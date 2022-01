Neues aus dem Ausland am Freitag

erd0043 4 wi 0 dpa-euro 0279

Atomkraft/Gas/EU/Energie/Umwelt/Europa/ (Achtung - Planungshinweis) Berichte zum Thema Taxonomie, darunter der Korrespondentenbericht «Alles für das Klima? Wie Atomkraft und Gas die EU spalten», gehen Ihnen am heutigen Freitag unter der Ressortkennung pl (Politik) zu.

Mindestens 17 Tote, 59 Verletzte nach heftiger Explosion in Ghana

ACCRA: Im westafrikanischen Ghana sind durch eine heftige Explosion 17 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen sei mit einem Motorrad und einem weiteren Fahrzeug in der Nähe eines elektrischen Transformators kollidiert, sagte der ghanaische Informationsminister Kojo Oppong Nkrumah in einer Mitteilung in der Nacht zum Freitag. Dieser Unfall löste eine gewaltige Detonation aus, durch die eine Ortschaft in der Nähe der Stadt Bogoso komplett zerstört worden sei, sagte Nkrumah.

Der Sprengstoff auf dem Lastwagen sollte im Bergbau eingesetzt werden. In der Region wird vor allem Gold gefördert. Zur Unterstützung der Rettungsarbeiten sind Polizei, Armee und nationaler Katastrophenschutz im Einsatz. Nach Angaben des ghanaischen Katastrophenschutzes sind 500 Gebäude betroffen, viele davon sollen verbrannt sein. Die Anwohner umliegender Orte wurden angewiesen, Hilfesuchende aufzunehmen und Schulen und Kirchen als Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Internationale Hilfslieferungen für Tonga - Video zeigt Verwüstungen

NUKU'ALOFA: Eine knappe Woche nach dem gewaltigen Vulkanausbruch vor Tonga schicken immer mehr Staaten Hilfsgüter in das teilweise schwer verwüstete Königreich. So will Großbritannien mit Neuseeland und Australien zusammenarbeiten, um Trinkwasser, Zelte und Schutzausrüstung anzuliefern, teilte Außenministerin Liz Truss am Freitag mit. Die humanitäre Hilfe solle die zum Commonwealth gehörende Pazifiknation dabei unterstützen, die Folgen des «katastrophalen Ereignisses» zu bewältigen.

Der unterseeische Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, der nur 65 Kilometer nördlich von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa liegt, hatte am Samstag eine Wolke aus Asche und Gas wie einen Atompilz kilometerweit in die Höhe geschleudert. Experten zufolge war es einer der weltweit schwersten Ausbrüche seit Jahrzehnten. Tsunami-Wellen erreichten sogar weit entfernte Regionen wie Alaska, Japan und Südamerika.

Das Konsulat von Tonga bei der EU veröffentlichte Videoaufnahmen, die die schweren Schäden zeigen, die der bis zu 15 Meter hohe Tsunami in dem Südsee-Archipel angerichtet hat. Viele Häuser vor allem in Küstennähe waren völlig zerstört, Vegetation niedergerissen, auf den Straßen lag eine Ascheschicht. Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Das Trinkwasser ist größtenteils verschmutzt. Die Regierung rief den Notstand aus.

Am Freitag soll auch ein Schiff der britischen Royal Navy von Tahiti aus in See stechen, das unter anderem Wasser und medizinische Ausrüstung transportiert. Am Donnerstag hatte Queen Elizabeth II. (95) dem König von Tonga ihr Beileid ausgesprochen. «Ich bin schockiert und traurig über die Auswirkungen des Vulkanausbruchs und des Tsunamis in Tonga», schrieb sie an König Tupou VI. Sie sende Gedanken und Gebete. In einer Botschaft an sein Volk sagte Tupou VI.: «In Zeiten von Katastrophen können wir die Schwierigkeiten bewältigen, indem wir zusammenstehen.»

Präsidentenmord in Haiti: Zweiter Verdächtiger vor Gericht

MIAMI: Ein zweiter Tatverdächtiger ist gut ein halbes Jahr nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse in den USA festgenommen und angeklagt worden. Der 49-jährige Geschäftsmann mit haitianischer und chilenischer Staatsbürgerschaft erschien am Donnerstag zu einer ersten Anhörung vor Gericht in Miami. Ihm wird unter anderem Verschwörung zum Mord oder zur Entführung außerhalb der USA vorgeworfen, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Moïse war in der Nacht zum 7. Juli vergangenen Jahres in seiner Residenz in Port-au-Prince mit zwölf Schüssen getötet worden. Rund 20 kolumbianische Söldner und mehrere haitianisch-US-amerikanische Doppelbürger sollen daran beteiligt gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Plan ursprünglich lautete, Moïse zu entführen.

In Haiti wurden bereits Dutzende Verdächtige festgenommen, darunter 18 Kolumbianer. Keiner von ihnen kam bisher vor Gericht. Weitere drei Kolumbianer wurden direkt nach der Tat getötet. Die Hintergründe des Mordes blieben unklar. Vor gut zwei Wochen wurde ein kolumbianischer Ex-Soldat nach seiner Festnahme in Jamaika ebenfalls nach Miami gebracht und dort angeklagt. Er kooperierte nach Angaben der US-Justiz mit den Ermittlern. Ebenfalls in Jamaika wurde zuletzt auch ein ehemaliger haitianischer Senator festgenommen.

Der nun Angeklagte war einige Tage zuvor in der Dominikanischen Republik, Haitis Nachbarland, festgenommen und am Mittwoch in die USA ausgeliefert worden. Er habe bereits im Dezember freiwillig mit US-Strafverfolgern gesprochen und seine Schuld eingestanden, hieß es vom Justizministerium. Er soll die kolumbianischen Tatverdächtigen mit Waffen und einer Unterkunft versorgt und ihnen nach der Tat beim Verstecken geholfen haben. Ihm droht lebenslange Haft.

London kritisiert China und Russland als Demokratiefeinde

SYDNEY: Die britische Außenministerin Liz Truss hat China und Russland einen weltweiten Feldzug gegen die Demokratie vorgeworfen. «Sie wollen die Diktatur rund um die Welt wie eine Dienstleistung exportieren», wollte Truss einem Redemanuskript zufolge bei einem Vortrag am Freitag in Sydney sagen. «Deshalb finden Regime wie Belarus, Nordkorea und Myanmar ihre engsten Verbündeten in Moskau und Peking.» Die «globalen Aggressoren» fühlten sich so ermutigt wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr, werde Truss einer Mitteilung zufolge in ihrer Rede vor der Denkfabrik Lowy Institute sagen.

Truss warnte demnach Russland, ein Angriff auf die Ukraine bedeute einen «massiven strategischen Fehler». «Der Kreml hat nicht aus der Geschichte gelernt.» Eine Invasion werde zu einem furchtbaren Verlust von Leben führen - «wie wir es aus dem sowjetisch-afghanischen Krieg und dem Tschetschenienkonflikt kennen». Großbritannien und seine Verbündeten stünden fest an der Seite der Ukraine, versicherte Truss.

Die Bedrohung von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sei eine globale Herausforderung und kein regionales Problem. Daher sei eine internationale Antwort notwendig, betonte die Außenministerin. «Wir müssen mit Partnern wie Australien, Israel, Indien, Japan, Indonesien und anderen zusammenarbeiten», werde Truss sagen. «Indem wir engere Beziehungen mit unseren Freunden aufbauen und andere Länder näher an den Kreis der marktoffenen Demokratien heranführen, werden wir in den kommenden Jahren letztendlich alle sicherer und freier werden. Es ist Zeit für die freie Welt, sich zu behaupten.»