Neues aus dem Ausland am Freitag

US-Pilot überlebt Absturz von Militärflugzeug

KABUL: Ein US-Pilot hat den Absturz eines von ihm gesteuerten Flugzeuges der afghanischen Luftwaffe überlebt. Er habe sich rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten können und sei wohlbehalten geborgen worden, teilte ein Sprecher des US-Militärs am Freitag mit. Bei dem Piloten handele es sich um einen Ausbilder. Die Maschine vom Typ A-29 Super Tucano sei bei einem Trainingsflug abgestürzt, ergänzte er. Ursache sei vermutlich ein mechanischer Fehler gewesen. Wo genau der Absturz geschah, sagte er nicht.

Das afghanische Verteidigungsministerium teilte mit, die Maschine sei am Donnerstag im Distrikt Doschi der nördlichen Provinz Baghlan abgestürzt. Dort haben die militant-islamistischen Taliban eine große Präsenz. Keine Angaben gab es darüber, ob der US-Pilot alleine oder mit einem afghanischen Piloten an Bord der zweisitzigen Maschine war.

Die USA hatten mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) ein Abkommen unterzeichnet. Es sieht einen Abzug der internationalen Truppen sowie einen Gefangenenaustausch vor und soll den Weg für innerafghanische Friedensgespräche bereiten. Die Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt worden, weil die Taliban direkte Gespräche mit ihr bisher abgelehnt hatten. Der Konflikt im Land geht indes weiter.

Starke Winde fachen Waldbrände an

ATHEN: Nach mehreren Tagen ohne Niederschlag und mit Temperaturen um die 36 Grad sind in Griechenland in den vergangenen 24 Stunden 37 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Starke Winde fachten die Brände immer wieder an. Die Feuerwehr setzte viele Einsatzkräfte, Löschhubschrauber und Flugzeuge ein. Wie die Einsatzzentrale der Feuerwehr am Freitag weiter mitteilte, musste im Osten Athens beim Urlaubsort Vari ein SOS-Kinderdorf evakuiert werden.

In Griechenland werden seit 2018 bei kleinster Gefahr Dörfer und Sommer-Zeltlager für Kinder evakuiert, wenn ein Waldbrand in der Nähe ausbricht. Im Juli 2018 waren mehr als 100 Menschen im Osten Athens bei Waldbränden ums Leben gekommen. Damals hatten die Behörden die Gefahr zunächst nicht erkannt.

Armee: Palästinenser attackieren Wachposten - Ein Angreifer tot

TEL AVIV: Zwei Palästinenser haben nach Angaben der israelischen Armee einen Wachposten im besetzten Westjordanland attackiert. Die Männer hätten in der Nacht einen Brandsatz auf den Posten geworfen, sagte eine Sprecherin des Militärs am Freitagmorgen. Die Soldaten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde ein 29-Jähriger von einer Kugel in den Hals getroffen, er starb im Krankenhaus. Sein Begleiter wurde demnach verletzt.

Vertreter der Palästinenser widersprachen der Darstellung der Armee. Die beiden Männer seien nur mit Freunden nahe dem Wachposten herumgelaufen. Die Schüsse seien ungerechtfertigt gewesen. Der Vorfall ereignete sich in Kifl Haris nahe der Stadt Salfit.

Pompeo: USA bereit zu Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea

WASHINGTON: Im Atomstreit mit Nordkorea signalisieren die USA weiterhin Dialogbereitschaft. «Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir dieses Gespräch fortsetzen können», sagte Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag (Ortszeit). Wenn es angebracht sei und es einem Zweck diene, sei es auch denkbar, «hochrangige Führungspersonen zusammenzubringen». Über Einzelheiten wie «das Wer, das Wie und den Zeitpunkt» wolle er aber derzeit nicht sprechen.

US-Vizeaußenminister und Sonderbeauftragter für Nordkorea, Stephen Biegun, hatte am Donnerstag seinen dreitägigen Besuch in Südkorea beendet. Dort hatte er mit südkoreanischen Regierungsvertretern Gespräche über Nordkoreas Atomprogramm geführt. Biegun hatte Spekulationen widersprochen, wonach Nordkorea nicht zu einem Treffen mit ihm während seines Besuchs in der Region bereit sei. «Wir haben um kein Treffen mit den Nordkoreanern gebeten.»

Die Verhandlungen über Nordkoreas Atomwaffenprogramm kommen seit dem gescheiterten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Machthaber Kim Jong Un im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran. Nordkoreas erste Vizeaußenministerin Choe Son Hui hatte zuletzt Washington vorgeworfen, den Dialog mit Pjöngjang nur als Werkzeug in der inneramerikanischen «politischen Krise» zu nutzen. Es gebe keine Notwendigkeit, sich zusammenzusetzen.