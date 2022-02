Neues aus dem Ausland am Freitag

Deutscher in Mordprozess in Spanien schuldig gesprochen

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Ein Deutscher aus Sachsen-Anhalt ist in Spanien im Sinne der Anklage des Doppelmordes und Mordversuchs in einem Fall schuldig gesprochen worden. Das teilten die Geschworenen in dem Strafprozess vor dem Landgericht in Santa Cruz de Tenerife am Freitag mit. Die Entscheidung der neun Frauen und Männer sei einstimmig gefallen. Der Angeklagte habe nicht in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt, wie dies die Verteidigung vorgebracht hatte. Die Tat sei besonders grausam, gegen Familienmitglieder und mit Heimtücke begangen worden. Dies sind Mordmerkmale nach dem spanischen Strafrecht.

Das Gericht muss nun aufgrund der Entscheidung der Geschworenen das Strafmaß festlegen. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe, die erst nach 25 Jahren überprüfbar ist. Die Verteidigung betonte vor Gericht, dass sie nicht mit dem Urteil der Geschworenen einverstanden sei. Sie hatte für diesen Fall schon zuvor angekündigt, Berufung einzulegen.

Laut Anklage hatte der auf Teneriffa lebende Mann seine von ihm getrennt in Halle lebende Frau und die beiden damals zehn und sieben Jahre alten Söhne bei einer Wanderung im Süden der Insel zu einer abgelegenen Höhle geführt. Dort habe er die Frau und den älteren Sohn erschlagen. Der Siebenjährige konnte rechtzeitig fliehen und war der wichtigste Zeuge.

Zum Prozessauftakt am Dienstag vergangener Woche hatte der Angeklagte geltend gemacht, er könne sich nur bruchstückweise an die Tat erinnern. Teils unter Tränen hatte er beteuert, «in Todesangst» und in verwirrtem Zustand auf eine unbegründete gewalttätige Attacke seiner Frau reagiert und «Steine zurückgeworfen» zu haben. Gegen Schmerzen und Depressionen habe er damals Medikamente genommen, auch Morphium. Sachverständige hatten jedoch betont, diese Medikamente hätten nicht zu einer höheren Aggression geführt.

Einbetonierte Leiche in Tschechien in Keller gefunden

JINDRICHUV HRADEC: Schauriger Fund in Tschechien: Unter dem Kellerboden eines Hauses in Südböhmen hat die Polizei eine Leiche in einem einbetonierten Fass gefunden. Zuvor hätten die Beamten einen Tipp von einem Informanten aus der Drogenszene bekommen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der Fund ereignete sich demnach bereits im Oktober im Bezirk Jindrichuv Hradec, wurde aber aus ermittlungstaktischen Gründen geheim gehalten. Die Leiche wurde als mumifiziert beschrieben.

Umfangreiche Nachforschungen ergaben, dass der Fall mit dem Verschwinden eines 26 Jahre alten Mannes im August 2012 zusammenhängt. Ein Slowake wird beschuldigt, den damaligen Nebenbuhler seiner Freundin mit einem Messer erstochen zu haben. Der Mann, der wie sein Opfer aus der Slowakei stammt, wurde festgenommen. Bei einer Verurteilung drohen ihm nach Polizeiangaben bis zu 18 Jahre Haft. Der Frau, um die sich das Liebesdrama gedreht haben soll, wird Beteiligung an dem Mord vorgeworfen.

Der Fall erinnert an die Taten einer Bande, welche 1991 die Leichen ihrer Opfer in Laugenfässern auflöste und anschließend im südböhmischen Orlik-Stausee versenkte. «Ob sie sich davon inspirieren ließen, werden wir vielleicht vor Gericht erfahren», sagte Polizeisprecher Jiri Matzner. Jindrichuv Hradec liegt rund 100 Kilometer südlich von Prag und 200 Kilometer östlich von Regensburg.

Köln will Benin-Bronzen an Nigeria zurückgeben

KÖLN: Die Stadt Köln will ihre Benin-Bronzen aus dem Rautenstrauch-Joest-Museum an Nigeria zurückgeben. Wie die westdeutsche Metropole am Freitag mitteilte, hat der Stadtrat beschlossen, die Rückgabe in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt und dem Staatsministerium für Kultur vorzubereiten.

Im Bestand des Rautenstrauch-Joest-Museums befinden sich 96 Benin-Hofkunstwerke aus dem Gebiet des heutigen Nigeria, die 1897 von der britischen Armee aus dem Königspalast des Königreichs Benin geraubt wurden. Die Werke wurden anschließend in Europa versteigert. Insgesamt 96 davon gelangten im Laufe der Zeit in das Kölner Museum. Es ist die viertgrößte Sammlung von Benin-Hofkunstwerken in Deutschland.

Das Auswärtige Amt bereitet für das Frühjahr eine politische Rahmenvereinbarung zwischen Nigeria und Deutschland vor. Die Übertragung der Eigentumsrechte schließe nicht aus, dass auch künftig ein Teil der Bronzen in deutschen Museen gezeigt werde, sagte die Direktorin des Rautenstrauch-Joest-Museums, Nanette Snoep, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Entscheidung darüber liegt dann aber bei Nigeria. Das bedeutet, dass sich die durch den Kolonialismus begründeten Machtverhältnisse umgekehrt haben.»

Russisches Sendeverbot für Deutsche Welle ist inakzeptabel

BRÜSSEL: Die EU hat das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland scharf verurteilt und als weiteres Zeichen eingeschränkter Medienfreiheit in dem Land gewertet. Die Entscheidung gegen den deutschen Auslandssender sei inakzeptabel und entbehre jeglicher Begründung, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Freitag. «Die Reaktion der russischen Behörden zeigt bedauerlicherweise einmal mehr, dass sie die Medienfreiheit anhaltend verletzen und die Unabhängigkeit der Medien missachten.»

Man sei solidarisch mit der Deutschen Welle und ihren Mitarbeitern in Russland, sagte der Sprecher. Zudem erwarte man, dass der Sender vollständigen und fairen Zugang zu rechtlichen Schritten habe, um die ungerechtfertigte Entscheidung anzufechten.

Russland hatte der DW am Donnerstag ein Sendeverbot erteilt. Zudem verfügte das Außenministerium die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten. Damit reagierte Russland auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen TV-Programms seines Staatssenders RT durch die deutschen Medienregulierer. Diese nannten als Grund das Fehlen einer Rundfunklizenz für Deutschland. RT DE hatte sein deutschsprachiges Programm Mitte Dezember über mehrere Verbreitungswege gestartet. In Deutschland benötigt man für bundesweite TV-Programme eine Rundfunklizenz.

Ungültige Stimmen und Kritik: Dämpfer für Johnson bei Nachwahl

SOUTHEND-ON-SEA: Kritiker des britischen Premierministers Boris Johnson haben ihrem Ärger über die «Partygate»-Affäre bei einer Abstimmung Luft gemacht. Nur 24 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten sich an der Parlamentsnachwahl in der Stadt Southend. Dabei gaben sie 1084 ungültige Stimmen ab - das war etwa jeder 15. Wahlzettel und mehr als der zweitplatzierte Bewerber erhielt. Wie die Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, waren viele dieser Wahlzettel mit Kritik und Beschimpfungen gegen Johnson beschriftet.

Zwar gewann Johnsons konservative Parteifreundin Anna Firth das Votum mit 86 Prozent der Stimmen unangefochten. Medien sprachen angesichts der Umstände aber von einem weiteren herben Dämpfer für den Premier.

Die wichtigsten Oppositionsparteien Labour und Liberaldemokraten hatten keine eigenen Kandidaten aufgestellt. Damit zeigten sie nach eigenen Angaben ihren Respekt vor dem bisherigen Tory-Mandatsträger David Amess, der im Oktober 2021 erstochen worden war. Ihm folgt nun Firth ins Parlament.

Johnson steht wegen der «Partygate»-Affäre um Lockdown-Feiern in der Downing Street seit Wochen erheblich unter Druck. Eine interne Untersuchung spricht von Führungsversagen. Die Opposition und zunehmend auch konservative Abgeordnete fordern Johnsons Rücktritt.

Athen schafft Testpflicht für Geimpfte bei Einreise wieder ab

ATHEN: Griechenland verlangt bei der Einreise von diesem Montag (7. Februar) an von Geimpften keinen negativen PCR- oder Schnelltest mehr. Künftig reiche wieder die EU-Impfbescheinigung, teilte der griechische Gesundheitsminister Thanos Plevris am Freitag im staatlichem Fernsehen mit. Ungeimpfte benötigen allerdings bei der Einreise weiterhin einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest.

Griechenland hatte die zusätzliche Testpflicht für geimpfte Einreisende im vergangenen Dezember eingeführt, um die Ausbreitung der Corona-Infektionen einzudämmen. Dieser Alleingang Athens wurde damals von anderen EU-Staaten kritisiert.

Vier Jahre im All - Auto von Tesla mit Tausenden km/h unterwegs

NEW YORK: Vier Jahre ist ein ins All geschossenes Auto der Marke Tesla im Sonnensystem unterwegs - sofern noch etwas von dem Sportwagen übrig ist. Er umrundet die Sonne und bewegt sich derzeit mit 25.000 bis 30.000 Stundenkilometern Richtung Mars. Von der Erde ist der Roadster über 375 Millionen Kilometer entfernt - mehr als 20 Lichtminuten. Die Angaben gehen zurück auf die private und oft zitierte Seite «Whereisroadster.com», die die Route des Autos permanent berechnet. Der Wagen wurde am 6. Februar 2018 in den Weltraum geschossen.

Die Webseite kann allerdings auch nichts darüber aussagen, ob der einst von Tesla-Chef Elon Musk öffentlichkeitswirksam ins All geschossene Roadster in der Farbe Mitternachtskirsche überhaupt noch existiert. Das Auto ist im Weltraum einer extremen Strahlung ausgesetzt - vor allem organische Stoffe wie Leder, Gummi und Farbe könnten längst der Vergangenheit angehören. Übrig bliebe der Aluminiumrahmen von Elon Musks altem Sportwagen.

Hintergrund des Teslas im All ist eine PR-Aktion Musks, der nicht nur Chef des Autobauers, sondern auch der privaten Weltraumfirma SpaceX ist. Als deren Rakete «Falcon Heavy» getestet werden musste, trennte Musk sich von seinem Cabrio und machte es zur Probeladung. Auf den Fahrersitz wurde die menschengroße Puppe «Starman» montiert, benannt nach einem Lied von David Bowie. Ein eingebautes Gerät spielte einen weiteren Bowie-Klassiker in Endlosschleife, bis die Batterie schlapp machte: «Space Oddity».

Baerbock reist in die Ukraine - Gespräche mit Selenskyj und Kuleba

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock reist vor dem Hintergrund der Krise zwischen Russland und der Ukraine an diesem Montag zu neuerlichen Vermittlungsbemühungen nach Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt wird die Grünen-Politikerin nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes vom Freitag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sowie Außenminister Dmytro Kuleba treffen. Baerbock hatte sowohl Selenskyj wie auch Kuleba schon bei einem Besuch am 17. Januar getroffen.

Vor den politischen Gesprächen will Baerbock nach diesen Angaben die Holodomor-Gedenkstätte besuchen, die an die Opfer der großen Hungersnot (Ukrainisch «Holodomor») von 1932 und 1933 erinnert. Bei der Hungersnot waren mehrere Millionen Menschen gestorben. Am Nachmittag werde die Ministerin zudem ein Militärkrankenhaus in Kiew besuchen, das maßgeblich von Deutschland finanziert werde.

Am späten Montagabend wird Baerbock demnach in den Osten der Ukraine reisen, wo sie am Dienstag die sogenannte Kontaktlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besuchen wolle. Die Sprecherin sagte, die Ministerin werde sich dort ein Bild der militärischen und humanitären Lage machen. Baerbock werde nicht wie geplant gemeinsam mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian an die Kontaktlinie fahren, da dieser den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und Kiew begleiten wird.

Baerbock hatte bei ihrem Kiew-Besuch im Januar nach einem Gespräch bei der dortigen Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gesagt, die Situation im Donbass sei «mehr als bedrückend» und Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung verlangt. Ein im belarussischen Minsk vereinbarter Friedensplan liegt auf Eis. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Seit 2014 sind im Donbass nach UN-Schätzungen mehr als 14.000 Menschen bei Kämpfen getötet worden.

Scholz reist vor Russland-Besuch in die Ukraine

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz wird vor seiner bereits ankündigten Russland-Reise auch die Ukraine besuchen. Wie der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag sagte, wird Scholz am 14. Februar in Kiew sein, bevor er dann einen Tag später Moskau besucht. Einzelheiten nannte Büchner nicht. Im Mittelpunkt werden aber die Bemühungen um eine Deeskalation der Ukraine-Krise stehen.

Scholz hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass er «in Kürze» nach Moskau reisen werde. Am Montag trifft er zunächst US-Präsident Joe Biden in Washington. In Planung ist für die nächste Woche auch ein Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Berlin. Außerdem werden Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in Berlin zu Gast sein. Alle diese Gespräche sind im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zu sehen.

Gedenken an getötete Polizisten

KUSEL: In Deutschland haben Politiker am Freitag der Anfang der Woche getöteten beiden jungen Polizisten gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verurteilte hämische Kommentare im Internet scharf.

«Wir erleben im Netz gerade widerwärtige Dinge, dass diese Tat von manchen bejubelt wird», sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Kusel (Rheinland-Pfalz). Dort nahm sie gemeinsam mit Innenminister Roger Lewentz an einer nicht-öffentlichen Trauerfeier teil.

Die zwei Polizisten - ein 29 Jahre alter Oberkommissar und seine 24 Jahre alte Kollegin, eine Polizeianwärterin - waren am frühen Montagmorgen nur wenige Kilometer von Kusel entfernt bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Unter dringendem Tatverdacht stehen zwei 32 und 38 Jahre alte Männer, die noch am selben Tag festgenommen wurden und nun in Untersuchungshaft sitzen.

Die nicht-öffentliche Trauerfeier hatte am Freitag um 10.00 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel begonnen. Erwartet wurden etwa 200 Gäste, darunter Angehörige und Kolleginnen und Kollegen der Opfer. Deutschlandweit wurde am Freitag um 10.00 Uhr auch mit einer Schweigeminute der beiden jungen Polizisten gedacht. In zahlreichen Kirchengemeinden sollten die Glocken läuten.

Britischer Automarkt noch immer deutlich unter Vor-Pandemie-Wert

LONDON: In Großbritannien sind im Januar deutlich mehr Autos verkauft worden als im Vorjahresmonat, die Nachfrage liegt aber noch immer weit unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Wie der Branchenverband SMMT am Freitag mitteilte, wurden landesweit 115.087 neue Fahrzeuge registriert. Das war ein Plus von 27,5 Prozent im Vergleich zum Januar 2021. Damals waren aber wegen eines Lockdowns Autohäuser geschlossen. Im Vergleich zum Januar 2020, also vor Beginn der Pandemie, sackten die Zulassungen aber um 22,9 Prozent ab. Der SMMT machte den globalen Chipmangel für das Minus verantwortlich.

Der Anteil von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben steigt hingegen in Großbritannien weiter deutlich. Im Januar wählte demnach jeder fünfte Käufer ein Plug-in-Modell. Registrierungen reiner E-Autos schossen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 130 Prozent in die Höhe. Die britische Regierung will von 2030 an keine neuen Verbrenner mehr zulassen.

Es sei immer klar gewesen, dass die Januarzahlen im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung darstellen würden, sagte der Chef des Verbands Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Mike Hawes. «Aber es ist beruhigend, einen erstarkenden Markt zu sehen.»

Nigeria beschuldigt mehr als 100 Unternehmen der Terror-Finanzierung

LAGOS: Nigerias Regierung will mehr als 100 Unternehmen strafrechtlich verfolgen, die in dem westafrikanischen Krisenstaat Terrorismus finanzieren sollen. 45 Verdächtige seien bereits festgenommen worden, teilte Informationsminister Lai Mohammed am späten Donnerstag in Lagos mit. Insgesamt befänden sich mehr als 500 Personen im Visier der Behörden. Ermittelt werde gegen 123 Firmen.

Den Unternehmen und einzelnen Personen wird zur Last gelegt, die islamistische Terrormilz Boko Haram sowie den Westafrika-Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) direkt mit Geld oder über Geldwäsche zu unterstützen. Einzelheiten gab der Minister nicht bekannt. Beide Gruppierungen stehen hinter zahlreichen Angriffen, Selbstmordanschlägen und Entführungen in Nigeria und Nachbarstaaten.

Volvo Cars und Northvolt bauen Batteriefabrik in Göteborg

GÖTEBORG: Eine geplante Batteriefabrik des schwedischen Autobauers Volvo Cars und des Batterie-Herstellers Northvolt soll im schwedischen Göteborg entstehen.

Das Werk ist Teil des gemeinsamen Investments der beiden Unternehmen von umgerechnet knapp 2,9 Milliarden Euro, wie Volvo Cars am Freitag mitteilte. Es soll ein geplantes gemeinsames Forschungs- und Entwicklungszentrum am Stammsitz des Autobauers ergänzen. Der Bau startet im kommenden Jahr. 2025 soll das Werk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50 Gigawattstunden an Batteriezellen den Betrieb aufnehmen. Nach Angaben von Volvo Cars könnten in dem Werk bis zu 3000 Jobs entstehen. An Northvolt ist der Volkswagen-Konzern zu einem Fünftel beteiligt, auch BMW hält einen kleinen Anteil.

Fünfte Johnson-Beraterin kündigt in Downing Street

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson verliert einem Bericht zufolge eine weitere enge Mitarbeiterin. Die Beraterin Elena Narozanski - zuständig für Frauenpolitik, Kulturpolitik und Extremismus - habe gekündigt, berichtete der gut vernetzte konservative Blog «Conservative Home» am Freitag in London. Zuvor hatten sich bereits vier andere Vertraute aus der Downing Street verabschiedet, darunter Munira Mirza, eine langjährige und wichtige Wegbegleiterin.

Johnson-Anhänger in seiner Konservativen Partei und Regierungsmitglieder betonten, die Rücktritte zeigten, dass der Regierungschef den versprochenen Kulturwandel umsetze. «Nun übernimmt der Premierminister das Kommando», sagte Energie-Staatssekretär Greg Hands dem Sender Sky News. In einem Untersuchungsbericht zur «Partygate»-Affäre um Feiern in der Downing Street während des Corona-Lockdowns war von Führungsversagen die Rede. Die Polizei ermittelt. Johnson steht erheblich unter Druck.

Insbesondere der Rücktritt seiner Vertrauten Mirza trifft den Premier nach Ansicht von Kommentatoren hart. Ihren Schritt begründete sie mit persönlichen Attacken Johnsons auf Oppositionsführer Keir Starmer. Am Donnerstagabend distanzierte sich auch Finanzminister Rishi Sunak von der Kritik an Starmer. Mit dem Abgeordneten Huw Merriman zog am Freitag ein weiterer prominenter Tory nach. Johnson hatte sich einer in rechten Kreisen verbreiteten Verschwörungstheorie gegen Starmer bedient.

Erdogan vermisst Führungsfigur wie Merkel in Ukraine-Konflikt

ISTANBUL: Nach seinem Besuch in Kiew hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Westen mangelnde Führung bei der Lösung des Ukraine-Konflikts vorgeworfen. «Früher kam (Ex- Bundeskanzlerin Angela) Merkel an und hielt den Schlüssel zur Lösung des Problems in der Hand. So eine Führungsfigur gibt es im Moment nicht», sagte Erdogan einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vom Freitag zufolge.

«Der Westen ist bisher leider daran gescheitert, so etwas wie einen Beitrag zur Lösung des Konflikts beizusteuern. Ich kann nur sagen, dass sie Probleme verursachen», so Erdogan. US-Präsident Joe Biden habe auch noch keinen «positiven Ansatz» gezeigt.

Erdogan hat sich als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine angeboten. Während Kiew das Angebot annahm, fiel die Reaktion aus Moskau zurückhaltend aus. Allerdings soll es ein bilaterales Treffen zwischen Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Dem Treffen mit Putin messe er sehr große Bedeutung zu, sagte Erdogan. Sollte der Türkei nach dem Treffen die Vermittlerrolle übertragen werden, würde man die Aufgabe mit Freude zu erfüllen versuchen.

Die Türkei pflegt enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. Russland liefert dem ressourcenarmen Land beispielsweise Gas. Der Ukraine verkauft Ankara Kampfdrohnen, eine Produktion soll Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge in der Ukraine etabliert werden. Aus beiden Ländern kommen außerdem jährlich Millionen Touristen in die Türkei.

Macron reist nächste Woche nach Moskau und Kiew

PARIS: Frankreiches Präsident Emmanuel Macron wird im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nächste Woche zu Vermittlungsbemühungen nach Moskau und Kiew reisen. Das verlautete am Freitag aus dem Élyséepalast in Paris. Zunächst fliegt Macron am Montag zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Am Tag danach steht ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf dem Programm. Mit beiden hatte er zuletzt mehrfach telefoniert.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will «in Kürze» nach Moskau reisen. Geplant ist auch ein Treffen von Macron, Scholz und dem polnischen Präsidenten Andzrej Duda in Berlin. Wie es aus dem Élyséepalast hieß, wird noch nach einem Termin gesucht. Sowohl Deutschland als auch Frankreich vermitteln in dem Konflikt seit Jahren.

Angesichts des Aufmarsch von mehr als 100.000 russischen Soldaten im Grenzgebiet zur Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch ins Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen zu bewegen.

Seltene Begegnung: Bolsonaro trift Linkspolitiker Castillo aus Peru

PORTO VELHO: In einem Wahljahr mit wieder aufgenommenen Attacken gegen die Linke und die Arbeiterpartei in Brasilien hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro Perus Staatschef Pedro Castillo getroffen. Bei dem Besuch des Linkspolitikers in Porto Velho, Hauptstadt des Amazonas-Bundesstaates Rondônia, kamen die beiden Präsidenten unter anderem überein, den bilateralen Handel zu steigern und die gegenseitigen Investitionen zu fördern. Dies ging aus einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag (Ortszeit) hervor.

Den äußerst knappen Wahlsieg Castillos gegen die Rechtspopulistin Keiko Fujimori hatte Bolsonaro noch kritisiert. Zu der Vereidigung des peruanischen Präsidenten Ende Juli 2021 reiste Brasiliens Vize-Präsident Hamilton Mourão.

Auch hat Bolsonaro als Staatschef des größten Landes in Lateinamerika weder an der Amtseinführung der linken Politikerin Xiomara Castro in Honduras Ende Januar teilgenommen noch plant er eine Teilnahme an der Amtseinführung des linken Politikers Gabriel Boric in Chile Mitte März. Im Fall von Peru hob er gemeinsame Werte wie Konservatismus, Liebe zum Land, Respekt und Familie hervor.

Australische Traumstraße Stuart Highway teilweise überflutet

DARWIN: Der Stuart Highway, einer der wichtigsten Fernverkehrsstraßen quer durch Australien, steht nach tagelangen Wolkenbrüchen teilweise unter Wasser. Besonders betroffen sei die Region bei Glendambo im Bundesstaat South Australia, wo die Fahrbahnen völlig unter den Fluten versunken seien, berichteten australische Medien. Der Sender ABC zeigte am Freitag Drohnenaufnahmen, die das Ausmaß der Überschwemmungen im Outback deutlich machen.

Versorgungsketten in den Norden des Landes seien unterbrochen, hieß es. Lastwagen müssten teilweise Umwege von bis zu 3000 Kilometer durch die Bundesstaaten New South Wales und Queensland fahren, um das Northern Territory zu erreichen, so der Sender «Sky News Australia». Unter anderem sei der abgelegene Outback-Ort Coober Pedy vollständig abgeschnitten. Bürger mit Gesundheitsproblemen seien von der australischen Luftwaffe ausgeflogen worden.

«Nicht nur muss das Wasser zurückgehen, sondern wir müssen dann den Schaden bewerten, den die Straße erlitten hat, bevor Leute wieder darauf fahren können», sagte der Chef der örtlichen Notdienste, Trevor Arnold. Dies sei notwendig, weil der Stuart Highway zumeist von extrem schweren Lastzügen befahren werde.

Der Highway, der über eine Länge von rund 2700 Kilometern in Süd-Nord-Richtung verläuft, gilt als eine der Traumstraßen Australiens. Er verbindet die Orte Port Augusta in South Australia mit Alice Springs im Red Centre und Darwin im Northern Territory.

US-Außenminister Blinken unterzeichnet Militärvertrag mit Slowakei

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat inmitten der heftigen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine einen Militärvertrag mit der Slowakei unterzeichnet. «Dieses Abkommen erleichtert unseren Streitkräften die Koordinierung gemeinsamer Verteidigungsanstrengungen, wie etwa die Durchführung gemeinsamer Ausbildungsübungen», sagte Blinken am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. Dort empfing er seinen slowakischen Kollegen Ivan Korcok und den Verteidigungsminister Jaroslav Nad, die für die Unterzeichnung des Vertrags angereist waren.

Das Abkommen ermöglicht den USA, ihre militärische Präsenz in dem direkt an die Ukraine angrenzenden EU-Land insbesondere dadurch zu verstärken, dass sie die beiden Militärflughäfen Sliac und Kuchyna ausbauen. Nach der Unterzeichnung muss noch das slowakische Parlament dem Vertrag zustimmen. Eine Mehrheit gilt derzeit nicht als sicher. Hauptkritikpunkt der Gegner ist die Befürchtung, dass zusätzliche amerikanische Truppen in das EU-Land verlegt werden und die Slowakei dadurch in den Ukraine-Konflikt verwickelt oder zu einem Angriffsziel Russlands werden könnte.

Blinken kritisierte mit Blick auf das Abkommen «Desinformationen», die darauf abziele, den Vertrag und ganz allgemein die Vorteile der transatlantischen Partnerschaft zu untergraben. Das Abkommen basiere auf «Zusammenarbeit und Respekt» und sehe keine dauerhaften US-Stützpunkte oder Truppenpräsenzen in der Slowakei vor. Der slowakische Verteidigungsminister Nad sprach von einem «wichtigen Meilenstein in unseren bilateralen Beziehungen». Das Abkommen sei auch Ausdruck des gemeinsamen Engagements für die transatlantische Sicherheit als Nato-Bündnispartner. Man müsse die aktuellen Bedrohungen und Herausforderungen ernstnehmen.

Ford verfehlt Erwartungen im Schlussquartal

DEARBORN: Der zweitgrößte US-Autobauer Ford tut sich angesichts der Chipkrise und weltweiter Lieferkettenprobleme weiter schwer. In den drei Monaten bis Ende Dezember verbuchte Ford nach einer Mitteilung vom Donnerstag einen bereinigten Betriebsgewinn von 2,0 Milliarden Dollar (1,8 Mrd Euro) und blieb damit hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie sank nachbörslich um knapp fünf Prozent. Vor einem Jahr hatte Ford noch stark unter der Corona-Krise gelitten und nur 1,7 Milliarden Dollar verdient. Den Umsatz steigerte der Konzern nun um fünf Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar.

Im Gesamtjahr 2021 machte Ford einen Nettogewinn von 17,9 Milliarden Dollar, nachdem die Pandemie im Vorjahr rote Zahlen verursacht hatte. Dabei profitierte die Bilanz zwar auch stark von einem über acht Milliarden Dollar schweren Sondererlös durch eine Beteiligung am Elektroautobauer Rivian, der im November an die Börse gegangen war. Doch auch das bereinigte Betriebsergebnis legte um 7,5 Milliarden auf 10,0 Milliarden Dollar zu. Die Erlöse wuchsen im Jahresverlauf um sieben Prozent auf 136,3 Milliarden Dollar. Fords Europageschäft machte einen operativen Jahresverlust von 154 Millionen Dollar.

Islamwissenschaftler Ramadan zu Geldstrafe verurteilt

PARIS: Der Islamwissenschaftler Tariq Ramadan ist in Frankreich zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er die Identität einer Frau enthüllte, die ihm Vergewaltigung vorwirft. Das Berufungsgericht in Paris bestätigte am Donnerstag ein Urteil aus erster Instanz, wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete. Demnach muss Ramadan 1000 Euro Strafe sowie 2000 Euro Schadenersatz an die betroffene Frau zahlen. In einem Buch hatte Ramadan den echten Namen der Frau genannt, die die Vorwürfe gegen ihn erhebt. Der französische Verlag wurde zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt.

Gegen den aus der Schweiz stammenden Wissenschaftler wird in Frankreich wegen Vorwürfen der Vergewaltigung sowie der Vergewaltigung einer schutzbedürftigen Person in vier Fällen ermittelt. Der 59-Jährige befand sich bereits zehn Monate in Untersuchungshaft. Ramadan hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Hunderttausende wegen Wintersturms in den USA ohne Strom

WASHINGTON: Ein Wintersturm hat in den USA zu Stromausfällen in mehreren Bundesstaaten geführt. Betroffen waren rund 350.000 Haushalte und Firmen vor allem in Tennessee, Ohio, West Virginia, Pennsylvania, Texas und Kentucky, wie die Webseite Poweroutage.us in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf die Energieversorger meldete. Gefrierender Regen und umgeknickte Bäume hätten vielerorts Stromleitungen beschädigt, hieß es in Medienberichten. Stellenweise seien bis zu 30 Zentimeter Schnee gefallen.

Wegen starken Schneefalls, Eisglätte, Sturms oder heftiger Regenfälle galt laut dem Nationalen Wetterdienst für mehr als 90 Millionen Einwohner eine Unwetterwarnung. Das betroffene Gebiet erstrecke sich auf einer Länge von rund 1600 Kilometern von Texas im Süden des Landes bis nach Maine an der Ostküste.

Am Donnerstag und Freitag seien fast 10.000 Flüge ausgefallen, berichtete das Portal FlightAware.com. Am Flughafen Dallas/Fort Worth in Texas musste der Flugverkehr wegen vereister Landebahnen zwischenzeitlich ganz eingestellt werden. «Dies ist einer der schwersten Eisstürme, den Texas in mehreren Jahrzehnten erlebt hat», warnte Gouverneur Greg Abbott.

Medien berichteten von mehreren Unfällen auf glatten Straßen. Nahe Memphis (Bundesstaat Tennessee) seien sechs Menschen bei einer Massenkarambolage verletzt worden. Im Bezirk Hale im südlichen Bundesstaat Alabama richtete zudem ein Tornado schwere Schäden an. Eine Frau starb unter den Trümmern ihres Hauses, drei weitere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes dem örtlichen TV Sender WBRC sagte.