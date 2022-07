Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Premier Sri Lankas zum Übergangspräsidenten ernannt

COLOMBO: Nach der Flucht von Präsident Gotabaya Rajapaksa ins Ausland ist sein Premierminister Ranil Wickremesinghe (73) vorübergehend zum neuen Staatschef Sri Lankas ernannt worden. Das teilte Parlamentspräsident Mahinda Yapa Abeywardena am Mittwoch in einer Erklärung im Fernsehen mit. Der bisherige Präsident habe den Schritt autorisiert.

Stunden zuvor hatte sich Präsident Rajapaksa mit seiner Frau in einer Militärmaschine auf die Malediven abgesetzt, wie Behörden beider Länder bestätigten. Der 73-Jährige hatte inmitten der Proteste gegen die schwere Wirtschaftskrise am Wochenende ursprünglich angekündigt, am Mittwoch als Staatschef des südasiatischen Inselstaates zurücktreten zu wollen. Er hatte das Amt Ende 2019 angetreten.

Die Nachricht von seiner Ausreise löste zwar Jubel unter den Demonstranten in Colombo aus. Sie protestierten aber dagegen, dass der Premier die Amtsgeschäfte des Präsidenten übernimmt. Sie sehen ihn als Verbündeten des geflohenen Staatschefs und machen ihn ebenso für die Wirtschaftskrise verantwortlich. Die ordentliche Wahl des neuen Präsidenten unter den Abgeordneten des Parlaments ist für den 20. Juli vorgesehen.

Der Inselstaat südlich von Indien mit seinen etwa 22 Millionen Einwohnern durchlebt die schwerste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1948. Die Wut der Demonstranten speist sich unter anderem aus dem seit Monaten bestehenden Mangel an Treibstoff und Gas zum Kochen, aber auch aus fehlenden Medikamenten und Lebensmitteln.

Lambrecht nach Festnahmen in Mali: «Sehr problematisches Signal»

BERLIN: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Machthaber in Mali nach der Festnahme einer Wachmannschaft des UN-Stützpunkts auf dem Flughafen Bamako scharf kritisiert. «Das Verhalten der malischen Machthaber ist ein sehr problematisches Signal. Hier sind - leider erneut - erhebliche Zweifel angebracht, ob Mali überhaupt noch ein Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit im Rahmen von Minusma hat», sagte Lambrecht am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich rufe die malischen Verantwortlichen auf, die ivorischen Soldaten umgehend freizulassen.»

Die malische Militärregierung hatte die 49 Soldaten aus der benachbarten Elfenbeinküste am Sonntag bei der Landung in Bamako als «Söldner» festnehmen lassen. Sie sind Austausch für eine Truppe, die einen Stützpunkt der UN-Truppe Minusma auf dem Flughafen sichert.

Machthaber in Mali lassen Wachmannschaft von UN-Stützpunkt festnehmen

BERLIN: Die Militärregierung im westafrikanischen Krisenstaat Mali hat die Wachmannschaft eines Camps der UN-Truppe Minusma auf dem Flughafen von Bamako festnehmen lassen. Die Männer aus der benachbarten Elfenbeinküste seien als Austauschkontingent für eine andere Einheit nach Mali geflogen, wie der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus Militärkreisen erklärt wurde. Der Fall werde untersucht und sei bisher ohne Beispiel bei dem Einsatz.

Am Vortag hatte die Regierung in Bamako erklärt, sie habe 49 Soldaten aus dem Nachbarland als «Söldner» festgenommen. Sie seien am Sonntag mit Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung ohne Erlaubnis in der Hauptstadt Bamako gelandet. Die Soldaten seien «illegal in das Staatsgebiet von Mali eingedrungen». Nach Darstellung von Malis Militärregierung ist ein Putschversuch geplant gewesen.

Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Seit dem bisher letzten Putsch im vergangenen Mai wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt, die wegen enger Beziehungen zu Russland kritisiert wird. Die Militärjunta hat Wahlen bis Ende März 2024 versprochen. Dem Krisenstaat machen seit Jahren islamistische Terrorgruppen zu schaffen. Die Bundeswehr ist in Mali weiterhin an der UN-Friedensmission Minusma beteiligt. Die europäische Ausbildungsmission EUTM soll jedoch weitgehend gestoppt werden.

Waldbrand in Südfrankreich: Tausende Camper in Sicherheit gebracht

BORDEAUX: Bei den Waldbränden an der französischen Atlantikküste haben Einsatzkräfte Tausende Menschen vor den sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht. Am Mittwochmorgen wurden bei Teste-de-Buch südlich der Großstadt Bordeaux fünf Campingplätze sicherheitshalber geräumt. 6000 Menschen wurden an andere Orte verlegt, wie die Präfektur der Gironde mitteilte. Bei Landiras, wo ebenfalls ein Waldbrand tobt, wurden fünf Weiler und ein Dorf geräumt. 500 Menschen kamen in Sicherheit.

Den Bränden fielen mittlerweile mehr als 1200 Hektar Landfläche zum Opfer. Sie werden durch anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen begünstigt. Am Mittwoch werden in dem Gebiet Temperaturen von 37 Grad Celsius erwartet. Die hohe Hitzewarnstufe Orange ist ausgerufen.

Nach Angaben der Präfektur kämpften mehr als 600 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Auch Einsatzkräfte aus anderen Landesteilen wurden zur Unterstützung erwartet.

Brandanschlag auf Medienhaus in Athen

ATHEN: Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Geschäftsräume des griechischen Radiosenders Real FM und der Zeitung «Real News» in Brand gesetzt. Das Gebäude im Norden der Hauptstadt Athen wurde schwer beschädigt. Ein Tontechniker sei von der Feuerwehr befreit und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Zeitung «To Proto Thema». Noch im Laufe der Nacht sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden, twitterte die Feuerwehr.

Bei den Brandsätzen soll es sich um selbst gebaute Konstruktionen mit Camping-Gaskochern handeln. Über die Hintergründe des Anschlags war zunächst nichts bekannt. «Sie fackeln uns ab! Sie versuchen, uns dicht zu machen», twitterte der Gründer der Real-Gruppe, der Journalist Nikos Chatzinikolaou. Der griechische Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis versicherte in einem Antwort-Tweet, man werde nicht zulassen, dass der Sender und die Zeitung schließen müssten.

In Griechenland und vor allem in Athen verüben Autonome und Anarchisten immer wieder Anschläge auf Einrichtungen wie Zeitungshäuser, Behörden und Parteibüros.

Tausende Fake-Buchungen: Japaner sabotiert aus Zorn Touristenbahn

TOKIO: Ein genervter Japaner hat mit Tausenden von Fake-Buchungen eine bei Touristen beliebte Luxus-Ausflugsbahn sabotiert. Wie japanische Medien am Mittwoch berichteten, hatte der 48-jährige Arbeitslose den sogenannten Romancecar, der Tokio mit beliebten Ausflugszielen wie Hakone am heiligen Berg Fuji verbindet, innerhalb von neun Monaten rund 9300 Mal online ohne Kaufabsicht reserviert. Passagiere müssen den «Limited Express Romancecar» vor Abfahrt buchen, wobei ein Aussichtsdeck vorne oder hinten am Zug besonders begehrt ist. Dort habe ihn einmal ein Gast gestört, aber das Personal habe nichts dagegen getan, gab der Mann als Grund für seine Sabotage an. Er zählt sich zu Japans vielen Zug-Fans und liebe den «Romancecar».

Da das Buchungssystem eine Sitzplatzreservierung automatisch storniere, wenn die Fahrkarte 15 Minuten vor Abfahrt nicht bezahlt ist, konnte der Betreiber Odakyu Electric Railway den Sitz stets nur in letzter Minute anderweitig verkaufen, hieß es. Der Mann habe alle Buchungen online auf dem Smartphone unter seinem Namen vorgenommen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen betrügerischer Behinderung von Geschäftstätigkeiten.

Biden zu Nahost-Reise aufgebrochen - erster Besuch in Israel

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden ist zu seinem ersten Nahost-Besuch seit seinem Amtsantritt vor eineinhalb Jahren aufgebrochen. Biden wird am Mittwoch in Jerusalem erwartet. Dort will er Gespräche mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid, mit Präsident Izchak Herzog und mit Oppositionsführer Benjamin Netanjahu führen. Im Westjordanland will Biden Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Am Freitag ist die Weiterreise nach Saudi-Arabien geplant. In Dschiddah will Biden mit der Führung des Königreichs zusammenkommen und an einem Gipfel des Golf-Kooperationsrats teilnehmen.

Das Weiße Haus teilte vorab mit, Biden werde in Israel das «eiserne Engagement» der USA für die Sicherheit des Verbündeten bekräftigen. Bei seinen politischen Gesprächen werde es auch um Israels zunehmende Integration in die Region gehen. Beim Treffen mit Abbas werde Biden seine nachdrückliche Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung unterstreichen, «die dem palästinensischen Volk ein gleiches Maß an Sicherheit, Freiheit und Chancen bietet».

US-amerikanische Taschenratten betreiben Wurzelfarmen

GAINESVILLE: Bestimmte Taschenratten in den USA betreiben einer neuen Studie zufolge unterirdische Wurzelfarmen. Wissenschaftler der University of Florida berichteten im Fachmagazin «Current Biology», dass die untersuchte Südöstliche Taschenratte (Geomys pinetis) Teile ihrer Nahrung selbst erntet und düngt.

Die US-amerikanische Ratten-Art lebt in weitläufigen Systemen unter der Erde und ernährt sich hauptsächlich von Wurzeln, die in ihre Tunnel hineinwachsen. Laut den Forschenden ernten die Tiere diese nicht nur, sondern bewirtschaften mit ihrem Kot als Dünger unterirdische Wurzelfelder. Auf diese Weise kann sich die Taschenratte während des Tunnelbaus weiterhin mit Nahrung versorgen und so zwischen 20 und 60 Prozent ihres täglichen Energiebedarfs decken.

Sie hoffe, dass ihre Studie eine größere Plattform für die noch wenig erforschten Tiere schaffe, sagte Forscherin Veronica Selden. «Taschenratten sind viel interessanter, als man ihnen zutraut», sagte die Zoologin. «Sie sind wirklich wichtige Ökosystemingenieure.»

Feuerwehr an französischer Atlantikküste kämpft gegen Waldbrände

BORDEAUX: Die Feuerwehr an der französischen Atlantikküste kämpft gegen mehrere Waldbrände südlich der Großstadt Bordeaux. 120 Feuerwehrleute und vier Löschflugzeuge seien im Einsatz, teilte die Präfektur in Bordeaux am Dienstagabend mit. Auch aus anderen Departements seien Löschkräfte mobilisiert worden. 450 Hektar Naturfläche im Bereich der Orte Landiras und Teste-de-Buch seien bereits ein Raub der Flammen geworden. Begünstigt werden die Brände durch anhaltende Trockenheit und eine Hitzewelle. Am Mittwoch werden in der Region Temperaturen von 37 Grad erwartet.

Die Rauchsäule der Brände sei selbst in Bordeaux zu sehen, berichtete der Sender France Info. Mehrere Ortsteile mussten demnach evakuiert werden müsse. Der französische Wetterdienst verbreitete eine Hitzewarnung.

Senat bestätigt neuen Chef für US-Waffenbehörde

WASHINGTON: Erfolg für US-Präsident Joe Biden: Die US-Behörde für Waffenkontrolle (ATF) bekommt nach sieben Jahren wieder eine reguläre Leitung. Der Jurist Steve Dettelbach, ein ehemaliger Staatsanwalt, wurde am Dienstag in Washington vom Senat als neuer Chef bestätigt. Die Behörde mit 5100 Mitarbeitern und einem Budget von etwa 1,4 Milliarden Dollar war über Jahre hinweg nur geschäftsführend geleitet worden. Biden sagte: «Der Senat hat gerade mit dieser Ernennung einen wichtigen, parteiübergreifenden Schritt begangen.»

Der Präsident von den Demokraten hatte zuletzt stärkere Anstrengungen gegen die hohe Waffengewalt in den Vereinigten Staaten angekündigt. Im September war es ihm nicht gelungen, seinen Wunschkandidaten an der Spitze der Behörde durchzusetzen. Das Weiße Haus zog den Kandidaten David Chipmann wegen fehlender Unterstützung im Senat zurück. Nun wurde Dettelbach auch mit zwei Stimmen republikanischer Senatoren bestätigt.

Das «Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives» (ATF) gehört als Bundesbehörde zum US-Justizministerium. Sie soll Schwarzbrennerei, Schmuggel und den illegalen Besitz von Waffen und Sprengstoffen bekämpfen.

Kapitol-Ausschuss warnt Trump vor Beeinflussung von Zeugen

WASHINGTON: Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar vergangenen Jahres hat den ehemaligen Präsidenten Donald Trump vor Beeinflussungsversuchen auf Zeugen gewarnt.

Am Ende einer öffentlichen Anhörung am Dienstag in Washington sagte das republikanische Ausschussmitglied Liz Cheney, Trump habe versucht, einen Zeugen zu kontaktieren, der noch nicht öffentlich ausgesagt habe. Der Zeuge habe es abgelehnt, auf den Anruf zu reagieren und stattdessen einen Anwalt eingeschaltet. Cheney fügte hinzu: «Lassen Sie mich noch einmal sagen, dass wir jeden Versuch, Zeugenaussagen zu beeinflussen, sehr ernst nehmen werden.».

Zeuge: Erst Trumps Rede brachte mich zum Kapitol

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat einer Zeugenaussage zufolge im Januar vergangenen Jahres einige Anhänger erst mit seiner Rede zum gewaltsamen Marsch auf das Kapitol aufgewiegelt. Der Trump-Anhänger Stephen Ayres sagte am Dienstag bei einer öffentlichen Anhörung vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Washington, er habe nicht geplant gehabt, zum Kapitol zu gehen. Erst Trumps Rede habe das geändert und «jeden aufgebracht». «Alle dachten, er werde mitmarschieren. Wissen Sie, er sagte in seiner Rede, dass er bei uns sein werde.»

Der Mann schilderte, dass Aufrufe in sozialen Netzwerken ihn bewogen hätten, an diesem 6. Januar in die US-Hauptstadt zu kommen. Er habe «definitiv» geglaubt, dass es Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 gegeben habe. Heute glaube er das «nicht so sehr». Das liege auch daran, dass er sich aus den sozialen Medien zurückgezogen und selbst «recherchiert» habe.

Der Ausschuss nahm bei seiner Sitzung auch Verbindungen rechtsextremer Gruppen wie der «Oath Keepers» zu dem Angriff ins Visier. «Ich habe einige Jahre mit den «Oath Keepers» verbracht, und ich kann Ihnen sagen, dass sie sich nicht gerne als Miliz bezeichnen, aber sie sind eine gewalttätige Miliz», sagte Jason Van Tatenhove, deren ehemaliger Sprecher. Die Gruppe habe am 6. Januar gezeigt, was sie eigentlich sei.