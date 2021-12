Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 31.12.21 | Überblick

Tausende fliehen vor Waldbränden im US-Bundesstaat Colorado

DENVER: Im US-Bundesstaat Colorado haben Waldbrände die Evakuierung Tausender Menschen nötig gemacht. In den Orten Louisville und Superior seien rund 30.000 Einwohner aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen, teilte das Sheriff-Büro des Bezirks Boulder am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Kleinere Brände hätten sich wegen extrem starker Winde rasch ausgebreitet, sagte Sheriff Joe Pelle Medienberichten zufolge. Es werde befürchtet, dass mehrere hundert Wohnhäuser und andere Gebäude zerstört worden seien. Mindestens sechs Menschen sollen verletzt worden sein.

Die für den Winter ungewöhnlichen Brände seien möglicherweise durch herabstürzende Stromleitungen ausgelöst und durch die in der Region herrschende Dürre begünstigt worden, hieß es weiter. Colorados Gouverneur Jared Polis erklärte für den Bezirk nördlich der Regionalhauptstadt Denver den Notstand.

Ukraine-Konflikt: Biden fordert Putin zu Deeskalation auf

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Russlands Staatschef Wladimir Putin mit Blick auf die russischen Truppen nahe der ukrainischen Grenze zu einem Abbau der Spannungen aufgefordert. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einem knapp einstündigen Telefonat der beiden Präsidenten mit.

Für den Fall eines weitergehenden militärischen Eingreifens in der Ukraine stünden die USA und ihre Verbündeten bereit, harte Wirtschaftssanktionen gegen Moskau zu verhängen, erklärte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses. Zudem würde in einem solchen Fall die Präsenz der Nato in ihren östlichen Mitgliedsstaaten weiter ausgebaut. Die Ukraine könne dann mit zusätzliche Hilfen rechnen, auch für die Streitkräfte zur Landesverteidigung.

In dem Gespräch Bidens mit Putin sollte es unter anderem um die Vorbereitung eines für den 10. Januar geplanten Treffens von Vertretern beider Länder in Genf gehen. Die USA hofften, dass Moskau den Pfad der Deeskalation einschlagen werde, sagte der US-Beamte. Das Gespräch mit Putin sei vom Ton her «ernsthaft und gehaltvoll» gewesen.

Die USA werfen Russland seit Wochen einen massiven Truppenaufmarsch in Gebieten an der Grenze zur Ukraine vor. Befürchtet wird, dass russische Truppen in der Ex-Sowjetrepublik einmarschieren könnten. Russland weist angebliche Pläne für eine Invasion zurück und wirft seinerseits der Ukraine vor, zusätzliche Soldaten in die Region verlegt zu haben.

Moskau: Zwei Aktivistinnen von Pussy Riot nun «ausländische Agenten»

MOSKAU: Russland hat zwei Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot als «ausländische Agenten» eingestuft. Nadeschda Tolokonnikowa und Veronika Nikulschina wurden am Donnerstag neu auf die Liste des russischen Justizministeriums gesetzt, ebenso der kremlkritische Satiriker Viktor Schenderowitsch. Das Ministerium listete in einer Mitteilung insgesamt acht Namen auf. «Diese Personen verbreiten systematisch Material an einen unbestimmten Personenkreis und erhalten dabei Mittel aus dem Ausland», hieß es zur Begründung.

Viele Nichtregierungsorganisationen und Medien sind in Russland als «ausländischer Agent» eingestuft, was sie als Stigmatisierung kritisieren. Staatschef Wladimir Putin hatte erst vor einer Woche das Vorgehen verteidigt: Russland wolle Klarheit, wer vom Ausland Geld erhalte und im Interesse eines anderen Landes arbeite.

Erst am Dienstag hatte die russische Justiz die internationale Menschenrechtsorganisation Memorial aufgelöst. Die Organisation war zuvor mehrfach zu Geldstrafen verurteilt worden, weil sie sich selbst nicht als «ausländischer Agent» bezeichnet.

Derzeit stehen 111 Personen und Organisationen auf der vor allem im Westen kritisierten Liste. 94 seien allein in diesem Jahr dort neu aufgeführt worden, berichtete das unabhängige Portal Meduza.