Neues aus dem Ausland am Freitag

Winter erreicht Griechenland - auch in Athen könnte es schneien

ATHEN: Am Wochenende hält in Griechenland der Winter Einzug. Das Tief «Karmel» bringt einen Temperatursturz um bis zu acht Grad, im Norden des Landes werden örtlich bis zu minus neun Grad erwartet. Vielerorts soll es schneien, auch in höher gelegenen Teilen der Hauptstadt Athen.

Die griechische Wetterbehörde warnt auch vor Stürmen und Starkregen weiter südlich, unter anderem am Samstagabend auf der Insel Kreta, aber auch auf den Kykladen. Weitgehend verschont bleibt hingegen die Halbinsel Peloponnes.

Nachtclubs zu und Abstand: Wales verschärft Corona-Regeln wieder

CARDIFF: Als Reaktion auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante verschärft Wales die Corona-Regeln nach Weihnachten wieder deutlich. In Büros und Geschäften gelten vom 27. Dezember an wieder Abstandsregeln, wie die Regierung in Cardiff ankündigte. Discos und Nachtclubs müssen wieder schließen. Die Regierung stellt 60 Millionen Pfund (gut 70 Mio Euro) für betroffene Betriebe parat.

Omikron bedeute eine neue Gefahr für Gesundheit und Sicherheit, sagte Regierungschef Mark Drakeford. «Es handelt sich um die bisher gefährlichste Entwicklung in der Pandemie.» Er rief die Menschen auf, ihre sozialen Kontakte deutlich einzuschränken. Ein kleineres Weihnachten sei ein sicheres Weihnachten, sagte Drakeford, wie die BBC am Freitag berichtete.

Die Zahl der offiziell bestätigten Omikron-Fälle in Wales verdreifachte sich am Donnerstag fast auf 95. Allerdings infizieren sich im Vereinigten Königreich Schätzungen zufolge täglich Hunderttausende mit der neuen Variante. Gesundheitspolitik ist im Land Sache der Regionalregierungen. Für den größten Landesteil England schließt die zuständige britische Regierung bisher aus, Veranstaltungsstätten zu schließen.

Autoverband: EU-Automarkt auf Jahressicht im Minus

BRÜSSEL: Der EU-Automarkt ist mit einem weiteren Einbruch im November hinter die Neuzulassungszahlen des Vorjahrs zurückgefallen. In den Monaten Januar bis November wurden in der EU 8,90 Millionen Autos neu zugelassen, wie der europäische Branchenverband Acea am Freitag in Brüssel mitteilte. Damit liegt der Markt nun leicht mit 0,04 Prozent unter den Zulassungszahlen aus dem sehr schwachen und von Corona-Lockdowns belasteten Jahr 2020. Im November gingen die Neuzulassungen um 20,5 Prozent auf 713.346 Autos zurück. Seit Monaten schon sacken die Zulassungszahlen deutlich ab, vor allem, weil den Autobauern Elektronikchips zur Fertigstellung der Fahrzeuge fehlen.

In Deutschland fiel der Zulassungsrückgang im November mit 31,7 Prozent am höchsten aus, aber auch die wichtigen Märkte Italien (-24,6 Prozent) und Spanien (-12,3 Prozent) schnitten schlechter ab. In Frankreich belief sich das Minus auf vergleichsweise geringe 3,2 Prozent. Marktführer Volkswagen verzeichnete in der EU im vergangenen Monat ein Minus von einem Drittel und lag damit bei den zugelassenen Autos nur noch knapp vor dem Rivalen Stellantis. Auch Daimler und BMW mussten im November prozentual zweistellig Federn lassen.

Brandstiftung mögliche Ursache für Feuerkatastrophe

OSAKA: Ein Hochhausbrand mit Dutzenden Opfern in Japan geht möglicherweise auf Brandstiftung zurück. Die Beamten in der Millionen-Metropole Osaka gingen Informationen nach, wonach ein Mann in seinen 60ern am Unglücksort eine Flüssigkeit aus einer Papiertüte verschüttet haben soll, wie örtliche Medien am Freitag berichteten. Anschließend sei das Feuer ausgebrochen - offenbar in einer psychiatrischen Klinik.

28 Menschen sind den Angaben zufolge betroffen, bei 27 davon sei «Herz- und Atemstillstand» diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Das achtstöckige Gebäude an einer belebten Straße liegt in einem Viertel Osakas, wo sich mehrere Bars und Nachtclubs befinden.

Streit - Humanisten stoßen Erzengel Michael vom Sockel

LES SABLES-D'OLONNE: In der französischen Badestadt Les Sables-d'Olonne an der Atlantikküste ist heftiger Streit um eine Statue des heiligen Michael entbrannt. 2018 hatte die Stadt eine Bronzestatue des Erzengels auf der Place Saint-Michel vor einer Kirche aufstellen lassen - am Donnerstag nun wies das Verwaltungsgericht in Nantes die Stadt nach der Klage des humanistischen Bundes an, das Standbild binnen sechs Monaten zu entfernen.

Das religiöse Symbol im öffentlichen Raum verstoße gegen ein Gesetz von 1905 zur Trennung von Staat und Kirche, berichtete der Sender France Bleu. Frankreich pflegt eine strikte Trennung von Staat und Kirche, die Bedeutung dieser als Laizität benannten Praxis wird von der Politik regelmäßig betont. Bürgermeister Yannick Moreau platzte nach dem Urteil der Kragen, im Namen des gesunden Menschenverstandes und der Stadt werde er in Berufung gehen, schrieb er.

«Die Gerichte unseres Landes haben anderes zu tun, als die missbräuchlichen Anträge radikaler Laizisten zu untersuchen, die Komplizen der «Cancel Culture» sind und versuchen, die jahrtausendealten kulturellen Bindungen, die unsere kollektive Identität geformt haben, eine nach der anderen aus den Angeln zu heben», schrieb der Bürgermeister auf Twitter. Bis zu einer Berufungsentscheidung wolle er einen Vollstreckungsaufschub erreichen.

In den sozialen Medien flogen indes die Kommentare hin und her. «Wenn die Gerichte so viel zu tun haben, sparen Sie sich doch Ihre Berufung», schrieb einer. «Treten Sie zurück, wenn Sie sich nicht an das Gesetz halten», meinte ein anderer. «Wir unterstützen Sie, Hände weg von Sankt Michael in Sables d'Olonne», hieß es von der Gegenseite, während eine bekennende Katholikin vorschlug, die drei Quadratmeter Boden, auf dem das Standbild steht, privat zu kaufen um den Konflikt zu lösen.

Hüpfburg-Unglück : Drei Kinder noch in Lebensgefahr

DEVONPORT: Nach dem tragischen Hüpfburg-Unglück im australischen Bundesstaat Tasmanien liegen drei Kinder noch immer in kritischem Zustand im Krankenhaus. «Sie kämpfen um ihr Leben», berichtete der Sender «9News» am Freitag. Ein verletztes Kind sei mittlerweile nach Hause entlassen worden. Am Donnerstag waren bei einem Schulfest fünf Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren ums Leben gekommen, als die aufblasbare Burg durch heftigen Wind in die Luft gerissen wurde. Mehrere Kinder stürzten Augenzeugen zufolge aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe.

Bei den Opfern handele es sich um drei Jungen und zwei Mädchen, hieß es. Auf dem Gelände der Hillcrest Primary School in der Stadt Devonport legten zahlreiche Bürger Blumen und Teddybären nieder. «Es besteht kein Zweifel, dass dieser Unfall Spuren hinterlassen wird, und ich weiß, dass Menschen aus dem ganzen Land ihre Gedanken und Gebete senden», sagte Polizeikommissar Darren Hine. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war weiter unklar. Laut Hine sollen die Ermittlungen den Hergang und alle offenen Fragen genau klären.

Die Schule im Nordwesten Tasmaniens hatte ihre Weihnachtsfeier abgehalten und mit Aktivitäten wie dem Hüpfburg-Hüpfen das Ende des Jahres gefeiert. «Unsere Ersthelfer werden jeden Tag trainiert, um mit einigen der unvorstellbarsten Dinge umgehen zu können, aber dieses Mal geht es über das hinaus, was sie sich hätten vorstellen können», sagte der australische Premierminister Scott Morrison.

Dutzende Opfer bei Hausbrand befürchtet

OSAKA: Bei einem Hochhausbrand in Japan sind vermutlich mehr als zwei Dutzend Menschen ums Leben gekommen.

Wie der japanische Fernsehsender NHK am Freitag aus der Millionen-Metropole Osaka berichtete, wurde bei 27 Menschen «Herz- und Atemstillstand» diagnostiziert. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Vormittag auf der vierten Etage eines Gebäudes nahe des Bahnhofs von Osaka ausgebrochen. Der Brand sei nach rund 30 Minuten so gut wie gelöscht gewesen. Feuerwehr- und Krankenwagen waren im Großeinsatz.

Scholz nach erstem EU-Gipfel: «Ich hab mich wohl gefühlt»

BRÜSSEL: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei seinem ersten EU-Gipfel an die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP erinnert gefühlt. «Die sind auch sehr lang gewesen», sagte er in der Nacht zu Freitag, nach einem etwa 14-stündigen Verhandlungsmarathon. «Deshalb war ich eigentlich nicht so überrascht, dass es hier auch so zugegangen ist wie sonst.»

Bei den meisten Fragen sei aber konstruktiv um Lösungen gerungen worden. Man merke schon, «dass da europäisch was zusammenwächst, gerade wenn wir uns gegen äußere Bedrohungen zur Wehr setzen müssen», sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die Krisen in Belarus oder der Ukraine. Insofern sei der Gipfel eine gute Erfahrung gewesen. «Ich hab mich wohl gefühlt.»

Scholz: Entscheidung über Nord Stream 2 «ganz unpolitisch»

BRÜSSEL: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dagegen ausgesprochen, die Betriebserlaubnis für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 mit den Bemühungen um eine Deeskalation in der Ukraine-Krise zu verknüpfen. «Es handelt sich im Hinblick auf Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben», sagte er in der Nacht zu Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Für die Inbetriebnahme sei nun noch in einem Teilaspekt die Übereinstimmung mit europäischem Recht zu klären. «Darüber entscheidet ganz unpolitisch eine Behörde in Deutschland», betonte der SPD-Politiker. Dies sei «eine andere Frage» als die aktuellen Bemühungen darum, eine Verletzung der ukrainischen Grenzen zu verhindern.

Die Ostseepipeline von Russland nach Deutschland wurde vor Wochen fertiggestellt. Über die Betriebserlaubnis entscheidet die Bundesnetzagentur. Die Pipeline wird seit langem von den USA, aber auch von einigen EU-Ländern scharf kritisiert. Sie befürchten eine zu große Abhängigkeit von Russland bei der Energieversorgung.

Die EU hatte Russland auf ihrem Gipfel für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine geschlossen mit Vergeltung gedroht. In einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, Russland müsse dringend die Spannungen entschärfen, die durch den Aufmarsch von Truppen an der Grenze zur Ukraine und aggressive Rhetorik entstanden seien. Jede weitere militärische Aggression werde «massive Konsequenzen und hohe Kosten» zur Folge haben.

US-Senat bestätigt Ex-Diplomat Burns als Botschafter in China

WASHINGTON: Der US-Senat hat den von Präsident Joe Biden nominierten Außenpolitik-Experten Nicholas Burns für das Amt des amerikanischen Botschafters in China bestätigt. Burns wurde am Donnerstag (Ortszeit) mit einer überparteilichen Mehrheit von 75 Stimmen bestätigt, 18 Senatoren stimmten gegen die Personalie.

Der frühere Karrierediplomat lehrte zuletzt an der Eliteuniversität Harvard. Von 2005 bis 2008 war er Mitglied der Führungsriege im Außenministerium, davor unter anderem Botschafter bei der Nato und in Griechenland. Biden hatte Burns im August für den Posten in Peking nominiert.

Bidens Regierung räumt China eine herausgehobene Stellung in ihrer Außenpolitik ein: Der US-Präsident betrachtet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt als mächtigsten Konkurrenten und geopolitische Herausforderung Nummer eins.

Tesla-Rivale Rivian verfehlt Produktionsziel - Weitere Fabrik geplant

IRVINE: Der US-Elektroautobauer und Börsen-Shootingstar Rivian hat bei seiner ersten Zahlenvorlage an der Börse gepatzt. Das Unternehmen werde das Produktionsziel von in diesem Jahr 1200 Elektro-Pick-ups wohl um einige Hundert Autos verfehlen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien mit. Die Produktion hochzufahren sei schwieriger als gedacht, sagte Unternehmenschef Robert Scaringe in einer Analystenkonferenz. Das sorgte bei Anlegern für Enttäuschung, die Aktie fiel nachbörslich um über elf Prozent. Zudem präsentierte der Rivale des Elektropioniers Tesla einen Verlust von unter dem Strich 1,2 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro). Noch macht das Unternehmen kaum Umsatz mit seinen Produkten.

Rivian war im November an die Börse gegangen und hatte ein fulminantes Debüt hingelegt. Rivian stellt elektrobetriebene Pick-ups her und hatte die Fantasie der Anleger geweckt - der US-Konkurrent Tesla ist der mit Abstand wertvollste Autobauer der Welt, weil die Profiinvestoren bei den rein auf Elektroantriebe ausgerichteten Herstellern auf eine große Zukunft wetten. Zwischenzeitlich war Rivian an der Börse sogar wertvoller als der Volkswagen-Konzern, der dieses Jahr 9 Millionen Fahrzeuge ausliefern will und rund 675.000 Menschen beschäftigt. Die Euphorie um den Börsenneuling war dann aber wieder etwas abgeklungen. Zuletzt lag die Marktkapitalisierung von Rivian immer noch bei 97 Milliarden Dollar (86 Mrd Euro) - bevor es nachbörslich am Donnerstag stark bergab ging. Volkswagen liegt zum Vergleich derweil bei 119 Milliarden Euro.

Rivian kündigte an, eine weitere Fabrik bauen zu wollen. Im Bundesstaat Georgia soll das zweite Werk des Autobauers entstehen. Investitionen von 5 Milliarden Dollar sind eingeplant, mehr als 7500 Menschen sollen dort einmal arbeiten. Die Fabrik soll auf eine Jahresproduktion von bis zu 400.000 Autos kommen, die ersten Wagen sollen 2024 gefertigt werden. Die Produktionskapazität des bestehenden Werks im Ort Normal im Bundesstaat Illinois soll derweil von bisher geplanten 150.000 auf 200.000 aufgestockt werden.

Neue Wetterextreme in den USA

WASHINGTON: Nur wenige Tage nach den tödlichen Tornados in den USA haben Unwetter erneut für Chaos gesorgt. Ungewöhnlich heftige Winde richteten in einigen Landesteilen große Schäden an. Medienberichten zufolge gab es auch mehrere Tote. Über den Mittleren Westen und US-Bundesstaaten östlich der Rocky Mountains fegten Winde mit Orkanstärke, auch Tornados wurden gemeldet. Das Sturmsystem zog am Donnerstag gen Kanada weiter.

In einigen Regionen gab es Sandstürme, Autobahnen wurden gesperrt, Häuser zerstört oder beschädigt und Waldbrände angefacht. Der örtliche Sender KSNT in Kansas berichtete, dass bei mutmaßlich durch das Unwetter verursachten Autounfällen mindestens drei Menschen ums Leben kamen. Der Nationale Wetterdienst hatte zuvor vor extremen Winden in der Region gewarnt. «Es ist nichts, was wir besonders oft sehen. Es wirklich sehr selten», so der Meteorologe Brian Barjenbruch.

Erst am Wochenende hatten verheerende Tornados Dutzende Menschen im Südosten der USA getötet - besonders heftig war der Bundesstaat Kentucky getroffen. Die USA wurden zuletzt von einer ganzen Reihe von Naturkatastrophen heimgesucht. In diesem Jahr gab es schon zahlreiche Stürme, Überflutungen und Waldbrände. US-Präsident Joe Biden sieht darin eine Folge des Klimawandels.

EU will mehr Druck auf Herkunftsstaaten machen

BRÜSSEL: Die EU will künftig mehr Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis wieder zurückschicken und dabei mehr Druck auf die Herkunftsländer machen. Bei ihrem Gipfel in Brüssel betonten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend die Bedeutung einer einheitlichen Politik. Die EU-Kommission solle zusammen mit den Mitgliedsstaaten Schritte ergreifen, um «effektive Rückführungen» sicherzustellen. Die Visa-Vergabe, die Handelsbeziehungen und die Entwicklungshilfe sollten genutzt werden, um Druck auf Drittstaaten zu machen, existierende Abkommen umzusetzen oder neue abzuschließen.

Die sogenannte Rückführungsquote der EU ist seit Jahren gering. 2018 hatte die EU-Kommission das Ziel gesetzt, sie bis 2020 auf rund 70 Prozent zu steigern. Tatsächlich sind 2019 nach Angaben der EU-Kommission nur 29 Prozent jener Menschen ausgereist, die die EU-Staaten hätten verlassen müssen.

Die Staats- und Regierungschefs verurteilten zudem die «Instrumentalisierung von Migranten und Flüchtlingen durch das belarussische Regime und die dadurch entstandene humanitäre Krise». Die EU wirft dem autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren. In der Gipfelerklärung ist von einem «hybriden Angriff» die Rede.

Ein Toter bei Anschlag in Westjordanland

TEL AVIV: Palästinenser haben bei einem Anschlag im Westjordanland nach Angaben der israelischen Armee einen Israeli durch Schüsse getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Militär am Donnerstagabend mit. Die drei Religionsstudenten seien in ihrem Auto im nördlichen Westjordanland beschossen worden. Die Armee sei auf der Suche nach den Tätern.

Immer wieder greifen Palästinenser Israelis im von Israel besetzten Westjordanland an. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser wollen die Gebiete dagegen für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Rückendeckung für Scholz und Macron im Ukraine-Konflikt

BRÜSSEL: Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich für ihre Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt die Rückendeckung der EU-Partner gesichert. Beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel wurde am Donnerstagabend eine entsprechende Erklärung beschlossen. Darin heißt es, man ermutige zu diplomatischen Bemühungen, um die vollständige Umsetzung der Minsker Abkommen von 2015 zu erreichen - insbesondere im sogenannten Normandie-Format.

In diesem Format versuchen Deutschland und Frankreich seit Jahren, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Zuletzt gab es kaum noch Fortschritte. Beide Seiten werfen sich vor, Absprachen nicht einzuhalten. In der belarussischen Hauptstadt Minsk war ein Plan ausgehandelt worden, um den Konflikt beizulegen. Russland hatte sich 2014 die ukrainische Halbinsel Krim einverleibt und unterstützt bis heute die Separatisten im Osten der Ukraine.

Für große Sorgen derzeit vor allem Erkenntnisse, wonach Russland in Gebieten unweit der Ukraine Zehntausende Soldaten zusammengezogen hat. Nach Angaben aus Nato-Kreisen waren es zuletzt bereits zwischen 75.000 und 100.000. Scholz und Macron trafen sich bereits am Mittwoch in Brüssel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Anschließend hieß es, man arbeite an einer Wiederaufnahme des Normandie-Formats.