Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.07.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Fall Maddie: Polizei setzt Durchsuchung im Kleingarten fort

HANNOVER: Im Fall der verschwundenen Maddie McCann hat die Polizei am Mittwochmorgen die Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover fortgesetzt.

Die Arbeiten waren am Dienstagabend zunächst unterbrochen worden. Mit einem Mini-Bagger und mit Spaten und Harken hatten Polizisten das Erdreich durchkämmt. Die Grabungen stehen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Zusammenhang mit der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen dreijährigen Maddie McCann sowie einem 43-jährigen in Kiel inhaftierten Deutschen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Mordes. Er wird verdächtigt, das Kind 2007 in Portugal entführt zu haben.

Dreamworld-Betreiber bekennen sich nach Tragödie schuldig

CANBERRA: Die Betreiber des australischen «Dreamworld»-Freizeitparks haben sich wegen des Todes von vier Gästen bei einem Wildwasserbahn-Unfall im Jahr 2016 schuldig bekannt. Bei der Verhandlung vor einem Gericht in Brisbane geht um drei Vorwürfe im Zusammenhang mit der Tragödie. So werden die Betreiber vor allem beschuldigt, die Anlagen nicht genügend gesichert und instandgehalten zu haben. In der vergangenen Woche war Anklage erhoben worden.

Der Anwalt der Muttergesellschaft Ardent Leisure, Bruce Hodgkinson, habe vor Gericht erklärt, dass sich das Unternehmen in allen Punkten schuldig bekenne, berichtete der australische Sender ABC am Mittwoch. Die Höchststrafe für jeden Anklagepunkt beträgt 1,5 Millionen australische Dollar (920.000 Euro).

Wegen einer Fehlfunktion bei der Wildwasserbahn «Thunder River Rapids» waren vor vier Jahren zwei Männer und zwei Frauen in dem Park im Bundesstaat Queensland ums Leben gekommen. Zwei der Opfer wurden aus ihrem Floß herausgeschleudert, zwei weitere wurden unter Wasser eingeklemmt. Der Park wurde nach dem Unglück für einige Monate geschlossen, die Unglücksbahn wurde abgerissen.

Erneut Überschwemmungen wegen heftigen Regens

TOKIO: Erneut haben heftige Regenfälle in Japan Häuser und Straßen überschwemmt. Wie örtliche Medien am Mittwoch meldeten, wurden Zehntausende Bewohner in der nordöstlichen Präfektur Yamagata aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Seniorin stürzte auf dem Weg in eine Notunterkunft und brach sich das Knie. Der Mogami-Fluß trat über die Ufer, in mehrere Häuser drang Wasser ein. Auch gab es Berichte über Erdrutsche.

Erst kürzlich war Japans südwestliche Hauptinsel von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht worden. Dadurch war es zu verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Über 70 Menschen starben.

Röttgen fordert «Gruppe von willigen Staaten» für EU-Außenpolitik

BERLIN: Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen schlägt für mehr europäische Schlagkraft in der Außenpolitik die Bildung einer «Gruppe von willigen Staaten» vor. «Europa muss ein außenpolitischer Akteur werden. Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden das in den nächsten zehn Jahren nicht erreichen», sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags der «Rheinischen Post» und dem Bonner «General-Anzeiger» (Mittwoch). «Wir müssen darum eine Gruppe von willigen Staaten bilden, die offen für alle ist und die einfach anfängt mit einer gemeinsamen Außenpolitik.»

Röttgen bewirbt sich um den CDU-Vorsitz und tritt dabei gegen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz an. Die Entscheidung soll Anfang Dezember auf einem Parteitag fallen.