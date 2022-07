Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Neuer Finanzminister verteidigt Johnson gegen Kritik

LONDON: Der neue britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Premierminister Boris Johnson in der schweren Regierungskrise in Schutz genommen. Der konservative Regierungschef sei integer und «entschlossen, zu liefern», sagte Zahawi am Mittwoch dem Sender Sky News. Johnson habe sich dafür entschuldigt, dass er den konservativen Abgeordneten Chris Pincher in ein hohes Fraktionsamt berief, obwohl er von Vorwürfen der sexuellen Belästigung wusste. Der bisherige Bildungsminister war am Dienstagabend zum Nachfolger des zurückgetretenen Finanzministers Rishi Sunak ernannt worden.

Zahawi gilt selbst als möglicher Nachfolger Johnsons, dementierte aber aktuelle Ambitionen. Vielmehr verteidigte er seine Arbeit für den Premierminister, der auch von zahlreichen Tory-Abgeordneten zum Rücktritt aufgefordert wird. «Man macht diesen Job nicht, um ein einfaches Leben zu haben. Jeden Tag trifft man harte Entscheidungen. Manchmal ist es einfach, abzuhauen, aber es ist viel schwieriger, für dieses Land zu liefern.» Zusammen mit Finanzminister Sunak war am Dienstagabend auch Gesundheitsminister Sajid Javid zurückgetreten. Auch acht weitere konservative Abgeordnete gaben ihre Regierungsämter auf.

«Game over»? Britische Medien sehen Johnson am Abgrund

LONDON: Nach dem Rücktritt zweier wichtiger Minister sehen britische Zeitungen den konservativen Premierminister Boris Johnson vor dem Aus. Der Regierungschef stehe nach knapp drei Jahren Amtszeit am Abgrund, titelten am Mittwoch gleich mehrere Blätter. Johnsons Zukunft hänge an seidenem Faden, schrieb die Zeitung «Telegraph». Die konservative «Times» forderte in ihrem Leitartikel den Premierminister auf, zum Wohle des Landes zurückzutreten - «Game over», das Spiel sei aus. «Jeder Tag, den er im Amt bleibt, verstärkt das Chaos», so die «Times». Johnson habe keine Autorität mehr.

Die konservative Regierung steckt derzeit in einer schweren Krise. Am Dienstagabend traten sowohl Finanzminister Rishi Sunak als auch Gesundheitsminister Sajid Javid zurück. Beide verbanden dies mit Vorwürfen gegen den Partei- und Regierungschef, den Ruf der Konservativen zu beschädigen. Auch andere Abgeordnete legten Regierungsämter nieder. Die meisten Kabinettsmitglieder bekannten sich allerdings zu Johnson. Der 58-Jährige ist seit Juli 2019 im Amt und hat schon mehrere Skandale hinter sich.

Auslöser der neuen Regierungskrise war, dass Johnson den konservativen Abgeordneten Chris Pincher in ein wichtiges Fraktionsamt hievte, obwohl ihm Vorwürfe der sexuellen Belästigung bekannt waren. Vorige Woche trat Pincher zurück, weil er betrunken zwei Männer begrapschte. Die Tories sind nun in offenem Aufruhr. Der Regierungschef will jedoch weitermachen. Nur Stunden nach den Rücktritten berief er zwei Getreue als Minister. Am Mittag muss sich Johnson im Parlament Fragen der Abgeordneten stellen. Am Nachmittag steht er einem Parlamentsausschuss Rede und Antwort.

Nach Ende des Generalstreiks: Regierungsumbildung

QUITO: Der Generalstreik ist beendet, aber die Lage in Ecuador bleibt angespannt: Präsident Guillermo Lasso sah sich gezwungen, drei Minister auszutauschen. Er vereidigte am Dienstagabend (Ortszeit) in Quito die Ressortchefs für Stadtentwicklung und Wohnungsbau, Transport und öffentliche Bauten sowie Wirtschaft und Finanzen. Auch zwei weitere hohe Beamte führte er ins Amt ein. Dahinter stecke die Absicht, das Regierungsteam zu stärken, wie es in einem Tweet der Präsidentschaft des südamerikanischen Landes hieß.

Angesichts steigender Preise für Treibstoff und Dünger hatten indigene Gruppen 18 Tage lang gegen soziale Missstände protestiert. Am Donnerstag unterzeichneten Vertreter der Regierung und der Indigenen dann eine gemeinsame Erklärung. Bei den Straßenblockaden im ganzen Land und Protesten in der Hauptstadt Quito kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen kamen dabei sechs Menschen ums Leben, 335 weitere wurden verletzt. Hinzu kamen 155 Festnahmen während der Proteste.

Mit der Erklärung endeten die Proteste. Die Organisationen, die auf die Straße gegangen waren, gaben sich jedoch 90 Tage Zeit, um zu sehen, ob die gemachten Versprechen auch eingehalten werden. Die konservative Regierung von Präsident Lasso sagte zu, den Benzinpreis um 15 US-Cent je Gallone (3,78 Liter) zu senken, Düngemittel zu subventionieren, günstige Kredite für Kleinbauern anzubieten, die Zuschüsse für arme Familien zu erhöhen und Schulden in Höhe von bis zu 3000 Dollar pro Schuldner zu erlassen.

Gletscherunglück : Bergführer-Verband fordert mehr Planung

ROM/CANAZEI: Die italienische Vereinigung der Bergführer fordert nach dem tödlichen Gletschersturz in den Dolomiten mehr Voraussicht bei der Auslastung der Wanderrouten. «Man muss über eine Frequentierung basierend auf Vorsicht und Kenntnis über die Bedingungen auf den Reiserouten nachdenken», sagte die Sprecherin des Guide Alpine Italiane, Sara Sottocornola, der Deutschen Presse-Agentur. Die Bergführer in den Alpen reagierten bereits seit einiger Zeit auf die Veränderungen in den Gebirgen und suchten nach alternativen Routen. Den Besuch in den Bergen jetzt aufzugeben, sei nicht sinnvoll.

Am Sonntag brach am Berg Marmolata auf der Grenze zwischen dem Trentino und der Region Venetien eine Masse aus Eis, Schnee und Geröll ab, rauschte talwärts und begrub mehrere Bergsteiger unter sich. Die Behörden bestätigten bis Dienstagabend sieben Tote und acht Verletzte, darunter zwei Deutsche. Fünf vermisste Italiener wurden noch gesucht. Der Gletscherbruch ist laut Experten eine Folge des Klimawandels, durch den die Temperaturen steigen.

Ein solcher Vorfall sei sehr selten, und es sei unmöglich, ihn vorherzusagen, erklärte Sottocornola. Das Hochgebirge verändere sich seit mindestens 20 Jahren. Bis vor 30 Jahren sei die Jahreszeit noch sehr zuverlässig gewesen, aber heute sei das nicht mehr so. Jeder Wanderweg müsse im Hinblick auf die Saison und die Wetterbedingungen untersucht werden. «Wenn man weiterhin in die Berge will, muss man die Art, wie man dorthin geht, überdenken, und die Bedingungen dort schon zu Hause vor der Abreise aufmerksam einplanen», sagte Sottocornola.