an die Öffentlichkeit.

Ein eigens von Trump eingesetzter Sonderermittler in dem Fall, John Durham, hatte Dantschenko vorgeworfen, die Bundespolizei FBI im Laufe der Ermittlungen zum Steele-Dossier wiederholt belogen zu haben. In dem politisch aufgeladenen Verfahren sprach ein US-Gericht Dantschenko am Dienstag vom Vorwurf der Falschaussage frei, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Alexandria berichteten. Das Urteil wird als Niederlage für Trumps und seinen Sonderermittler gewertet. Auch der erste dieser Fälle endete mit dem Freispruch des Angeklagten. Es wird erwartet, dass Durham dem Justizministerium noch in diesem Jahr einen Abschlussbericht vorlegt.