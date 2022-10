Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Nordkorea feuert zwei Langstrecken-Marschflugkörper ab

SEOUL: Nordkorea hat seine Serie an Raketentests trotz internationaler Proteste weiter fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Machthaber Kim Jong Un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt. Diese seien von der westlichen Provinz Süd-Pyongan in Richtung Gelbes Meer gestartet und hätten nach einer Flugdauer von rund zehn Sekunden ihre 2000 Kilometer entfernten Ziele genau getroffen.

Mit dem Raketenstart sollte laut KCNA die «schnelle Reaktionsfähigkeit der nuklearen Kampftruppe» getestet werden. Ob die am Mittwoch abgefeuerten Raketen jedoch tatsächlich technisch in der Lage sind, nukleare Sprengköpfe zu führen, wird von Experten infrage gestellt.

Seit Ende September hat das nordkoreanische Militär in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Zu Beginn des Monats hat Pjöngjang zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen.

UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können.

Kapitol-Ausschuss will zentrale Rolle Trumps rund um 6. Januar zeigen

WASHINGTON: In seiner kommenden Anhörung will der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol aufzeigen, welche zentrale Rolle der damalige US-Präsident Donald Trump bei den Vorfällen gespielt haben soll. «Wir werden uns besonders auf den Geisteszustand des ehemaligen Präsidenten und seine Beteiligung an diesen Ereignissen konzentrieren», sagte ein Mitarbeiter des Ausschusses über die Sitzung an diesem Donnerstag. Man wolle bei der Anhörung «einen Schritt zurückgehen» und den «gesamten mehrteiligen Plan», das Wahlergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, zeigen.

Die Anhörung solle etwa zweieinhalb Stunden dauern, hieß es weiter. Es würden keine Zeuginnen oder Zeugen geladen. Stattdessen werde neues Videomaterial mit Zeugenaussagen gezeigt. Der Mitarbeiter machte keine Angaben dazu, wessen Aussagen gezeigt werden sollen. Anders als bei den Sitzungen im Sommer, bei denen es um einzelne Themenbereiche gegangen sei, werde es nun eher um das große Ganze gehen. Der Mitarbeiter wollte nicht bestätigen, ob dies die letzte öffentliche Anhörung sei. Die Bezeichnung «Schlussplädoyer» sei nicht zutreffend.

Es ist die erste öffentliche Anhörung nach der Sommerpause. Bis zum Jahresende - bevor im Januar das neugewählte Repräsentantenhaus seine Arbeit aufnimmt - muss der Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben. In den vergangenen Monaten hatte der Ausschuss erstaunliche Details zum damaligen Sturm auf das Kapitol zutage befördert. Zahlreiche Zeuginnen und Zeugen belasteten den damaligen Präsidenten Donald Trump dabei schwer.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden bei der vorausgehenden Präsidentschaftswahl formal zu bestätigen. Als Folge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Der Ausschuss arbeitet die Hintergründe des Angriffs auf.

Amnesty kritisiert Lettland wegen Umgang mit Migranten

RIGA: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft dem baltischen EU-Staat Lettland vor, schutzsuchende Menschen willkürlich inhaftiert, gefoltert und abgeschoben zu haben. Demnach sind Männer, Frauen und Kinder aus Ländern wie Syrien und dem Irak an unbekannten Orten in Wäldern an der Grenze zu Belarus festgehalten und später rechtswidrig in das Nachbarland zurück geschoben worden. Dies ergebe sich aus der Befragung von Migranten und eigenen Recherchen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Amnesty rief die EU auf, das Vorgehen Lettlands zu beenden.

«Lettland hat Schutzsuchenden ein grausames Ultimatum gestellt: Entweder sie stimmen einer «freiwilligen» Rückkehr in ihr Herkunftsland zu, oder sie sitzen an der Grenze fest, wo ihnen Inhaftierung, Folter und rechtswidrige Abschiebung drohen. All dies hat nichts mit Grenzschutz zu tun und verstößt auf eklatante Weise gegen das Völkerrecht und EU-Recht», kritisierte Julia Duchrow von Amnesty International Deutschland.

Lettland wirft dem autoritär regierten Nachbarland Belarus unter Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen. Im Spätsommer 2021 eskalierte die Situation an der EU-Außengrenze. Tausende Menschen versuchten, illegal in die Europäische Union zu gelangen.

Die Regierung in Riga verhängte daraufhin den seitdem mehrfach verlängerten Ausnahmezustand in der Grenzregion zu Belarus. Dies habe den lettischen Behörden ermöglicht, das Asylrecht auszuhebeln und «diese Menschen summarisch nach Belarus zwangsabzuschieben», schreibt Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation erhob zugleich auch schwere Vorwürfe gegen die Führung in Minsk.

US-Verschwörungstheoretiker muss fast eine Milliarde Dollar zahlen

WASHINGTON/WATERBURY: Der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones muss wegen seiner falschen Behauptungen zu einem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule insgesamt 965 Millionen US-Dollar an Hinterbliebene zahlen. Das entschied ein Gericht im US-Bundesstaat Connecticut am Mittwoch, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Waterbury berichteten. Jones hatte in der Vergangenheit behauptet, dass der Amoklauf im Dezember 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei. Ein 20-Jähriger hatte in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut 20 Schulkinder und sechs Lehrer erschossen.

Die Klage war von Angehörigen von fünf Kindern und drei Lehrern eingereicht worden, die bei dem Massaker getötet wurden - sowie von einem FBI-Agenten, der zu den Ersthelfern am Tatort gehörte. In dem Prozess sagten Eltern und Geschwister der Opfer laut Medienberichten unter Tränen aus, wie sie jahrelang von Leuten bedroht und belästigt wurden, die den Lügen in Jones' Sendung glaubten. Fremde seien bei ihnen zu Hause aufgetaucht, um sie zu filmen, in den sozialen Medien seien sie mit beleidigenden Kommentaren überschüttet worden.

Der Betrag von 965 Millionen US-Dollar ergibt sich aus der Summe der Schadenszahlungen an die insgesamt 15 Klägerinnen und Kläger. Bereits im August hatte ein texanisches Geschworenengericht den Eltern eines weiteren getöteten Kindes insgesamt fast 50 Millionen Dollar zugesprochen.

Bischof ruft Brasilianer zur Stimmabgabe bei Stichwahl auf

APARECIDA: Vor Zehntausenden Gläubigen hat der Erzbischof des wichtigsten brasilianischen Wallfahrtsorts Aparecida die Menschen zur Stimmabgabe bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in zweieinhalb Wochen aufgerufen. «Es ist notwendig, dieses Recht wahrzunehmen und die Macht des Volkes auszuüben», sagte Orlando Brandes am Mittwoch nach Angaben des Nachrichtenportals «G1». Die Basilika von Aparecida im Bundesstaat São Paulo ist mit einer überbauten Fläche von rund 18.000 Quadratmetern und Platz für etwa 45.000 Gläubige die zweitgrößte Kirche der Welt nach dem Petersdom im Vatikan.

Bei der zweiten Runde der Präsidentenwahl am 30. Oktober tritt der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro gegen den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva an. Beide Kandidaten bemühen sich derzeit um die Stimmen der gläubigen Wähler. Die katholische Kirche hatte die Instrumentalisierung der Religion im Wahlkampf zuletzt kritisiert. Zwar ist Brasilien immer noch das Land mit den meisten Katholiken weltweit, allerdings gewinnen die ultrakonservativen Freikirchen immer mehr Einfluss. Gerade Bolsonaro kann auf Unterstützung durch die Evangelikalen zählen.

USA kündigen weitere Unterstützung für Haiti an

WASHINGTON/PORT-AU-PRINCE: Zur Unterstützung des von Bandenkriminalität erschütterten Karibikstaats Haiti haben die USA neue Maßnahmen angekündigt. Wegen der schlechten Sicherheits-, Gesundheits- und Versorgungslage in dem Land werde zusätzliche humanitäre Hilfe und Unterstützung im Sicherheitsbereich bereitgestellt, sagte ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums am Mittwoch. Dabei gehe es etwa um dringend benötigte Güter wie Bleichmittel, Cholera-Kits, Wasserkanister und Treibstoff. Zudem seien Haitianer, die mit der Bandenkriminalität in dem Land in Verbindung stünden und etwa lebensrettende humanitäre Hilfe blockierten, mit US-Einreiseverboten belegt worden.

Es sei noch «verfrüht» über eine mögliche US-Truppenpräsenz im Land zu diskutieren, hieß es weiter aus dem Ministerium. Jüngst hatte UN-Generalsekretär António Guterres eine internationale Eingreiftruppe in dem Land gefordert. Die Lage sei deshalb so ernst, weil Milizen mittlerweile strategisch wichtige Einrichtungen wie den Hafen der Hauptstadt Port-au-Prince sowie die Treibstoffversorgung kontrollierten. Dadurch würde die Infrastruktur für die Verteilung von Wasser und Strom so gut wie nicht mehr existieren, die sanitäre Versorgung sei zum Erliegen gekommen sei. Zuvor hatte die Regierung Haitis die UN um Hilfe gebeten.

Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents. Im Juli 2021 wurde Staatspräsident Jovenel Moïse in seiner Residenz unter noch immer ungeklärten Umständen ermordet. Seit mehr als einem Jahr anhaltende Bandenkämpfe im Großraum von Port-au-Prince haben die ohnehin schwierige Sicherheitslage verschlechtert und die Hauptstadt teilweise gelähmt. Immer wieder blockieren Banditen den Zugang zum Varreu-Hafen in Port-au-Prince, was zu Treibstoffknappheit führt.

Hinzu kamen in den vergangenen Wochen Proteste und Plünderungen, nachdem die seit mehr als einem Jahr amtierende Regierung von Interimspremierminister Ariel Henry eine deutliche Erhöhung der Kraftstoffpreise angekündigt hatte. Erstmals nach drei Jahren kam es zudem in den vergangenen Tagen wieder zu einem Cholera-Ausbruch.

Trump soll in Verbindung mit vorgeworfener Vergewaltigung aussagen

NEW YORK: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll nach einem Gerichtsbeschluss zu einer Klage in Verbindung mit einer ihm vorgeworfenen Vergewaltigung aussagen. Ein Richter in New York wies am Mittwoch einen Versuch Trumps zurück, die für den kommenden Mittwoch vorgesehene Aussage zu verschieben. Dies würde «keine unangemessene Belastung» für den 76-Jährigen darstellen, hieß laut Gerichtsunterlagen.

Bei dem Fall geht es um eine Verleumdungsklage der Autorin Jean Carroll, die Trump 2019 vorgeworfen hatte, sie 23 Jahre zuvor vergewaltigt zu haben. Trump reagierte darauf unter anderem mit den Worten: «Sie ist nicht mein Typ». Er erklärte weiter, sie nie getroffen zu haben. Sie versuche nur, ihr neues Buch zu verkaufen und habe schon andere Männer ähnlicher Dinge beschuldigt.

Carroll warf Trump in der Verleumdungsklage vor, ihren Ruf mit seinen Kommentaren beschädigt zu haben. Sie hatte die Anschuldigung im «New York Magazine» erhoben und später detaillierter vorgebracht. Trump ist wiederholt beschuldigt worden, gegenüber Frauen übergriffig geworden zu sein.

Archäologen graben Mosaik aus Römerzeit aus

DAMASKUS: Archäologen in Syrien haben ein sehr gut erhaltenes Mosaik aus der Römerzeit freigelegt. Das Kunstwerk befindet sich in der Stadt Rastan im Westen des Bürgerkriegslandes und ist 20 Meter lang und 6 Meter breit, wie die Generaldirektion für Altertümer und Museen am Mittwoch meldete. Das «seltene» Mosaik zeige unter anderem Szenen aus dem Trojanischen Krieg.

Ein Teil des Mosaiks wurde den Angaben nach bereits vor einigen Jahren unter einem Haus entdeckt, als Oppositionelle im Zuge des Bürgerkriegs dort Tunnel gruben. Die Ausgrabungen gingen derweil weiter, da die Forscher vermuten, dass sich noch weitere Teile des Mosaiks unter angrenzenden Gebäuden befinden könnten. Lokalen Medien zufolge stammen die Mosaik-Tafeln aus dem 4. Jahrhundert.

Im Zuge des Bürgerkrieges wurden in Syrien viele archäologische Stätten zerstört und geplündert. Trauriges Beispiel ist Palmyra: Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sprengte die rund 2000 Jahre alten Kulturdenkmäler der Oasenstadt, weil sie darin Bauten von «Ungläubigen» sah.

Die Stadt Rastan war im Krieg hart umkämpft, 2018 brachten Syriens Regierungstruppen das Gebiet wieder unter ihre Kontrolle.

Konstituierende Sitzung des neuen Parlaments in Rom

ROM: Gut zweieinhalb Wochen nach der Parlamentswahl in Italien kommen an diesem Donnerstag die Abgeordneten der beiden Kammern erstmals in Rom zusammen. Bei den konstituierenden Sitzungen müssen zunächst die Vorsitzenden gewählt werden. Im Abgeordnetenhaus mit insgesamt 400 Parlamentariern und im kleineren Senat mit 206 Senatoren hat die Rechtskoalition um Wahlsiegerin Giorgia Meloni jeweils die Mehrheit. Der Allianz gehören neben Melonis rechtsradikaler Partei Fratelli d'Italia auch noch die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia an. Die Fratelli verfügen innerhalb des Lagers über mehr Abgeordnete als Lega und Forza Italia zusammen.

Das Wahlprozedere der Kammervorsitzenden könnte über den Donnerstag hinausgehen. Im Anschluss werden die Fraktionschefs bekanntgegeben, möglicherweise passiert das erst am Wochenende. Diese gehen dann gemeinsam mit den Parteichefs zu Staatspräsident Sergio Mattarella, welcher erst ab dem Zeitpunkt jemanden offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen darf. Es ist davon auszugehen, dass er Meloni als Chefin der größten Parlamentspartei auswählt.

Verhandlung zu schottischer Unabhängigkeit beendet - Urteil später

LONDON: Nach zwei Tagen hat der britische Oberste Gerichtshof eine wegweisende Verhandlung um ein Unabhängigkeitsreferendum in Schottland beendet. Bis zu einem Urteil dürfte es aber noch Monate dauern. Im Kern geht es um die Frage, ob das schottische Regionalparlament die Befugnis besitzt, auch ohne Zustimmung der britischen Zentralregierung eine Volksbefragung über die Loslösung vom Vereinigten Königreich anzusetzen. London lehnt dies ab.

Gerichtspräsident Robert Reed dankte beiden Seiten für ihre Einlassungen. «Wie ich zu Beginn sagte, werden wir Zeit benötigen, um zu erwägen, was wir gehört haben und was wir lesen werden», sagte Reed am Mittwoch in London. «Wir wissen, wie wichtig dies ist, und werden Ihnen unser Urteil so schnell wie möglich mitteilen.» Unter anderem müssen die Richter rund 8000 Seiten an Unterlagen prüfen.

Im Raum stehen nach Ansicht von Beobachtern drei mögliche Urteile: Das Gericht erkennt das Recht der Schotten auf eine eigene Entscheidung an, lehnt eine solche strikt ab oder erklärt, dass es verfrüht wäre, eine Entscheidung zu treffen.

Die Entscheidung des Gerichts gilt als wichtige Wegmarke für die Anhänger der schottischen Unabhängigkeitsbewegung. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will - sofern das Gericht grünes Licht gibt - ihre Landsleute im Oktober 2023 abstimmen lassen, ob ihr Land unabhängig werden soll oder nicht. 2014 hatte sich bei einer ersten Volksabstimmung eine Mehrheit der Schotten für den Verbleib in der Union ausgesprochen. Für London ist die Frage damit langfristig entschieden. Sturgeon argumentiert jedoch, dass der Brexit die Ausgangslage entscheidend verändert habe. Die Schotten hatten den EU-Austritt beim Referendum 2016 mit großer Mehrheit abgelehnt.

Ausschuss zum Angriff auf US-Kapitol tagt wieder öffentlich

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol in Washington im Januar 2021 kommt am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Es ist die erste öffentliche Anhörung nach der Sommerpause des Parlaments. Es könnte zugleich die letzte öffentliche Sitzung des Gremiums vor den US-Kongresswahlen Anfang November sein. Bis zum Jahresende - bevor im Januar das neugewählte Repräsentantenhaus seine Arbeit aufnimmt - muss der Ausschuss seine Arbeit abgeschlossen haben.

Genaue Angaben zur Tagesordnung machte das Gremium vorab nicht. In den vergangenen Monaten hatte der Ausschuss erstaunliche Details zum damaligen Sturm auf das Kapitol zu Tage befördert. Zahlreiche Zeugen belasteten den damaligen Präsidenten Donald Trump dabei schwer.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar 2021 gewaltsam den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden bei der vorausgehenden Präsidentschaftswahl formal zu bestätigen. Durch die Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben. Trump hatte seine Anhänger kurz zuvor bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Der Ausschuss arbeitet die Hintergründe des Angriffs auf.

EuGH urteilt zu möglicher Diskriminierung bei Kopftuchverbot

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) beschäftigt sich am Donnerstag (9.30 Uhr) erneut mit Kopftuchverboten und möglicher Diskriminierung. Im Fokus steht, wie Belgien den im EU-Recht festgelegten Gleichbehandlungsgrundsatz in nationale Vorschriften umgesetzt hat. Im Kern geht es darum, ob Religion ein eigenständiger Diskriminierungsgrund ist oder ob sie zusammen mit philosophischen und spirituellen Weltanschauungen geschützt wird. (C-344/20)

Bei einem Bewerbungsgespräch für ein Praktikum in einer Wohnungsverwaltungsgesellschaft in Belgien wurde eine Muslimin mit Kopftuch auf die unternehmensinterne Neutralitätsregel hingewiesen. Demnach müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf achten, dass sie ihre religiösen, philosophischen oder politischen Weltanschauungen weder durch Worte noch durch ihre Kleidung zum Ausdruck bringen.

Darauf antwortete die Frau, dass sie sich weigere, ihr Kopftuch abzulegen. Einen Monat später bewarb sie sich erneut und schlug vor, eine andere Art von Kopfbedeckung zu tragen. Darauf hieß es jedoch, dass ihr kein Praktikum angeboten werden könne, da keinerlei Kopfbedeckung erlaubt sei. Sie macht nun geltend, wegen ihrer Religion diskriminiert worden zu sein.

Die Generalanwältin am EuGH argumentierte in ihren Schlussanträgen, dass Religion ein eigenständiger Diskriminierungsgrund sein müsse, da sonst der Schutz vor Ungleichbehandlung zu gering sei. Die Schlussanträge sind rechtlich nicht bindend, der Gerichtshof folgt ihnen jedoch oft.

Afrikanische Staaten beraten über Ebola-Ausbruch in Uganda

KAMPALA: Mit Blick auf den Ebola-Ausbruch in Uganda haben mehrere afrikanische Staaten über das weitere Vorgehen beraten. Vertreter von elf afrikanischen Ländern, des ugandischen Gesundheitsministeriums und der Weltgesundheitsorganisation WHO trafen sich in der Hauptstadt Kampala zu einem Notfalltreffen. Im Rahmen der Gespräche bestätigte die ugandische Gesundheitsministerin Jane Ruth Aceng, dass mittlerweile auch in Kampala ein bestätigter Todesfall nach einer Ebola-Infektion verzeichnet wurde.

Der Patient hatte sich im Bezirk Mubende, dem Epizentrum des Ausbruchs, angesteckt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Von dort floh der Mann jedoch und schlug sich mit falschem Namen bis zur rund 150 Kilometer entfernten Hauptstadt durch. Dort verstarb der Mann wenig später.

Mittlerweile ist die Zahl der Todesfälle nach einer Ebola-Infektion auf 17 gestiegen. Laut der letzten veröffentlichten Zahlen des ugandischen Gesundheitsministeriums vom vergangenen Sonntag sei die Zahl der Infektionen insgesamt auf 48 gestiegen. 14 Fälle seien unter Beobachtung und bislang nicht bestätigt. Der Ausbruch war bekannt geworden, nachdem ein 24-jähriger Mann Ende September gestorben war. Nach seinem Tod wurde bei dem Patienten die seltene Sudan-Variante des Virus nachgewiesen.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC teilte am Mittwoch mit, den Ausbruch genau im Blick zu halten. Auf Grund der geringen Fallzahlen geht die Behörde allerdings nur von einem lokalen Infektionsgeschehen aus. Eine Einreisekontrolle von Reisenden aus Uganda empfahl die Behörde daher nicht. Allerdings sollten sich alle Reisenden nach Uganda an die Sicherheitsvorkehrungen des ugandischen Gesundheitsministeriums halten, um eine Infektion zu verhindern.

WHO warnt: Bei Affenpocken-Überwachung nicht nachlassen

GENF: Trotz weltweit rückläufiger Zahlen an Affenpocken-Nachweisen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem leichtfertigen Umgang mit der Krankheit. «Wenn Fallzahlen zurückgehen, kann ein Ausbruch um so gefährlicher sein», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. «Das kann uns dazu verleiten, zu glauben, die Krise sei vorüber, und dass wir nicht mehr wachsam zu sein brauchen.»

Die WHO warnt davor, dass sich die Lage schnell und zunächst unbemerkt verschlimmern könnte, wenn die Überwachung zu früh nachlässt. Das beklagt sie auch bei der Corona-Pandemie. Es werde zu wenig getestet, und es würden zu wenig Virus-Sequenzen ermittelt. So sei es schwierig, die Ausbreitung zu überwachen und neue Varianten schnell zu entdecken.

Affenpockenfälle seien zuletzt neu aus dem Sudan gemeldet worden, darunter aus einem Flüchtlingslager nahe der Grenze zu Äthiopien, berichtete Tedros. Auch in 21 Ländern in Süd- und Mittelamerika sei die Zahl der gemeldeten Fälle in der vergangenen Woche gestiegen. Weltweit wurden der WHO mehr als 70.000 Infektionen und 26 Todesfälle gemeldet. In Deutschland geht die Zahl der Affenpocken-Nachweise nach Angaben des Robert-Koch-Instituts seit August zurück. Zuletzt seien es weniger als 50 Fälle pro Woche gewesen.

Nach Tod von Dutzenden Kindern: Indien stoppt Hustensaftproduktion

NEU DELHI: Dutzende Kinder sind in Gambia womöglich durch verunreinigte Husten- und Erkältungssäfte gestorben - nun soll der indische Hersteller die Produktion einstellen. Das ordnete die Regionalregierung im indischen Bundesstaat Haryana an, wo die Firma Maiden Pharmaceuticals Limited ihren Sitz hat, wie die indische Nachrichtenagentur ANI am Mittwoch berichtete. Demnach sagte der örtliche Gesundheitsminister Anil Vij, dass bei einer Inspektion in der Produktionsstätte verschiedene Mängel festgestellt worden seien. Zudem würden derzeit noch Hustensaftproben in einem Labor ausgewertet. Nach Angaben von Behörden und der Firma sind die betroffenen Medikamente nur nach Gambia geliefert worden.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vergangene Woche vor den Mitteln. Die in Gambia vertriebenen Husten- und Erkältungssäfte stehen nach WHO-Angaben im Verdacht, akutes Nierenversagen auszulösen und den Tod von mehr als 60 Kindern verursacht zu haben. Die gambischen Gesundheitsbehörden riefen ebenfalls dazu auf, die in Verdacht stehenden Säfte nicht mehr zu verschreiben. Ihren Angaben zufolge waren die vom Nierenversagen betroffenen Kinder unter fünf Jahre alt. Nach Angaben der gambischen Polizei wurden 50.000 Fläschchen der vermutlich kontaminierten Medikamente ins Land gebracht. Ein Großteil davon, rund 41.500 Produkte, wurden demnach von den Gesundheitsbehörden beschlagnahmt.

Indien ist als Apotheke der Welt bekannt und stellt viele Medikamente kostengünstig besonders für ärmere Länder her.

900.000 Menschen im Südsudan von Überschwemmungen betroffen

JUBA: Die Zahl der Menschen, die von den Überschwemmungen im Südsudan betroffen sind, liegt mittlerweile bei 900.000 Menschen. Wie das regionale UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe im Südsudan am Mittwoch mitteilte, leiden mittlerweile 29 Bezirke des Landes unter den Fluten.

Besonders betroffen ist der Norden des Landes, in dem bis Ende Oktober noch die Regenzeit andauert. Nach UN-Angaben wurden durch die Überflutungen Straßen und Felder überschwemmt sowie Häuser und Schulen zerstört. Neben der Gesundheitsversorgung sei außerdem die Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet, da die Fluten Bohrlöcher und Brunnen zerstört hätten und so das Wasser kontaminiert sei.

Experten zufolge sind die Folgen des Klimawandels in Afrika aktuell vor allem an den Extremen im Wasserhaushalt sichtbar: Einerseits leiden die Menschen am Horn von Afrika in Äthiopien, Somalia, in Teilen Kenias sowie im Süden Madagaskars unter mehrjährigen schweren Dürreperioden. Neben dem Südsudan gibt es in Nigeria, dem Kongo und Burundi andererseits massive Überschwemmungen.

Möglicher Prozess gegen Maddie-Verdächtigen beginnt nicht vor 2023

BRAUNSCHWEIG: Der auch im Fall des verschwundenen Mädchens Maddie verdächtige Deutsche wird sich nicht mehr in diesem Jahr einem Prozess wegen anderer Vorwürfe von Sexualstraftaten stellen müssen. Ein solches Verfahren beginne nicht vor 2023, teilte das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mit. Die zuständige Strafkammer werde in einem sogenannten Zwischenverfahren jetzt prüfen, ob die Anklageschrift zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet werde, hieß es.

Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen den 45-jährigen Deutschen erhoben. Ihm werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen. Die Taten soll er zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben.

Derzeit sitzt der 45-Jährige für die Vergewaltigung einer US-Amerikanerin im Jahr 2005 im portugiesischen Praia da Luz eine siebenjährige Haftstrafe ab. In diesem Ferienort war im Mai 2007 die damals dreijährige Britin Madeleine McCann aus einer Apartmentanlage verschwunden. Sie wird seither vermisst. Bei den Ermittlungen wegen Mordes gegen den 45-Jährigen im sogenannten Fall Maddie bittet das Bundeskriminalamt weiterhin um Zeugenhinweise.

Seine Haftstrafe hätte der Angeschuldigte im September 2025 voll verbüßt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters, am Mittwoch der dpa. «Wir rechnen mit einer Hauptverhandlung Mitte kommenden Jahres», sagte er mit Blick auf die neuen Vorwürfe von Sexualstraftaten. «Das entscheidet aber letztlich das Landgericht Braunschweig.»

Mindestens 40 Menschen sterben an Folgen von Monsunregen

KATHMANDU: Im Zusammenhang mit spätem Monsunregen sind in Nepal mindestens 40 Menschen gestorben. Sie wurden seit vergangener Woche bei Erdrutschen und Sturzfluten besonders in den bergigen Gebieten des Landes im Himalaya getötet, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde Nepals der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Dutzende weitere seien verletzt worden. Zudem dauerten Rettungsarbeiten zur Suche von Dutzenden Vermissten noch an, sagte ein Polizeisprecher. Wie sehr die Infrastruktur beschädigt worden sei, sei noch unklar.

Starke Regenfälle, die heftige Überflutungen und Erdrutsche auslösen, sind in der derzeitigen Monsunzeit in Südasien normal. Der Monsun dauert gewöhnlich von Juni bis September. Die Schäden sind oft groß, ganze Häuser werden weggeschwemmt, es gibt immer wieder Todesopfer. Gleichzeitig ist der Regen für die Landwirtschaft, von der ein Großteil der Bevölkerung lebt, lebenswichtig. Wissenschaftler sagen, dass angesichts des Klimawandels besonders starker Regen häufiger vorkommt.

EU-Gesundheitsexperten warnen vor Doppellast durch Corona und Grippe

BRÜSSEL: Vor der anstehenden Grippe-Saison warnen führende europäische Gesundheitsexperten vor einer erwarteten Doppelbelastung durch Corona- und Grippe-Infektionen. Auch wenn man sich nicht in der Situation wie vor einem Jahr befinde, sei klar, dass die Corona-Pandemie noch immer nicht vorbei sei, teilten EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, WHO-Regionaldirektor Hans Kluge und die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, am Mittwoch mit. Leider sehe man Anzeichen dafür, dass eine neue Infektionswelle in Europa begonnen habe.

Angesichts des erwarteten Wiedererstarkens der Grippe im Herbst und Winter wolle man erneut auf die Bedeutung hinweisen, gerade anfällige Menschen zu schützen, betonten Kyriakides, Kluge und Ammon in einer gemeinsamen Erklärung. Dass Corona und Grippe möglicherweise gleichzeitig im Umlauf sein werden, erhöhe für Anfällige das Risiko schwerer Erkrankungen und Todesfälle. Dies wiederum erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass Krankenhäuser und das Gesundheitswesen nach drei ermüdenden Jahren an der Pandemiefront wieder unter Druck geraten könnten.

Impfungen zählten nach wie vor zu den wirkungsvollen Werkzeugen gegen Corona- wie Grippeviren, unterstrichen die drei. Es sei wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Menschen über 60, Schwangere und Vorerkrankte gegen beides geimpft werden. «Unsere Botschaft ist einfach: Impfen rettet Leben.»

Frankreich verpflichtet streikendes Raffinerie-Personal zur Arbeit

PARIS: Frankreichs Regierung greift angesichts knappen Sprits bei den Streiks in den Raffinerien hart durch. Premierministerin Élisabeth Borne habe angeordnet, dass das notwendige Personal der Raffinerie von Port-Jérôme in der Normandie am Mittwoch zur Arbeit verpflichtet wird, sagte Regierungssprecher Olivier Véran in Paris. «Die Auswirkungen des Arbeitskonflikts sind für zu viele Franzosen unerträglich geworden.» Menschen könnten nicht mehr zur Arbeit fahren, Einkäufe erledigen oder ihre Kinder zur Schule bringen. Möglicherweise würden für eine zweite Raffinerie in Dunkerque noch am Mittwoch ebenfalls Zwangsmaßnahmen ergriffen.

An etwa einem Drittel der französischen Tankstellen gibt es nach rund zwei Streikwochen inzwischen Engpässe, Autofahrer stehen Schlange oder kurven auf der Suche nach Kraftstoff durch die Städte. Sechs der sieben Raffinerien des Landes sind von den Streiks betroffen, die Gewerkschaft CGT will eine zehnprozentige Lohnerhöhung bei den Raffinerien des Energiekonzerns Total durchsetzen. Am Mittwoch sollte es Gespräche von Total mit allen Gewerkschaften geben.

Die Dienstverpflichtung von Beschäftigten solle das Befüllen der Tanklastwagen in den Raffinerien ermöglichen, sagte der Regierungssprecher. Wenn die Belieferung der Tankstellen wieder in Gang komme, könne sich die Lage binnen weniger Tage normalisieren. Die Mehrheit der beteiligten Gewerkschaften lehne den Streik ab, auch deshalb greife der Staat ein.

Veganerin in England lässt Hausmäuse gewähren - Strafe fürs Füttern

COLCHESTER: Weil sie aus ethischen Gründen nicht gegen eine Mäuseplage in ihrem Haus vorgegangen war, muss eine Veganerin in England nun Strafe zahlen. Trotz Beschwerden von Nachbarn habe die 73-Jährige die Mäuse in ihrem Reihenhaus wie Haustiere behandelt und ihnen Futter gegeben, teilte der Rat des Bezirks Tendring in der ostenglischen Grafschaft Essex mit.

Ein Gericht in der Stadt Colchester verurteilte die Frau deshalb zu einer Geldstrafe von 1500 Pfund (1700 Euro), wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete. Die 73-Jährige hatte die Vorwürfe zuvor eingeräumt.

Das Gericht betonte, es respektiere die Ansichten der Frau, doch betrachteten andere Menschen Mäuse eben als Ungeziefer. Die Auswirkungen des Befalls auf die Nachbarn hätten eine Untätigkeit nicht zugelassen. Einige seien wegen des Gestanks ausgezogen, Dinge seien beschädigt worden.

Die Frau hatte angegeben, die Tiere würden die Nachbarn nicht belästigen, weil sie sich doch um sie kümmere. Das sah das Gericht anders. Es verhängte zudem eine Geldbuße von 150 Pfund gegen die Frau und sprach der Gemeinde eine Zahlung von 2395 Pfund für entstandene Kosten an der Sozialwohnung zu. Gemeindemitarbeiter hatten bei mehreren Besuchen Hilfe angeboten und die 73-Jährige gemahnt, keine Vögel mehr zu füttern, ihren überwuchernden Garten aufzuräumen und die Schädlingsbekämpfung anzufordern.

Meloni fordert schnellere Regierungsbildung

ROM: Die voraussichtlich künftige Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, will ein höheres Tempo bei der laufenden Regierungsbildung. «Ich denke, wir können keine Zeit verlieren, die Lage Italiens ist nicht einfach», sagte die Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia am Mittwoch in Rom. Ihre Partei gewann am 25. September die Parlamentswahl und will mit der rechten Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi eine Regierung bilden. Die beiden Parteichefs wolle sie später am Tag noch persönlich treffen, kündigte Meloni einen Tag vor der konstituierenden Parlamentssitzung gegenüber Journalisten an.

Italienische Medien spekulieren seit Tagen über die Besetzungen im Kabinett. Die Rechtsallianz traf sich zuletzt in den Villen von Silvio Berlusconi in Rom und Norditalien zu Beratungen. Laut Presseberichten stritten die Parteien etwa um die Besetzung des wichtigen Finanzministeriums. Lega und Forza Italia, die bei der Parlamentswahl ihre Erwartungen nicht erfüllt sahen, kämpfen um wichtige Posten und Einfluss in der kommenden Regierung. Bei Melonis Fratelli haben zu wenige Leute Regierungserfahrung, weshalb die Partei wichtige Ministerien mit externen Experten besetzen will.

Ein entscheidender Schritt hin zur Regierungsbildung folgt an diesem Donnerstag, wenn die beiden Parlamentskammern zu einer konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Die Parlamentarier sollen dann die Präsidenten für den kleineren Senat und die größere Abgeordnetenkammer wählen. Wer das Rennen macht, ist noch unklar.

Die Rechtsallianz verfügt aber über eine absolute Mehrheit und wäre damit in der Lage, ihre Leute in das zweit- und dritthöchste Amt der Italienischen Republik zu hieven. Als nächstes dürfte dann Staatschef Sergio Mattarella den Auftrag zur Bildung einer Regierung ausgeben, die er später vereidigen muss.

Regierungsbildung - Kristersson braucht mehr Zeit

STOCKHOLM: Gut einen Monat nach der Parlamentswahl in Schweden hat es der Chef der Partei Die Moderaten, Ulf Kristersson, bis zum Ablauf einer Frist noch nicht geschafft, eine mehrheitsfähige Regierungskonstellation zu bilden. Er benötige zwei Tage zusätzlich Zeit bis zum Freitag, sagte der Vorsitzende der konservativen Partei am Mittwoch in Stockholm. Im Prinzip sei man soweit, es gehe noch um letzte Details.

Zuvor hatte Kristersson bei Parlamentspräsident Andreas Norlén Bericht darüber erstattet, wie weit er bei der Regierungsbildung gekommen ist. Norlén teilte kurz danach mit, ihm diese zwei weiteren Tage zu gewähren. Ein Parlamentsvotum über Kristersson als Ministerpräsident könnte dann schon am Montag stattfinden.

Bei der schwedischen Parlamentswahl waren die Sozialdemokraten der bisherigen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson erneut klar stärkste Kraft geworden. Ein konservativ-rechter Vier-Parteien-Block um Kristerssons Moderate, die Christdemokraten, die Liberalen und die rechtspopulistischen Schwedendemokraten hatte zusammen jedoch eine knappe Mehrheit von 176 der 349 Sitze erreicht. Die Rechtspopulisten hatten dabei ein Rekordergebnis erzielt und die Moderaten erstmals als zweitstärkste Partei abgelöst.

Kristersson hatte vor gut dreieinhalb Wochen den Sondierungsauftrag erhalten, um sich an der Bildung einer neuen Regierung zu versuchen. Die genaue Konstellation ist jedoch unklar: Es könnte letztlich auf eine Minderheitsregierung hinauslaufen, die im Parlament auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten setzt. Nun sind Minderheitsregierungen in Skandinavien keine Seltenheit - neu wäre jedoch, dass ein solches Gebilde in Schweden auf die Stimmen der Rechtspopulisten angewiesen ist. Gerade die Liberalen und die Schwedendemokraten gelten jedoch in vielen Sachfragen als teils weit voneinander entfernt, was ein Knackpunkt bei den Verhandlungen ist.

Falscher Feueralarm in Bundestagsbüros bewusst ausgelöst

BERLIN: Ein falscher Feueralarm in einem Berliner Bundestags-Bürogebäude ist vermutlich von Klimaschutz-Aktivisten ausgelöst worden.

Das betroffene Paul-Löbe-Haus am Reichstagsgebäude in der deutschen Hauptstadt sei am Dienstagabend evakuiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Der Fehlalarm sei über das Einschlagen einer Scheibe und den gedrückten Knopf eines Feuermelders bewusst ausgelöst worden, mutmaßlich durch Klimaschützer, so der Sprecher. Der Einsatz habe etwa eine Stunde gedauert. Wie viele Menschen am Abend das Gebäude verlassen mussten, war nicht bekannt.

Die Initiative «Letzte Generation» hatte am Montag einen falschen Feueralarm im Reichstagsgebäude, dem Sitz des deutschen Bundestages, ausgelöst und die Aktion über Twitter verbreitet. Parallel blockierte sie am Montag und Dienstagmorgen erneut Autobahnausfahrten.

Deutsche Terry Reintke wird Co-Chefin der Grünen im EU-Parlament

BRÜSSEL: Die Deutsche Terry Reintke ist ohne Gegenkandidatin zur Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europaparlament gewählt worden. Sie werde gemeinsam mit dem Belgier Philippe Lamberts den Weg zu einem grüneren, sozialeren und demokratischeren Europa weisen, teilte die Grünen-Fraktion am Mittwoch auf Twitter mit. Künftig wolle sie stärker darauf einwirken, das sozialpolitische Profil der Grünen-Fraktion zu stärken, sagte Reintke der Deutschen Presse-Agentur. Große Herausforderungen sieht sie in der kommenden Zeit auch darin, dass Umweltstandards etwa in der Landwirtschaft oder bei Vorgaben für Chemikalien nicht aufgeweicht werden dürften.

Die 35-jährige Reintke kommt aus dem Ruhrgebiet, ist seit 2014 Abgeordnete im Europaparlament und seit der laufenden Wahlperiode 2019 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie setzt sich unter anderem für Frauenrechte, den Schutz von Demokratie und Rechtsstaat sowie für die Rechte nicht heterosexueller Menschen ein.

Die bisherige Vorsitzende Ska Keller war Mitte September von dem Posten zurückgetreten. Die 40-jährige Deutsche hatte die Gruppe seit 2016 zusammen mit Lamberts geführt und den Schritt damit begründet, dass sie Platz für eine neue Generation machen wolle. Die Grünen-Fraktion ist mit derzeit 72 Abgeordneten die viertgrößte Gruppe im Europaparlament.

Polizist bei Einsatz getötet - weiterer Beamter verletzt

TORONTO: Ein Polizist ist bei einem Einsatz an einem Wohnhaus im Osten Kanadas Behörden zufolge von Schüssen tödlich verletzt worden. Ein weiterer Beamter habe bei dem Vorfall im Ort Innisfil nördlich von Toronto am Dienstagabend (Ortszeit) schwere Verletzungen erlitten, teilte die zuständige Polizei von South Simcoe in einer Mitteilung mit. Demnach waren Beamte wegen einer Störung zu dem Haus gerufen worden. In dem Gebäude seien beide Polizisten dann von Kugeln getroffen worden, hieß es weiter.

Der mutmaßliche Täter sei später nach dem Eingreifen der Polizei für tot erklärt worden. Einzelheiten dazu und zu den Hintergründen des Einsatzes gab es zunächst nicht. Die beiden Polizisten seien zur Behandlung ihrer Schussverletzungen zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Dort sei einer gestorben. Der andere wurde demnach nach Toronto geflogen und in ein Notfallzentrum gebracht. Sein Zustand sei weiter kritisch.

China begrüßt Plädoyer von Scholz gegen Abkopplung

PEKING: China hat Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz gegen eine wirtschaftliche Abkopplung vom chinesischen Markt begrüßt. «Wir unterstützen die Globalisierung und den Widerstand gegen Abkopplung», sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Mittwoch vor der Presse in Peking. Während die Weltwirtschaft in Schwierigkeiten stecke, seien Offenbleiben, Handelsbeziehungen und Wachstum nicht nur gut für China und Europa, sondern auch für die Erholung der Weltwirtschaft.

Dass Scholz am 4. November zu einem Besuch in China erwartet wird, wie inoffiziell aus Berlin berichtet wurde, wollte die Sprecherin zunächst nicht bestätigten. Der Kanzler wäre der erste Regierungschef eines G7-Staates, der seit Ausbruch der Pandemie nach China reist. Käme es zu einem Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping, wäre Scholz auch der erste ausländische Regierungschef, der ihn nach seiner erwarteten Wiederwahl auf dem am Sonntag in Peking beginnenden Parteitag trifft.

Am Vortag hatten sowohl Scholz als auch EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis auf einer Maschinenbaukonferenz des Branchenverbandes VDMA in Berlin vor einer Abkopplung von der zweitgrößten Volkswirtschaft gewarnt. Der Kanzler sprach von einem falschen Weg. Das Gebot der Zeitenwende laute vielmehr kluge Diversifizierung.

Mercedes-Benz kooperiert mit Microsoft und will Effizienz steigern

STUTTGART: Mercedes-Benz will die Effizienz in der Autoproduktion bis 2025 um 20 Prozent steigern. Möglich sein soll das durch den Einsatz einer Cloud des Internet-Riesen Microsoft, wie beide Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilten. Damit sollen weltweit rund 30 Werke des Autobauers vernetzt und Daten ausgetauscht werden. Potenzielle Engpässe in der Lieferkette könnten dadurch besser vorhergesehen und Ressourcen eher in die Produktion der hochpreisigen Fahrzeuge sowie E-Autos gelenkt werden.

Bei den angepeilten 20 Prozent gehe es nicht nur um die direkten Fertigungskosten, sondern auch um Kosten für Energie, Logistik oder Qualitätssicherung, sagte der für Produktion verantwortliche Mercedes-Vorstand Jörg Burzer. Letztlich gehe es um die gesamte Wertschöpfungskette.

Vor der Microsoft-Kooperation seien die Daten eher in den einzelnen Teams geblieben, erklärte Mercedes-IT-Chef Jan Brecht. Nun seien sie über die organisatorischen Grenzen hinweg sichtbar, was auch die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhe.

Zu den Kosten für die Nutzung der Microsoft-Dienste machte Mercedes keine Angaben. Die laufenden Kosten würden aber «massiv überkompensiert» durch die Effizienzsteigerung, hieß es. Gespeichert würden die Daten in Europa.

Gut ein Drittel der internationalen Studenten bleibt langfristig

WIESBADEN: Mehr als ein Drittel der Studentinnen und Studenten aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) bleibt langfristig in Deutschland. Von 2006 bis 2021 erhielten 612.000 Menschen aus Nicht-EU-Staaten erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Von denjenigen, die zwischen 2006 und 2011 studierten, lebten nach zehn Jahren noch 38 Prozent in Deutschland, berichtete die Behörde unter Berufung auf Daten des Ausländerzentralregisters.

Angesichts von Fachkräftemangel und demografischem Wandel seien Studierende aus Nicht-EU-Staaten wichtig für den deutschen Arbeitsmarkt, hieß es.

Die meisten, die zwischen 2006 und 2011 erstmals eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium hatten, hatten die chinesische Staatsangehörigkeit (36.000 Personen). Von ihnen lebten 29 Prozent nach zehn Jahren noch in Deutschland. Studenten und Studentinnen aus den USA bildeten die zweitgrößte Gruppe (13.000 Personen), davon blieben 14 Prozent langfristig. Bei den 12.000 russischen Staatsangehörigen waren es knapp die Hälfte (47 Prozent) und bei den 10.000 türkischen Studierenden 28 Prozent.

Die meisten, die nach zehn Jahren noch in Deutschland lebten, waren erwerbstätig (32 Prozent), 21 Prozent hatten eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen und 28 Prozent nahmen die deutsche Staatsbürgerschaft an. Weitere Teile waren auf Jobsuche oder blieben aus humanitären oder politischen Gründen, andere fielen unter die EU-Regeln zur Freizügigkeit.

Milliarden-Abschreibung belastet Philips

AMSTERDAM: Eine milliardenschwere Wertberichtigung sowie anhaltende Lieferkettenengpässe belasten den Medizintechnikhersteller Philips im dritten Quartal. Der Umsatz sank vorläufigen Zahlen zufolge auf vergleichbarer Basis um fünf Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie der Konkurrent von Siemens Healthineers am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) dürfte bei bis zu 210 Millionen Euro liegen, schätzt der niederländische Konzern. Das ist weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahresquartal, als Philips laut dem entsprechenden Quartalsbericht noch rund 512 Millionen Euro erreichte. Die Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen ab.

Zudem schreibt Philips auf seine problematische Schlaf- und Beatmungssparte 1,3 Milliarden Euro ab. Hier kämpft der Konzern weiter mit dem Rückruf und dem Austausch bestimmter Beatmungsgeräte und hat dafür bereits millionenschwere Rückstellungen vorgenommen. Im Juni vergangenen Jahres hatte die US-Tochter Philips Respironics bestimmte Schlaf- und Beatmungsgeräte zurückgerufen, weil sich ein Teil aus Polyurethanschaum zersetzen und für Menschen schädlich werden könnte.

Für das vierte Quartal erwartet Philips wegen der Lieferkettenprobleme und dem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich. Ausgeklammert sind dabei Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen. Die bereinigte Ebita-Marge dürfte in einer Spanne im hohen einstelligen bis zweistelligen Bereich liegen. Um die Produktivität zu verbessern, ruft Philips weitere Maßnahmen ins Leben, die bei der Vorlage der detaillierten Zahlen am 24. Oktober vorgestellt werden sollen. Die bereits getroffene Entscheidung, sich bei Forschung und Entwicklung auf weniger Projekte zu konzentrieren, führe zu einer Belastung von bis zu 165 Millionen Euro im dritten Quartal, hieß es weiter.

Fast 240 Grindwale nach Strandung gestorben

WELLINGTON: Knapp 240 Grindwale sind nach ihrer Strandung auf einer abgelegenen neuseeländischen Insel gestorben. Die Meeressäuger hätten sich am Montag auf Pitt Island im Südpazifik mehr als 800 Kilometer von der Ostküste Neuseelands verirrt, teilte die Naturschutzbehörde des Landes am Mittwoch mit. Erst am Samstag waren rund 240 Grindwale demnach auf der benachbarten Chatham Island verendet.

Einige der Wale seien bei ihrer Ankunft bereits tot gewesen, die übrigen Tiere hätten jedoch eingeschläfert werden müssen, um das Leiden zu minimieren, sagte Dave Lundquist, ein Berater der Behörde. In der Region würden Helfer die Meeressäuger «wegen der Gefahr von Haiangriffen auf Menschen und die Wale selbst nicht aktiv ins Wasser zurückbringen, so dass Einschläferung die humanste Lösung war.» Pitt Island ist der Behörde zufolge die abgelegenste bewohnte Insel Neuseelands mit eingeschränkter Kommunikation und schwieriger Logistik.

Nach Angaben der Walschutzorganisation Project Jonah handelte es sich mit insgesamt fast 480 verendeten Walen binnen weniger Tage um größere Strandungen im Pazifikstaat. «Bei Farewell Spit (an der nördlichen Spitze der Südinsel Neuseelands) kommt es zwar zu großen Massenstrandungen, aber durchschnittlich sind es 70 bis 80 Wale.» Die Helfer würden versuchen, die Tiere zu retten, wenn dies möglich sei.

In Neuseeland kommt es immer wieder vor, dass sich Wale an Strände verirren. Auch auf den Chatham-Inseln, zu denen Pitt Island gehört, sind solche Ereignisse keine Seltenheit. 1918 sollen mehr als 1000 Tiere bei einer einzigen Strandung verendet sein.

Biden will nach US-Zwischenwahlen über erneute Kandidatur entscheiden

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will nach den in knapp vier Wochen anstehenden US-Zwischenwahlen über seine erneute Kandidatur bei der Präsidentenwahl 2024 entscheiden. «Wenn das im November erledigt ist, werde ich eine Entscheidung treffen», sagte Biden dem US-Sender CNN in einem am Dienstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview. Auf die Frage, ob er glaube, dass er der einzige Demokrat sei, der eine hypothetische Wahl gegen den ehemaligen US-Präsidenten und Republikaner Donald Trump gewinnen könnte, sagte Biden: «Ich glaube, dass ich Donald Trump noch einmal schlagen kann.»

Der Demokrat Biden hatte in der Vergangenheit betont, dass er die Absicht habe, noch einmal für das Amt des US-Präsidenten ins Rennen zu gehen - falls seine Gesundheit es zulasse. Trump deutet seit Monaten immer wieder an, noch einmal für die Republikaner kandidieren zu wollen. Biden wäre bei der nächsten Präsidentenwahl 81 Jahre alt, Trump 78. Angesprochen auf sein Alter sagte Biden: «Die einzige Frage ist doch, ob Sie Ihren Job machen können. Und ich bin der Überzeugung, dass ich meinen Job machen kann.»

Zahl der Toten nach Erdrutsch steigt auf mindestens 43

LAS TEJERÍAS: Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela ist auf mindestens 43 gestiegen. Dies berichtete das venezolanische Fernsehen unter Berufung auf die Vize-Präsidentin des südamerikanischen Landes, Delcy Rodríguez, am Dienstag (Ortszeit).

Demnach werden in Las Tejerías im Bundesstaat Aragua mehr als 50 Menschen vermisst. Die Suche ging auch am Dienstag weiter. Mehr als 300 Häuser wurden zerstört, Hunderte wurden beschädigt. Venezuela steckt ohnehin in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise.

Heftiger Regen infolge des Sturms «Julia», der als Hurrikan in Nicaragua am Wochenende auf Land getroffen war, hatten Rodríguez zufolge mehrere Flüsse zum Überlaufen gebracht. Schlamm bedeckte große Teile des Ortes.

Las Tejerías hat gut 50.000 Einwohner und liegt rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas an einer wichtigen Industrieachse Venezuelas. In Mittelamerika verursachte der Tropensturm «Julia» Erdrutsche und Überschwemmungen mit mindestens 25 Toten.

«Fat Bear»-Wahl: «Jumbo Jet» 747 schlägt die Braunbär-Konkurrenz

ANCHORAGE: Der massige Gewinner des «Fat Bear»-Wettbewerbs in Alaska steht fest: Braunbär 747 mit dem vielsagenden Spitznamen «Jumbo Jet» wurde zum dicksten Pelztier des Katmai-Nationalparks gekürt. Er setzte sich in der Endrunde gegen das stattliche Weibchen 901 durch, das zum allerersten Mal im Rennen war. 747 habe wohl die meisten Lachse gerissen und damit die gesamte Konkurrenz zerlegt, teilte der Nationalpark im nördlichsten US-Bundesstaat Alaska am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Zwölf Braunbären waren in dem Nationalpark eine Woche lang angetreten, beim Finale der letzten beiden Kandidaten hatte der Veteran 747 mit gut 54 Prozent der Stimmen die Nase vorn. Das Gewicht des über 18 Jahre alten Männchens schätzen die Ranger auf bis zu 630 Kilogramm. Bereits 2020 hatte 747 den Fat-Bear-Titel geholt.

Zum achten Mal veranstaltete der Park in diesem Jahr die «Fat Bear Week». Online konnten Bären-Fans eine Woche lang Vorher-Nachher-Fotos anschauen und für ihre Favoriten stimmen. Über eine Million Stimmen aus aller Welt seien eingegangen, mehr als je zuvor, teilte die Ranger mit.

Im Frühjahr sind die Bären noch mager, bis zum Herbst haben sie sich beim Lachsfang Fettreserven für die Winterruhe angefressen. Der Wettbewerb soll über das Ökosystem und den Lebensraum der über 2000 Braunbären in der Region informieren.

Steigende Flüchtlingszahlen: FDP und Union fordern EU-Initiative

AUGSBURG: Angesichts steigender Flüchtlingszahlen fordern Politiker von FDP und Union Bundeinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, sich für Maßnahmen auf EU-Ebene stark zu machen, um eine neue Krise zu verhindern. Die Bundesregierung müsse sich für einen Europäischen Flüchtlingsgipfel einsetzen, sagte der Parlamentarische FDP-Geschäftsführer Stephan Thomae der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). Deutschland könne eine Flüchtlingsbewegung in «dieser Größenordnung» nicht allein auf nationaler Ebene lösen.

«Vielmehr braucht es einen Europäischen Flüchtlingsgipfel, um auch für zukünftige Flüchtlingswellen gewappnet zu sein», sagte Thomae. Die Bundesregierung müsse für ein gemeinsames Europäisches Asylsystem sorgen, das ein festes Verteilsystem sicherstelle.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte eine EU-weite Lösung. «Die Bundesregierung muss eine neue Flüchtlingskrise verhindern», sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende dem Blatt. «Ich erwarte, dass Innenministerin Faeser ein konkretes Konzept zur schnellen Unterbrechung der Transitrouten vorlegt und mit der EU den besseren Schutz der Außengrenzen organisiert», betonte er. Es gehe nach dem Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen nicht nur um Geld für die Flüchtlingsunterbringung. «Die wirksamste Entlastung der Kommunen ist die Beschränkung von illegaler Migration nach Deutschland», sagte Dobrindt.