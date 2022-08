Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.22 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Rettungshunde vergiftet: Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt

QUERÉTARO: Wegen der Tötung zweier Rettungshunde mit vergifteten Würstchen ist ein Mann in Mexiko zu einer Haftstrafe von mehr als zehn Jahren verurteilt worden. Eine Richterin habe am Dienstag (Ortszeit) in der Stadt Querétaro zudem entschieden, dass der Nachbar des Trainers von Athos und Tango eine Geldstrafe zahlen müsse, berichteten Medien. Der Mann kann demnach noch Berufung einlegen.

Nach einem Erdbeben mit 369 Todesopfern vor knapp fünf Jahren hatte der Border Collie Athos nach Angaben des mexikanischen Roten Kreuzes bei den Bergungsarbeiten in Mexiko-Stadt geholfen. Der kleinere Yorkshire Terrier Tango leistete emotionale Unterstützung bei Traumata. Der Nachbar tötete die beiden Tiere den Berichten zufolge im Juni 2021, weil ihn das Bellen angeblich störte. «Wir bedanken uns für all die Unterstützung in dieser Zeit», schrieb das Rote Kreuz auf Facebook nach dem Urteil. Solche Gesten spendeten Trost.

Japan plant mit weiteren Atomkraftwerken

TOKIO: Während in Deutschland mit Blick auf den Winter über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke gestritten wird, will das erdbebengefährdete Japan sogar weitere Meiler ans Netz bringen. Wie japanische Medien am Mittwoch berichteten, will die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida die Laufzeiten von AKW nicht nur auf über 60 Jahre verlängern. Die Regierung erwäge sogar die Entwicklung und den Bau von Atomkraftwerken der nächsten Generation. Dies wäre eine Abkehr von Japans bisheriger Linie, keine zusätzlichen AKW zu bauen.

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 in Folge eines schweres Erdbebens und eines gewaltigen Tsunami führte Japan strengere Sicherheitsstandards ein, die den Betrieb von Reaktoren grundsätzlich auf 40 Jahre begrenzten. Ein Betrieb für weitere 20 Jahre ist jedoch möglich, wenn Sicherheitsverbesserungen vorgenommen werden. Bislang haben 17 Atomkraftwerke die verschärften Sicherheitsauflagen erfüllt.

Regierungschef Kishida hatte kürzlich erklärt, dass Japan in diesem Winter bis zu neun der Kernreaktoren in Betrieb haben werde. Die übrigen sollen ab nächstem Jahr ebenfalls ans Netz genommen werden, berichteten japanische Medien. Die Nummer Drei der Weltwirtschaft hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Fiskaljahr 2030 (Beginn 1. April) 20 bis 22 Prozent seiner Stromversorgung aus Atomenergie zu erzeugen.

Herz des ersten Kaisers von Brasilien mit Staatsehren empfangen

BRASÍLIA: Anlässlich der Unabhängigkeitserklärung vor 200 Jahren ist das Herz des ersten Kaisers von Brasilien von Portugal in das südamerikanische Land gebracht und dort mit Staatsehren empfangen worden. Präsident Jair Bolsonaro nahm es bei einer Zeremonie im Regierungssitz Palacio de Planalto in der Hauptstadt Brasília feierlich entgegen, wie das Nachrichtenportal «G1» am Dienstagabend (Ortszeit) berichtete. Das in Formaldehyd eingelegte Herz von Peter I. war am Montag an Bord eines Militärflugzeugs angekommen und mit einer Luxuslimousine weitertransportiert worden. Anlässlich der Feierlichkeiten zur Unabhängigkeitserklärung Brasiliens wird das konservierte Organ im Außenministerium ausgestellt.

«Zwei Länder, vereint durch die Geschichte, verbunden durch das Herz. Zweihundert Jahre Unabhängigkeit, und vor uns: eine Ewigkeit der Freiheit», sagte Bolsonaro bei der Zeremonie. «Gott, Vaterland, Familie! Es lebe Portugal, es lebe Brasilien!»

Der Portugiese «Dom Pedro» hatte am 7. September 1822 die Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal ausgerufen. Als Peter I. war er zwischen 1822 und 1831 erster Kaiser von Brasilien, 1826 unter dem Namen Peter IV. zudem kurzzeitig auch König von Portugal. Der erste Kaiser Brasiliens hatte bereits seit früher Kindheit in Südamerika gelebt: Ende 1807 war die portugiesische Königsfamilie mit dem damals Neunjährigen vor Napoleons Truppen in die Kolonie geflohen.

Das Herz des späteren «Befreiers» wird seit Mitte der 1830er Jahre in der portugiesischen Kirche Nossa Senhora da Lapa in einem Glasbehälter mit fünf Schlüsseln aufbewahrt. Die anderen sterblichen Überreste ruhten lange ebenfalls in Portugal. Sie wurden aber 1972 während der Militärdiktatur in Brasilien (1964-1985) anlässlich des 150. Jahrestages der Unabhängigkeit nach São Paulo gebracht und dort am Unabhängigkeitsdenkmal beigesetzt.

Paris geht gegen Vermietung von 4,7 Quadratmeter großer Wohnung vor

PARIS: Klein, kleiner, noch kleiner - in Paris werden zahlreiche Ein-Zimmer-Wohnungen vermietet, die unvorstellbar und oft auch unzulässig winzig sind. In einem haarsträubenden Fall geht die Stadt nun gegen die Vermietung eines 4,7 Quadratmeter großen Appartements vor, für das ein Kellner eine Monatsmiete von 550 Euro bezahlt, wie die Zeitung «Le Parisien» berichtet. Wenn der 42-Jährige auf sein Hochbett klettert, ist Akrobatik gefragt, denn es gibt nur 50 Zentimeter Platz zwischen Matratze und Zimmerdecke. «Ich komme nur zum Schlafen her, ansonsten ist es deprimierend», meint er. Die Stadt hat das Zimmer inzwischen für unbewohnbar erklärt und will dem Kellner zivilrechtlich beistehen.

Das Gesetz schreibt eigentlich vor, dass eine Wohnung mindestens aus einem Hauptraum mit einer Oberfläche von mindestens neun Quadratmetern, einer Deckenhöhe von wenigstens 2,20 Meter oder einem Volumen von 20 Kubikmetern bestehen muss. In diesem Fall hatte die Vermieterin einfach ein Volumen von 24 Kubikmetern in den Mietvertrag geschrieben, das Doppelte der tatsächlichen Größe, wie die Zeitung schrieb. Kellner Massi, der aus Algerien stammt, zahlte 2018 bei seiner Ankunft in Paris 300 Euro an eine Immobilienagentur, mit sechs anderen Kandidaten stand er für das Zimmer an.

Der Fall von Massis Mini-Zimmer illustriere die Wohnungskrise in Frankreichs Hauptstadt, sagte der Sprecher des Vereins «Recht auf Wohnen» (DAL), Jean-Baptiste Eyraud, dem «Parisien». Vermieter nutzten dies aus und böten unmögliche Quartiere an. Wie ein Verantwortlicher der Wohnbehörde der Stadt erklärte, gibt es in Paris 58.000 frühere Dienstbotenzimmer, die sogenannten chambres de bonne, die weniger als acht Quadratmeter groß seien und teils auch vermietet würden.