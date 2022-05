Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Verband: Lieferkettenprobleme drücken Pkw-Neuzulassungen weiter

BRÜSSEL: Autohersteller haben in der Europäischen Union auch im April wegen Lieferkettenproblemen deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Neuzulassungen sank um 20,6 Prozent auf 684.506 Stück, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Das sei abgesehen vom Pandemiejahr 2020 mit Blick auf das abgesetzte Volumen der schlechteste April seit Beginn der Aufzeichnungen.

Alle wichtigen Länder verzeichneten prozentual zweistellige Rückgänge. Dabei traf es Italien mit einem Minus von einem Drittel am härtesten. In Frankreich und Deutschland sanken die Verkäufe um gut ein Fünftel. Spanien kam mit einem Rückgang von zwölf Prozent vergleichsweise glimpflich davon.

Die deutschen Hersteller-Konzerne Volkswagen, Mercedes und BMW verzeichneten allesamt zweistellige Rückgänge. Während es bei den Münchnern genau und bei den Stuttgartern etwas mehr als ein Fünftel waren, sank der Absatz der Wolfsburger um fast ein Drittel.

Über 180.000 Haushalte im Süden Brasiliens nach Zyklon ohne Strom

PORTO ALEGRE: Stromausfälle in 182.000 Haushalten hat der subtropische Wirbelsturm «Yakecan» im Süden Brasiliens gebracht. Windböen von über 100 Stundenkilometern hätten Bäume und große Gegenstände auf Stromleitungen stürzen lassen und damit die Stromausfälle am Dienstagabend (Ortszeit) ausgelöst, hieß es in einer Mitteilung des Energieunternehmens CEEE Equtaorial im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Außerdem gab es starken Regen.

Die Regierung und der Zivilschutz von Rio Grande do Sul hatten vor dem Wirbelsturm gewarnt. Städte in dem von deutschen Einwanderern geprägten Bundesstaat wie Porto Alegre sagten dem brasilianischen Nachrichtenportal «G1» zufolge etwa den Schulunterricht ab und schlossen Geschäfte. Flüge wurden gestrichen oder Routen geändert, der Betrieb in den Häfen von Rio Grande, Porto Alegre und Pelotas bis Mittwoch ausgesetzt.

Mindestens elf Tote bei Busunglück

SORRISO: Bei einem Busunglück im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf die Polizei am Dienstag (Ortszeit). Unter den Toten des Unfalls in der Nähe der Stadt Sorriso waren laut dem Nachrichtenportal «G1» eine Mutter und ihr Sohn. Demnach wurden weitere der rund 45 Passagiere schwer verletzt.

Der Bus, der auf der als «Soja-Straße» bekannten BR-163 von Cuiabá nach Sinop unterwegs war, stieß mit einem Lastwagen zusammen. Dem Ermittler zufolge ließ sich anhand der Bremsspuren feststellen, dass der Bus auf die Gegenfahrbahn geraten war, wie es in einer Mitteilung der Regierung von Mato Grosso hieß.

Auf dem Dach von New Yorks Konferenzzentrum wächst jetzt Gemüse

NEW YORK: Auf dem Dach von New Yorks Konferenzzentrum Javits Center wachsen jetzt Gemüse und Obstbäume. Schon seit 2014 sind 25.000 Quadratmeter des Daches der Messehalle an der Westseite Manhattans grün bepflanzt, seit kurzem ist mit einem Ausbau des nun sechs Straßenblöcke umfassenden Gebäudes auch noch eine Obst- und Gemüsefarm dazugekommen. «Jedes Mal wenn wir etwas Grünes und Nachhaltiges gemacht haben, hat uns ein Kunde gebeten, mehr in die Richtung zu unternehmen», sagte Messechef Alan Steel bei einer Besichtigung der Dachfläche. «Wir glauben an das Konzept - und es ist für uns ein Marketingpfund.»

Es sei nun das größte begrünte Dach New Yorks, sagte die bei der Messe dafür zuständige Jacqueline Tran. Die Farm habe etwa 4000 Quadratmeter, 32 Apfel- und 6 Birnbäume und 6 Mitarbeiter. «Wir erwarten rund 18.000 Kilogramm Obst und Gemüse jedes Jahr», sagte Tran. «Es gibt hier quasi alles von Arugula bis Zucchini - das Alphabet dessen, was man auf einem typischen Gemüsehof oder in einem typischen Supermarkt findet.» Verwendet wird die Ernte in den Restaurants des 1986 eröffneten Messezentrums.

Das grüne Dach habe dem Messezentrum geholfen, seinen Energieverbrauch um rund ein Viertel zu senken, sagte Tran. Zudem seien die gläsernen Außenwände mit einem neuen Muster ausgestattet worden, was die Zahl der Vögel, die dagegen flogen und dabei ums Leben kamen, um 90 Prozent reduziert habe. Zuvor hatten Vogelschützer die Betreiber des Messezentrums immer wieder für die hohe Zahl der tödlichen Vogel-Kollisionen angeprangert. Mindestens 35 verschiedene Vogel-Arten seien auf dem grünen Dach, wo es auch Bienenstöcke gibt, inzwischen schon beobachtet worden, sagte Tran.

Berühmt geworden war das Zentrum, wo jedes Jahr Dutzende verschiedene Veranstaltungen von Automessen bis hin zu Hunde-Wettbewerben stattfinden, vor allem 2016, als die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton dort ihre Siegesparty nach der Wahl abhalten wollte. Der Hauptsaal - so groß, dass die Freiheitsstatue hineinpasst - war schon vorbereitet gewesen, aber dann gewann der republikanische Gegenkandidat Donald Trump.

Streit mit USA: Präsident Guatemalas will nicht zum Amerika-Gipfel

GUATEMALA-STADT: Nach Spannungen mit der US-Regierung hat Guatemalas Präsident Alejandro Giammattei seine Teilnahme am Amerika-Gipfel im Juni in Los Angeles ausgeschlossen. Er habe ausrichten lassen, dass er nicht hinfahren werde, sagte der konservative Staats- und Regierungschef des mittelamerikanischen Landes am Dienstag bei einer im Fernsehen ausgestrahlten Veranstaltung. Er fügte hinzu, er habe dem US-Botschafter gesagt, Guatemala möge klein sein. Solange er Präsident sei, sei das Land aber zu respektieren. Er wäre ohnehin nicht zum Gipfel eingeladen worden, sagte der 66-Jährige, der seit 2020 im Amt ist.

Am Montag hatte Giammattei die Generalstaatsanwältin Consuelo Porras für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Das US-Außenministerium verkündete daraufhin ein US-Einreiseverbot für Porras und ihren Ehemann und erklärte, weitere Sanktionen in Betracht zu ziehen. «Während ihrer Amtszeit hat Porras wiederholt Antikorruptionsuntersuchungen in Guatemala behindert und untergraben, um ihre politischen Verbündeten zu schützen und sich ungebührliche politische Vorteile zu verschaffen», hieß es zur Begründung. Im vergangenen Jahr hatte die US-Regierung Porras bereits in eine Liste angeblich korrupter Funktionäre aus Mittelamerika aufgenommen.

Der Amerika-Gipfel steht vom 6. bis 10. Juni in Los Angeles an. Die Präsidenten Mexikos und Boliviens hatten ihre Teilnahme an dem Treffen bereits infrage gestellt, sollten Kuba oder andere Länder wegen der aus US-Sicht demokratiefeindlichen Haltungen derer Regierungen nicht eingeladen werden - wie es ein Vertreter der US-Außenministeriums in Aussicht gestellt hatte. Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung hatte am Montag jedoch versucht, abzuwiegeln, und betont, die Entscheidungen zu den Gipfel-Einladungen seien noch nicht abgeschlossen.