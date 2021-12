Neues aus dem Ausland am Freitag

Burkina Faso und Niger «neutralisieren» 100 Terroristen in Sahelzone

NIAMEY/OUAGADOUGOU: In einer gemeinsamen Anti-Terror-Operation haben der Niger und Burkina Faso rund 100 Extremisten «neutralisiert». In der französischen Militärsprache bedeutet dies, dass der Gegner kampfunfähig gemacht oder getötet wurde. Der Einsatz der westafrikanischen Nachbarländer, die beide gegen die Infiltration islamistischer Terrorgruppen kämpfen, habe während der vergangenen zwei Wochen in der Grenzregion zwischen der nigrischen Provinz Tillabéri sowie der angrenzenden Provinz Sanmatenga in Burkina Faso stattgefunden, teilte Nigers Militärstab am späten Donnerstagabend mit. Zudem seien 20 Verdächtige festgenommen worden.

Insgesamt hätten die Soldaten ein Gebiet von fast 25.000 Quadratkilometern durchkämmt und dabei zwei Hauptquartiere der Extremisten aufgespürt. Waffen und Logistikmaterial der Terroristen seien konfisziert worden, hieß es. Es war zunächst unklar, welcher Gruppe die außer Gefecht gesetzten Dschihadisten angehörten.

Im Niger, in Burkina Faso sowie im benachbarten Mali sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben dem Terrornetzwerk Al-Kaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ihre Treue geschworen. Die Regierungen haben in den wüstenartigen Weiten außerhalb der Städte wenig Kontrolle. Vor wenigen Tagen war in Tillabéri eine Basis der G5-Sahel angegriffen worden. Das ist eine Gruppe, in der Mauretanien, der Niger, Tschad, Mali und Burkina Faso gemeinsam gegen Aufständische in der Sahelregion kämpfen. Auch Deutschland und Frankreich unterstützen die G5-Sahel.

Buschbrand in beliebter australischer Urlaubsregion Margaret River

MARGARET RIVER: In einer beliebten Urlaubsregion in Westaustralien ist ein gewaltiger Buschbrand außer Kontrolle geraten. In der für Weinanbau und Surfen bekannten Region von Margaret River südlich von Perth seien in den vergangenen drei Tagen bereits 6000 Hektar Land verwüstet worden, berichtete der australische Sender ABC am Freitag unter Berufung auf die örtlichen Notdienste. Menschen aus Gemeinden in der Nähe des Feuers seien in Sicherheit gebracht worden.

Besonders schlimm betroffen ist der Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark am Indischen Ozean. Rund 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Ein Behördensprecher sagte, wie durch ein Wunder sei bislang niemand getötet worden. Auch seien bislang keine Häuser verbrannt.

«Angesichts der Heftigkeit des Feuers und der Wetterbedingungen, die wir in den vergangenen zwei Tagen hatten, ist das ziemlich erstaunlich», erklärte der Regionalminister für Notfalldienste, Reece Whitby. Auch wenn die Wetterbedingungen jetzt günstiger seien, sei die Gefahr aber noch nicht gebannt.

Volvo Cars und Batteriefirma Northvolt zurren Joint Venture fest

GÖTEBORG/SKELLEFTEA: Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat das geplante Batterie-Joint-Venture mit dem Anbieter Northvolt unter Dach und Fach gebracht. Die Unternehmen hätten nun einen bindenden Vertrag über das Investment von rund 30 Milliarden Schwedischen Kronen (2,9 Mrd Euro) geschlossen, hieß es von Northvolt und Volvo am Freitag. Am Stammsitz von Volvo Cars in Göteborg soll ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen, das im kommenden Jahr die Arbeit aufnehmen soll. Wo in Europa die geplante Batteriezellfabrik entsteht, ist bis dato noch nicht klar, soll aber früh im kommenden Jahr entschieden werden. Volvo Cars und Northvolt hatten im Juni Pläne für ein gemeinsames Werk öffentlich gemacht, der Börsengang von Volvo Cars Ende Oktober spülte der Tochter des chinesischen Autokonzerns Geely Geld für das Vorhaben in die Kasse.

Volvo Cars und Northvolt planen ein Batteriezellwerk mit einer jährlichen Produktionskapazität von 50 Gigawattstunden an Batteriezellen. Die Produktion in großem Stil soll 2026 starten, in dem Werk sollen rund 3000 Beschäftigte arbeiten. An Northvolt ist zu einem Fünftel der Volkswagen-Konzern beteiligt, auch BMW hält einen Anteil von wenigen Prozent. VW will in einem gemeinsamen Werk im nordschwedischen Skellefteå mit Northvolt sogenannte Hochleistungszellen produzieren, die vor allem für Premiummodelle des Konzerns vorgesehen sind.

Snowboard-Ass Hofmeister peilt Gesamtweltcup und Olympia-Medaille an

BANNOYE: Snowboarderin Ramona Hofmeister startet trotz schwieriger Vorbereitung mit großen Ambitionen in die Olympia-Saison. «Ziel ist es, den Gesamtweltcup erneut zu verteidigen und bei Olympia im Idealfall eine Medaille in anderer Farbe mit nach Hause zu nehmen», sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang hatte Hofmeister im Parallel-Riesenslalom Bronze gewonnen. Am Samstag und Sonntag stehen für die Raceboarder im russischen Bannoye die ersten Weltcup-Rennen dieses Winters an.

Nach den Rücktritten von Weltmeisterin Selina Jörg und Cheyenne Loch rückt die zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin Hofmeister nun noch mehr in den Fokus. «Beide hinterlassen eine Riesenlücke. Wir sind alle eng befreundet, und die Teamchemie war immer super», sagte die Sportlerin vom WSV Bischofswiesen. Sie fühle sich in ihrer Rolle aber «überhaupt nicht unter Druck», sagte Hofmeister. «Ich bin stolz darauf und genieße es, im Gelben Trikot an den Start zu gehen». Anfang November musste sie sich infolge langjähriger Bandscheibenprobleme einer kleinen Operation am Rücken unterziehen und verlor dadurch wichtige Trainingstage. Nun sei sie aber «schmerzfrei und top motiviert».

Neben Hofmeister starten in Bannoye noch ihre Clubkolleginnen Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter für Snowboard Germany. Langenhorst will nach den Abschieden von Jörg und Loch versuchen, «ein bisschen aus dem Schatten herauszutreten». Das deutsche Herren-Team wird in Russland von Stefan Baumeister (Rosenheim) angeführt. Um die nationale Norm für die Spiele in Peking zu knacken, muss man im Lauf der Saison einmal in die Top 8 oder zweimal in die Top 16 fahren.

Sicherungsverfahren gegen Hofer Messerangreifer beginnt

HOF: Vor dem Landgericht Hof muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an der Mann verantworten, der im Juli in der Stadt den Busfahrer einer polnischen Reisegruppe erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der heute 44-Jährige zur Tatzeit nicht schuldfähig war. Verhandelt wird daher in einem Sicherungsverfahren, an dessen Ende die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik stehen könnte.

Der zur Tatzeit 43-jährige Deutsche soll Anfang Juli erst einen Fahrgast der Reisegruppe geschlagen haben, die in der oberfränkischen Stadt nachts eine Pause machte. Dann soll der Mann aus Reichenbach im sächsischen Vogtland auf den 63 Jahre alten Busfahrer, der dazwischen ging, mit einem Taschenmesser eingestochen und ihn tödlich verletzt haben.

Taiwan «bestürzt» über diplomatischen Wechsel Nicaraguas zu China

TAIPEH/PEKING: Taiwan hat sich «bestürzt» über den plötzlichen diplomatischen Seitenwechsel Nicaraguas zur Volksrepublik China gezeigt. Nachdem das lateinamerikanische Land am Freitag erklärt hatte, seine diplomatischen Beziehungen zu der demokratischen Inselrepublik zu beenden und sich stattdessen zu Pekings Ein-China-Doktrin zu bekennen, beschloss Taiwan, sein diplomatisches und technisches Personal aus Managua zurückzuziehen.

Taiwan sei immer ein «treuer und verlässlicher Freund Nicaraguas» gewesen, teilte das Außenministerium in Taipeh mit. «Wir bedauern, dass die Regierung von Präsident Daniel Ortega die lange Freundschaft zwischen den Völkern Taiwans und Nicaraguas ignoriert.» Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, waren zuvor Delegationen Chinas und Nicaraguas in der ostchinesischen Hafenstadt Tianjin zusammengetroffen, um den Wechsel zu besiegeln.

Die kommunistische Führung betrachtet das freiheitliche Taiwan nur als Teil der Volksrepublik, während sich die 23 Millionen Taiwaner als unabhängig ansehen. Mit seiner Ein-China-Doktrin erlaubt Peking keinem Land, Beziehungen sowohl mit der Volksrepublik als auch mit Taiwan zu unterhalten. Auch Deutschland unterhält in Taipeh nur eine inoffizielle Vertretung. Weltweit gibt es nur noch kaum mehr als ein Dutzend meist kleine Länder, die Taiwan anerkennen. Oft versprechen sich Länder wirtschaftliche Vorteile von einem Wechsel zu Peking.

Mindestens 53 Tote bei Lkw-Unfall - Opfer waren Migranten

CHIAPA DE CORZO: Bei einem Unfall eines Lastwagens in Mexiko sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen. Der Laster kippte am Donnerstag im südmexikanischen Ort Chiapa de Corzo um. Er habe mittelamerikanische Migranten transportiert, teilte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador auf Twitter mit. Nach Angaben der Zivilschutzbehörde des Bundesstaates Chiapas gab es auch Dutzende Verletzte. Deren Chef, Luis García, sagte dem Sender Milenio TV, der Lastwagen sei nach Aussagen von Augenzeugen in einer Kurve zu schnell unterwegs gewesen.

Hunderttausende Migranten versuchen jedes Jahr, über Mexiko in die USA zu gelangen. Die Mehrheit stammt aus Mexiko oder aus einem der mittelamerikanischen Länder Guatemala, Honduras und El Salvador. Dort herrschen viel Armut, Gewalt und Korruption, hinzu kommen die Folgen von Dürren und Naturkatastrophen. Viele der Migranten werden von Schleusern dicht gedrängt in Lastwagenanhängern transportiert.

Ukraine-Konflikt: Biden sagt Selenskyj in Telefonat Unterstützung zu

WASHINGTON/KIEW: Weitere Gesprächsrunde im Ukraine-Konflikt: Zwei Tage nach seinem Video-Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Joe Biden mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj telefoniert und ihm die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt. Biden habe das «unerschütterliche» Bekenntnis der USA zu Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine bekräftigt, teilte das Weiße Haus im Anschluss mit. Der US-Präsident habe auch deutlich gemacht, die Vereinigten Staaten und ihre Partner hätten nicht vor, mit Blick auf die Ukraine irgendwelche Diskussion zu führen oder Entscheidungen zu treffen, ohne Kiew einzubinden. Biden habe außerdem erneut erklärt, die US-Regierung sei bereit, in dem Konflikt zu vermitteln.

Das Gespräch dauerte nach Angaben der amerikanischen und der ukrainischen Regierung etwa anderthalb Stunden. Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, sagte im Anschluss dem Fernsehsender 1+1: «Wir können heute sicher sagen, dass die USA die Entscheidung getroffen haben, ein aktiver Teilnehmer des Friedensprozesses zu sein.» Biden habe Selenskyj versichert, die USA würden im Fall einer militärischen Aggression gegen die Ukraine «beispiellose Sanktionen» gegen Russland verhängen. Das Gespräch habe in «sehr offener und direkter Atmosphäre» stattgefunden.

Zuletzt hatten Angaben der Nato über eine Konzentration russischer Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze international Besorgnis ausgelöst. Russland wies wiederholt zurück, einen Angriff auf die Ukraine zu planen. Am Dienstag hatte Biden mit Putin per Videokonferenz über den Konflikt gesprochen. Der US-Präsident drohte Putin bei dem Gespräch im Falle einer russischen Invasion mit «starken Wirtschaftsmaßnahmen» der USA und ihrer europäischen Verbündeten und kündigte an, die Ukraine in einem solchen Fall noch weiter aufzurüsten und die Nato-Partner an der Ostflanke zu stärken.

Biden sprach am Donnerstag in einer separaten Gruppenschalte auch mit den Staats- und Regierungschefs von neun anderen Staaten in der Region: Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Tschechien, Estland, Lettland und Litauen. Das Weiße Haus teilte im Anschluss mit, der US-Präsident habe in dem Telefonat das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur transatlantischen Sicherheit unterstrichen und eine enge Abstimmung mit den transatlantischen Partnern in dem Konflikt zugesagt.

