Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Umweltverbände bemängeln EU-Entscheidung zum Verbrenner

BERLIN: Umweltverbände haben die Entscheidung der EU-Staaten zum Verbrenner bemängelt. Kritisiert wurde vor allem, dass Verbrenner-Autos nach 2035 eine Zukunft mit E-Fuels habe sollen. «E-Fuels sind eine Scheinlösung, sie sind ineffizient, nicht automatisch klimaneutral und werden auf absehbare Zeit teuer sowie begrenzt verfügbar bleiben», sagte Antje von Broock, Geschäftsführerin des BUND, am Mittwoch in Berlin. Der geschäftsführende Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser sprach von einem «Luftschloss» und einem verwässerten Verbrenner-Ausstieg.

Die für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 EU-Staaten einigten sich in der Nacht zum Mittwoch darauf, dass in der Europäischen Union ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden sollen. Zugleich wird die EU-Kommission einen Vorschlag machen, wie nach 2035 noch Fahrzeuge zugelassen werden können, die dann ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. Darauf hatte in Deutschland die FDP gepocht.

«Wir hätten uns ein noch klareres Bekenntnis zum batterieelektrischen Antrieb gewünscht», sagte von Broock. Das hätte auch der Automobilindustrie mehr Planungssicherheit gegeben. «Es ist unverständlich, warum die FDP hier so vehement für Einzelinteressen eintritt. Sollte nach 2035 die Zulassung neuer Pkw mit Verbrennungsmotor möglich sein, kann das zu unnötigen Fehlinvestitionen führen.»

Kaiser sagte: «Es ist es ein wichtiges Signal, dass die EU klimaschädlichen Verbrennern ein klares Enddatum setzt, aber dieses Verbot kommt viel zu spät, um das 1,5-Grad-Ziel im Verkehr zu erreichen und Europas Abhängigkeit vom Öl schnell zu beenden. Ärgerlich ist, dass die EU sich nun weiter mit der Scheinlösung ineffizienter und teurer E-Fuels beschäftigen muss, die im Pkw-Markt nichts verloren haben. Das «Luftschloss» E-Fuels bremse den anstehenden Umbau der Autoindustrie, führe Verbraucherinnen und Verbraucher in die Irre und werfe den Klimaschutz zurück.

Merkel zu Besuch in Washington - Museumsbesuch mit Obama

BERLIN/WASHINGTON: Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält sich derzeit zu einem Besuch in Washington auf. «Ich kann bestätigen, dass sich Bundeskanzlerin a.D. Dr. Merkel derzeit zu nachamtlichen politischen Gesprächen in Washington D.C. aufhält», teilte eine Sprecherin der ehemaligen Bundeskanzlerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Merkel sei seit Montag in Washington und werde am Donnerstag nach Berlin zurückkehren. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Merkel hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie nach ihrer 16-jährigen Amtszeit viel reisen wolle - unter anderem auch in die USA.

Zuvor hatte der frühere US-Präsident Barack Obama auf Twitter ein Foto veröffentlicht, das ihn gemeinsam mit Merkel bei einem Museumsbesuch in Washington zeigt. Er habe als Präsident gesehen, wie Merkel mit ihrem weisen Pragmatismus, ihrer guten Laune und ihrem unerbittlichen moralischen Kompass durch Krisen geführt habe, schrieb Obama in dem Kurznachrichtendienst. Er ergänzte: «Und ich fühle mich glücklich, sie eine Freundin nennen zu dürfen». Er sei dankbar für die Gelegenheit, das «National Museum of African American History and Culture» besuchen zu dürfen.

Wüstner: Nato vor Paradigmenwechsel - «Richtung Kalter Krieg 2.0»

BERLIN: Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, sieht die Nato vor einem «Paradigmenwechsel». Das Bündnis sei auf dem Weg zur alten Raumverantwortung wie vor 1990, sagte Wüstner am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin» vor dem Nato-Gipfel von Madrid. Einzelnen Bündnispartnern würden verstärkt Räume an der Ostflanke zugewiesen, hinzu komme eine verstärkte Einsatzbereitschaft. «Eigentlich auf dem Weg in Richtung Kalter Krieg 2.0», urteilte Wüstner.

Die Nato will die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte drastisch von derzeit 40.000 auf 300.000 erhöhen. Deutschland soll dabei 15.000 Kräfte stellen. Die Bundeswehr sei bei der Bereitstellung von Truppen in einer Vorreiterrolle, sagte Wüstner. Das sei eine Riesenherausforderung angesichts der aktuell kleinsten Bundeswehr aller Zeiten. «Da hat die Verteidigungsministerin einiges zu tun», betonte der Verbandschef. Es gebe um eine «glaubhafte Abschreckung» als Grundlage für Dialog. Man könne nur hoffen, dass dies wirke und es mittel- und langfristig wieder zu einer Phase der Abrüstung komme.

Für die Bundeswehr werde das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro nicht ausreichen, sagte Wüstner. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe auch zusätzlich von zwei Prozent Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt gesprochen.

Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht brauche man Stand jetzt nicht. Er halte aber die Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht für richtig, sagte Wüstner. Er betonte: «Gelingt es jetzt nicht, in dieser Legislaturperiode die Bundeswehr so attraktiv zu machen, dass wir das ausreichende Personal gewinnen - dann werden wir sicherlich auch wieder über die Wehrpflicht sprechen müssen.»

Schüsse bei Bank : Zwei Verdächtige tot, sechs Verletzte

SAANICH: Nach Schüssen bei einer Bank nahe der kanadischen Stadt Vancouver sind zwei Verdächtige getötet und sechs Polizisten verletzt worden. Am späten Dienstagvormittag (Ortszeit) habe die Polizei Hinweise erhalten, wonach zwei bewaffnete Männer eine Bank in der Gemeinde Saanich betreten hätten, teilte die Polizei mit. Nach ihrem Eintreffen seien mehrere Beamte beschossen worden. Zwei Verdächtige wurden von den Einsatzkräften vor Ort getötet. Ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle Bankmitarbeiter und andere Beteiligte unverletzt.

Drei der verwundeten Polizisten waren Medienberichten zufolge in ernstem Zustand und mussten operiert werden. Die Ermittler suchten zunächst nach einem möglichen dritten Verdächtigen, hoben jedoch am Abend eine entsprechende Warnung an die Anwohner auf. Man habe keine weiteren Hinweise auf einen weiteren Verdächtigen gefunden, hieß es in einem Tweet der Polizei.

Eine Mutter, die mit ihrem Sohn eine nahe gelegene Tierarztpraxis besucht hatte, berichtete von bis zu 50 Schüssen. «Es war beängstigend. Ich hatte früher schon mal ein oder zwei Schüsse gehört. So viele habe ich noch nie gehört», erzählte die Frau dem Sender CBC. Ein Polizeifahrzeug habe neben ihr angehalten, ein Beamter sei mit gezogener Waffe herausgesprungen. Sie und ihr Sohn hätten sich daraufhin gemeinsam mit anderen in der Tierarztpraxis in Sicherheit gebracht. Ein rund 23 Sekunden langes Video, das CBC veröffentlichte, zeigt, wie mehrere uniformierte Beamte eine Straße entlang zu einem Gebäude rennen. Darin sind zahlreiche Schüsse zu hören.

Menschenrechtler: Deutschland sollte mehr für Hongkonger tun

LONDON: Kurz vor dem 25. Jahrestag der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie Hongkong an China sehen Menschenrechtler auch Deutschland in der Pflicht, für die Rechte der Menschen dort einzustehen. «China respektiert Deutschland, China kümmert sich darum, was Deutschland denkt», sagte Sam Goodman, Policy and Advisory Director bei der Organisation Hong Kong Watch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Jubiläum der Übergabe an diesem Freitag. Die Bundesrepublik könne eine noch größere Rolle spielen, wenn es darum gehe, sich für politische Gefangene in Hongkong einzusetzen oder auch Menschen von dort Asyl zu bieten, betonte der Menschenrechtler bei der in Großbritannien ansässigen Organisation.

Die Abhängigkeit Deutschlands vom chinesischen Markt vergleicht Goodman mit der inzwischen bitter bereuten Abhängigkeit von russischem Gas und Öl. Das könne Deutschland im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan und einer ähnlichen Reaktion des Westens mit Sanktionen teuer zu stehen kommen, sagte der Experte.

Eigentlich sollten die Menschen in Hongkong unter dem Motto «Ein Land, zwei Systeme», bis 2047 ein «hohes Maß an Autonomie» und viele politische Freiheiten genießen. Doch Peking höhlte die Menschen- und Bürgerrechte nach und nach aus. Proteste wurden teils brutal niedergeschlagen. Mit der Einführung eines strengen Sicherheitsgesetzes erstickte Peking vor zwei Jahren die Demokratiebewegung in der Finanzmetropole. Aktivisten werden verfolgt. Ihre einstigen Anführer sitzen im Gefängnis oder haben sich ins Exil geflüchtet.