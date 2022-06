Neues aus dem Ausland am Mittwoch

«Mütter von Tian'anmen» fordern Aufarbeitung des Massakers von 1989

PEKING: Vor dem Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 in China haben Angehörige der Opfer eine gerechte Aufarbeitung des Massakers gefordert. In einem offenen Appell, den die Menschenrechtsorganisation «Human Rights in China» (HRiC) am Mittwoch veröffentlichte, verlangte das Netzwerk der «Mütter von Tian'anmen» «Wahrheit, Entschädigung und Rechenschaft». Auch riefen sie die Regierung zu einem Dialog mit den Angehörigen auf, um die ausstehenden Probleme auf dem Rechtsweg zu lösen.

Die Militäraktion, bei der einige Hundert Menschen ums Leben gekommen sind, ist in China aber ein politisches Tabu-Thema. Die chinesische Führung erlaubt keine öffentliche Diskussion und auch kein Gedenken am Jahrestag an diesem Samstag. Angehörige und Bürgerrechtler werden um diese Zeit oft unter Hausarrest gestellt. Die Familien haben 203 Opfer identifiziert, darunter auch 14 Grund- und Mittelschüler. Das jüngste Opfer sei neun Jahre alt gewesen, das älteste 66 Jahre.

Nach wochenlangen Demonstrationen und Hungerstreiks gegen Korruption und für Meinungsfreiheit und Demokratie im Frühjahr 1989 hatte die kommunistische Führung die Volksbefreiungsarmee gerufen, um den Protesten ein Ende zu bereiten. Die «Mütter von Tian'anmen» sprachen von einer «brutalen Tragödie». Partei und Regierung hätten die von der Verfassung geschützten Forderungen ihrer Bürger ignoriert. Das Militär habe «wahllos auf unschuldige Menschen geschossen» und sei mit Panzern in die Menge gefahren.

Europol: Europa wird Drehscheibe im Kokainhandel

DEN HAAG: Europa wird einer Analyse von Europol zufolge mehr und mehr zu einer Drehscheibe im Kokainhandel. Aus Südamerika werde mehr Kokain nach Europa verschifft und von dort auch weiter transportiert, sagte Europol-Sprecher Jan op gen Oorth der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag. Indiz für die Zunahme des Handels sind Rekordmengen der Droge, die sichergestellt werden. Nach vorläufigen Daten wurden 2021 mindestens 240 Tonnen Kokain sichergestellt.

An der Spitze stehen Häfen in Belgien, den Niederlanden und Spanien, wie Europol mitteilte. Zum Vergleich: 2020 waren noch rund 214 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Auch der Hamburger Hafen werde von den kriminellen Banden zunehmend genutzt. Dort ist im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 19,1 Tonnen beschlagnahmt worden.

Wieviel Kokain nach Europa gelangt, ist kaum zu sagen. «Wir gehen davon aus, dass allein in Kolumbien jährlich 2000 Tonnen Kokain produziert werden», sagte der Sprecher. Mehr als 60 Prozent davon werde nach Europa verschifft.

Nur ein Teil der Drogen wird nach Angaben von Europol in den EU-Ländern konsumiert. Zum großen Teil werde das Kokain aus der EU weiter nach Osteuropa, Asien und Australien transportiert, geht aus dem neuesten Kokain-Bericht der Polizeibehörde und der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hervor.

Kabinett von Premier Albanese vereidigt - zehn Frauen

CANBERRA: In Australien ist das Kabinett des neuen Premierministers Anthony Albanese vereidigt worden. Zehn der 22 Ministerien werden von Frauen geführt - so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Mit Linda Burney (65) steht erstmals eine Frau mit indigenen Wurzeln dem Ministerium für australische Ureinwohner vor. Sowohl das Außen- als auch das Innenministerium werden mit Penny Wong und Clare O'Neil von Frauen geleitet. Vize-Regierungschef und Verteidigungsminister ist Richard Marles, der seit 2019 auch Vize-Chef der Labor-Partei ist.

Labor hatte die Parlamentswahl am 21. Mai klar gewonnen und ist zum ersten Mal seit fast zehn Jahren wieder an der Macht. Die konservative Koalition unter dem bisherigen Regierungschef Scott Morrison fuhr eine herbe Niederlage ein. Albanese (59) kann mit einer knappen Mehrheit regieren und wird nicht auf die Stimmen anderer Parteien angewiesen sein. Labor bekam 77 der 151 Mandate im Unterhaus.