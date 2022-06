Neues aus dem Ausland am Mittwoch

SAF-Holland bietet für schwedischen Bremsenhersteller Haldex

BESSENBACH: Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will erneut den schwedischen Bremsenhersteller Haldex übernehmen. SAF-Holland biete 66 Kronen je Aktie, teilten die Franken am Mittwoch mit. Das Übernahmeangebot entspreche einem Aufschlag von 46,5 Prozent auf den Vortagesschlusskurs der Haldex-Aktien. Der Gesamtwert des Angebots liegt bei umgerechnet 307 Millionen Euro.

SAF-Holland wollte bereits vor sechs Jahren das schwedische Unternehmen für rund 450 Millionen Euro übernehmen. Damals stieg das Unternehmen aus einem Bieterwettbewerb aus. Das Haldex-Verwaltungsrat empfehle den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen, teilte SAF-Holland weiter mit. Die Annahmefrist soll voraussichtlich um den 4. Juli beginnen und bis 16. August laufen.

Haldex bietet Bremsen und Luftfederungen an. Zu den Kunden gehören große Hersteller von Lkw, Bussen und Aufliegern in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von etwa 455 Millionen Euro.

Waggons entgleist - viele Tote nach Zugunglück im Iran

TEHERAN: Bei einem Zugunglück im Iran sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Etwa ein Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, sagte ein Eisenbahnsprecher dem Staatsrundfunk Irib am Mittwoch. Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist. Es werde eine höhere Opferzahl befürchtet, hieß es. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Bilder der iranischen Nachrichtenagentur Isna zeigten entgleiste Waggons inmitten von Staub. Rettungskräfte eilten zu dem Unglücksort etwa 50 Kilometer außerhalb von Tabas. Auch Hubschrauber waren im Einsatz, um Schwerverletzte zu retten. Mehrere Hundert Passagiere sollen im Zug gewesen sein. Fünf der sieben Waggons sprangen nach Angaben der nationalen Hilfs- und Rettungsorganisation aus dem Gleis.

Das Unglück erinnert an eine schwere Zugkatastrophe 2016, als im Nordosten Irans Dutzende Menschen getötet und verletzt wurden. Damals wurden die Rettungsarbeiten auch dadurch erschwert, dass der Unglücksort in einer abgelegenen Region lag. Der schwerste Bahnunfall im Iran ereignete sich 2004, als ein mit Chemikalien beladener Güterzug bei Nischabur explodierte und mehr als 300 Menschen in den Tod riss.

Lächeln und wirbeln: Pizzamacher suchen in Buenos Aires ihre Meister

BUENOS AIRES: Rund 200 Pizzamacher aus Argentinien und anderen Ländern Süd-, Mittel- und Nordamerikas nehmen in Buenos Aires an der argentinischen sowie der panamerikanischen Pizzameisterschaft teil, die dort derzeit parallel stattfinden. Freiwillige Helfer lieferten dabei am Dienstag (Ortszeit) lächelnd Pizzastücke aus, Pizzamacher wirbelten Teig durch die Luft, wie auf Fotos zu sehen war. Sie bereiteten etwa Pizza ohne Gluten oder landestypische Pizza zu.

Der argentinische Meister bekommt laut Organisatoren mehr als eine Million Pesos (rund 8250 Euro) und ist Teil der Auswahl Argentiniens, die bei der Pizza-Weltmeisterschaft in Parma in Italien 2023 antritt. Das südamerikanische Land hat im 19. und 20. Jahrhundert selbst viele italienische Einwanderer aufgenommen, die seine Kultur prägten.

Mindestens acht Tote nach Zugunglück im Iran

TEHERAN: Bei einem Zugunglück im Iran sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Etwa ein Dutzend weitere Passagiere seien bei dem Unfall nahe der Stadt Tabas verletzt worden, sagte ein Eisenbahnsprecher dem Staatsrundfunk Irib am Mittwoch. Demnach war der Zug auf der Strecke zwischen der Pilgerstadt Maschhad und der Wüstenstadt Jasd entgleist. Es werde eine höhere Opferzahl befürchtet, hieß es. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Erstmals Mikroplastik im Schnee der Antarktis nachgewiesen

WELLINGTON: Forscher haben im Schnee der Antarktis erstmals Mikroplastik entdeckt. «Es ist unglaublich traurig, aber Mikroplastik im frischen Schnee der Antarktis zu finden, unterstreicht das Ausmaß der Plastikverschmutzung selbst in den entlegensten Regionen der Welt», sagte die Studentin Alex Aves von der neuseeländischen Canterbury University, die die Studie zusammen mit mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchgeführt hat.

Aves und ihre Kollegen hatten im Jahr 2019 an 19 Stellen des Ross-Schelfeises, das die südliche Hälfte des antarktischen Rossmeeres bedeckt, Proben entnommen. Das Ergebnis schockierte sie: Jede einzelne Probe enthielt Mikroplastik. Damit werden biologisch nicht abbaubare, synthetische Polymere in einem Größenbereich von weniger als fünf Millimetern bezeichnet. Der Forschungsartikel wurde am Mittwoch im Wissenschaftsjournal «The Cryosphere» veröffentlicht.

Durchschnittlich entdeckten die Forscher 29 Mikroplastik-Partikel pro geschmolzenem Liter Schnee. Dabei wurden 13 verschiedene Arten von Plastik entdeckt, vorwiegend jedoch PET (Polyethylenterephthalat), das vor allem für die Herstellung von Kunststoffflaschen und Textilfasern verwendet wird. In Proben, die in der Nähe von Forschungsstationen entnommen wurden, war die Dichte an Mikroplastik fast dreimal höher als bei Proben aus entlegeneren Gebieten.

Die Partikel könnten Tausende von Kilometern durch die Luft gereist sein, aber es sei ebenso wahrscheinlich, dass die Anwesenheit von Menschen in der Antarktis einen Mikroplastik-«Fußabdruck» hinterlassen habe, teilten die Forscher mit. Die Auswirkungen seien in jedem Fall enorm, hieß es in dem Papier. «Antarktische Organismen haben sich über viele Millionen Jahre an extreme Umweltbedingungen angepasst, und die schnellen Umweltveränderungen durch anthropogenen Einfluss bedrohen die einzigartigen Ökosysteme der Polarregionen.»

Gefängnis nach Mord an paraguayischem Mafia-Ermittler

BOGOTÁ: Die fünf nach dem Mord an einem prominenten Mafia-Ermittler aus Paraguay in Kolumbien festgenommenen Verdächtigen sollen Freiheitsstrafen in einem Hochsicherheitsgefängnis in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá verbüßen. Dies ging aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Kolumbiens am Dienstag (Ortszeit) hervor. Demnach akzeptierten vier der Verdächtigen die Anschuldigungen. Ein mutmaßlicher Geldgeber wies die Vorwürfe zurück.

Der paraguayische Mafia-Ermittler Marcelo Pecci war im Mai während seiner Flitterwochen auf der Halbinsel Barú nahe der Hafenstadt Cartagena in Kolumbien erschossen worden. Die Angreifer näherten sich Pecci und seiner Frau auf Jetskis und feuerten mindestens drei Schüsse auf den Staatsanwalt ab. Die Verdächtigen sagten der Staatsanwaltschaft zufolge, dass sie Pecci dank Veröffentlichungen in sozialen Netzwerke ausfindig machen konnten.

Pecci war einer der leitenden Staatsanwälte in einem Großverfahren wegen Drogenhandels und Geldwäsche gegen Verbrechersyndikate in dem südamerikanischen Land. In Paraguay sind eine Reihe von kriminellen Organisationen aktiv. Auch bei dem Rekordfund im Februar vergangenen Jahres im Hamburger Hafen gab es eine Verbindung nach Paraguay. Die rund 16 Tonnen Kokain waren in Containern aus Paraguay nach Deutschland verschifft worden.